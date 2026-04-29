Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
weather-icon 24o
Stream
Σημαντική είδηση:
29.04.2026 | 14:39
Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι έξω από εβραϊκή συναγωγή
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οδηγός αγοράς για smartphone: Τα μυστικά για να επιλέξεις το καλύτερο
Τα Νέα της Αγοράς 29 Απριλίου 2026, 14:01

Πώς να επιλέξεις το σωστό smartphone ανάλογα με το budget, τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται - Bonus οι καλύτερες επιλογές ανά κατηγορία!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Spotlight

Η αγορά ενός νέου smartphone μπορεί εύκολα να μετατρέπει σε… πρόκληση: δεκάδες μοντέλα, διαφορετικές κατηγορίες τιμής και συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες. Για να σε βοηθήσουμε να κάνεις την καλύτερη επιλογή, συγκεντρώσαμε τις κορυφαίες προτάσεις σε τρεις βασικούς άξονες, ανάλογα με το budget, το brand και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που χρειάζεσαι.

Όλες οι επιλογές βασίζονται σε πραγματικά προϊόντα της αγοράς και καλύπτουν κάθε τύπο χρήστη.

Πριν περάσουμε όμως στις επιλογές, ας δούμε πρώτα όλα όσα πρέπει να έχεις κατά νου για να διαλέξεις το καλύτερο.

Πώς θα επιλέξεις το σωστό smartphone

Για να επιλέξεις το σωστό smartphone, ξεκίνα πάντα από τις πραγματικές σου ανάγκες. Αξιολόγησε το budget σου, διάλεξε το λογισμικό που σε βολεύει (iOS ή Android) και σκέψου πώς θέλεις να το χρησιμοποιήσεις περισσότερο (αν δίνεις προτεραιότητα στη φωτογραφία, στις επιδόσεις, στη μπαταρία ή στην ποιότητα οθόνης).

Έλεγξε την υποστήριξη αναβαθμίσεων, την ποιότητα κατασκευής και τα χαρακτηριστικά που θα σου φανούν χρήσιμα στην καθημερινότητα, όπως γρήγορη φόρτιση, 5G ή αντοχή στο νερό. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταλήξεις σε μια επιλογή που ταιριάζει στις ανάγκες σου και θα σε καλύψει πραγματικά.

Καλύτερες επιλογές ανά budget

Έως 150€ — Xiaomi Redmi 15C NFC

Αν θέλεις ένα οικονομικό κινητό που δεν κάνει εκπτώσεις στα βασικά, το Xiaomi Redmi 15C NFC είναι η πιο ισορροπημένη λύση. Με μεγάλη οθόνη, καλή αυτονομία και σταθερή καθημερινή απόδοση, καλύπτει άνετα ενασχόληση με social media, browsing και ελαφριά χρήση.

Έως 300€ — Samsung Galaxy A56 5G

Στην mid-range κατηγορία, το Galaxy A56 5G ξεχωρίζει για την AMOLED οθόνη, την ποιότητα κατασκευής και το αξιόπιστο software της Samsung. Είναι ιδανικό για χρήστες που θέλουν ένα «σίγουρο» κινητό με καλή κάμερα και 5G.

Έως 500€ — Xiaomi Poco X8 Pro 5G

Για όσους θέλουν κορυφαίες επιδόσεις χωρίς να περάσουν στην high-end κατηγορία, το Poco X8 Pro 5G είναι η ιδανική επιλογή. Δυνατός επεξεργαστής, AMOLED οθόνη και εξαιρετική σχέση τιμής/απόδοσης το κάνουν ιδανικό για gaming και απαιτητική χρήση.

Καλύτερες επιλογές ανά brand

Apple — iPhone 17

Το iPhone 17 προσφέρει κορυφαία κάμερα, άψογη καθημερινή λειτουργία και μακροχρόνια υποστήριξη. Αν θέλεις το πιο ολοκληρωμένο iOS πακέτο, αυτή είναι η επιλογή σου.

Samsung — Galaxy S25 Ultra

Το S25 Ultra είναι η απόλυτη Android ναυαρχίδα. Premium σχεδιασμός, κορυφαία κάμερα 200MP και τεράστια οθόνη είναι η κατάλληλη επιλογή για power users που θέλουν το καλύτερο.

Xiaomi — Redmi Note 15 Pro 5G

Το Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, μεγάλη μπαταρία και εξαιρετική κάμερα σε τιμή που δύσκολα βρίσκεις αλλού. Το απόλυτο value-for-money της Xiaomi.

Καλύτερες επιλογές βάσει specs

Καλύτερη κάμερα — Samsung Galaxy S26 Ultra

Με προηγμένο σύστημα 200MP, ισχυρό zoom και AI επεξεργασία εικόνας, το S26 Ultra είναι η κορυφαία επιλογή για φωτογραφία και video.

