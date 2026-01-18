newspaper
18.01.2026
Τροχαίο στη Λήμνο: Δίκυκλο κατέληξε στη θάλασσα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 22χρονος
«Νόμος περί Εξέγερσης» – Το Πεντάγωνο προετοιμάζει 1.500 στρατιώτες για αποστολή στη Μινεσότα
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026

«Νόμος περί Εξέγερσης» – Το Πεντάγωνο προετοιμάζει 1.500 στρατιώτες για αποστολή στη Μινεσότα

Οι αντιπαραθέσεις στη Μινεσότα γίνονται όλο και πιο έντονες μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE

Το Πεντάγωνο διέταξε περίπου 1.500 στρατιώτες εν ενεργεία στην Αλάσκα να προετοιμαστούν για πιθανή αποστολή στη Μινεσότα, όπου πραγματοποιούνται μεγάλες διαμαρτυρίες κατά της εκστρατείας απελάεων της κυβέρνησης, σύμφωνα με το Reuters.

Ο στρατός έθεσε τις μονάδες σε ετοιμότητα για αποστολή σε περίπτωση που η βία στην πολιτεία κλιμακωθεί, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, αν και δεν είναι σαφές αν κάποια από αυτές θα αποσταλεί τελικά.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Πέμπτη να χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης για να αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις, αν οι αξιωματούχοι της πολιτείας δεν εμποδίσουν τους διαδηλωτές να στοχεύουν τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης, μετά την αύξηση του αριθμού των πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Ωστόσο, αν οι στρατιωτικές δυνάμεις αποσταλούν, δεν είναι σαφές αν η κυβέρνηση Τραμπ θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης.

Ακόμη και χωρίς να επικαλεστεί τον νόμο, ο πρόεδρος μπορεί να αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις σε ενεργό υπηρεσία για συγκεκριμένους εσωτερικούς σκοπούς, όπως η προστασία ομοσπονδιακής περιουσίας, κάτι που ο Τραμπ επικαλέστηκε ως δικαιολογία για την αποστολή πεζοναυτών στο Λος Άντζελες πέρυσι.

Εκτός από τις στρατιωτικές δυνάμεις σε ενεργό υπηρεσία, το Πεντάγωνο θα μπορούσε επίσης να επιχειρήσει να αποστείλει τις νεοσύστατες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης της Εθνικής Φρουράς για την αντιμετώπιση των ταραχών.

Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχόλια σχετικά με τη διαταγή, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το ABC News.

Οι πράκτορες της ICE

«Εάν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραξίες και τους εξεγερμένους από το να επιτίθενται στους πατριώτες της I.C.E., οι οποίοι προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους, θα εφαρμόσω τον νόμο περί εξέγερσης», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Οι στρατιώτες που θα αποσταλούν ειδικεύονται σε επιχειρήσεις σε συνθήκες ψυχρού καιρού και έχουν ανατεθεί σε δύο τάγματα πεζικού του αμερικανικού στρατού υπό την 11η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, η οποία εδρεύει στην Αλάσκα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι συγκρούσεις μεταξύ κατοίκων και ομοσπονδιακών αξιωματούχων έχουν γίνει όλο και πιο έντονες στο Μινεάπολις, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Μινεσότα, μετά την θανατηφόρα πυροβολισμοί μιας πράκτορα της ICE εναντίον της Ρενέ Γκουντ, Αμερικανίδας πολίτη και μητέρας τριών παιδιών, στις 7 Ιανουαρίου, καθώς αυτή απομακρυνόταν με το αυτοκίνητό της μετά από εντολή να βγει από το όχημα.

Στρατιωτικοποίηση των Πολιτειών

Ο Τραμπ, έχει στείλει σχεδόν 3.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE και της Συνοριακής Φρουράς στο Μινεάπολις και στο γειτονικό Σεντ Πολ από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, στο πλαίσιο μιας σειράς παρεμβάσεων, κυρίως σε πόλεις που διοικούνται από δημοκρατικούς πολιτικούς.

Έχει δηλώσει ότι η αποστολή στρατευμάτων στο Λος Άντζελες, το Σικάγο, την Ουάσιγκτον, το Μέμφις και το Πόρτλαντ του Όρεγκον είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία της ομοσπονδιακής περιουσίας και του προσωπικού από τους διαδηλωτές. Αλλά αυτό το μήνα δήλωσε ότι αποσύρει την Εθνική Φρουρά από το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ, που αντιμετώπισαν νομικές αναποδιές και προκλήσεις.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, εναντίον του οποίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα, έχει κινητοποιήσει την Εθνική Φρουρά της πολιτείας για να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου και τις υπηρεσίες διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτείας το Σάββατο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικαλεστεί ένα σκάνδαλο σχετικά με την κλοπή ομοσπονδιακών κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας στη Μινεσότα ως δικαιολογία για την αποστολή μεταναστευτικών υπαλλήλων. Ο πρόεδρος και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν στοχοποιήσει την κοινότητα των Σομαλών μεταναστών της πολιτείας.

Ο Νόμος περί Εξέγερσης είναι ένας ομοσπονδιακός νόμος που δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις ή να ομοσπονδιοποιήσει τις δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς εντός των ΗΠΑ για την καταστολή εγχώριων εξεγέρσεων.

Συρία: Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός – Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι
Κόσμος 18.01.26

Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός - Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι στη Συρία

Ο διοικητής των κουρδικών δυνάμεων κάλεσε τις ΗΠΑ να «παρέμβουν δυναμικά» στις συγκρούσεις στη Συρία - Ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών λέει ότι επίκειται κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
Κύπρος 18.01.26

Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή

Για… πειράγματα που προηγήθηκαν μέσω βίντεο στο Tik Tok το φονικό στην Πάφο - Ο 30χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία
Κόσμος 18.01.26

Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντώνται σήμερα εκτάκτως, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ σε όσους θεωρεί ότι θέτουν εμπόδια στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Ε.Ε: Επείγουσα συνεδρίαση μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 
Κόσμος 18.01.26

Επείγουσα συνεδρίαση στην ΕΕ μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 

Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή των μακροχρόνιων συμμάχων των ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή
Δούρειος Ίππος; 18.01.26

Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή

O Βενεζουελάνος υπουργός θεωρείται ως ο άνθρωπος-κλειδί για το μέλλον της Βενεζουέλας και τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ
«Συμπληγάδες» 18.01.26

Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ

Αντιμέτωπη με τον άκρατο αναθεωρητισμό του Τραμπ, τους εκκωφαντικούς τριγμούς στη συνοχή του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και τη ρωσική επιθετικότητα, η Ευρώπη συνεχίζει να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι
Γραφειοκρατία 18.01.26

Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι

Όταν εμφανιστεί ξαφνικά το τραύμα/σύμπτωμα σε έναν ένστολο στις ΗΠΑ δεν γνωρίζει την αιτία, καθώς έχει αλλάξει πολλές στρατιωτικές βάσεις στη διάρκεια της θητείας του. Τότε ξεκινάει ο γολγοθάς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ταϋγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες
Ελλάδα 18.01.26

Ταϋγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της ομάδας χρήζουν αεροδιακομιδής.

Σύνταξη
Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»
Άγιο αίμα 18.01.26

Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»

Το ψυχεδελικό έργο του 96χρονου Χιλιανού σκηνοθέτη Αλεχάντρο Χοντορόσφκι του χάρισε τον τίτλο «βασιλιάς της μεταμεσονύκτιας ταινίας» και την εκτίμηση του Τζον Λένον. Δεν είναι μόνο αυτά 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0: Το γκολ του Μπλανκ έκρινε τον αγώνα
Super League 2 18.01.26

Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0: Το γκολ του Μπλανκ έκρινε τον αγώνα

Με το τέρμα του Μπλανκ στο 77′ η Ηλιούπολη επικράτησε με σκορ 1-0 του Ολυμπιακού Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2 και πέτυχε σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία

Σύνταξη
Συρία: Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός – Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι
Κόσμος 18.01.26

Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός - Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι στη Συρία

Ο διοικητής των κουρδικών δυνάμεων κάλεσε τις ΗΠΑ να «παρέμβουν δυναμικά» στις συγκρούσεις στη Συρία - Ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών λέει ότι επίκειται κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας
Τι είπε στις Αρχές 18.01.26

Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας

Ο δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται και στη Μακρυνεία μετά από την δολοφονία, καθώς οι Αρχές φοβούνται τα αντίποινα.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Άρης για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες
Διεθνής Οικονομία 18.01.26

AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών μιλούν ανοιχτά για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και τις προσλήψεις τα επόμενα χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet – Πέντε αλλαγές από τον Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet – Πέντε αλλαγές από τον Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε αρκετά νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Άρη στο σημερινό (18/1, 17.00) εκτός έδρας παιχνίδι στη Λάρισα, ενώ ο Γένσεν έμεινε εκτός καθώς ανέβασε υψηλό πυρετό.

Σύνταξη
Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ
Βιετνάμ-Χιλή 18.01.26

Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ

Η Bad Bunny βρέθηκε στη Χιλή για την περιοδεία του Debi Tirar Mas Fotos, όπου και παρουσίασε ένα διάσημο λαϊκό τραγούδι του Βίκτορ Χάρα, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού πραξικοπήματος το 1973.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ

LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Νιούκαστλ για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 18.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο

Ο Σαντίνο Αντίνο έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει κι επίσημα τη μεταγραφή του στο τριφύλλι.

Σύνταξη
«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο
Βίντεο 18.01.26

«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο

«Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Κουλιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Μητρόπολη Αθηνών: Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας – Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη
Στη Μητρόπολη Αθηνών 18.01.26

Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη

«Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος - Κανείς δεν νομιμοποιείται να καταργεί τα όρια για κανένα λόγο» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κώστας Μπακογιάννης

Σύνταξη
Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 18.01.26

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία
Go Fun 18.01.26

Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία

Η αυλαία της ζωής της Σάνεν Ντόχερτι μπορεί να έπεσε τον Ιούλιο του 2024, όμως η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Κερτ Ισουαριένκο, φαίνεται πως μόλις περνά σε ένα νέο, ακόμα πιο σκοτεινό κεφάλαιο

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

