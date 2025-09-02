newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Γάζα: Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο και επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ
Κόσμος 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:45

Γάζα: Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο και επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ

«Υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη», η κυβέρνηση του Βελγίου προτίθεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση του Βελγίου έχει σκοπό να προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος του Ισραήλ, ανακοίνωσε ο βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters).

«Η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο κατά τη σύνοδο του ΟΗΕ» και ταυτόχρονα θα ανακοινωθούν «αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της ισραηλινής κυβέρνησης», τόνισε ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας Πρεβό μέσω X.

Η αναγνώριση έγινε «υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη, ιδιαίτερα στη Γάζα»

Ο ίδιος έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι στις 12 «αυστηρές κυρώσεις» σε βάρος του Ισραήλ, συμπεριλαμβάνονται η απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από τους εβραϊκούς εποικισμούς καθώς και η «αναθεώρηση της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων με ισραηλινές εταιρείες».

Πρόσθεσε ότι η ανακοίνωση έγινε «υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη, ιδιαίτερα στη Γάζα».

Καλούν για αναγνώριση

Στα τέλη Ιουλίου, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανήγγειλε ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που θα διεξαχθεί από την 9η ως την 23η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Περισσότερες από άλλες δέκα δυτικές χώρες κάλεσαν όσες κυβερνήσεις του κόσμου δεν το έχουν πράξει να το κάνουν.

googlenews

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Η χαμένη γενιά: Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια
Η χαμένη γενιά 02.09.25

Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια

Πάνω από 660.000 παιδιά στη Γάζα στερούνται σχολικής εκπαίδευσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εν μέσω γενοκτονίας, σύμφωνα με την Unrwa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;
ΗΠΑ 02.09.25

Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;

Όσον αφορά την άνοδο του αυταρχισμού στις ΗΠΑ, η περίφημη δήλωση του δικαστή Πότερ Στιούαρτ το 1964 μπορεί να είναι ιδιαίτερα εύστοχη αυτή τη στιγμή: «Το αναγνωρίζω όταν το βλέπω».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συρία: Για συνοπτικές εκτελέσεις δεκάδων Δρούζων κατηγορεί δυνάμεις της de facto κυβέρνησης η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 02.09.25

«Συνοπτικές εκτελέσεις» δεκάδων Δρούζων από δυνάμεις του συριακού καθεστώτος

Η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε «εσκεμμένα πυρά και εκτελέσεις 46 Δρούζων» στη Σουάιντα, ιδίως «σε δημόσια πλατεία, μέσα σε σπίτια, σε σχολείο, σε νοσοκομείο και σε αίθουσα τελετών».

Σύνταξη
Δυτικό Σουδάν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης – Ενα χωριό «ισοπεδώθηκε ολοσχερώς»
Νταρφούρ 02.09.25

Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης στο δυτικό Σουδάν

Κατολίσθηση καταπλάκωσε χωριό στα όρη Μάρα στο δυτικό Σουδάν, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν φύγει για να σωθούν από τον πόλεμο.

Σύνταξη
Ισπανία: Ο Σάντσεθ κατηγορεί δικαστές πως «κάνουν πολιτική» σχετικά με υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς
«Κάνουν πολιτική» 02.09.25

Με τους δικαστές τα έβαλε ο Σάντσεθ για υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς

«Υπάρχουν δικαστές που κάνουν πολιτική», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ, αναφερόμενος στις υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς, στις οποίες πρωταγωνιστούν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του.

Σύνταξη
Αργεντινός δικαστής απαγορεύει τη δημοσίευση των ηχογραφήσεων της Καρίνα Μιλέι εν μέσω σκανδάλου
Μίζα 3% 02.09.25

Αργεντινός δικαστής απαγορεύει τη δημοσίευση των ηχογραφήσεων της Καρίνα Μιλέι εν μέσω σκανδάλου

Αργεντίνος δημοσιογράφος προδημοσίευσε αυτό που δικαστήριο έκρινε ως παράνομη ηχογράφηση της αδερφής του προέδρου Μιλέι και ΓΓ της Προεδρίας στην οποία φέρεται να περιγράφονταν δωροδοκία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπουρκίνα Φάσο: Η χούντα ποινικοποιεί την ομοφυλοφιλία
Μπουρκίνα Φάσο 02.09.25

Μετά τη χούντα ήρθε και η απαγόρευση της ομοφυλοφιλίας

Ο νόμος προβλέπει πλέον «ποινές φυλάκισης δύο ως πέντε ετών και την επιβολή προστίμων» για τους «δράστες των ομοφυλοφιλικών πράξεων» στην Μπουρκίνα Φάσο όπου κυβερνά στρατιωτική χούντα.

Σύνταξη
Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα
Ο εχθρός του εχθρού 02.09.25

Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα

Η εκδίωξη της Ινδίας από το δυτικό στρατόπεδο εξαιτίας των χειρισμών και των δασμών 50% από τον Τραμπ απειλεί 25 χρόνια διπλωματικής προσέγγισης από τις ΗΠΑ και αποτελεί «δώρο» για Κίνα και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα
Κόσμος 01.09.25

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Από αύριο ξεκινά η σταδιακή κλήση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική επίθεση και κατοχή στη Γάζα, με την εκδίωξη των κατοίκων από τους καταυλισμούς τους και τον εκτοπισμό τους στη Ράφα

Σύνταξη
Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα»
Βενεζουέλα 01.09.25

Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος»

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη χώρα με την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, δήλωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα

Σύνταξη
Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ

Με συνεχείς παρεμβάσεις προετοιμάζει για την παρέμβασή του στη Θεσσαλονίκη, το Μαξίμου ψάχνει ανάμεσα σε πολλές γραμμές πως θα τον αντιμετωπίσει στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στο πλευρό του Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»
Ελλάδα 02.09.25

Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες σε τερματικό ραντάρ που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Κώστας Ντελέζος
Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»
«Μικρή κατεδάφιση» 02.09.25

Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»

Ο Γούντι Άλεν είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ταινία «Celebrity» του 1998 -τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ασχολούνταν με το real estate.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη «η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο», για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
