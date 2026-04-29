Η Ενημέρωση σε Μετάβαση: Διεθνές Συνέδριο στο Πάντειο για τον Τύπο, την Πολιτική Λογοδοσία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Δημοκρατία
Τα Νέα της Αγοράς 29 Απριλίου 2026, 11:35

Η Ενημέρωση σε Μετάβαση: Διεθνές Συνέδριο στο Πάντειο για τον Τύπο, την Πολιτική Λογοδοσία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Δημοκρατία

5 & 6 Μαΐου 2026 | Αμφιθέατρο «Σάκη Καράγιωργα ΙΙ», 50+ ομιλητές και συντονιστές, 8 πάνελ, 2 workshop

Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Politikometro.gr συνδιοργανώνουν, στις 5 και 6 Μαΐου 2026, Διεθνές Συνέδριο για την ελευθερία του Τύπου, την πολιτική λογοδοσία, την παραπληροφόρηση και τη δημοκρατία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ και συγκεντρώνει περισσότερους από 50 ομιλητές και συντονιστές από την  Ελλάδα, την Αυστρία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ και την Ουγκάντα. Ακαδημαϊκοί, κορυφαίοι δημοσιογράφοι, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, φορείς fact-checking και εκπρόσωποι θεσμών θα λάβουν μέρος σε 8 θεματικά πάνελ και 2 workshop. Την εκδήλωση στηρίζουν τα μέσα ενημέρωσης ΕΡΤ, Alter Ego Media (ΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΑ ΝΕΑ, tovima.com), ΑΠΕ-ΜΠΕ και Infowar.

Κεντρικοί Ομιλητές

Την πρώτη ημέρα το συνέδριο ανοίγει ο Louis Jacobson, Chief Correspondent του PolitiFact (Φλόριντα, ΗΠΑ) — ενός από τους πιο επιδραστικούς οργανισμούς διασταύρωσης γεγονότων/fact-checking παγκοσμίως — με την ομιλία «Fact-checking/διασταύρωση ειδήσεων σε περιόδους κρίσης: Γιατί η εξονυχιστική έρευνα από τα ΜΜΕ έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ». Τη δεύτερη ημέρα, ο Καθηγητής Στέλιος Παπαθανασόπουλος (Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ) αναλύει στην εναρκτήρια ομιλία το θέμα «AI Act & Ελευθερία του Λόγου». Καίρια ζητήματα θίγουν επίσης ομιλητές με ισχυρή διεθνή και εγχώρια παρουσία στο ακαδημαϊκό πεδίο από πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το University of Vienna, το Makerere University, το Uganda Christian University, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και καταξιωμένοι δημοσιογράφοι μεγάλων ειδησεογραφικών οργανισμών και πρακτορείων, όπως η ΕΡΤ, το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το MEGA, η εφημερίδα Το Βήμα, το Infowar, το Euronews, το AFP, το CNN Greece, ο ΣΚΑΪ, η Εφημερίδα των Συντακτών, η LiFO, το in, ο ALPHA, το Star Channel, το Mononews, o ΑΝΤ1, το Inside Story και το Politifact.

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου, τη δική τους φωνή θα εκφράσουν οι μαθητές-δημοσιογράφοι του Δημόσιου Ωνάσειου Σχολείου (ΔΗΜ.Ω.Σ.) ΓΕΛ Αχαρνών κατά τη διάρκεια ενός διαγενεακού δημοσιογραφικού διαλόγου, αναδεικνύοντας τον ρόλο της μαθητικής δημοσιογραφίας ως ασπίδα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα από την εμπειρία της εφημερίδας τους “ΩΝ…POINT”.

«Η εξέλιξη της τεχνολογίας μελλοντικά θα αναδιαμορφώσει και τις επετείους. Ενώ σήμερα γιορτάζουμε τη Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, στην πορεία μπορεί το ζητούμενο να είναι μια Παγκόσμια Ημέρα Διάκρισης της Ψευδούς Είδησης και κατά της χειραγώγησης ενός κοινού, δυστυχώς, ολοένα και πιο εκτεθειμένου», δηλώνει ο επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Politikometro.gr, Βαγγέλης Γεωργίου.

Χαιρετισμοί

Την έναρξη των εργασιών (Τρίτη 5/5, 9:30) τιμούν με την παρουσία τους εκπρόσωπος της Πρυτανείας του Παντείου Πανεπιστημίου, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Μάρθα Μιχαηλίδου, καθώς και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ίδιου Πανεπιστημιακού Τμήματος και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Έρευνας στα Μέσα Επικοινωνίας και τη Δημοσιογραφία, Ιωάννα Βώβου.

Θεματικοί Άξονες

Κατά τη διάρκεια του διήμερου Συνεδρίου, κορυφαίοι ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι κομμάτων και ανεξάρτητοι οργανισμοί fact-checking θα αναλύσουν κρίσιμα ζητήματα μέσα από τις εξής θεματικές ενότητες:

Πολιτική Παραπλάνηση και Δημόσια Λογοδοσία: Γεφυρώνοντας το Χάσμα μεταξύ Πολιτικής Ρητορικής και Δεδομένων: Η ενότητα αυτή γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της πολιτικής ρητορικής και του δημοσιογραφικού ελέγχου. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, μαζί με εκπροσώπους φορέων διαφάνειας όπως το Vouliwatch, θα συζητήσουν ανοιχτά για το πώς ελέγχεται η αξιοπιστία των πολιτικών όταν τα λόγια πρέπει να γίνουν πράξεις, αντλώντας δεδομένα από την έρευνα του Politikometro.gr.

