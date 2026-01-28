Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι

Ομοσπονδιακός αξιωματούχος επιβολής του νόμου επιβεβαίωσε στο CBS News ότι οι πράκτορες της Συνοριακής Φρουράς που εμπλέκονται στον θανατηφόρο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη τέθηκαν σε διοικητική άδεια. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε εθνικό επίπεδο.

Ο Πρέτι, 37 ετών, ήταν νοσοκόμος σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου βετεράνων.

Ο θάνατός του αποτελεί τη δεύτερη θανατηφόρα σύγκρουση μεταξύ πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και Αμερικανών πολιτών στη Μινεσότα μέσα στον ίδιο μήνα, γεγονός που έχει εντείνει τη δημόσια ανησυχία για τις πρακτικές επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής.

Ο επίσημες αναφορές

Η αρχική κυβερνητική ανασκόπηση για τον πυροβολισμό δεν ανέφερε ότι ο Πρέτι κρατούσε όπλο, παρά τους ισχυρισμούς αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ που έκαναν λόγο για ένοπλη απειλή. Προκαταρκτική εξέταση της Αμερικανικής Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας (CBP) ανέφερε ότι ο Πρέτι πυροβολήθηκε από δύο ομοσπονδιακούς αξιωματικούς —έναν πράκτορα της Συνοριακής Φρουράς και έναν τελωνειακό υπάλληλο— αφού αρνήθηκε να απομακρυνθεί από το δρόμο κατόπιν εντολής.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τον Πρέτι ως επιτιθέμενο.

Ωστόσο, βίντεο από τον τόπο του συμβάντος αμφισβήτησαν γρήγορα αυτούς τους ισχυρισμούς. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι πλησίασε τους πράκτορες με ημιαυτόματο πιστόλι 9 mm, χωρίς όμως να διευκρινίσει ότι το όπλο βρισκόταν στη θήκη του. Παράλληλα, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ χαρακτήρισε τον Πρέτι «εγχώριο τρομοκράτη» χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Τι δείχνει η προκαταρκτική έρευνα

Η προκαταρκτική ανασκόπηση της CBP, που διενεργήθηκε από το Γραφείο Επαγγελματικής Ευθύνης και κοινοποιήθηκε στο Κογκρέσο, αποτελεί τυπική διαδικασία διαφάνειας.

Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Χίλτον Μπέκα,, οι αναφορές αυτές δεν περιέχουν οριστικά συμπεράσματα.

Σύμφωνα με την ανασκόπηση, τελωνειακός υπάλληλος ζήτησε από τον Πρέτι και μια γυναίκα να απομακρυνθούν από το δρόμο. Όταν δεν υπάκουσαν, έγινε χρήση σπρέι πιπεριού.

Η CBP ανέφερε ότι στη συνέχεια επιχειρήθηκε σύλληψη και ακολούθησε πάλη. Κατά τη διάρκειά της, πράκτορας της Συνοριακής Φρουράς φώναξε επανειλημμένα «Έχει όπλο!», ενώ πέντε δευτερόλεπτα αργότερα δύο αξιωματούχοι άνοιξαν πυρ.

Βίντεο από κάμερες σώματος δείχνει ότι το όπλο του Πρέτι αφαιρέθηκε από τη μέση του πριν από τους πυροβολισμούς, ενισχύοντας την απόκλιση μεταξύ των επίσημων δηλώσεων και των οπτικών αποδείξεων.

🇺🇸 — JUST IN: The 2 federal agents who shot the armed anti ICE protester Alex Pretti were placed on Leave, an official said. The move came as more Republican leaders broke with the White House’s handling of the shooting. pic.twitter.com/NABS2lNojS — Belaaz News (@TheBelaaz) January 28, 2026

Τι σημαίνει η διοικητική άδεια

Οι πράκτορες συνήθως τίθενται σε διαθεσιμότητα για τουλάχιστον τρεις ημέρες, αλλά μερικές φορές αυτό μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, δήλωσε ο Σκοτ Σουίτοου, πρώην ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών, κοινώς γνωστού ως ATF, στο Σεντ Πολ.

«Αυτό γίνεται τόσο για την προστασία της υπηρεσίας, όσο και για την προστασία του ατόμου και, ειλικρινά, για την προστασία του κοινού από κάποιον που μπορεί να είναι πραγματικά διαταραγμένος όταν βρίσκεται εκεί έξω, επειδή έπρεπε να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία και δεν θέλεις να επιστρέψει εκεί έξω και να εμπλακεί σε μια κατάσταση όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ξανά θανατηφόρα βία», είπε ο Σουίτο.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, η οποία εποπτεύει την ICE και την Συνοριακή Φρουρά, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αυτή η τυπική διαδικασία ακολουθήθηκε μετά την δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ένας παρουσιαστής του CBS ρώτησε την Νοέμ αν ο αξιωματικός τέθηκε σε κανονική τριήμερη διοικητική άδεια μετά το περιστατικό.

«Ακολουθούμε την ίδια ακριβώς διαδικασία έρευνας και εξέτασης που ακολουθούμε πάντα στο ICE, στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και στην κυβέρνηση», είπε η Noem.

«Ακριβώς την ίδια πολιτική που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση Μπάιντεν, την ίδια ακριβώς εξέταση, οπότε δεν έχουμε αλλάξει τίποτα από αυτά», πρόσθεσε.