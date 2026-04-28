Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΔΕΛΦΟΙ – Στο επίκεντρο των συζητήσεων του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών βρέθηκε η επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, με τις επενδύσεις να αποτελούν το κεντρικό διακύβευμα για την κάλυψη του υφιστάμενου επενδυτικού κενού.

Σε μια καίρια τοποθέτηση, ο κ. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας, Partner diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP, χαρτογράφησε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η χώρα στην προσπάθειά της να εδραιωθεί στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πεδίο της ψηφιοποίησης, ο κ. Τσιακατάρας ήταν σαφής: η γραφειοκρατία παραμένει ο «νούμερο ένα» ανασταλτικός παράγοντας, καθώς όπως υπογράμμισε, δεν πρόκειται μόνο για διαδικαστικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθύτερο έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τους κρατικούς μηχανισμούς που κλονίζει την ασφάλεια των επενδυτών.

Παράλληλα, έθεσε με έμφαση το ζήτημα της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης. Για τους μεγάλους διεθνείς παίκτες, η αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού συστήματος αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε τοποθέτηση κεφαλαίων, λειτουργώντας ως εγγύηση για τη βιωσιμότητα της επένδυσης.

Το κόστος δανεισμού και η εγχώρια επιχειρηματικότητα

Ενώ η Ελλάδα προσελκύει πλέον το ενδιαφέρον διεθνών κεφαλαίων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, η εγχώρια αγορά αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις. Ο κ. Τσιακατάρας επισήμανε πως το υψηλό κόστος δανεισμού αποτελεί τροχοπέδη για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αποτρέποντάς τες από το να υλοποιήσουν το πλήρες εύρος των επενδυτικών τους σχεδίων.

Με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης να πλησιάζει, ο προβληματισμός για μια ενδεχόμενη «επενδυτική υποτονικότητα» είναι έντονος. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του BRIGHT GROUP εμφανίστηκε αισιόδοξος, τονίζοντας πως η χώρα απέδειξε τη δυνατότητά της να απορροφά σημαντικά κονδύλια μέσω στρατηγικών συνεργασιών.

«Πρέπει να σκεφτούμε πιο έξυπνα. Οι επενδύσεις μπορούν να συνεχιστούν, αλλά απαιτείται μεγαλύτερη καινοτομία και η χρήση νέων εργαλείων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το κλειδί για το μελλοντικό «επενδυτικό boom» φαίνεται να βρίσκεται στην τεχνολογική ωριμότητα. Ο κ. Τσιακατάρας κάλεσε τον επιχειρηματικό κόσμο να «αγκαλιάσει» την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), όχι ως μια θεωρητική έννοια, αλλά ως ένα πρακτικό εργαλείο στην καθημερινότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δρόμος προς την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα προϋποθετει την έξυπνη και αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων εργαλείων παγκόσμιας κλάσης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε νέες λύσεις και προϊόντα που θα αναβαθμίσουν τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα.

