Η PrivatSea και η Novamarine παρουσιάζουν το στρατηγικό τους όραμα για το σύγχρονο yachting

Σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση στο The Ellinikon Experience Park με τίτλο “From Vision to Horizon” και με τη συμμετοχή επαγγελματιών του κλάδου, στο επίκεντρο βρέθηκαν δύο ξεχωριστά μοντέλα: το BS120 (12μ.) και το RH1000 (10μ.). Τα σκάφη παρουσιάστηκαν όχι απλώς ως νέα προϊόντα, αλλά ως ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, συνδυάζοντας προηγμένη μηχανική και υψηλές επιδόσεις.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Chief Executive Officer του PrivatSea Group, Παναγιώτης Ζαχαράκης, φέρνοντας κοντά σημαντικούς εκπροσώπους του θαλάσσιου τομέα και δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον για ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη συνεργασιών. Ο Πρόεδρος και CEO της Novamarine, Francesco Pirro παρουσίασε την ιταλική εταιρεία ως ένα brand που ξεχωρίζει για τη σταθερή του δέσμευση στην καινοτομία, την τεχνολογική υπεροχή και την αξιοπιστία.

Το βασικό μήνυμα της βραδιάς ήταν σαφές: στη σύγχρονη ναυτιλιακή και θαλάσσια αγορά, οι ευκαιρίες δεν προκύπτουν μόνο από τα προϊόντα, αλλά κυρίως από τις σωστές και στρατηγικές συνεργασίες.

Η PrivatSea και η Νovamarine επιβεβαιώνουν τη κοινή τους δέσμευση να διαμορφώσουν το μέλλον του yachting μέσα από συνεργασία, τεχνογνωσία και βαθιά κατανόηση των αναγκών της αγοράς.