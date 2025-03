Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Βρετανίας, ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι «είναι δύσκολο να δούμε πώς η άρνηση ανθρωπιστικής βοήθειας σε άμαχο πληθυσμό μπορεί να είναι συμβατή με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», κάνοντας άμεση κριτική στο Ισραήλ.

Αν και είπε ότι είναι αρμοδιότητα των δικαστηρίων και όχι των κυβερνήσεων να αποφασίζουν, ο Λάμι είπε ότι είναι «τρομακτικό και απαράδεκτο» για το Ισραήλ να εμποδίζει τη βοήθεια και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη Γάζα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ «ισχυροποιούν» την περσινή απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αναστείλει ορισμένες εξαγωγές όπλων προς το Τελ Αβίβ.

«We strongly oppose Israel’s resumption of hosilities, we urgently want to see a return to a ceasefire,» David Lammy tells the Commons

«Diplomacy is the only way to achieve security for both Israelis and Palestinians,» the foreign secretary adds