Καλύτερος επεξεργαστής — iPhone 17 Pro

Το iPhone 17 Pro με το A19 Pro chipset προσφέρει ασυναγώνιστες επιδόσεις σε gaming, video editing και AI λειτουργίες.

Καλύτερη οθόνη — Xiaomi 17 5G

Με φωτεινότητα έως 3500 nits και κορυφαίο AMOLED panel, το Xiaomi 17 5G είναι ιδανικό για multimedia και χρήση σε έντονο ήλιο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Το νέο «παζάρι ισχύος» με ταμείο 2 τρισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Κόσμος
Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: Τέλος ο κ. Καλός, λογικευτείτε

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου
Με προοπτικές 29.04.26

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Δήμου Τήνου και Πρεσβείας Μαρόκου σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)
Τένις 29.04.26

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Κάσπερ Ρουντ στη Μαδρίτη, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής παραδέχθηκε πως μετά από πολύ καιρό αισθάνθηκε ξανά ο εαυτός του στο γήπεδο.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές
Θρίλερ στη Μεσσηνία 29.04.26

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο που βρέθηκε ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του χώρου - Το θύμα έφερε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυρά καραμπίνας

Σύνταξη
Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας
Ανάπτυξη 29.04.26

Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Σύνταξη
Ρωσία: Χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – Φόβος για ουκρανική επίθεση
Κρεμλίνο 29.04.26

Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Σύνταξη
Ρόδος: Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του
Στη Ρόδο 29.04.26

Εις βάρος του 45χρονου στη Ρόδο, ο οποίος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεαρός σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Δείτε βίντεο 29.04.26

Κινητοποίηση των αρχών στη Θεσσαλονίκη καθώς νεαρός άνδρας πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Κασσάνδρου και φωνάζει πως χρειάζεται ψυχολόγο

Σύνταξη
Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου
Αυτοδιοίκηση 29.04.26

Επίσκεψη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη στο Σουφλί και συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο.

Σύνταξη
Πρωτομαγιά: Άστατος ο καιρός με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Άστατος ο καιρός 29.04.26

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά με καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά - Στο «μάτι» της κακοκαιρίας και η Αττική

Σύνταξη
Στραγγαλισμένες γυναίκες και βιασμένοι νεαροί άνδρες: Οι εφιαλτικές καταγγελίες για το ράντσο του Έπσταϊν
Κρυφές ταφές & ναρκωτικά 29.04.26

Νέες καταγγελίες για το ράντσο του Έπσταϊν μιλούν για ναρκωμένους και βιασμένους νεαρούς άνδρες, αλλά και για γυναίκες που στραγγαλίστηκαν και θάφτηκαν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σκάνδαλο υποκλοπών: Όλες οι φορές που η εισαγγελία του Άρειου Πάγου παρεμπόδισε την έρευνα
Πολιτική 29.04.26

Δυστυχώς, η διάταξη του κ. Τζαβέλα δεν είναι η μοναδική που επιχειρεί να θάψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το επιχείρησαν με διάφορους τρόπους και άλλοι εισαγγελείς του Άρειου Πάγου.

Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του
Πολιτική 29.04.26

«Αλήθεια, σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισπράξατε αχρεωστήτως;» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη νέα του ανάρτηση

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Κυρώσεις του Ισραήλ σε όσους συγκεντρώνουν χρήματα για την αποστολή – Απειλεί με κατάληψη των πλοίων
Κόσμος 29.04.26

Η νέα αποστολή του Global Sumud Flotilla αναχώρησε από τη Σικελία για τη Γάζα, με ενδιάμεσο σταθμό στην Ελλάδα και την Τουρκία - Το Ισραήλ κατηγορεί τον στολίσκο της ελευθερίας για στήριξη της τρομοκρατίας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από μπαλκόνι
Στη Θεσσαλονίκη 29.04.26

Στην 25χρονη μητέρα ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη - Το παιδί φιλοξενείται σε συγγενείς

Σύνταξη
Παρέμβαση Ανδρουλάκη: Ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας
Πολιτική 29.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές. Ταυτόχρονα εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση λέγοντας ότι προχώρησε σε περαιτέρω εντατικοποίηση και απορρύθμιση με την θέσπιση της εξαήμερης εργασίας και του 13ωρου.

Σύνταξη
Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας: Κύριος σκοπός μας δεν είναι η φύλαξη κτιρίων – Απαιτείται επιπλέον προσωπικό
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας αναφέρει ότι για τα βασικά καθήκοντα της υπηρεσίας απαιτούνται πάνω από 2.000 άτομα ενώ υπηρετούν 500

Σύνταξη
Λίζα Κούντροου: Τόσα χρήματα κερδίζει σήμερα από τα Φιλαράκια
Χρυσωρυχείο 29.04.26

Μπορεί να έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στα Φιλαράκια, ωστόσο η επιτυχημένη σειρά συνεχίζει να γεμίζει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρωταγωνιστών

Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
Cookies