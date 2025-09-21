newspaper
Βρετανία: Ο Στάρμερ αναμένεται σήμερα Κυριακή να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:21

Βρετανία: Ο Στάρμερ αναμένεται σήμερα Κυριακή να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην κίνηση αυτή εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει μια σειρά από όρους.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κράτος της Παλαιστίνης αναμένεται να αναγνωρίσει σήμερα Κυριακή, το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού το Ισραήλ δεν εκπλήρωσε τους όρους που έθεσε ο Κιρ Στάρμερ τον Ιούλιο.

Η κίνηση αυτή έρχεται παρά τις πιέσεις από τις ΗΠΑ και τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Ο Στάρμερ δήλωσε τον Ιούλιο ότι θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη πριν από τη συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα, εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί.

Ο πρωθυπουργός πρόκειται να προβεί στην σχετική ανακοίνωση αφού συμπεράνει ότι η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι ανησυχίες της Βρετανίας

Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική επίθεση και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανησυχεί για τα σχέδια επιτάχυνσης της κατασκευής ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, τα οποία οι υπουργοί φοβούνται ότι θα τερματίσουν κάθε ελπίδα για μια λύση δύο κρατών.

Το Εργατικό Κόμμα προσπάθησε να τονίσει ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους δεν αποτελεί ανταμοιβή για τη Χαμάς και τόνισε ότι δεν θα έχει κανένα ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας. Αναμένεται ότι η κυβέρνηση θα επιβάλει κυρώσεις στη Χαμάς εν ευθέτω χρόνω και έχει εντείνει τις απαιτήσεις για την απελευθέρωση των ομήρων.

Ο Ντέιβιντ Λάμι, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός που θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη γενική συνέλευση, δήλωσε: «Είναι σημαντικό να δηλώσουμε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι συνέπεια της σοβαρής επέκτασης που βλέπουμε στη Δυτική Όχθη, της βίας των εποίκων που βλέπουμε στη Δυτική Όχθη και της πρόθεσης και των ενδείξεων που βλέπουμε να κατασκευαστεί, για παράδειγμα, το σχέδιο Ε1 , το οποίο προβλέπει ότι το Ισραήλ φαίνεται έτοιμο να εγκρίνει παράνομο οικισμό 3.400 κατοικιών στη Δυτική Όχθη.

Το Ισραήλ έχει εντείνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, μεταξύ άλλων με επιθέσεις που, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους, το Σάββατο σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αργότερα στο Ισραήλ, χιλιάδες διαδηλωτές ενώθηκαν με τις οικογένειες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς για να απαιτήσουν από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, να διαπραγματευτεί έναν τερματισμό του πολέμου.

Οι πιέσεις από ΗΠΑ και η Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ

Οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ με τη συμμετοχή ηγετών του κόσμου ξεκινούν στις 23 Σεπτεμβρίου. Ο Στάρμερ έχει έρθει σε αντίθεση με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κίνηση αυτή, η οποία αντιτίθεται στην επίσημη αναγνώριση του κράτους.

Ο ηγέτης των Εργατικών είχε προηγουμένως υπονοήσει ότι η βρετανική αναγνώριση ήταν υπό όρους και ότι θα την απέφευγε εάν το Ισραήλ δεσμευόταν σε μια εκεχειρία και μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη ειρήνη που θα οδηγούσε σε μια λύση δύο κρατών και επέτρεπε στον ΟΗΕ να επανεκκινήσει την παροχή βοήθειας.

Ωστόσο, είναι απίθανο να πληρωθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η ισραηλινή κυβέρνηση αντιτίθεται σε αυτούς τους όρους. Το Κράτος της Παλαιστίνης αναγνωρίζεται επί του παρόντος από 147 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ.

Επιστολή των συγγενών των ομήρων της Χαμάς

Μέλη των οικογενειών ορισμένων από τους 48 ομήρους που εξακολουθούν να βρίσκονται σε αιχμαλωσία έγραψαν ανοιχτή επιστολή στον Στάρμερ καταδικάζοντας την κίνηση.

