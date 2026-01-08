Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διατάσσει οι ΗΠΑ να αποσυρθούν από 66 διεθνείς οργανισμούς που «δεν εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος μέσω X (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Nathan Howard).

Οι ΗΠΑ αποχωρούν κυρίως από οργανισμούς που σχετίζονται με τον ΟΗΕ και εξυπηρετούν πρωτοβουλίες της «woke» ατζέντας

Η αμερικανική προεδρία διευκρίνισε πως ανάμεσά τους είναι 31 οργανισμοί που ανήκουν στο σύστημα του ΟΗΕ.

AMERICA FIRST 🇺🇸 Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including: 🔴35-non UN organizations

🔴31 UN entities pic.twitter.com/72pTyV811N — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

Πρόκειται κυρίως για οργανισμούς που επικεντρώνονται στο κλίμα, την εργασία και άλλα θέματα, τα οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικρίνει ότι εξυπηρετούν πρωτοβουλίες της «woke» ατζέντας.

Η απόφαση για αποχώρηση έρχεται καθώς οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές προσπάθειες και οι απειλές των ΗΠΑ έχουν ταράξει συμμάχους και αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και των ενδείξεων για πιθανή κατάληψης της Γροιλανδίας.

Κατάσχεση τάνκερ

Το πρωί χθες Τετάρτη, η κυβέρνηση Τραμπ κατάσχεσε δύο δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Βενεζουέλα και έχουν υποστεί κυρώσεις, στην τελευταία της κίνηση να εδραιώσει τον έλεγχο επί των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού πετρελαίου στον κόσμο.