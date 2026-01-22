newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
22.01.2026 | 09:40
Χάος στους δρόμους - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, που αλλού υπάρχουν προβλήματα
22.01.2026 | 09:21
Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική
Μινεσότα: Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026 | 11:09

Μινεσότα: Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο

Ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του, συνελήφθησαν στην είσοδο του σπιτιού τους το απόγευμα της Τρίτης, ακριβώς τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο του παιδιού

Σύνταξη
Tουλάχιστον τέσσερα παιδιά από την ίδια σχολική περιφέρεια έχουν συλλάβει αυτόν τον μήνα, οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE)  στη Μινεσότα.

Ανάμεσά τους και ένα 5χρονο αγόρι όπως δήλωσαν την Τετάρτη σχολικοί υπάλληλοι σε ένα προάστιο της Μινεάπολης.

Τα γεγονότα έχουν πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ των κατοίκων και των αξιωματικών της ICE, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από έναν αξιωματικό της ICE αυτόν τον μήνα.

«Γιατί να τεθεί υπό κράτηση ένα 5χρονο παιδί;»

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να δικαιολογήσει την παρουσία πρακτόρων της ICE λέγοντας ότι οι αξιωματικοί κρατούν μετανάστες που έχουν καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα.

«Γιατί να τεθεί υπό κράτηση ένα 5χρονο παιδί;» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Ζένα Στένβικ, η διευθύντρια της σχολικής περιφέρειας Δημόσιων Σχολείων Κολούμπια Χάιτς, που βρίσκεται ακριβώς βόρεια της Μινεάπολης. «Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι αυτό το παιδί θα χαρακτηριστεί ως βίαιος εγκληματίας;».

Ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος τέθηκε υπό κράτηση από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς μετανάστευσης καθώς επέστρεφε σπίτι από το νηπιαγωγείο στο Κολούμπια Χάιτς της Μινεσότα. Πηγή φωτό: Παραχώρηση των Δημόσιων Σχολείων του Κολούμπια Χάιτς

Ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του, τον οποίο το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κατονόμασε ως Άντριαν Αλεξάντερ Κονέχο Άριας σε ανακοίνωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνελήφθησαν στην είσοδο του σπιτιού τους το απόγευμα της Τρίτης, ακριβώς τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο του παιδιού, σύμφωνα με δελτίο τύπου των Δημόσιων Σχολείων του Κολούμπια Χάιτς.

Ο πατέρας τράπηκε σε φυγή πεζός όταν οι αξιωματικοί της ICE τον πλησίασαν, ανέφερε το DHS. «Για την ασφάλεια του παιδιού, ένας από τους αξιωματικούς της ICE παρέμεινε με το παιδί ενώ οι άλλοι αξιωματικοί συνέλαβαν τον Conejo Arias», πρόσθεσε.

Αφού συνέλαβαν τον πατέρα, οι αξιωματικοί της ICE ζήτησαν από τον Λίαμ να χτυπήσει την πόρτα για να δουν αν υπήρχαν άλλα άτομα μέσα στο σπίτι, «χρησιμοποιώντας ένα 5χρονο ως δόλωμα», σύμφωνα με την σχολική περιφέρεια.

Ένας άλλος ενήλικας που ζούσε στο σπίτι και βρισκόταν έξω εκείνη την ώρα, «παρακάλεσε τους πράκτορες» να αφήσουν το παιδί μαζί τους, ανέφερε η σχολική περιφέρεια. Οι πράκτορες της ICE αρνήθηκαν.

Ο αδελφός του Λίαμ, ηλικίας γυμνασίου, επέστρεψε σπίτι 20 λεπτά αργότερα για να διαπιστώσει ότι ο μικρότερος αδελφός του και ο πατέρας του είχαν φύγει.

Πού βρίσκεται τώρα ο 5χρονος

Ο Λίαμ και ο πατέρας του βρίσκονται τώρα στο Σαν Αντόνιο υπό την κράτηση των αρχών Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε σε email ο δικηγόρος της οικογένειας, Μαρκ Πρόκος. Δεν είναι πολίτες των ΗΠΑ, αλλά «ακολουθούν άψογα τη νομική διαδικασία, από την εμφάνισή τους στα σύνορα μέχρι την υποβολή αίτησης ασύλου και την αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας», είπε.

Το DHS δήλωσε ότι δεν στοχεύει τον Λίαμ και ότι η πολιτική του ICE είναι να ρωτάει τους γονείς αν θέλουν να απομακρυνθούν μαζί με τα παιδιά τους, διαφορετικά το ICE θα τοποθετήσει τα παιδιά σε ένα ασφαλές άτομο που θα ορίσει ένας γονέας.

Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί οι αστυνομικοί της ICE δεν άφησαν τον Λίαμ στη φροντίδα του ενήλικα, ο οποίος, σύμφωνα με τους σχολικούς υπαλλήλους, είχε παρακαλέσει τους αστυνομικούς να τον αφήσουν εκεί.

Τι λέει η δασκάλα του 5χρονου

Η Έλλα Σάλιβαν, δασκάλα του Λίαμ στο πρόγραμμα προνηπιαγωγείου της περιφέρειας, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι ο Λίαμ είναι «ένας έξυπνος νεαρός μαθητής».

«Είναι πολύ φιλικός. Έρχεται στην τάξη κάθε μέρα και απλώς φωτίζει την αίθουσα», είπε. «Οι φίλοι του δεν έχουν ρωτήσει ακόμα γι’ αυτόν, αλλά ξέρω ότι θα τον καταλάβουν».

Ο Λίαμ Ράμος, πέντε ετών, συνελήφθη, έξω από το σπίτι του

Τρεις ακόμη μαθητές στο Κολούμπια Χάιτς συνελήφθησαν αυτόν τον μήνα από αξιωματικούς της ICE, σύμφωνα με αξιωματούχους του σχολείου.

Ένας 17χρονος μαθητής λυκείου που πήγαινε στο σχολείο απομακρύνθηκε από το αυτοκίνητό του νωρίτερα την Τρίτη και παραλήφθηκε από ένοπλους και μασκοφόρους πράκτορες, που πιστεύεται ότι ήταν πράκτορες της ICE, σύμφωνα με το δελτίο τύπου. «Δεν υπήρχαν γονείς», ανέφερε.

«Έχουμε σφυρίχτρες και αυτοί έχουν όπλα»

Την περασμένη εβδομάδα, «πράκτορες της ICE εισέβαλαν σε ένα διαμέρισμα και συνέλαβαν μια 17χρονη μαθήτρια του Λυκείου Columbia Heights και τη μητέρα της», ανέφερε η σχολική περιφέρεια.

Μία εβδομάδα πριν από αυτό το επεισόδιο, μια 10χρονη μαθήτρια της τετάρτης δημοτικού συνελήφθη από πράκτορες της ICE μαζί με τη μητέρα της. «Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, το παιδί τηλεφώνησε στον πατέρα της για να του πει ότι οι πράκτορες της ICE την έφερναν στο σχολείο», ανέφερε η περιφέρεια.

«Ο πατέρας ήρθε αμέσως στο σχολείο και διαπίστωσε ότι τόσο η κόρη του όσο και η σύζυγός του είχαν απαχθεί». Το κορίτσι και η μητέρα της βρίσκονται σε κέντρο κράτησης στο Τέξας, σύμφωνα με τους υπαλλήλους του σχολείου.

Η Μαίρη Γκράνλαντ, πρόεδρος του εκπαιδευτικού συμβουλίου των Δημόσιων Σχολείων Κολούμπια Χάιτς, εξέφρασε την αγανάκτησή της σε μια συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα.

«Πέρασα τις τελευταίες εβδομάδες προσπαθώντας να βεβαιωθώ ότι οι μαθητές, το προσωπικό, οι οικογένειές μας και όλοι στην κοινότητά μας είναι ασφαλείς», είπε.

«Είδα τη δύναμη της κοινότητας», συνέχισε. «Αλλά στο τέλος της ημέρας, έχουμε σφυρίχτρες και αυτοί έχουν όπλα».

Business
Τράπεζες
Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

inWellness
inTown
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»
Στο Νταβός 22.01.26

Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»

Σύμφωνα με τον Ρούτε περαιτέρω συζητήσεις θα διασφαλίσουν «πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία»

Σύνταξη
Allianz: Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ – Εξετάζοντας τις πιθανότητες
Τα τρία σενάρια 22.01.26

Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ - Εξετάζοντας τις πιθανότητες

Η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία γιατί, όπως υποστηρίζει, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση εντός του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πόσο πιθανό όμως είναι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 22.01.26

Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως έδωσε οδηγία στο υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση του κ. Τραμπ να ενταχθεί στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης» του και ότι θα δοθεί απάντηση εν ευθέτω χρόνο

Σύνταξη
Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία
TIME 22.01.26

Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ ακόμη μία φορά. Τα μέσα που έχουν για να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία περιλαμβάνουν από οικονομικά μέτρα έως ενίσχυση της άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υεμένη: Εκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σκοτώνει 5 μέλη των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία
Υεμένη 22.01.26

Βομβιστική επίθεση σκοτώνει 5 μέλη δύναμης υποστηριζόμενης από το Ριάντ

Τον θάνατο πέντε μελών ένοπλης ομάδας που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία προκάλεσε η βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο όχημα κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Αντεν, στη νότια Υεμένη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει κατασχεμένες συσκευές δημοσιογράφου
The Washington Post 22.01.26

Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει συσκευές δημοσιογράφου

«Η κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει, αλλά δεν πρέπει να εξετάσει τις συσκευές που κατασχέθηκαν» στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, διατάσσει δικαστής, ωσότου «το εγκρίνει» το δικαστήριο.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Δεν συζητήθηκε θέμα κυριαρχίας της με τον Τραμπ, δηλώνει ο Ρούτε
ΝΑΤΟ 22.01.26

Ρούτε: Δεν συζήτησα με τον Τραμπ για την κυριαρχία της Γροιλανδίας

Η συζήτηση με τον Τραμπ «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτήν την τεράστια αρκτική περιοχή», λέει ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι δεν εθίγη θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας.

Σύνταξη
Ρωσία: Τι είπε ο Πούτιν για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ και τη Γροιλανδία – Γιατί επέκρινε τη Δανία
Ρωσία 22.01.26

Ο Πούτιν μελετά το Συμβούλιο Ειρήνης, αδιαφορεί για Γροιλανδία και επικρίνει τη Δανία

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία» το θέμα της Γροιλανδίας, και για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ είπε ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών θα μελετήσει την πρότασή του.

Σύνταξη
Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση
«Κίνηση εκφοβισμού» 22.01.26

Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση

Ο δημοσιογράφος Ραφαέλ Μπουκαντουρά συνελήφθη τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια φιλοκουρδικής διαδήλωσης και κινδύνευε με απέλαση. Αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία

Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας και επισήμως αποφάσισε την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη της πόλης. Το ξεχωριστό ενδιαφέρον της νέας συνύπαρξης Καραμανλή - Σαμαρά στις 2 Φεβρουαρίου και μάλιστα στην έδρα του δεύτερου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατος της 56χρονης
Ελλάδα 22.01.26

«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατος της 56χρονης

Ο δήμαρχος Γλυφάδας μίλησε για τις εικόνες καταστροφής, τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό και την τραγωδία με τον θάνατο της 56χρονης.

Σύνταξη
Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show
Fizz 22.01.26

Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show

Στις 8 Φεβρουαρίου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Levi's Stadium για το Super Bowl και ιδιαίτερα το μεγάλο σόου του ημιχρόνου. Ωστόσο ο Bad Bunny ήδη έχει καταφέρει να καταγράψει τα πρώτα του ρεκόρ.

Σύνταξη
Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Την Πέμπτη το απόγευμα 22.01.26

Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην έκτακτη προσύνοδο στις Βρυξέλλες σήμερα το απόγευμα - Επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη
Τι ισχυρίστηκε 22.01.26

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο

Ο 44χρονος από το Αγρίνιο επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα επειδή, όπως ισχυρίστηκε, ο 50χρονος τον απειλούσε - «Τον σκότωσα για να μη με σκοτώσει» είπε στην ανακρίτρια

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»
Στο Νταβός 22.01.26

Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»

Σύμφωνα με τον Ρούτε περαιτέρω συζητήσεις θα διασφαλίσουν «πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία»

Σύνταξη
UBS Sees Greek Banks as Undervalued, Raises Price Targets
English edition 22.01.26

UBS Sees Greek Banks as Undervalued, Raises Price Targets

According to UBS, Alpha Bank offers the strongest earnings-per-share growth but the lowest ROTE, while Eurobank stands out as an attractive regional growth story supported by successful acquisitions.

Σύνταξη
Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας
Editorial 22.01.26

Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας

Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται για το ρυθμό ανάπτυξης. Όμως, η χώρα υποχωρεί σε όρους πραγματικής ευημερίας, όπως επιβεβαιώνει (και) η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Αξιολογώντας με όρους μιας «οικονομίας της αξιοπρέπειας» επαναφέρει επιτακτικά το ερώτημα: θέλουμε ανάπτυξη δεικτών ή ανάπτυξη που βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective
Στωικός 22.01.26

Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective

Οι Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον επανενώθηκαν στο podcast Where Everybody Knows Your Name και αποκάλυψαν μερικές στιγμές τους πίσω από τις κάμερες κατά την διάρκεια των γυρισμάτων True Detective.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης
Πολιτική 22.01.26

Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί απευθείας στις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