Η επιστολή ανέφερε: «Η θλιβερή ανακοίνωσή σας για την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει περιπλέξει δραματικά τις προσπάθειες να επιστρέψουν οι αγαπημένοι μας στην πατρίδα».

«Η Χαμάς έχει ήδη γιορτάσει την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου ως νίκη και έχει αθετήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Σας γράφουμε με μια απλή έκκληση – μην κάνετε αυτό το βήμα μέχρι οι αγαπημένοι μας να είναι σπίτι και στην αγκαλιά μας».

Εσωτερικές επικρίσεις

Επικρίσεις δέχθηκε επίσης και από κόμματα της αντιπολίτευσης, με την σκιώδη υπουργό Εξωτερικών, Πρίτι Πατέλ, να κατηγορεί τον Στάρμερ ότι «συνθηκολόγησε» με τους βουλευτές του για να ενισχύσει την ηγεσία του.

Ο Λάμι πρόσθεσε: «Σε σχέση με όσα συμβαίνουν στη Γάζα… πρέπει να δούμε τους ομήρους να φεύγουν. Δεν μπορεί να υπάρχει καθόλου χώρος για τη Χαμάς.

«Η ανθρωπιστική κατάσταση είναι απελπιστική και συνεχίζουμε να πιέζουμε το Ισραήλ να αντιμετωπίσει τις σκηνές υποσιτισμού και λιμού που βλέπουμε, να ανοίξει περισσότερες τοποθεσίες για να φτάσει περισσότερη βοήθεια στη Γάζα και ανησυχούμε πολύ για αυτή τη συνεχιζόμενη επίθεση στην πόλη της Γάζας».

Γιατί τώρα;

Πηγές εντός του Υπουργείου Εξωτερικών επιμένουν ότι όταν ανακοινωθεί η απόφαση, θα είναι μια στιγμή ενδυνάμωσης, η οποία θα έχει αντίκτυπο επί τόπου.

Αλλά ακόμη και αυτοί, σύμφωνα με το BBC, παραδέχονται ότι θα ήταν ανειλικρινές να προσποιηθούν ότι η εγχώρια πολιτική δεν ήταν παράγοντας.

Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους αποτελεί εδώ και καιρό μια υπόσχεση του μανιφέστου των Εργατικών. Το 2014, ο Εντ Μίλιμπαντ, ο τότε ηγέτης των Εργατικών, υποστήριξε μια μη δεσμευτική πρόταση για την αναγνώριση αυτή στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Τώρα που βρίσκεται στην κυβέρνηση, αυτό αποτελεί αναμφισβήτητα μια σημαντική αλλαγή στην βρετανική εξωτερική πολιτική.

Η απόφαση ελήφθη μετά από αυξανόμενες εκκλήσεις βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, με περισσότερους από τους μισούς βουλευτές να υπογράφουν μια επιστολή απαιτώντας από την κυβέρνηση να αναγνωρίσει αμέσως ένα παλαιστινιακό κράτος.

Το παρασκήνιο

Στο παρασκήνιο, αρκετοί υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου πίεζαν επίσης για αναγνώριση, με αρκετούς από αυτούς να κινδυνεύουν να χάσουν τις έδρες τους λόγω της οργής για τη Γάζα.

«Δεν θα υποτιμούσα την πίεση που δέχονται οι βουλευτές, οπουδήποτε υπάρχει πανεπιστημιούπολη ή μεγάλος μουσουλμανικός πληθυσμός ή και τα δύο», δήλωσε ένας βουλευτής των Εργατικών στο BBC.

«Υπάρχει ένα μικρό τμήμα ανθρώπων για τους οποίους αυτό είναι κεντρικό στοιχείο της αίσθησης ταυτότητάς τους».

