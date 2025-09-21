Κράτος της Παλαιστίνης αναμένεται να αναγνωρίσει σήμερα Κυριακή, το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού το Ισραήλ δεν εκπλήρωσε τους όρους που έθεσε ο Κιρ Στάρμερ τον Ιούλιο.

Η κίνηση αυτή έρχεται παρά τις πιέσεις από τις ΗΠΑ και τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Ο Στάρμερ δήλωσε τον Ιούλιο ότι θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη πριν από τη συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα, εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί.

Ο πρωθυπουργός πρόκειται να προβεί στην σχετική ανακοίνωση αφού συμπεράνει ότι η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι ανησυχίες της Βρετανίας

Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική επίθεση και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανησυχεί για τα σχέδια επιτάχυνσης της κατασκευής ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, τα οποία οι υπουργοί φοβούνται ότι θα τερματίσουν κάθε ελπίδα για μια λύση δύο κρατών.

Το Εργατικό Κόμμα προσπάθησε να τονίσει ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους δεν αποτελεί ανταμοιβή για τη Χαμάς και τόνισε ότι δεν θα έχει κανένα ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας. Αναμένεται ότι η κυβέρνηση θα επιβάλει κυρώσεις στη Χαμάς εν ευθέτω χρόνω και έχει εντείνει τις απαιτήσεις για την απελευθέρωση των ομήρων.

Ο Ντέιβιντ Λάμι, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός που θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη γενική συνέλευση, δήλωσε: «Είναι σημαντικό να δηλώσουμε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι συνέπεια της σοβαρής επέκτασης που βλέπουμε στη Δυτική Όχθη, της βίας των εποίκων που βλέπουμε στη Δυτική Όχθη και της πρόθεσης και των ενδείξεων που βλέπουμε να κατασκευαστεί, για παράδειγμα, το σχέδιο Ε1 , το οποίο προβλέπει ότι το Ισραήλ φαίνεται έτοιμο να εγκρίνει παράνομο οικισμό 3.400 κατοικιών στη Δυτική Όχθη.

Το Ισραήλ έχει εντείνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, μεταξύ άλλων με επιθέσεις που, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους, το Σάββατο σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αργότερα στο Ισραήλ, χιλιάδες διαδηλωτές ενώθηκαν με τις οικογένειες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς για να απαιτήσουν από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, να διαπραγματευτεί έναν τερματισμό του πολέμου.

Οι πιέσεις από ΗΠΑ και η Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ

Οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ με τη συμμετοχή ηγετών του κόσμου ξεκινούν στις 23 Σεπτεμβρίου. Ο Στάρμερ έχει έρθει σε αντίθεση με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κίνηση αυτή, η οποία αντιτίθεται στην επίσημη αναγνώριση του κράτους.

Ο ηγέτης των Εργατικών είχε προηγουμένως υπονοήσει ότι η βρετανική αναγνώριση ήταν υπό όρους και ότι θα την απέφευγε εάν το Ισραήλ δεσμευόταν σε μια εκεχειρία και μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη ειρήνη που θα οδηγούσε σε μια λύση δύο κρατών και επέτρεπε στον ΟΗΕ να επανεκκινήσει την παροχή βοήθειας.

Ωστόσο, είναι απίθανο να πληρωθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η ισραηλινή κυβέρνηση αντιτίθεται σε αυτούς τους όρους. Το Κράτος της Παλαιστίνης αναγνωρίζεται επί του παρόντος από 147 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ.

Επιστολή των συγγενών των ομήρων της Χαμάς

Μέλη των οικογενειών ορισμένων από τους 48 ομήρους που εξακολουθούν να βρίσκονται σε αιχμαλωσία έγραψαν ανοιχτή επιστολή στον Στάρμερ καταδικάζοντας την κίνηση.

Η επιστολή ανέφερε: «Η θλιβερή ανακοίνωσή σας για την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει περιπλέξει δραματικά τις προσπάθειες να επιστρέψουν οι αγαπημένοι μας στην πατρίδα».