Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τις επενδύσεις τους μετά από μια ριζική ανατροπή στην κλιματική πολιτική των ΗΠΑ, με τις εταιρείες που είχαν κάνει τη μεγαλύτερη στροφή μακριά από τα βενζινοκίνητα να πλήττονται περισσότερο, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Αυτό το μήνα, η Stellantis κατέγραψε ένα κόστος της τάξης των 26 δισ. δολαρίων προκειμένου να καταργήσει ορισμένα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα και να αναβιώσει τον δημοφιλή κινητήρα V8 «Hemi» 5,7 λίτρων στις ΗΠΑ. Πρόσφατα αποφάσισε επίσης να αναβιώσει τους κινητήρες ντίζελ για διάφορα ευρωπαϊκά μοντέλα. Η απομείωση προκάλεσε πώληση μετοχών που μείωσε την αγοραία αξία της εταιρείας κατά περίπου 6 δισ. δολάρια.

Ο ιδιοκτήτης των μαρκών Peugeot, Fiat και Jeep είχε προηγουμένως θέσει ως στόχο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αντιπροσωπεύουν το σύνολο των πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη έως το 2030 και το ήμισυ του συνόλου στις ΗΠΑ.

Η ακύρωση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η ακύρωση των πιστώσεων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ και η αποφασιστικότητα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση των κανονισμών για τη μείωση των εκπομπών των οχημάτων σημαίνει ότι οι στελέχη της βιομηχανίας αναμένουν πλέον τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% της αμερικανικής αγοράς καινούριων αυτοκινήτων τα επόμενα χρόνια — περίπου το μισό του τρέχοντος επιπέδου.

Η ανταγωνιστική Ford αποκάλυψε πρόσφατα μια απομείωση αξίας 19,5 δισ. δολαρίων, καθώς ακύρωσε το ηλεκτρικό φορτηγάκι F-150, ενώ η Volkswagen, η Volvo Cars και η Polestar υπέστησαν όλες πλήγματα στα προγράμματα ηλεκτρικών οχημάτων τους κατά το παρελθόν έτος.

Η αποτυχία και η Tesla

Εκτός από τις ριζικές αλλαγές στη νομοθεσία των ΗΠΑ, ο αναλυτής της Bernstein Stephen Reitman δήλωσε ότι η Stellantis και άλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων άφησαν τους πελάτες πίσω, καθώς προσπάθησαν να αντιγράψουν την αρχική επιτυχία της Tesla όταν αυτή έφερε επανάσταση στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. Το μειονέκτημά τους ήταν ότι δεν κατάφεραν να προσφέρουν οχήματα που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των οδηγών όσον αφορά την τιμή και την αυτονομία, ενώ παράλληλα υπήρχε έλλειψη υποδομών φόρτισης.

Έκτοτε, και η Tesla έχει υποστεί σημαντική μείωση στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων λόγω του ανταγωνισμού από τους Κινέζους αντιπάλους της και της αντίδρασης στον πολιτικό ακτιβισμό του Ίλον Μασκ, γεγονός που την οδήγησε να σταματήσει την παραγωγή των κορυφαίων μοντέλων Model S και X.

Πηγή: OT.gr