Υπήρξε επίσης διεθνής πίεση. Η ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου ήρθε λίγο αφότου η Γαλλία έγινε η πρώτη από την ομάδα G7 των πλουσιότερων χωρών του κόσμου που δήλωσε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Έκτοτε, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν κάνει παρόμοιες ανακοινώσεις .

Πριν από τις εκλογές, ο Σερ Κιρ υποσχέθηκε να ηγηθεί ενός Εργατικού Κόμματος «που δεν θα είναι πλέον υποχείριο της πολιτικής χειρονομίας».

Οι επικριτές αυτής της κίνησης υποστηρίζουν ότι η αναγνώριση είναι απλώς αυτό: μια συμβολική κίνηση που θα έχει μικρό αντίκτυπο στο έδαφος στη Γάζα.

Πηγές στην κυβέρνηση αρνούνται κατηγορηματικά ότι η κίνηση είναι συμβολική. Επικαλούνται την πρώτη δήλωση αραβικών κρατών που ζητά από τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να τερματίσει την κυριαρχία της στη Γάζα ως απόδειξη ότι η βρετανική αναγνώριση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή.

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Πετρέλαιο
Chevron και ExxonMobil: Ξανασχεδιάζοντας τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

Chevron και ExxonMobil: Ξανασχεδιάζοντας τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

inWellness
inTown
Γάζα: Πάνω από 87 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ- Θάνατος ή εκτοπισμός οι επιλογές για τους Παλαιστίνιους
Θάνατος ή εκτοπισμός 21.09.25

«Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων»: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα - 87 νεκροί σε μία μέρα

«Τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται», δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην Γάζα, που στη βάρδια του διακομίστηκαν τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του

Σύνταξη
Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο
Έρευνα 21.09.25

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο

Μεγάλα ποσοστά δίνουν στους πολιτικούς χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των πολιτών - Ξεχωρίζουν οι Έλληνες στις αρνητικές εκτιμήσεις για τους αιρετούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Τραμπ νευρίασε με μια ανάρτηση, αντικατέστησε έναν εισαγγελέα και διέταξε τη δίωξη αυτού που τον νευρίασε
Κυνήγι εχθρών 21.09.25

Ο Τραμπ νευρίασε με μια ανάρτηση, αντικατέστησε έναν εισαγγελέα και διέταξε τη δίωξη αυτού που τον νευρίασε

Τελικά η πολιτική των ΗΠΑ είναι πολύ πιο απλή από όσο δείχνει. Ένας δημοκρατικός γερουσιαστής εκνεύρισε τον Τραμπ και ο Τραμπ απέλυσε τον εισαγγελέα που είχε επιφορτιστεί την δίωξή του και έβαλε άλλη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα
Κόσμος 21.09.25

Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα

Σε ένα πολύ ατυχές στατιστικό, τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν από ενόπλους στο Εκουαδόρ ως «παράπλευρες απώλειες» χωρίς φαινομενικά να σχετίζονται με τα συμβάντα ή τις συμμορίες της χώρας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI
Κόσμος 21.09.25

Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» των ΗΠΑ που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI

O Τομ Χόμαν, ο «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να δέχθηκε δωροδοκία 50.000 δολαρίων από μυστικούς πράκτορες του FBI και η υπόθεση να έκλεισε μυστηριωδώς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων
Κόσμος 21.09.25

Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων

Οι επιθέσεις εναντίον των Κούρδων στη Συρία συνεχίζονται, την ώρα που δεν διαφαίνεται λύση γύρω από το ζήτημα της μερικής αυτονομίας και αποκέντρωσης, ένα πάγιο αίτημα των Κούρδων της χώρας.

