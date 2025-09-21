Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης «είναι ο μόνος δρόμος προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας. Με τον τρόπο αυτό ο Πάουλο Ρανγκέλ ανακοίνωσε και επισήμως ότι η Πορτογαλία αναγνωρίζει Παλαιστινιακό Κράτος.

Η Πορτογαλία είναι το τέταρτο κράτος μέσα στην ημέρα που αναγνωρίζει Κράτος της Παλαιστίνης, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις της ισραηλινής κυβέρνησης, που απειλεί με προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών. Νωρίτερα, σε αναγνώριση είχαν προχωρήσει η Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα προχωρήσει σε αναγνώριση, αύριο Δευτέρα.

Ο Πάουλο Ρανγκέλ σημείωσε στη δήλωσή του:

«Σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2025, το πορτογαλικό κράτος αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης».

Και σημειώνει ότι «η δήλωση αναγνώρισης που διακηρύσσεται εδώ προκύπτει άμεσα από τη διαβούλευση του Συμβουλίου Υπουργών» και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας και των κομμάτων με έδρες στο κοινοβούλιο της Πορτογαλίας.

«Η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης αντιστοιχεί επομένως στην εφαρμογή μιας θεμελιώδους, σταθερής και συναινετικής γραμμής της πορτογαλικής εξωτερικής πολιτικής», πρόσθεσε ο Πάουλο Ρανγκέλ. Και τόνισε ότι η λύση των δύο κρατών είναι «ο μόνος δρόμος προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Τρεις πυλώνες

Για τον Πορτογάλο υπουργό Εξωτερικών, «το ωφέλιμο αποτέλεσμα και η επακόλουθη φύση της δήλωσης αναγνώρισης είναι σαφώς εμφανή στους τρεις πυλώνες στους οποίους βασίζεται η δήλωση που προέκυψε από τη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 12 Σεπτεμβρίου».

«Ο πρώτος πυλώνας είναι οι εγγυήσεις που προσφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή, οι οποίες γίνονται δεκτές κατηγορηματικά και χωρίς δισταγμό, δηλαδή: καταδίκη της τρομοκρατίας, εφαρμογή θεσμικής μεταρρύθμισης, προετοιμασία για εκλογές, ανάληψη κυβερνητικής ευθύνης στη Γάζα και πλήρης αναγνώριση του Ισραήλ», πρόσθεσε. «Ο δεύτερος πυλώνας βασίζεται στην ομάδα των αραβικών κρατών που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το Ισραήλ και είναι πρόθυμα να το πράξουν και να ομαλοποιήσουν τις διπλωματικές σχέσεις».

Επίσης, επισήμανε την «άνευ προηγουμένου καταδίκη της Χαμάς και την αποδοχή ότι δεν μπορεί πλέον να κατέχει καμία θέση ελέγχου στο Παλαιστινιακό Κράτος, στη Λωρίδα της Γάζας ή πέραν αυτής».

«Ο τρίτος πυλώνας είναι η προθυμία των συμμετεχόντων δυτικών κρατών, τα οποία δεν το έχουν ακόμη πράξει, να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης», τόνισε επίσης.

Ανησυχητικές εξελίξεις

Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, στη μόνιμη διπλωματική αντιπροσωπεία που διατηρεί η Πορτογαλία, ο Πάουλο Ρανγκέλ μίλησε επίσης για την «εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη της σύγκρουσης, ιδίως μέσω επαναλαμβανόμενων αναφορών στην επιθυμία προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών». Όπως είπε, αυτό «θα μπορούσε να αποτρέψει ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη μιας λύσης δύο κρατών. Αυτό είναι ένα ακόμη χρήσιμο και συγκεκριμένο αποτέλεσμα αυτής της δήλωσης αναγνώρισης».

Παρ’ όλα αυτά, επισήμανε, «η δήλωση αναγνώρισης δεν σβήνει τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας. Η Πορτογαλία έχει επανειλημμένα και επίμονα καταδικάσει τους περιορισμούς στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, τον λιμό που προκύπτει και τον αναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμών στη Λωρίδα της Γάζας».

«Η κατάπαυση πυρός είναι απαραίτητη και επείγουσα για να τερματιστεί αυτή η ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη. Η απελευθέρωση των ομήρων, μερικοί από τους οποίους είναι υπήκοοί μας ή έχουν δεσμούς με τη χώρα μας, είναι επείγουσα και κρίσιμη», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας.