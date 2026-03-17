Νίκη για την επιστήμη – Δικαστήριο μπλόκαρε τις αντιεμβολιαστικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και άλλοι ιατρικοί σύλλογοι δικαιώθηκαν τη Δευτέρα από ομοσπονδιακό δικαστήριο, το οποίο έκρινε παράνομες τις προσπάθειες του αντιεμβολιαστή υπουργού Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούμιορ, να περιορίσει τους εμβολιασμούς παιδιών.

Το δικαστήριο στη Βοστόνη υποχρεώνει επίσης το υπουργείο Υγείας να διορίσει νέα μέλη στη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών, την οποία είχε απολύσει σύσσωμη ο Κένεντι για να διορίσει πρόσωπα της επιλογής του.

Όπως έκρινε ο δικαστής Μπράιαν Μέρφι, εδώ και δεκαετίες οι ΗΠΑ καταπολεμούν τα λοιμώδη νοσήματα με εμβόλια που αναπτύχθηκαν μέσω «επιστημονικών μεθόδων και κατοχυρώθηκαμ στη νομοθεσία με διαδικαστικές απαιτήσεις».

Υπό την ηγεσία του Κένεντι, ο οποίος επιμένει να αναπαράγει τον αστήρικτο ισχυρισμό ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό, το υπουργείο «αγνοεί αυτές τις μεθόδους και, ως εκ τούτου, υπονομεύει την ακεραιότητα των ενεργειών του».

«Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη όχι μόνο για τα εμβόλια και τη δημόσια υγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για την επιστήμη», δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ο Ρίτσαρντ Χιουζ, δικηγόρος των εναγόντων.

Το δικαστήριο έκρινε ότι τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) κατάργησαν παράνομα τις συστάσεις για εμβολιασμό όλων των παιδιών για έξι ασθένειες:, Covid, ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα Α, μηνιγγιτιδόκοκο, γρίπη και ροταϊό.

Η απόφαση ήταν παράνομη επειδή εκδόθηκε χωρίς γνωμοδότηση της Επιτροπής Εμβολιασμών. Τα μέλη της είχαν ούτως ή άλλων διοριστεί παράνομα, έκρινε το δικαστήριο.

Ο δικαστής Μέρφι επισήμανε μάλιστα ότι τα περισσότερα από τα 15 μέλη της επιτροπής είναι «μη επαρκώς καταρτισμένα». Μόνο έξι εκτιμήθηκε ότι έχουν σημαντική εμπειρία με τα εμβόλια.

«Μια επιτροπή που απαρτίζεται από μη ειδικούς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει “εύλογα ισορροπημένες… απόψεις” στο πλαίσιο της σχετικής επιστημονικής κοινότητας», έγραψε ο Μέρφι, επικαλούμενος τους κανονισμούς που διέπουν τα συμβουλευτικά όργανα.

Ειδικοί της δημόσιας υγείας χαιρέτισαν την ετυμηγορία: Η Επιτροπή Εμβολιασμών «είχε περιέλθει σε τέτοια παρακμή ώστε όλοι είχαν αρχίσει να την αγνοούν. Οι αποφάσεις της όμως εξακολουθούσαν να έχουν νομική βαρύτητα» δήλωσε ο δρ Νόελ Μπρούερ, ειδικός στα εμβόλια στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από την επιτροπή με απόφαση του Κένεντι. «Η δικαστική αυτή απόφαση επαναφέρει τη δημόσια υγεία στη σωστή πορεία» είπε ο Μπρούερ.

Οι πολιτικές Κένεντι φαίνεται πως έχουν ήδη μειώσει την εμπιστοσύνη των Αμερικανών στα εμβόλια, ενώ πάνω από δέκα συντηρητικές πολιτείες εξετάζουν νομικά μέτρα που θα χαλάρωναν τις εμβολιαστικές απαιτήσεις για εγγραφή των παιδιών στα σχολεία.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται επίσης μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης για ασθένειες όπως η ιλαρά, η οποία προκάλεσε επιδημίες στο Τέξας και άλλες πολιτείες.

Δέκα πέντε πολιτείες, στις περισσότερες από τις οποίες επικρατούν οι Δημοκρατικοί, έχουν καταθέσει ξεχωριστή προσφυγή κατά των πολιτικών του Ρόμπερτ Κένεντι.

Η αμερικανική κυβέρνηση θεωρείται πάντως σχεδόν βέβαιο ότι θα υποβάλλει έφεση στην τελευταία καταδικαστική απόφαση.