Σύνταξη
Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης
Διάκριση των εξουσιών 21.09.25

Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης

Το δημοψήφισμα που προωθούσε ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, για να αυξήσει τις εξουσίες του, αναβλήθηκε μέχρι να εξεταστούν οι προσφυγές.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος
Πανικός 21.09.25

ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος

H χρέωση για τη βίζα εργασίας για τις ΗΠΑ Η-1Β η οποία θα κοστολογούνταν στις εταιρείες 100.000 δολάρια ανά εργαζόμενο, δεν θα ισχύσει για όσες αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί

Σύνταξη
EE: Προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Δούναι και λαβείν 21.09.25

Η ΕΕ προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η ΕΕ σχεδιάζει να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ για την Ουγγαρία, από αυτά που είχε παγώσει για παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, αν εξασφαλίσει συμφωνία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ
Πυρηνικά 20.09.25

Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ

Τρεις προϋποθέσεις έθεσαν οι Ευρωπαίοι για να μην επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η σχετική απόφαση του ΟΗΕ μπορεί να είναι αναστρέψιμη για μια εβδομάδα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»
Κόσμος 20.09.25

Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απαίτησε από τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ, να υποβάλουν τα θέματά τους στο Πεντάγωνο προς έγκριση, σε μια σκοτεινή στιγμή για την δημοσιογραφία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
Γάζα: Πάνω από 87 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ- Θάνατος ή εκτοπισμός οι επιλογές για τους Παλαιστίνιους
Θάνατος ή εκτοπισμός 21.09.25

«Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων»: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα - 87 νεκροί σε μία μέρα

«Τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται», δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην Γάζα, που στη βάρδια του διακομίστηκαν τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της άγριας δολοφονίας της 59χρονης – Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος
Σε εξέλιξη οι έρευνες 21.09.25

Το χρονικό του άγριου εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη - Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος

Ο 50χρονος βρισκόταν μαζί με την ετεροθαλή αδελφή του στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη - Της προκάλεσε ασφυξία χρησιμοποιώντας σακούλα ως σχοινί που τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της

Σύνταξη
Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Ελλάδα 21.09.25

Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο

Όλο και πιο συχνά άγρια ζώα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον

Σύνταξη
Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στις 21:00, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για το ελληνικό πρωτάθλημα. - Όλο το πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από σήμα της «Εθνικής Αστυνομίας» της Βουλγαρίας, η οποία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, πραγματοποίησε εκτενή έλεγχο για τη σεζόν 2024/25.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός 21.09.25

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Η υδράργυρος θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας
Culture Live 21.09.25

In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας

Το «In Whose Name?» του Νίκο Μπαλλεστέρος καταγράφει έξι χρόνια από τη ζωή του Κάνιε Γουέστ, φωτίζοντας τις αντιφάσεις ενός καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργική ιδιοφυΐα και την αυτοκαταστροφή

Σύνταξη
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο
Έρευνα 21.09.25

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο

Μεγάλα ποσοστά δίνουν στους πολιτικούς χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των πολιτών - Ξεχωρίζουν οι Έλληνες στις αρνητικές εκτιμήσεις για τους αιρετούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin
Αυτοί είστε! 21.09.25

Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin

Ο Τζέιντεν Σμιθ, γιος του Γουίλ Σμιθ και της Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, ορίστηκε ως δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin, σε μια νέα θέση που μόλις δημιουργήθηκε για τον οίκο πολυτελείας. Και το διαδίκτυο είναι μπερδεμένο - για να το θέσουμε ευγενικά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα αυτοκίνητα που έσπασαν το… box office
Αυτοκίνητο 21.09.25

Τα αυτοκίνητα που έσπασαν το… box office

Κάποια αυτοκίνητα έμειναν στην ιστορία, όχι επειδή έσπασαν ρεκόρ, ή κέρδισαν κούρσες, αλλά επειδή τα αγάπησε το κοινό που τα έβλεπε στην οθόνη

Σύνταξη
Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;
Ελλάδα 21.09.25

Είναι η μετανάστευση αντίδοτο για το δημογραφικό;

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού, μοιάζει να κερδίζει έδαφος το ότι οι μετανάστες μπορούν να δώσουν τη λύση

Ναταλία Διονυσιώτη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

