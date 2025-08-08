science
Ο Τραμπ τερματίζει επιδοτήσεις 7 δισ. δολαρίων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
Περιβάλλον 08 Αυγούστου 2025

Ο Τραμπ τερματίζει επιδοτήσεις 7 δισ. δολαρίων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Ο Τραμπ τερματίζει τις επιδοτήσεις για τα φωτοβολταϊκά προκειμένου «να προστατεύσει τα αναίσχυντα κέρδη των φίλων του στη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου».

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Spotlight

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι γνωστός για τις αμφισβητήσεις του όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως τερματίζει πρόγραμμα επιδοτήσεων του ομοσπονδιακού κράτους για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων στις οροφές εκατοντάδων χιλιάδων αμερικανικών νοικοκυριών, ιδίως σε υποβαθμισμένες περιοχές (φωτογραφία, επάνω, από used-solarpanels.com).

Στο πλαίσιο του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού (Inflation Reduction Act, IRA), κειμένου-ποταμού που προώθησε η κυβέρνηση του δημοκρατικού τέως προέδρου Τζο Μπάιντεν το 2022, εν μέρει αφιερωμένου στην προστασία του κλίματος, δημιουργήθηκε πρόγραμμα υποστήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων, που αναμενόταν να ωφελήσει πάνω από 900.000 οικογένειες, μέσω διάφορων δομών και διαδικασιών.

Οι επιδοτήσεις ακυρώθηκαν με τον πελώριο νόμο για τα δημοσιονομικά του Τραμπ που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο

Ομως τα κεφάλαια που είχαν κατανεμηθεί γι’ αυτό ακυρώθηκαν, με τον πελώριο νόμο για τα δημοσιονομικά του Ντόναλντ Τραμπ που εγκρίθηκε τον Ιούλιο από το Κογκρέσο, τόνισε χθες ο Λι Ζέλντιν, επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος (EPA). Πρόσθεσε μέσω X πως αυτό το πρόγραμμα επιδοτήσεων καταργείται.

Ο κ. Ζέλντιν κατήγγειλε εξάλλου την «αναποτελεσματικότητα» του προγράμματος εξαιτίας των πολλών «ενδιάμεσων» ανάμεσα στο ομοσπονδιακό κράτος και τους ωφελούμενους.

Κατά εκτιμήσεις του κέντρου μελετών Atlas Public Policy, μόλις 53 εκατ. δολάρια δαπανήθηκαν από τα 7 δισ. δολάρια που προβλέπονταν αρχικά.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να σκοτώσει παράνομα το μέτρο αυτό για να προστατεύσει τα αναίσχυντα κέρδη των φίλων του στη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου», στηλίτευσε σε ανακοίνωσή του ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, που είχε εισηγηθεί το πρόγραμμα.

Τέλος σε «πράσινες» ρυθμίσεις

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ από τον Ιανουάριο λαμβάνει μέτρα με τα οποία ακυρώνονται επιδοτήσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διευκολύνεται η εξερεύνηση και η εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Ακόμη, σχεδιάζει να βάλει τέλος σε ρυθμίσεις για τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και δημοσιοποίησε πρόσφατα έκθεση η οποία έκρινε πως η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε ν’ αποδειχτεί πως έχει οφέλη.

Πηγή: ΑΠΕ

MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

