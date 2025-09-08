Το Ισραήλ δήλωσε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα τη Δευτέρα σε έναν «ισχυρό τυφώνα», ως τελευταία προειδοποίηση προς τη Χαμάς ότι θα καταστρέψει τον θύλακα, εκτός εάν οι μαχητές αποδεχτούν το αίτημα να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους και να παραδοθούν.

Οι κάτοικοι είπαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας από αέρος και ανατίναξαν παλιά τεθωρακισμένα οχήματα στους δρόμους της. Η Χαμάς δήλωσε ότι μελετά την τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, η οποία παρουσιάστηκε την Κυριακή με προειδοποίηση από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι ήταν η «τελευταία ευκαιρία» της μαχητικής ομάδας.

«Ένας ισχυρός τυφώνας θα χτυπήσει τον ουρανό της πόλης της Γάζας σήμερα και οι στέγες των πύργων της τρομοκρατίας θα σειστούν», έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ στο X.

«Αυτή είναι μια τελευταία προειδοποίηση προς τους δολοφόνους και τους βιαστές της Χαμάς στη Γάζα και στα πολυτελή ξενοδοχεία του εξωτερικού: Απελευθερώστε τους ομήρους και αφήστε τα όπλα σας – αλλιώς η Γάζα θα καταστραφεί και εσείς θα εξαλειφθείτε».

Η ανάρτηση του Κατς εμφανίστηκε πριν από τις αναφορές για πυροβολισμούς σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ που σκότωσαν έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός Ισπανού πολίτη. Η Χαμάς επαίνεσε τους δράστες.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) βομβάρδισαν ένα 12όροφο κτήριο στο κέντρο της πόλης της Γάζας, όπου στεγάζονταν δεκάδες εκτοπισμένες οικογένειες, τρεις ώρες αφότου προέτρεψαν όσους βρίσκονταν μέσα και σε εκατοντάδες σκηνές στη γύρω περιοχή να φύγουν:

Breaking | Israeli occupation warplanes bomb the “Al-Ru’yaa” tower near Al-Azhar University in Gaza City. pic.twitter.com/YiB5fYSNIk — Quds News Network (@QudsNen) September 8, 2025

Σε ανακοίνωσή τους, οι IDF ανέφεραν ότι μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι είχαν «τοποθετήσει μέσα συλλογής πληροφοριών» και εκρηκτικούς μηχανισμούς, επιχειρούσαν κοντά στο κτήριο και «τα χρησιμοποίησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου για να σχεδιάσουν και να προωθήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων των IDF».