# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι
Κόσμος 28 Ιανουαρίου 2026, 21:45

Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι

Η δολοφονία του Πρέτι, ο δεύτερος θανατηφόρος πυροβολισμός από υπαλλήλους της ICE στη Μινεσότα αυτό το μήνα, έχει γίνει σημείο καμπής στην εκτεταμένη καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση

Σύνταξη
Ομοσπονδιακός αξιωματούχος επιβολής του νόμου επιβεβαίωσε στο CBS News ότι οι πράκτορες της Συνοριακής Φρουράς που εμπλέκονται στον θανατηφόρο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη τέθηκαν σε διοικητική άδεια. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε εθνικό επίπεδο. 

Ο Πρέτι, 37 ετών, ήταν νοσοκόμος σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου βετεράνων. 

Ο θάνατός του αποτελεί τη δεύτερη θανατηφόρα σύγκρουση μεταξύ πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και Αμερικανών πολιτών στη Μινεσότα μέσα στον ίδιο μήνα, γεγονός που έχει εντείνει τη δημόσια ανησυχία για τις πρακτικές επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής. 

Ο επίσημες αναφορές 

Η αρχική κυβερνητική ανασκόπηση για τον πυροβολισμό δεν ανέφερε ότι ο Πρέτι κρατούσε όπλο, παρά τους ισχυρισμούς αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ που έκαναν λόγο για ένοπλη απειλή. Προκαταρκτική εξέταση της Αμερικανικής Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας (CBP) ανέφερε ότι ο Πρέτι πυροβολήθηκε από δύο ομοσπονδιακούς αξιωματικούς —έναν πράκτορα της Συνοριακής Φρουράς και έναν τελωνειακό υπάλληλο— αφού αρνήθηκε να απομακρυνθεί από το δρόμο κατόπιν εντολής. 

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τον Πρέτι ως επιτιθέμενο.  

Ωστόσο, βίντεο από τον τόπο του συμβάντος αμφισβήτησαν γρήγορα αυτούς τους ισχυρισμούς. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι πλησίασε τους πράκτορες με ημιαυτόματο πιστόλι 9 mm, χωρίς όμως να διευκρινίσει ότι το όπλο βρισκόταν στη θήκη του. Παράλληλα, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ χαρακτήρισε τον Πρέτι «εγχώριο τρομοκράτη» χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία. 

Τι δείχνει η προκαταρκτική έρευνα 

Η προκαταρκτική ανασκόπηση της CBP, που διενεργήθηκε από το Γραφείο Επαγγελματικής Ευθύνης και κοινοποιήθηκε στο Κογκρέσο, αποτελεί τυπική διαδικασία διαφάνειας.  

Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Χίλτον Μπέκα,, οι αναφορές αυτές δεν περιέχουν οριστικά συμπεράσματα. 

Σύμφωνα με την ανασκόπηση, τελωνειακός υπάλληλος ζήτησε από τον Πρέτι και μια γυναίκα να απομακρυνθούν από το δρόμο. Όταν δεν υπάκουσαν, έγινε χρήση σπρέι πιπεριού. 

 Η CBP ανέφερε ότι στη συνέχεια επιχειρήθηκε σύλληψη και ακολούθησε πάλη. Κατά τη διάρκειά της, πράκτορας της Συνοριακής Φρουράς φώναξε επανειλημμένα «Έχει όπλο!», ενώ πέντε δευτερόλεπτα αργότερα δύο αξιωματούχοι άνοιξαν πυρ. 

Βίντεο από κάμερες σώματος δείχνει ότι το όπλο του Πρέτι αφαιρέθηκε από τη μέση του πριν από τους πυροβολισμούς, ενισχύοντας την απόκλιση μεταξύ των επίσημων δηλώσεων και των οπτικών αποδείξεων. 

Τι σημαίνει η διοικητική άδεια 

Οι πράκτορες συνήθως τίθενται σε διαθεσιμότητα για τουλάχιστον τρεις ημέρες, αλλά μερικές φορές αυτό μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, δήλωσε ο Σκοτ Σουίτοου, πρώην ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών, κοινώς γνωστού ως ATF, στο Σεντ Πολ.

