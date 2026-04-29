Οδηγός αγοράς για smartphone: Τα μυστικά για να επιλέξεις το καλύτερο

Η αγορά ενός νέου smartphone μπορεί εύκολα να μετατρέπει σε… πρόκληση: δεκάδες μοντέλα, διαφορετικές κατηγορίες τιμής και συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες. Για να σε βοηθήσουμε να κάνεις την καλύτερη επιλογή, συγκεντρώσαμε τις κορυφαίες προτάσεις σε τρεις βασικούς άξονες, ανάλογα με το budget, το brand και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που χρειάζεσαι.

Όλες οι επιλογές βασίζονται σε πραγματικά προϊόντα της αγοράς και καλύπτουν κάθε τύπο χρήστη.

Πριν περάσουμε όμως στις επιλογές, ας δούμε πρώτα όλα όσα πρέπει να έχεις κατά νου για να διαλέξεις το καλύτερο.

Πώς θα επιλέξεις το σωστό smartphone

Για να επιλέξεις το σωστό smartphone, ξεκίνα πάντα από τις πραγματικές σου ανάγκες. Αξιολόγησε το budget σου, διάλεξε το λογισμικό που σε βολεύει (iOS ή Android) και σκέψου πώς θέλεις να το χρησιμοποιήσεις περισσότερο (αν δίνεις προτεραιότητα στη φωτογραφία, στις επιδόσεις, στη μπαταρία ή στην ποιότητα οθόνης).

Έλεγξε την υποστήριξη αναβαθμίσεων, την ποιότητα κατασκευής και τα χαρακτηριστικά που θα σου φανούν χρήσιμα στην καθημερινότητα, όπως γρήγορη φόρτιση, 5G ή αντοχή στο νερό. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταλήξεις σε μια επιλογή που ταιριάζει στις ανάγκες σου και θα σε καλύψει πραγματικά.

Καλύτερες επιλογές ανά budget

Έως 150€ — Xiaomi Redmi 15C NFC

Αν θέλεις ένα οικονομικό κινητό που δεν κάνει εκπτώσεις στα βασικά, το Xiaomi Redmi 15C NFC είναι η πιο ισορροπημένη λύση. Με μεγάλη οθόνη, καλή αυτονομία και σταθερή καθημερινή απόδοση, καλύπτει άνετα ενασχόληση με social media, browsing και ελαφριά χρήση.

Έως 300€ — Samsung Galaxy A56 5G

Στην mid-range κατηγορία, το Galaxy A56 5G ξεχωρίζει για την AMOLED οθόνη, την ποιότητα κατασκευής και το αξιόπιστο software της Samsung. Είναι ιδανικό για χρήστες που θέλουν ένα «σίγουρο» κινητό με καλή κάμερα και 5G.

Έως 500€ — Xiaomi Poco X8 Pro 5G

Για όσους θέλουν κορυφαίες επιδόσεις χωρίς να περάσουν στην high-end κατηγορία, το Poco X8 Pro 5G είναι η ιδανική επιλογή. Δυνατός επεξεργαστής, AMOLED οθόνη και εξαιρετική σχέση τιμής/απόδοσης το κάνουν ιδανικό για gaming και απαιτητική χρήση.

Καλύτερες επιλογές ανά brand

Apple — iPhone 17

Το iPhone 17 προσφέρει κορυφαία κάμερα, άψογη καθημερινή λειτουργία και μακροχρόνια υποστήριξη. Αν θέλεις το πιο ολοκληρωμένο iOS πακέτο, αυτή είναι η επιλογή σου.

Samsung — Galaxy S25 Ultra

Το S25 Ultra είναι η απόλυτη Android ναυαρχίδα. Premium σχεδιασμός, κορυφαία κάμερα 200MP και τεράστια οθόνη είναι η κατάλληλη επιλογή για power users που θέλουν το καλύτερο.

Xiaomi — Redmi Note 15 Pro 5G

Το Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, μεγάλη μπαταρία και εξαιρετική κάμερα σε τιμή που δύσκολα βρίσκεις αλλού. Το απόλυτο value-for-money της Xiaomi.

Καλύτερες επιλογές βάσει specs

Καλύτερη κάμερα — Samsung Galaxy S26 Ultra

Με προηγμένο σύστημα 200MP, ισχυρό zoom και AI επεξεργασία εικόνας, το S26 Ultra είναι η κορυφαία επιλογή για φωτογραφία και video.

Καλύτερος επεξεργαστής — iPhone 17 Pro

Το iPhone 17 Pro με το A19 Pro chipset προσφέρει ασυναγώνιστες επιδόσεις σε gaming, video editing και AI λειτουργίες.

Καλύτερη οθόνη — Xiaomi 17 5G

Με φωτεινότητα έως 3500 nits και κορυφαίο AMOLED panel, το Xiaomi 17 5G είναι ιδανικό για multimedia και χρήση σε έντονο ήλιο.