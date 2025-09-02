Η κυβέρνηση του Βελγίου έχει σκοπό να προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος του Ισραήλ, ανακοίνωσε ο βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters).

«Η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο κατά τη σύνοδο του ΟΗΕ» και ταυτόχρονα θα ανακοινωθούν «αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της ισραηλινής κυβέρνησης», τόνισε ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας Πρεβό μέσω X.

Η αναγνώριση έγινε «υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη, ιδιαίτερα στη Γάζα»

Ο ίδιος έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι στις 12 «αυστηρές κυρώσεις» σε βάρος του Ισραήλ, συμπεριλαμβάνονται η απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από τους εβραϊκούς εποικισμούς καθώς και η «αναθεώρηση της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων με ισραηλινές εταιρείες».

🇧🇪🇵🇸🚨La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l’ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l’égard du gouvernement israélien. Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé. 🔸Au vu du… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) September 2, 2025

Καλούν για αναγνώριση

Στα τέλη Ιουλίου, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανήγγειλε ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που θα διεξαχθεί από την 9η ως την 23η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Περισσότερες από άλλες δέκα δυτικές χώρες κάλεσαν όσες κυβερνήσεις του κόσμου δεν το έχουν πράξει να το κάνουν.