«Αυτό γίνεται τόσο για την προστασία της υπηρεσίας, όσο και για την προστασία του ατόμου και, ειλικρινά, για την προστασία του κοινού από κάποιον που μπορεί να είναι πραγματικά διαταραγμένος όταν βρίσκεται εκεί έξω, επειδή έπρεπε να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία και δεν θέλεις να επιστρέψει εκεί έξω και να εμπλακεί σε μια κατάσταση όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ξανά θανατηφόρα βία», είπε ο Σουίτο.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, η οποία εποπτεύει την ICE και την Συνοριακή Φρουρά, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αυτή η τυπική διαδικασία ακολουθήθηκε μετά την δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ένας παρουσιαστής του CBS ρώτησε την Νοέμ αν ο αξιωματικός τέθηκε σε κανονική τριήμερη διοικητική άδεια μετά το περιστατικό.

«Ακολουθούμε την ίδια ακριβώς διαδικασία έρευνας και εξέτασης που ακολουθούμε πάντα στο ICE, στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και στην κυβέρνηση», είπε η Noem.

«Ακριβώς την ίδια πολιτική που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση Μπάιντεν, την ίδια ακριβώς εξέταση, οπότε δεν έχουμε αλλάξει τίποτα από αυτά», πρόσθεσε.

 

World
Fed: «Στον πάγο» τα επιτόκια

Fed: «Στον πάγο» τα επιτόκια

Business
ΔΕΗ: Αναβαθμίζει το outlook η S&P Global Ratings

ΔΕΗ: Αναβαθμίζει το outlook η S&P Global Ratings

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE
Κόσμος 28.01.26

«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE

Νέο μέτωπο σύγκρουσης άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Μινεάπολη, κατηγορώντας τον δήμαρχο Τζέικομπ Φρέι ότι παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία μετανάστευσης

Σύνταξη
Οργή στη Δανία: Η αμερικανική πρεσβεία αφαίρεσε τις σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών
Πόλεμος Αφγανιστάν 28.01.26

Οργή στη Δανία: Η αμερικανική πρεσβεία αφαίρεσε τις σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών

Βετεράνοι στην Δανία εξέφρασαν έντονη αγανάκτηση προς την αμερικανική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη, αφού αφαιρέθηκαν οι σημαίες που είχαν τοποθετηθεί προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση
Γερμανία 28.01.26

Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση

«Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί ξανά από την αμερικανική πλευρά ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν θα τηρηθούν και δεν θα αμφισβητούνται με καθημερινές ανακοινώσεις», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία
Κόσμος 28.01.26

Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αρχές του Χάρτη ων Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, που υποδέχθηκε στο Παρίσι τους πρωθυπουργούς Δανίας και Γροιλανδίας

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών
Αλλαγή στάσης; 28.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γύρος των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι την 1η Φεβρουαρίου. «Ευπρόσδεκτος ο Ζελένσκι στη Μόσχα», λέει το Κρεμλίνο.

Σύνταξη
«Βράζει η Μέση Ανατολή» – Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «άνευ προηγουμένου αντίποινα» μετά το τελεσίγραφο Τραμπ
Κόσμος 28.01.26

«Βράζει η Μέση Ανατολή» – Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «άνευ προηγουμένου αντίποινα» μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσε την προειδοποίηση την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να συνάψει συμφωνία ή θα αντιμετωπίσει καταστροφική δύναμη

Σύνταξη
Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία
Άνεμοι και καταιγίδες 28.01.26

Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στην Ιβηρική η κακοκαιρία Κριστίν, την οποία περιμένουμε και στη χώρα μας. Ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και χιόνια έπληξαν Ισπανία και Πορτογαλία.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη
«Η ένωσή μας, οι κανόνες μας» 28.01.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη

Ευρωπαίοι νομοθέτες κάλεσαν για περιοριστικά μέτρα στην ICE, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη λόγω ανησυχιών για τη δημοκρατική εποπτεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σύνταξη
Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν
«Πιάνουν δουλειά» 28.01.26

Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν

Τρία κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης στην Ολλανδία, τρεις μήνες μετά τη νίκη-ανατροπή του κόμματος D66. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στη χώρα.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
«Ρεαλιστής ή κόλακας;» 28.01.26

ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Οι στενές σχέσεις που καλλιεργεί ο γ.γ. του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Φοβούνται ότι ο Ρούτε λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου στη Συμμαχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα
Κόσμος 28.01.26

Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα

Για να γίνει η μετάβαση θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν να μεταβούν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος της Χαμάς, ζητώντας να ξανανοίξει πλήρως, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια», η διάβαση της Ράφα

Σύνταξη
Τι κάνεις όταν αναλαμβάνεις νομικά πράκτορα της ICE και είσαι αντιρατσιστής;
Μιλάει ανοιχτά 28.01.26

Τι κάνεις όταν αναλαμβάνεις νομικά πράκτορα της ICE και είσαι αντιρατσιστής;

«Υποστηρίζει την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, αλλά απορρίπτει τις μεθόδους (ICE) που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να το πετύχει. Είναι από τους πρώτους Ρεπουμπλικανούς που μιλάνε ανοιχτά»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί – Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν για τη Ροντρίγκες
Θολό τοπίο 28.01.26

Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν για τη Ροντρίγκες - Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση τη Βενεζουέλα «εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί»

Αμφιβολίες έχουν οι ΗΠΑ για το κατά πόσο μπορούν να ελέγξουν πλήρως την Ροντρίγκες με τον Ρούμπιο να επαναφέρει τη στρατιωτική απειλή για τη Βενεζουέλα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ρωσία: Φρικτά βασανιστήρια στον στρατό – Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα
Ασύλληπτη σκληρότητα 28.01.26

Φρικτά βασανιστήρια στον ρωσικό στρατό - Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα (βίντεο)

Πλάνα δείχνουν δύο στρατιώτες από τη Ρωσία δεμένους στα δέντρα στη γραμμή του Μετώπου να εκλιπαρούν για έλεος την ώρα που οι διοικητές τούς βάζουν χιόνι στο στόμα για να πνίξουν τις κραυγές τους

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 28.01.26

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός 3-2 σετ: Πάλεψαν για την ανατροπή, αλλά «λύγισαν» οι Πειραιώτες
CEV Cup 28.01.26

Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός 3-2 σετ: Πάλεψαν για την ανατροπή, αλλά «λύγισαν» οι Πειραιώτες

Η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ ολοκλήρωσε το φετινό ευρωπαϊκό της ταξίδι στην Τσεχία, μετά την ήττα με 3-2 σετ από την Καρλοβάρσκο, οι οποίοι πήραν την πρόκριση για τους «8» τους CEV Cup.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Ολυμπιακός
Champions League 28.01.26

LIVE: Άγιαξ – Ολυμπιακός

LIVE: Άγιαξ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
«Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center
Culture Live 28.01.26

«Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center

Αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και δύο κινήσεις στο Κογκρέσο εντείνουν την πίεση για την αφαίρεση του ονόματος του προέδρου των ΗΠΑ από το Kennedy Center, μετά την απόφαση του νέου διοικητικού συμβουλίου να αλλάξει την επίσημη ονομασία του ιδρύματος

Σύνταξη
«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE
Κόσμος 28.01.26

«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE

Νέο μέτωπο σύγκρουσης άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Μινεάπολη, κατηγορώντας τον δήμαρχο Τζέικομπ Φρέι ότι παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία μετανάστευσης

Σύνταξη
ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου 88-80: Εκανε ανατροπή με άμυνα και με οδηγό τον Χαραμπόπουλο
Inbox 28.01.26

ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου 88-80: Εκανε ανατροπή με άμυνα και με οδηγό τον Χαραμπόπουλο

Φουλ για την πρώτη θέση του ομίλου πάει η ΑΕΚ αφού πέτυχε δεύτερη νίκη σε ισάριθμους αγώνες. Καθοριστική συμβολή είχε και ο Χαραλαμπόπουλος που σταμάτησε στους 13 πόντους, με 4 ριμπάουντ

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Ο λαός να πει «όχι» σε νέες θυσίες – Η κυβέρνηση μας σέρνει σε μακελειό
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Ο λαός να πει «όχι» σε νέες θυσίες – Η κυβέρνηση μας σέρνει σε μακελειό

Ο Κουτσούμπας ξεκαθαρίζει ότι το ΚΚΕ δεν μπαίνει σε κυβερνητικές συνεργασίες, παραμένει απέναντι στην κυβέρνηση και ασκεί κριτική σε Τσίπρα, Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου κατά την εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Συγκλονίζει το πανό των οπαδών του Ολυμπιακού για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pic)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Συγκλονίζει το πανό των οπαδών του Ολυμπιακού για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pic)

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Άμστερνταμ για το παιχνίδι με τον Άγιαξ, τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για «γκρίζες ζώνες»: Μετά τη σαφή αποδοκιμασία Γεραπετρίτη, ο Μητσοτάκης οφείλει να απομακρύνει τον Λαζαρίδη – Εκτός κι αν συμφωνεί
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

ΠΑΣΟΚ για «γκρίζες ζώνες»: Μετά τη σαφή αποδοκιμασία Γεραπετρίτη, ο Μητσοτάκης οφείλει να απομακρύνει τον Λαζαρίδη – Εκτός κι αν συμφωνεί

«Οι διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις του Μακάριου Λαζαριδη στη Βουλή αναπαράγουν την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μπαχτσεσεχίρ – Άρης Betsson 81-79: Έχασαν στην τελευταία επίθεση οι «κιτρινόμαυροι»… (vid)
EuroCup 28.01.26

Μπαχτσεσεχίρ – Άρης Betsson 81-79: Έχασαν στην τελευταία επίθεση οι «κιτρινόμαυροι»… (vid)

Ο Άρης Betsson ήταν μπροστά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στην Πόλη, απέναντι στη Μπαχτσεσεχίρ, ωστόσο δέχθηκε καλάθι στο μισό δευτερόλεπτο, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 81-79, χάνοντας μια νίκη που άξιζε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οργή στη Δανία: Η αμερικανική πρεσβεία αφαίρεσε τις σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών
Πόλεμος Αφγανιστάν 28.01.26

Οργή στη Δανία: Η αμερικανική πρεσβεία αφαίρεσε τις σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών

Βετεράνοι στην Δανία εξέφρασαν έντονη αγανάκτηση προς την αμερικανική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη, αφού αφαιρέθηκαν οι σημαίες που είχαν τοποθετηθεί προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση
Γερμανία 28.01.26

Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση

«Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί ξανά από την αμερικανική πλευρά ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν θα τηρηθούν και δεν θα αμφισβητούνται με καθημερινές ανακοινώσεις», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία
Κόσμος 28.01.26

Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αρχές του Χάρτη ων Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, που υποδέχθηκε στο Παρίσι τους πρωθυπουργούς Δανίας και Γροιλανδίας

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών
Αλλαγή στάσης; 28.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γύρος των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι την 1η Φεβρουαρίου. «Ευπρόσδεκτος ο Ζελένσκι στη Μόσχα», λέει το Κρεμλίνο.

Σύνταξη
«Βράζει η Μέση Ανατολή» – Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «άνευ προηγουμένου αντίποινα» μετά το τελεσίγραφο Τραμπ
Κόσμος 28.01.26

«Βράζει η Μέση Ανατολή» – Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «άνευ προηγουμένου αντίποινα» μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσε την προειδοποίηση την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να συνάψει συμφωνία ή θα αντιμετωπίσει καταστροφική δύναμη

Σύνταξη
Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια
Ήρθε ο καιρός 28.01.26

Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια

Ήταν το 1987 όταν η Baby, ο Johnny και η υπόλοιπη παρέα του Dirty Dancing έκανε την εμφάνισή τους στις μεγάλες οθόνες και «τρέλανε» τους έφηβους. Τώρα, 39 χρόνια μετά, ήρθε η ώρα για το σίκουελ - έστω και χωρίς τον Πάτρικ Σουέιζι.

Σύνταξη
Το in στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλον
Επικαιρότητα 28.01.26 Upd: 21:17

Το in στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλον

Το in στην εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου. Το κάλεσμα του ΚΚΕ για ένα κοινωνικο-πολιτικό μέτωπο, που θα έρθει σε σύγκρουση με το σύστημα, το κεφάλαιο και την εξουσία του.

Σύνταξη
Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!

Επειδή γίνονται εργασίες στο Ολυμπιακό Στάδιο και δεν προλαβαίνουν μέχρι 25/4, η ΕΠΟ αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο να εξετάσει αλλαγή έδρας. Στο Καραϊσκάκη το φιλικό (27/3) της Εθνικής με την Παραγουάη

Βάιος Μπαλάφας
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη
Ελλάδα 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη

Συνελήφθησαν χθες από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»
«Δόξα τω Θεώ» 28.01.26

Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»

«Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό», ανέφερε η Σοφία Φυρού στο κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

