Tουλάχιστον τέσσερα παιδιά από την ίδια σχολική περιφέρεια έχουν συλλάβει αυτόν τον μήνα, οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεσότα.

Ανάμεσά τους και ένα 5χρονο αγόρι όπως δήλωσαν την Τετάρτη σχολικοί υπάλληλοι σε ένα προάστιο της Μινεάπολης.

Τα γεγονότα έχουν πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ των κατοίκων και των αξιωματικών της ICE, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από έναν αξιωματικό της ICE αυτόν τον μήνα.

«Γιατί να τεθεί υπό κράτηση ένα 5χρονο παιδί;»

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να δικαιολογήσει την παρουσία πρακτόρων της ICE λέγοντας ότι οι αξιωματικοί κρατούν μετανάστες που έχουν καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα.

«Γιατί να τεθεί υπό κράτηση ένα 5χρονο παιδί;» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Ζένα Στένβικ, η διευθύντρια της σχολικής περιφέρειας Δημόσιων Σχολείων Κολούμπια Χάιτς, που βρίσκεται ακριβώς βόρεια της Μινεάπολης. «Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι αυτό το παιδί θα χαρακτηριστεί ως βίαιος εγκληματίας;».

Ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του, τον οποίο το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κατονόμασε ως Άντριαν Αλεξάντερ Κονέχο Άριας σε ανακοίνωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνελήφθησαν στην είσοδο του σπιτιού τους το απόγευμα της Τρίτης, ακριβώς τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο του παιδιού, σύμφωνα με δελτίο τύπου των Δημόσιων Σχολείων του Κολούμπια Χάιτς.

Ο πατέρας τράπηκε σε φυγή πεζός όταν οι αξιωματικοί της ICE τον πλησίασαν, ανέφερε το DHS. «Για την ασφάλεια του παιδιού, ένας από τους αξιωματικούς της ICE παρέμεινε με το παιδί ενώ οι άλλοι αξιωματικοί συνέλαβαν τον Conejo Arias», πρόσθεσε.

Αφού συνέλαβαν τον πατέρα, οι αξιωματικοί της ICE ζήτησαν από τον Λίαμ να χτυπήσει την πόρτα για να δουν αν υπήρχαν άλλα άτομα μέσα στο σπίτι, «χρησιμοποιώντας ένα 5χρονο ως δόλωμα», σύμφωνα με την σχολική περιφέρεια.

Ένας άλλος ενήλικας που ζούσε στο σπίτι και βρισκόταν έξω εκείνη την ώρα, «παρακάλεσε τους πράκτορες» να αφήσουν το παιδί μαζί τους, ανέφερε η σχολική περιφέρεια. Οι πράκτορες της ICE αρνήθηκαν.

Ο αδελφός του Λίαμ, ηλικίας γυμνασίου, επέστρεψε σπίτι 20 λεπτά αργότερα για να διαπιστώσει ότι ο μικρότερος αδελφός του και ο πατέρας του είχαν φύγει.

Πού βρίσκεται τώρα ο 5χρονος

Ο Λίαμ και ο πατέρας του βρίσκονται τώρα στο Σαν Αντόνιο υπό την κράτηση των αρχών Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε σε email ο δικηγόρος της οικογένειας, Μαρκ Πρόκος. Δεν είναι πολίτες των ΗΠΑ, αλλά «ακολουθούν άψογα τη νομική διαδικασία, από την εμφάνισή τους στα σύνορα μέχρι την υποβολή αίτησης ασύλου και την αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας», είπε.

Το DHS δήλωσε ότι δεν στοχεύει τον Λίαμ και ότι η πολιτική του ICE είναι να ρωτάει τους γονείς αν θέλουν να απομακρυνθούν μαζί με τα παιδιά τους, διαφορετικά το ICE θα τοποθετήσει τα παιδιά σε ένα ασφαλές άτομο που θα ορίσει ένας γονέας.

Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί οι αστυνομικοί της ICE δεν άφησαν τον Λίαμ στη φροντίδα του ενήλικα, ο οποίος, σύμφωνα με τους σχολικούς υπαλλήλους, είχε παρακαλέσει τους αστυνομικούς να τον αφήσουν εκεί.

Τι λέει η δασκάλα του 5χρονου

Η Έλλα Σάλιβαν, δασκάλα του Λίαμ στο πρόγραμμα προνηπιαγωγείου της περιφέρειας, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι ο Λίαμ είναι «ένας έξυπνος νεαρός μαθητής».

«Είναι πολύ φιλικός. Έρχεται στην τάξη κάθε μέρα και απλώς φωτίζει την αίθουσα», είπε. «Οι φίλοι του δεν έχουν ρωτήσει ακόμα γι’ αυτόν, αλλά ξέρω ότι θα τον καταλάβουν».

Τρεις ακόμη μαθητές στο Κολούμπια Χάιτς συνελήφθησαν αυτόν τον μήνα από αξιωματικούς της ICE, σύμφωνα με αξιωματούχους του σχολείου.

Ένας 17χρονος μαθητής λυκείου που πήγαινε στο σχολείο απομακρύνθηκε από το αυτοκίνητό του νωρίτερα την Τρίτη και παραλήφθηκε από ένοπλους και μασκοφόρους πράκτορες, που πιστεύεται ότι ήταν πράκτορες της ICE, σύμφωνα με το δελτίο τύπου. «Δεν υπήρχαν γονείς», ανέφερε.

«Έχουμε σφυρίχτρες και αυτοί έχουν όπλα»

Την περασμένη εβδομάδα, «πράκτορες της ICE εισέβαλαν σε ένα διαμέρισμα και συνέλαβαν μια 17χρονη μαθήτρια του Λυκείου Columbia Heights και τη μητέρα της», ανέφερε η σχολική περιφέρεια.

Μία εβδομάδα πριν από αυτό το επεισόδιο, μια 10χρονη μαθήτρια της τετάρτης δημοτικού συνελήφθη από πράκτορες της ICE μαζί με τη μητέρα της. «Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, το παιδί τηλεφώνησε στον πατέρα της για να του πει ότι οι πράκτορες της ICE την έφερναν στο σχολείο», ανέφερε η περιφέρεια.

«Ο πατέρας ήρθε αμέσως στο σχολείο και διαπίστωσε ότι τόσο η κόρη του όσο και η σύζυγός του είχαν απαχθεί». Το κορίτσι και η μητέρα της βρίσκονται σε κέντρο κράτησης στο Τέξας, σύμφωνα με τους υπαλλήλους του σχολείου.

Η Μαίρη Γκράνλαντ, πρόεδρος του εκπαιδευτικού συμβουλίου των Δημόσιων Σχολείων Κολούμπια Χάιτς, εξέφρασε την αγανάκτησή της σε μια συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα.

«Πέρασα τις τελευταίες εβδομάδες προσπαθώντας να βεβαιωθώ ότι οι μαθητές, το προσωπικό, οι οικογένειές μας και όλοι στην κοινότητά μας είναι ασφαλείς», είπε.

«Είδα τη δύναμη της κοινότητας», συνέχισε. «Αλλά στο τέλος της ημέρας, έχουμε σφυρίχτρες και αυτοί έχουν όπλα».