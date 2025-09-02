Γάζα: Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο και επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ
«Υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη», η κυβέρνηση του Βελγίου προτίθεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ.
- Άνω του 1 τρισ. η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών έως το 2030 σύμφωνα με την Counterpoint Research
- Αργεντινός δικαστής απαγορεύει τη δημοσίευση των ηχογραφήσεων της Καρίνα Μιλέι εν μέσω σκανδάλου
- Οι 10 πιο περιζήτητες χώρες – εξαγωγείς όπλων και οι δύο που ανεβαίνουν στη λίστα
- «Συνοπτικές εκτελέσεις» δεκάδων Δρούζων από δυνάμεις του συριακού καθεστώτος
Η κυβέρνηση του Βελγίου έχει σκοπό να προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος του Ισραήλ, ανακοίνωσε ο βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters).
«Η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο κατά τη σύνοδο του ΟΗΕ» και ταυτόχρονα θα ανακοινωθούν «αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της ισραηλινής κυβέρνησης», τόνισε ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας Πρεβό μέσω X.
Η αναγνώριση έγινε «υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη, ιδιαίτερα στη Γάζα»
Ο ίδιος έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι στις 12 «αυστηρές κυρώσεις» σε βάρος του Ισραήλ, συμπεριλαμβάνονται η απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από τους εβραϊκούς εποικισμούς καθώς και η «αναθεώρηση της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων με ισραηλινές εταιρείες».
Πρόσθεσε ότι η ανακοίνωση έγινε «υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη, ιδιαίτερα στη Γάζα».
🇧🇪🇵🇸🚨La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l’ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l’égard du gouvernement israélien. Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé.
🔸Au vu du…
— Maxime PREVOT (@prevotmaxime) September 2, 2025
Καλούν για αναγνώριση
Στα τέλη Ιουλίου, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανήγγειλε ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που θα διεξαχθεί από την 9η ως την 23η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.
Περισσότερες από άλλες δέκα δυτικές χώρες κάλεσαν όσες κυβερνήσεις του κόσμου δεν το έχουν πράξει να το κάνουν.
- Γάζα: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε νυχτερινούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ
- Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ
- Color walk: Το νέο trend στο TikTok είναι κάτι περισσότερο από περπάτημα
- Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας με 36άρια και άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο
- Εισφορά αλληλεγγύης: Παγώνει για εργαζόμενους συνταξιούχους
- Ποιες φοροπαγίδες κρύβουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις