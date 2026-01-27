Οι συνάδελφοί νοσηλευτές του Άλεξ Πρέτι τον τίμησαν με τον πιο συγκινητικό τρόπο

Με τις τελευταίες στιγμές του διαδηλωτή Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, που δείχνουν πως οι ομοσπονδιακοί πράκτορες της CBP και της ICE, έχουν αφαιρέσει το όπλο από την θήκη του διαδηλωτή πριν τον πυροβολήσουν, να κάνουν τον γύρο του κόσμου, η συγκίνηση για την εν ψυχρώ δολοφονία του είναι μεγάλη.

Tο περιστατικό της Μινεάπολης έχει καλυφθεί από πολλές γωνίες και πλέον επικρατεί μονάχα θλίψη και οργή, την ώρα που οι ΗΠΑ είναι εξαιρετικά διχασμένες και η πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, την ώρα που αμερικανοί πολίτες αποτελούν στόχο δολοφονιών από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Την ώρα που η Μινεσότα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη δεύτερη θανατηφόρα επίθεση αυτό το μήνα, η κοινότητα των επαγγελματιών υγείας θρηνεί την απώλεια ενός από τα μέλη της. Ο Άλεξ Πρέτι, 37 ετών, ήταν νοσηλευτής στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Minneapolis VA Hospital, το οποίο παρείχε περίθαλψη σε βετεράνους των ΗΠΑ.

Αργότερα την ίδια μέρα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Πρέτι για να αποτίσει φόρο τιμής. Η αγρυπνία συνεχίστηκε όλο το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, εκατοντάδες άνθρωποι σταμάτησαν στο σημείο, μερικοί με κάρτες, κεριά, λουλούδια και άλλα αναμνηστικά για να τα αφήσουν στο αυτοσχέδιο μνημείο.

Οι συνάδελφοί του στο νοσοκομείο δεν ξέχασαν τον Άλεξ Πρέτι

Την ώρα που οι συνάδελφοί του ήταν συντετριμμένοι ένας από αυτούς βρήκε την δύναμη να τραβήξει σε φωτογραφίες την στιγμή που οι συνάδελφοί του στο νοσοκομείου κρατούσαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του δολοφονημένου συναδέλφου τους.

Η Λεζάντα της αρχικής ανάρτησης αναγράφει «Ενός λεπτού σιγή για τον Άλεξ Πρέτι. Έναν από τους συναδέλφους μας! Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».