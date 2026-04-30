Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying
Τα Νέα της Αγοράς 30 Απριλίου 2026, 16:34

Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying

Η Betsson εντείνει τη δράση της κατά του bullying, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει τον αθλητισμό, το εργασιακό περιβάλλον και συνολικά την καθημερινότητά μας

Στις 29 Απριλίου 2026, στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας, το μοναδικό Ολυμπιακό μουσείο της πρωτεύουσας, στο Golden Hal πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο της Betsson σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας (Σ.Ε.Γ.Ε.), το οποίο αποτελεί συνέχεια της εκδήλωσης που είχε λάβει χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Betsson με επίκεντρο την καταπολέμηση του bullying. Από τότε μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί μια σειρά από πρωτοβουλίες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συνεργασιών με φορείς από τον χώρο του αθλητισμού και της κοινωνίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση κάθε μορφής εκφοβισμού. Με κεντρικό μήνυμα:

«Λέμε όχι στον φόβο.
Όχι στο bullying.
Στοίχημα ότι μπορούμε.»

η Betsson διοργάνωσε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ενημέρωση, την πρόληψη και την ουσιαστική συζήτηση γύρω από το bullying και το mobbing, φέρνοντας κοντά ανθρώπους από τον χώρο του αθλητισμού, της κοινωνικής δράσης και του επιχειρείν.

Η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου άνοιξε τη συζήτηση με μια ουσιαστική παρουσίαση για το φαινόμενο του mobbing στον χώρο εργασίας και στον αθλητισμό, αναδεικνύοντας τόσο την ψυχολογική του διάσταση όσο και πρακτικά εργαλεία πρόληψης και αντιμετώπισης.

Στο πρώτο πάνελ συμμετείχαν η Σοφία Κλιγκοπούλου, Team Manager του Περιστερίου Βetsson και μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ, ο Νίκος Δεληγιάννης, προπονητής της γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης του Άλιμος ΝΑΣ Betsson και πρώην διεθνής αθλητής, καθώς και η Λήδα Τσενέ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Girl Power, οι οποίοι μοιράστηκαν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους γύρω από τον ρόλο του αθλητισμού στην καλλιέργεια σεβασμού, ισότητας και συμπερίληψης.

Στο δεύτερο πάνελ, η Λίνα Τσαλταμπάση, Πρόεδρος του Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.), και η Βίκη Μήλιου, HR manager του Techsson, συζήτησαν για τη σημασία της δημιουργίας ασφαλών εργασιακών περιβαλλόντων, την πρόληψη του workplace bullying και την ουσιαστική ενδυνάμωση των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η συνεργασία της Betsson με τον Σ.Ε.Γ.Ε. για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού στον χώρο εργασίας, μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, workshops, mentoring και πρωτοβουλίες ενημέρωσης που στοχεύουν στην ενίσχυση της ισότητας, της ασφάλειας και της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η Betsson  μαζί με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), έχουν υλοποιήσει μια σειρά από κοινές δράσεις στον χώρο του αθλητισμού, με στόχο την προώθηση της ευγενούς άμιλλας, του σεβασμού και την πρόληψη φαινομένων εκφοβισμού σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, η Betsson επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος με περισσότερο σεβασμό, αποδοχή και ίσες ευκαιρίες για όλους.
Το επόμενο σεμινάριο θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, συνεχίζοντας τη συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από το φαινόμενο του bullying.

Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

Χαμενεΐ για ΗΠΑ: Οι ξένοι εισβολείς ανήκουν στα βάθη του Περσικού

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο
Από τη δημοσιονομική συνεισφορά του 1% των φορολογικών εσόδων έως την ανάδειξη της Ξάνθης σε διεθνή εξαγωγικό κόμβο, η εταιρεία ενισχύει την παραγωγική βάση της Θράκης, δημιουργώντας παράλληλα ανάχωμα στο δημογραφικό μέσω της σταθερής απασχόλησης.

Betsson: Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός πράξη δεύτερη με κορυφαίες Ενισχυμένες Αποδόσεις
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» τη Μονακό για το δεύτερο μεταξύ τους ματς στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης των play-off της EuroLeague. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες προκρίνεται στο Final Four. Εκεί, θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων
Ο Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (Partner diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP) αναλύει στο Φόρουμ των Δελφών την πορεία της χώρας από τη Γραφειοκρατία στην Ψηφιακή Επανάσταση.

Πρωτοβουλία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστήρια
Στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ανέδειξε την παχυσαρκία ως μια σημαντική πρόκληση για την υγεία, με επιπτώσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την οικονομία

Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»
Η βιωσιμότητα ως πυρήνας της επιχειρηματικής στρατηγικής και επένδυση στον άνθρωπο βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Ιουλίας Τσέτη στο Delphi Economic Forum XI

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας
Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seat για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους, οι οποίοι αναμένεται να πληρώσουν αδρά για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ από την… γραμμή του πλαγίου

«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων
Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο «Ξεκινώ επιχειρηματικά», το κριτήριο πριμοδότησης, τα ποσά των ενισχύσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

ΠΕΔ Θεσσαλίας: Ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών δομών στους Δήμους είναι αδιαπραγμάτευτος
Η προσχολική αγωγή και οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι εποχικό έργο αλλά πυλώνες κοινωνικής συνοχής που απαιτούν συνέχεια, εμπειρία και σταθερότητα, επισημαίνει η ανακοίνωση της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 89χρονος – «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό» είπε στον ανακριτή
Ανακριτής και εισαγγελέας μετά την απολογία του ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του 89χρονου που σκόρπισε τον πανικό σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο.

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν τρώγοντας γαρίδα
Η παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς αποκαταστάθηκε η αναπνοή της γυναίκας - Εκτός από τη λαβή Χάιμλιχ, ο 18χρονος γνωρίζει ΚΑΡΠΑ, καθώς και άλλες βασικές πρώτες βοήθειες

Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο
«Με μεγάλη επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα,πολύ δουλειά,και με την βοήθεια και συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, φτάσαμε στο σημείο κατασκευής του έργου» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος.

Η Μέριλ Στριπ γνώριζε ότι «Ο Διάβολος Φοράει Prada» θα ήταν επιτυχία
Η Μέριλ Στριπ διάβασε το σενάριο της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και αμέσως κατάλαβε ότι θα γινόταν επιτυχία. Οπότε τι έκανε; Αρνήθηκε τον ρόλο, ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερη αμοιβή.

Ανάπτυξη: Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία – Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα
H ανησυχία για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας είναι ένα σενάριο που εξετάζουν σοβαρά διεθνείς οργανισμοί. Η ανάπτυξη, τα τέσσερα «γιατί», τα «αντίβαρα» και η «παγίδα» των μέσων όρων.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

