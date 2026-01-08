Οι ΗΠΑ μόνη χώρα του κόσμου εκτός της Συνθήκης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πήρε την Πέμπτη οριστικό διαζύγιο από την κλιματική επιστήμη ανακοινώνοντας την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), το θεμέλιο στο οποίο βασίζεται η διεθνής προσπάθεια κατά της παγκόσμιας θέρμανσης.

Οι ΗΠΑ γίνονται έτσι η μόνη χώρα του κόσμου που μένει εκτός της UNFCCC, μετά την σοκαριστική ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατά την οποία ισχυρίστηκε ότι η κλιματική αλλαγή είναι «η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών».

Η UNFCCC είναι ένας από τους δεκάδες διεθνείς φορείς και οργανισμούς του ΟΗΕ από τους οποίους ανακοίνωσε ότι αποχωρεί η κυβέρνηση Τραμπ, με το επιχείρημα ότι «λειτουργούν ενάντια στα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ».

Στη λίστα περιλαμβάνεται και η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), ο επιστημονικός φορέας που αξιολογεί τις μελέτες για το κλίμα και εξετάζει τα πιθανά σενάρια για την πορεία των εκπομπών άνθρακα και την άνοδο της θερμοκρασίας.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση, ο επίτροπος Κλίματος της ΕΕ Βόπκε Χούκστρα χαρακτήρισε λυπηρή την αποχώρηση των ΗΠΑ.

«Η UNFCCC αποτελεί τη βάση της διεθνούς δράσης για το κλίμα. Φέρνει τα κράτη μαζί για να στηρίξουν το κλίμα, να μειώσουν τις εκπομπές, να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να παρακολουθήσουν την πρόοδο» δήλωσε ο Χούκστρα στην πλατφόρμα X.

«Η απόφαση της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και του δεύτερου μεγαλύτερου παραγωγού αερίων του θερμοκηπίου είναι λυπηρή και ατυχής» πρόσθεσε.

Ήδη από την προεκλογική εκστρατεία του ο Τραμπ είχε υποσχεθεί στήριξη της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων με το διαβόητο σλόγκαν «γεωτρήσεις, μωρό μου, γεωτρήσεις».

Αμέσως μετά την επανεκλογή του ο αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να ξεκινήσει τη διαδικασία αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού, σύμφωνα με την οποία η άνοδος της θερμοκρασίας έως το τέλος του αιώνα δεν πρέπει να υπερβεί τους 1,5-2,0 βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Στην τελευταία Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο στη Βραζιλία, οι ΗΠΑ δεν έστειλαν αντιπροσωπεία.

Μια άλλη δραματική εξέλιξη ήρθε τον Ιούλιο, όταν ο Λι Ζέλντιν, νέος διοικητής της αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) ανακοίνωσε σχέδιο ανάκλησης του λεγόμενου «Πορίσματος περί Επικινδυνότητας» του 2009, σύμφωνα με το οποίο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου απειλούν την υγεία. Εφόσον δεν ακυρωθεί από τα δικαστήρια, η ανάκληση ουσιαστικά θα βάλει τέλος στα όρια εκπομπής για τα οχήματα, τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και τη βιομηχανία.

Και η επίθεση κατά της κλιματικής επιστήμης συνεχίστηκε τον Δεκέμβριο με την ανακοίνωση της απόφασης για κλείσιμο του Εθνικού Κέντρου Ατμοσφαιρικής Έρευνας (NCAR) στο Μπόλντερ του Κολοράντο, ένα από τα σημαντικότερα εργαστήρια μελέτης της κλιματικής αλλαγής.

Η Συνθήκη-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή υπογράφηκε το 1992 στην ιστορική σύνοδο του Ρίο, με στόχο «την σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο που θα προλάμβανε επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλιματικό σύστημα».