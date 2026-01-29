magazin
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Φίλιπ Γκλας αποσύρει την πρεμιέρα της νέας του συμφωνίας από το Kennedy Center, προσθέτοντας ακόμη ένα επεισόδιο στη σειρά ακυρώσεων που ακολούθησαν τις σαρωτικές αλλαγές στη διοίκηση του ιστορικού πολιτιστικού οργανισμού.

Η Συμφωνία αρ. 15, με τίτλο Lincoln, ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στα μέσα Ιουνίου από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα.

Ο ίδιος ο συνθέτης εξήγησε, σε ανάρτησή του στο X, ότι το έργο αποτελεί ένα μουσικό πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και πως, κατά την εκτίμησή του, οι σημερινές αξίες του Kennedy Center έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το περιεχόμενο και το μήνυμα της συμφωνίας.

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη. «Ως εκ τούτου, αισθάνομαι την υποχρέωση να αποσύρω την πρεμιέρα της Συμφωνίας από το Kennedy Center υπό τη σημερινή του ηγεσία».

Η απάντηση της διοίκησης

Η διοίκηση του Kennedy Center απέρριψε την απόφαση, με τη Ρόμα Νταράβι, αντιπρόεδρο δημοσίων σχέσεων, να δηλώνει στο CBS News ότι «δεν υπάρχει χώρος για την πολιτική στις τέχνες». Υποστήριξε ακόμη ότι το κέντρο δεν έχει ακυρώσει καμία παράσταση και ότι οι ακυρώσεις οφείλονται σε πιέσεις «αριστερών ακτιβιστών», τονίζοντας πως το κοινό θέλει τους καλλιτέχνες στη σκηνή και όχι σε μποϊκοτάζ.

Η εκτελεστική διευθύντρια της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας, Τζιν Ντέιβιντσον, δήλωσε ότι ο οργανισμός διατηρεί «μεγάλο θαυμασμό» για τον Φίλιπ Γκλας, σημειώνοντας ωστόσο πως η απόφασή του έγινε γνωστή στην ορχήστρα ταυτόχρονα με τα μέσα ενημέρωσης.

Εργαζόμενος περπατά μπροστά από το πρόσφατα μετονομασμένο Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 29 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Tyrone Siu / File Photo.

Το πολιτικό παρασκήνιο των αλλαγών

Οι εξελίξεις εντάσσονται στο πλαίσιο των αλλαγών που ξεκίνησαν μετά την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο. Τότε αντικαταστάθηκαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Kennedy Center, ο ίδιος ανέλαβε πρόεδρος του Δ.Σ. και στη θέση του επικεφαλής τοποθετήθηκε ο Ρίτσαρντ Γκρένελ.

Έκτοτε, αρκετοί καλλιτέχνες έχουν αποσύρει τις εμφανίσεις τους. Το μιούζικαλ Hamilton ακύρωσε προγραμματισμένες παραστάσεις, ενώ και η ηθοποιός Ίσα Ρέι ματαίωσε sold out εμφάνισή της. Τον περασμένο μήνα, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε και τη μετονομασία του οργανισμού σε Trump-Kennedy Center, με την προσθήκη του ονόματος του προέδρου στην πρόσοψη του κτιρίου – μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς νομοθέτες.

Η μετονομασία φαίνεται πως πυροδότησε νέο κύμα ακυρώσεων, από χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες τζαζ συναυλίες έως εμφάνιση της φολκ τραγουδίστριας Κρίστι Λι. Ο Ρίτσαρντ Γκρένελ χαρακτήρισε όσους καλλιτέχνες αποχώρησαν «ακροαριστερούς πολιτικούς ακτιβιστές», υποστηρίζοντας ότι είχαν προσκληθεί από την προηγούμενη διοίκηση.

Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
Έκτακτο δελτίο 29.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Σύνταξη
Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;
The Explain Project 29.01.26

Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;

Άναρχη δόμηση, λανθασμένες επιλογές, μία πόλη πέρα από τα όρια της και στο βάθος έλλειψη πόρων και πολιτικά εμπόδια, συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο γρίφο για την Αττική.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αυξήθηκαν οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές
Τα προγράμματα 29.01.26

Αυξήθηκαν οι τιμές και των παλαιών ακινήτων στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές

Σχεδόν επτά στα δέκα οικιστικά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2024 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών - Η ψαλίδα τιμής ανάμεσα στην αγορά παλιάς και νέας κατοικίας σε κάποιες περιπτώσεις κλείνει στο 30%

Δήμητρα Σκούφου
«Βιολάντα»: Το προπάνιο ανατίναξε το εργοστάσιο
Οι πρώτες έρευνες 29.01.26

Το προπάνιο ανατίναξε τη «Βιολάντα»

Πολύμηνη διαρροή είχε «ποτίσει» το χώμα και ένας σπινθήρας στις αντλίες νερού του υπογείου που είχε κατακλυστεί από το εκρηκτικό αέριο διέλυσε το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης
Διεθνής έρευνα 29.01.26

ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης

Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι αναντίστοιχες των απωλειών από τον πληθωρισμό διαπιστώνει η νέα έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - ΙLO για τις τάσεις στην απασχόληση και την κοινωνία το 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
Κόσμος 29.01.26

Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ροντρίγκεζ, παρότρυνε, χωρίς να την κατονομάσει, την Ματσάδο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Καυστικός και ο υπουργός Εσωτερικών

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ
uncategorized 29.01.26

Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σιγουριά πως η Ουκρανία δεν θα είναι σε θέση να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ένταξή της στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Σύνταξη
Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
Κόσμος 29.01.26

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας

Δέκα χώρες ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ανοίγοντας το πέρασμα στη Ράφα, λίγες ημέρες μετά την κατεδάφιση των γραφείων της UNRWA του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
Και το Ισραήλ 29.01.26

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Οι Χούθι (Ανσάρ Αλλάχ) «θα υποστηρίξουν τους αδερφούς τους στο Ιράν», δηλώνοντας έτοιμη για μάχη ενάντια σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και όλων των αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
