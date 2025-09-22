Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι η Γερμανία μάλλον δεν θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη παρά μόνο μετά από τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η συνέχιση του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα οδηγεί αρκετές χώρες να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη για να πιέσουν για τον τερματισμό του

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ, ωστόσο, τάχθηκε υπέρ της άμεσης έναρξης προσπαθειών για την επίτευξη λύσης δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, ενώ χαρακτήρισε την ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας ως εντελώς λανθασμένη.

Σήμερα η σύνοδος για τη λύση των δύο κρατών στη Νέα Υόρκη – Ποιες χώρες θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη

Μια μέρα πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σήμερα διεξάγεται η σύνοδος για τη λύση των δύο κρατών στη Νέα Υόρκη όπου συμπροεδρεύουν Γαλλία και Σαουδική Αραβία.

Στη σύνοδο, αρκετές χώρες αναμένεται να αναγνωρίσουν επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης, μια μέρα μετά την αναγνώρισή της από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Πορτογαλία και την Αυστραλία.

Μεταξύ αυτών είναι η Γαλλία, η Ανδόρα, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και το Σαν Μαρίνο.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί απάντηση στις εντεινόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, στην πείνα που μαστίζει το βόρειο τμήμα της Γάζας (σ.σ. και όχι μόνο), στις θανατηφόρες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον αξιωματούχων της Χαμάς στο Κατάρ και στην επιταχυνόμενη επέκταση των εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ισραήλ: «Τσίρκο» που επιβραβεύει την «τρομοκρατία»

Ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα μποϊκοτάρουν τη σύνοδο κορυφής, χαρακτηρίζοντάς την ως «τσίρκο» που επιβραβεύει την «τρομοκρατία».

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσαρτήσει μέρος της Δυτικής Όχθης ως πιθανή απάντηση, καθώς και να εφαρμόσει συγκεκριμένα διμερή μέτρα κατά του Παρισιού, σύμφωνα με δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων.

Η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποίησε επίσης για πιθανές συνέπειες για όσους λάβουν μέτρα κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας.