Μπλόκο Τραμπ στην πράσινη ενέργεια – Ακυρώνονται έργα 19 δισ. δολαρίων

Μετωπική επίθεση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα πρότζεκτ που είχαν προγραμματιστεί κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, την στιγμή μάλιστα που η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τη ζήτηση σε ηλεκτρική ισχύ.

Επιδόματα, δάνεια και φορολογικά κίνητρα εξαφανίζονται, ενώ έργα δισεκατομμυρίων ακυρώνονται.

Το αποτέλεσμα;

Ένα τοπίο γεμάτο αβεβαιότητα, πτωχεύσεις και έναν ενεργειακό κίνδυνο που μπορεί να ανακόψει ακόμη και την «κούρσα» της τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρουν σε εκτενές ρεπορτάζ τους για το θέμα οι Financial Times.

Ο Τραμπ προκαλεί κατάρρευση επενδύσεων και έργων

Σύμφωνα με το Clean Economy Tracker της Atlas Public Policy, μέσα στο 2025 ακυρώθηκαν πράσινα έργα αξίας 18,6 δισ. δολαρίων.

Πρόκειται για μια αστρονομική αύξηση σε σχέση με το 2024, όταν το αντίστοιχο ποσό δεν ξεπερνούσε τα 827 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, οι ανακοινώσεις νέων επενδύσεων μειώθηκαν σχεδόν 20%, δείχνοντας ότι οι επενδυτές απομακρύνονται από την αγορά.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ακυρώσει τις περισσότερες φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, εκείνη του Τζο Μπάιντεν.

Επιπλέον, δυσκολεύει την αδειοδότηση έργων αιολικής και ηλιακής ενέργειας, ενώ περιορίζει εταιρείες με κινεζική παρουσία στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Αυτά τα μέτρα, σύμφωνα με αναλυτές, στερούν από τις ΗΠΑ την πιο άμεση και οικονομική λύση για την αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση.

Πτώχευση εταιρειών και κλονισμένη εμπιστοσύνη

Η πίεση είναι ήδη εμφανής. Έντεκα εταιρείες ανανεώσιμων έχουν καταθέσει αίτηση πτώχευσης από τις αρχές του έτους. Η TPI Composites, κατασκευάστρια πτερυγίων ανεμογεννητριών, κατέρρευσε τον Αύγουστο, με τον διευθύνοντα σύμβουλο να δηλώνει ότι «η εκτελεστική εξουσία εργάζεται συστηματικά για την κατάργηση ουσιαστικών κινήτρων», αναφέρουν στο ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

Τράπεζες και επενδυτές δείχνουν διστακτικοί, με τον δανέζικο κολοσσό Ørsted να αναγκάζεται να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 9,4 δισ. δολαρίων για να καλύψει απώλειες.

Το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Η αναδυόμενη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστια ποσά ενέργειας.

Τα κέντρα δεδομένων χρειάζονται ισχύ άμεσα διαθέσιμη, γεγονός που κάνει τις ΑΠΕ ιδανικές λόγω ταχείας υλοποίησης έργων.

Ωστόσο, η παραγκώνιση της πράσινης ενέργειας αφήνει τις ΗΠΑ εκτεθειμένες σε ενεργειακό κενό, την ώρα που Κίνα και Ευρώπη επενδύουν ασταμάτητα σε καθαρές τεχνολογίες.

Φορολογικά κίνητρα υπό εξαφάνιση

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη «παγώσει» 3,7 δισ. δολάρια σε επιχορηγήσεις και 8,5 δισ. σε δάνεια.

Νέοι κανόνες του Υπουργείου Οικονομικών απαιτούν τα έργα να έχουν ξεκινήσει φυσικές εργασίες έως το 2026 για να δικαιούνται φορολογικά κίνητρα.

Αυτό δημιουργεί αγώνα δρόμου για τους επενδυτές. Ιδιαίτερα η οικιακή ηλιακή ενέργεια, που κινδυνεύει να χάσει εντελώς τα φορολογικά προνόμια στο τέλος του 2025, αντιμετωπίζει μείωση οικιακών εγκαταστάσεων έως 46% μέχρι το 2030, σύμφωνα με τη Wood Mackenzie, εταιρεία συμβούλων ενέργειας.

Πολιτικές αντιστάσεις και κρατικές συγκρούσεις

Σε πολιτειακό επίπεδο, το ένα τρίτο των νομοσχεδίων που κατατέθηκαν το 2025 αφορούσαν περιορισμούς στις ΑΠΕ.

Ελάχιστα όμως υλοποιήθηκαν λόγω κομματικών ισορροπιών και της ισχυρής κοινωνικής στήριξης προς την πράσινη ενέργεια.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον εντείνει τους ελέγχους: ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ ανακοίνωσε ότι όλα τα μεγάλα έργα θα υπόκεινται σε «ενισχυμένη εξέταση», καθυστερώντας περαιτέρω τις διαδικασίες.

Ένα μέλλον με ρίσκο

Δεδομένα από το BloombergNEF δείχνουν ότι μέχρι το 2030 οι νέες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ θα είναι 50% λιγότερες σε σχέση με τα προηγούμενα σενάρια.

Παράλληλα, οι καθημερινές ηλιακές εγκαταστάσεις έχουν ήδη μειωθεί κατά 44% από την ημέρα που ο Τραμπ ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του.

Η εικόνα προμηνύει όχι μόνο οικονομικές απώλειες, αλλά και απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η αναμέτρηση του Ντόναλντ Τραμπ με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αφορά μόνο το περιβάλλον.

Αγγίζει την καρδιά της αμερικανικής οικονομίας και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Με επενδύσεις να παγώνουν, εταιρείες να κλείνουν και την εμπιστοσύνη να κλονίζεται, το ερώτημα είναι εάν οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να διατηρήσουν την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία τους σε έναν κόσμο που «ηλεκτρίζεται» με ταχύτητα.