Από τους «Gatekeepers» στους «Creators»: Ποιος ορίζει την Αλήθεια; Ένας Διαγενεακός Διάλογος για την Ελευθερία του Τύπου στην Εποχή της Πλατφόρμας: Μια χαρτογράφηση της ριζικής αλλαγής στο μιντιακό πεδίο. Καταξιωμένοι δημοσιογράφοι της τηλεόρασης και του έντυπου τύπου συναντούν δημιουργούς περιεχομένου της νέας γενιάς για να συζητήσουν την μετάβαση από τους παραδοσιακούς αρχισυντάκτες στους αλγορίθμους. Η συζήτηση θα εστιάσει στην «οικονομία της προσοχής», τον εκδημοκρατισμό της πληροφορίας και τον ορισμό της ελευθερίας του λόγου στην εποχή των Big Tech.

Τεχνητή Νοημοσύνη, Deepfakes και το Νέο Οπλοστάσιο της Επαλήθευσης: Μια διεισδυτική ματιά στη διττή φύση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Θα εξεταστεί ο ρόλος της ως δημιουργού ρεαλιστικών fake news και παραγόντων γεωπολιτικής αποσταθεροποίησης, αλλά και ως απαραίτητου εργαλείου άμυνας απέναντι στη συνθετική πραγματικότητα. Στο πάνελ συμμετέχουν ειδικοί από ευρωπαϊκά και εγχώρια παρατηρητήρια και tech innovators.

Frontline Verification στις Ελληνικές Αίθουσες Σύνταξης Ειδήσεων & Το Οικοσύστημα του Fact-Checking: Η καθημερινή μάχη με την παραπληροφόρηση στις αίθουσες σύνταξης. Εκπρόσωποι παραδοσιακών newsrooms (ΕΡΤ, MEGA, ΑΠΕ-ΜΠΕ) και εξειδικευμένων οργανισμών ελέγχου γεγονότων (Check4Facts.gr) θα αναλύσουν τον τρόπο διαχείρισης των breaking news και τις παγίδες των social media. Θα παρουσιαστούν επίσης διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες, όπως αυτή του AFP Factual.

Δημοσιογραφία υπό Δίωξη – Θεσμικές Πιέσεις, SLAPPs, Παρεμβάσεις και η Πολιορκία της Ερευνητικής Ειδησεογραφίας: Μια εις βάθος ανάλυση των νομικών, πολιτικών και οικονομικών απειλών που υπονομεύουν τον ρόλο του Τύπου ως «τέταρτης εξουσίας». Η ενότητα θα εστιάσει στις καταχρηστικές αγωγές (SLAPPs), τις παρακολουθήσεις, την εργασιακή επισφάλεια και τα μονοπώλια ιδιοκτησίας. Θα τοποθετηθούν έγκριτοι δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).

Η Ελευθεροτυπία στο Σταυροδρόμι – Θεσμικές Απειλές, Ψηφιακή Παραπληροφόρηση και η Μάχη για την Ανεξαρτησία μέσα από την ακαδημαϊκή έρευνα: Πώς οι θεσμοί ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της ελευθερίας του Τύπου; Τι καταγράφουν οι σχετικές έρευνες; Ποιες είναι οι κύριες τοποθετήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας; Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι προκλήσεις που δέχεται η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και η ενημέρωση από πολλαπλές κατευθύνσεις: την πολιτική/νομική (όπως οι καταχρηστικές αγωγές SLAPPs και οι παρακολουθήσεις), την οικονομική (συγκέντρωση ιδιοκτησίας, εργασιακή επισφάλεια), την οργανωσιακή (μεταβολές στην πολιτική των ΜΜΕ) και την τεχνολογική (αλγόριθμοι, Τεχνητή Νοημοσύνη, fake news). Στόχος είναι να αναδειχθεί πώς αυτοί οι τέσσερις πυλώνες προκλήσεων αλληλεπιδρούν και υπονομεύουν τον ρόλο του Τύπου ως «τέταρτης εξουσίας».

Ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο Workshop της εκδήλωσης. Το πρώτο («Digital Detectives») σχεδιάστηκε για να εφοδιάσει το κοινό με ψηφιακά εργαλεία «επιβίωσης» και τεχνικές κριτικής σκέψης, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να επαληθεύουν αυτόνομα κείμενα, εικόνες και βίντεο μέσα από τις κινητές τους συσκευές, ενώ το δεύτερο («Το Οικοσύστημα του Fact-Checking στην Ελλάδα») επικεντρώνεται στην παρουσίαση μεθοδολογιών και πρακτικών από έμπειρους φορείς fact-checking του ελληνικού και ξένου επικοινωνιακού πεδίου.

Η είσοδος στο Διεθνές Συνέδριο είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Ιστοσελίδα Διεθνούς Συνεδρίου: https://cmc.panteion.gr/ereuna/internationalconference

Ημερομηνίες: 5 & 6 Μαΐου 2026

Χώρος Διεξαγωγής: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ

Διοργάνωση: Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Πάντειο Πανεπιστήμιο) & Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Politikometro

Πληροφορίες/Επικοινωνία: achillesk@panteion.gr, press@politikometro.gr

Αχιλλέας Καραδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσιογραφίας και Παραγωγής Ειδησεογραφικού Περιεχομένου, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κυβερνητικών Δεσμεύσεων politikometro.gr,

Βίκυ Γερασίμου, Υπεύθυνη Περιεχομένου politikometro.gr, τηλ. +30-6971643883.

