«Η Χαμάς έχει ήδη γιορτάσει την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου ως νίκη και έχει αθετήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Σας γράφουμε με μια απλή έκκληση – μην κάνετε αυτό το βήμα μέχρι οι αγαπημένοι μας να είναι σπίτι και στην αγκαλιά μας».
Εσωτερικές επικρίσεις
Επικρίσεις δέχθηκε επίσης και από κόμματα της αντιπολίτευσης, με την σκιώδη υπουργό Εξωτερικών, Πρίτι Πατέλ, να κατηγορεί τον Στάρμερ ότι «συνθηκολόγησε» με τους βουλευτές του για να ενισχύσει την ηγεσία του.
Ο Λάμι πρόσθεσε: «Σε σχέση με όσα συμβαίνουν στη Γάζα… πρέπει να δούμε τους ομήρους να φεύγουν. Δεν μπορεί να υπάρχει καθόλου χώρος για τη Χαμάς.
«Η ανθρωπιστική κατάσταση είναι απελπιστική και συνεχίζουμε να πιέζουμε το Ισραήλ να αντιμετωπίσει τις σκηνές υποσιτισμού και λιμού που βλέπουμε, να ανοίξει περισσότερες τοποθεσίες για να φτάσει περισσότερη βοήθεια στη Γάζα και ανησυχούμε πολύ για αυτή τη συνεχιζόμενη επίθεση στην πόλη της Γάζας».
Γιατί τώρα;
Πηγές εντός του Υπουργείου Εξωτερικών επιμένουν ότι όταν ανακοινωθεί η απόφαση, θα είναι μια στιγμή ενδυνάμωσης, η οποία θα έχει αντίκτυπο επί τόπου.
Αλλά ακόμη και αυτοί, σύμφωνα με το BBC, παραδέχονται ότι θα ήταν ανειλικρινές να προσποιηθούν ότι η εγχώρια πολιτική δεν ήταν παράγοντας.
Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους αποτελεί εδώ και καιρό μια υπόσχεση του μανιφέστου των Εργατικών. Το 2014, ο Εντ Μίλιμπαντ, ο τότε ηγέτης των Εργατικών, υποστήριξε μια μη δεσμευτική πρόταση για την αναγνώριση αυτή στη Βουλή των Κοινοτήτων.
Τώρα που βρίσκεται στην κυβέρνηση, αυτό αποτελεί αναμφισβήτητα μια σημαντική αλλαγή στην βρετανική εξωτερική πολιτική.
Η απόφαση ελήφθη μετά από αυξανόμενες εκκλήσεις βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, με περισσότερους από τους μισούς βουλευτές να υπογράφουν μια επιστολή απαιτώντας από την κυβέρνηση να αναγνωρίσει αμέσως ένα παλαιστινιακό κράτος.
Το παρασκήνιο
Στο παρασκήνιο, αρκετοί υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου πίεζαν επίσης για αναγνώριση, με αρκετούς από αυτούς να κινδυνεύουν να χάσουν τις έδρες τους λόγω της οργής για τη Γάζα.
«Δεν θα υποτιμούσα την πίεση που δέχονται οι βουλευτές, οπουδήποτε υπάρχει πανεπιστημιούπολη ή μεγάλος μουσουλμανικός πληθυσμός ή και τα δύο», δήλωσε ένας βουλευτής των Εργατικών στο BBC.
«Υπάρχει ένα μικρό τμήμα ανθρώπων για τους οποίους αυτό είναι κεντρικό στοιχείο της αίσθησης ταυτότητάς τους».
Υπήρξε επίσης διεθνής πίεση. Η ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου ήρθε λίγο αφότου η Γαλλία έγινε η πρώτη από την ομάδα G7 των πλουσιότερων χωρών του κόσμου που δήλωσε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Έκτοτε, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν κάνει παρόμοιες ανακοινώσεις .
Πριν από τις εκλογές, ο Σερ Κιρ υποσχέθηκε να ηγηθεί ενός Εργατικού Κόμματος «που δεν θα είναι πλέον υποχείριο της πολιτικής χειρονομίας».
Οι επικριτές αυτής της κίνησης υποστηρίζουν ότι η αναγνώριση είναι απλώς αυτό: μια συμβολική κίνηση που θα έχει μικρό αντίκτυπο στο έδαφος στη Γάζα.
Πηγές στην κυβέρνηση αρνούνται κατηγορηματικά ότι η κίνηση είναι συμβολική. Επικαλούνται την πρώτη δήλωση αραβικών κρατών που ζητά από τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να τερματίσει την κυριαρχία της στη Γάζα ως απόδειξη ότι η βρετανική αναγνώριση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή.