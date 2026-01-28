«Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του John F. Kennedy Center for the Performing Arts στην Ουάσιγκτον να προσθέσει το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη ονομασία του ιστορικού πολιτιστικού ιδρύματος έχει ανοίξει ένα πολυμέτωπο μέτωπο νομικών και κοινοβουλευτικών αντιδράσεων.

Ήδη έχει κατατεθεί τουλάχιστον μία ομοσπονδιακή αγωγή, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν προχωρήσει σε δύο ξεχωριστές νομοθετικές παρεμβάσεις με στόχο την αφαίρεση του ονόματος του προέδρου από τις πινακίδες και την επίσημη διαδικτυακή παρουσία του Κέντρου.

Στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης βρίσκεται αγωγή που κατέθεσε η Τζόις Μπίτι, Δημοκρατική βουλευτής από το Οχάιο και ταυτόχρονα μέλος (trustee) του διοικητικού συμβουλίου του Kennedy Center. Η Μπίτι ζητά από ομοσπονδιακό δικαστήριο να κρίνει ότι οι συνάδελφοί της στο συμβούλιο παραβίασαν τον νόμο, όταν τον Δεκέμβριο του 2025 ενέκριναν την προσθήκη του ονόματος του προέδρου των ΗΠΑ στην ονομασία του Κέντρου.

Στο δικόγραφο ζητείται ρητά δικαστική απόφαση που να επιβεβαιώνει ότι η μοναδική νόμιμη ονομασία του ιδρύματος παραμένει «The John F. Kennedy Center for the Performing Arts» και ότι η σχετική ψηφοφορία είναι άκυρη, ανίσχυρη και χωρίς καμία νομική ισχύ.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CBS News, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να καταθέσει επίσημη απάντηση στην αγωγή έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

«Σκηνές που θυμίζουν περισσότερο αυταρχικά καθεστώτα παρά την αμερικανική δημοκρατία»

«Εθνικό μνημείο με νόμο του Κογκρέσου»

Η Τζόις Μπίτι βασίζει την αγωγή της στο ιστορικό και νομικό καθεστώς του Kennedy Center. Όπως επισημαίνει, λίγο μετά τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι, το Κογκρέσο όρισε –με ρητή νομοθετική πράξη– το υπό κατασκευή τότε Κέντρο ως το μοναδικό εθνικό μνημείο προς τιμήν του εκλιπόντος προέδρου εντός της Ουάσιγκτον.

«Από τη στιγμή που το Κογκρέσο έδωσε την ονομασία με νόμο, οποιαδήποτε αλλαγή απαιτεί νέα πράξη του Κογκρέσου», αναφέρεται στο δικόγραφο. Αντίθετα, υποστηρίζεται ότι στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2025, «ο εν ενεργεία πρόεδρος και οι πιστοί του που ο ίδιος διόρισε» προχώρησαν σε μετονομασία του Κέντρου «σε σκηνές που θυμίζουν περισσότερο αυταρχικά καθεστώτα παρά την αμερικανική δημοκρατία». Η αγωγή χαρακτηρίζει την ενέργεια «κατάφωρη παραβίαση του κράτους δικαίου» και «ευθεία προσβολή της συνταγματικής τάξης».

Η μετονομασία εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση του Kennedy Center που ξεκίνησε μετά την απομάκρυνση, τον Φεβρουάριο, ομάδας μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στη θέση τους τοποθετήθηκαν πρόσωπα στενά συνδεδεμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με τη σύνθεσή του να απαρτίζεται κυρίως από πολιτικούς συμμάχους του προέδρου, το νέο συμβούλιο τον εξέλεξε επικεφαλής του οργανισμού. Παράλληλα, ο Ρίτσαρντ Γκρένελ ορίστηκε προσωρινός πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Kennedy Center.

Το οικονομικό κόστος των αλλαγών –στις πινακίδες, στην ιστοσελίδα και σε κάθε επίσημη αναφορά του Κέντρου– δεν έχει γίνει γνωστό. Σε ερωτήσεις του CBS News, εκπρόσωπος του Kennedy Center υπερασπίστηκε τις αποφάσεις, δηλώνοντας ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ αξίζει τα εύσημα που έσωσε το πολιτιστικό κέντρο της Αμερικής μετά από χρόνια εγκατάλειψης», κατηγορώντας τους επικριτές του ότι παρέμεναν αδρανείς όσο το Κέντρο βρισκόταν σε παρακμή.

Από την πλευρά των προσφευγόντων, ο δικηγόρος Νορμ Άιζεν, με έδρα την Ουάσιγκτον, υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις της μετονομασίας είναι πολύ ευρύτερες από το άμεσο οικονομικό κόστος. Όπως δήλωσε, οι ζημιές αφορούν τα καλλιτεχνικά σύνολα, το κοινό, τα οικονομικά του Κέντρου, τον μνημειακό του χαρακτήρα, αλλά και συνολικά τις τέχνες και την καλλιτεχνική εκπαίδευση στις ΗΠΑ.

«Η ιδέα ότι το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ θα προηγείται –ή ακόμη και θα συνυπάρχει– με εκείνο του Κένεντι είναι ιεροσυλία»

Παρεμβάσεις στο Κογκρέσο

Παράλληλα με τη δικαστική οδό, Δημοκρατικοί βουλευτές επιχειρούν να ακυρώσουν τη μετονομασία μέσω του Κογκρέσου.

Η Έιπριλ ΜακΚλέιν Ντιλέινι, πρωτοεκλεγμένη βουλευτής από το Μέριλαντ, κατέθεσε νομοσχέδιο που απαιτεί την αφαίρεση κάθε σήμανσης ή αναφοράς που αποκλίνει από την ονομασία «John F. Kennedy Center for the Performing Arts». Όπως δήλωσε, «ένας πρόεδρος δεν μπορεί να αυτο-αγιοποιείται», χαρακτηρίζοντας την κίνηση «αλαζονική και ναρκισσιστική».

Σε ξεχωριστή πρωτοβουλία, ο Στίβεν Λιντς, βουλευτής από τη Μασαχουσέτη και μέλος της Επιτροπής Εποπτείας, κατέθεσε ψήφισμα με το οποίο ζητείται επίσημη διαπίστωση ότι η μετονομασία παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν και η παρέμβαση του Στιβ Κοέν, Δημοκρατικού βουλευτή από το Τενεσί, ο οποίος σε ομιλία του στη Βουλή χαρακτήρισε τη μετονομασία «ιεροσυλία απέναντι σε έναν μαρτυρικό, ηρωικό και ιστορικό Αμερικανό πρόεδρο». Υπενθύμισε ότι το Kennedy Center φέρει το όνομα του Τζον Φ. Κένεντι λόγω της στήριξής του στον πολιτισμό και επειδή δολοφονήθηκε εν ενεργεία.

«Η ιδέα ότι το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ θα προηγείται –ή ακόμη και θα συνυπάρχει– με εκείνο του Κένεντι είναι ιεροσυλία», είπε, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα έπρεπε να περάσει από το ίδιο το Κογκρέσο που καθιέρωσε την ονομασία, με νόμο που υπέγραψε ο Λίντον Τζόνσον.

*Με πληροφορίες από: CBS News