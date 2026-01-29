Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

Ο Φίλιπ Γκλας αποσύρει την πρεμιέρα της νέας του συμφωνίας από το Kennedy Center, προσθέτοντας ακόμη ένα επεισόδιο στη σειρά ακυρώσεων που ακολούθησαν τις σαρωτικές αλλαγές στη διοίκηση του ιστορικού πολιτιστικού οργανισμού.

Η Συμφωνία αρ. 15, με τίτλο Lincoln, ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στα μέσα Ιουνίου από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα.

Ο ίδιος ο συνθέτης εξήγησε, σε ανάρτησή του στο X, ότι το έργο αποτελεί ένα μουσικό πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και πως, κατά την εκτίμησή του, οι σημερινές αξίες του Kennedy Center έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το περιεχόμενο και το μήνυμα της συμφωνίας.

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη. «Ως εκ τούτου, αισθάνομαι την υποχρέωση να αποσύρω την πρεμιέρα της Συμφωνίας από το Kennedy Center υπό τη σημερινή του ηγεσία».

Η απάντηση της διοίκησης

Η διοίκηση του Kennedy Center απέρριψε την απόφαση, με τη Ρόμα Νταράβι, αντιπρόεδρο δημοσίων σχέσεων, να δηλώνει στο CBS News ότι «δεν υπάρχει χώρος για την πολιτική στις τέχνες». Υποστήριξε ακόμη ότι το κέντρο δεν έχει ακυρώσει καμία παράσταση και ότι οι ακυρώσεις οφείλονται σε πιέσεις «αριστερών ακτιβιστών», τονίζοντας πως το κοινό θέλει τους καλλιτέχνες στη σκηνή και όχι σε μποϊκοτάζ.

Η εκτελεστική διευθύντρια της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας, Τζιν Ντέιβιντσον, δήλωσε ότι ο οργανισμός διατηρεί «μεγάλο θαυμασμό» για τον Φίλιπ Γκλας, σημειώνοντας ωστόσο πως η απόφασή του έγινε γνωστή στην ορχήστρα ταυτόχρονα με τα μέσα ενημέρωσης.

Το πολιτικό παρασκήνιο των αλλαγών

Οι εξελίξεις εντάσσονται στο πλαίσιο των αλλαγών που ξεκίνησαν μετά την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο. Τότε αντικαταστάθηκαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Kennedy Center, ο ίδιος ανέλαβε πρόεδρος του Δ.Σ. και στη θέση του επικεφαλής τοποθετήθηκε ο Ρίτσαρντ Γκρένελ.

Έκτοτε, αρκετοί καλλιτέχνες έχουν αποσύρει τις εμφανίσεις τους. Το μιούζικαλ Hamilton ακύρωσε προγραμματισμένες παραστάσεις, ενώ και η ηθοποιός Ίσα Ρέι ματαίωσε sold out εμφάνισή της. Τον περασμένο μήνα, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε και τη μετονομασία του οργανισμού σε Trump-Kennedy Center, με την προσθήκη του ονόματος του προέδρου στην πρόσοψη του κτιρίου – μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς νομοθέτες.

Η μετονομασία φαίνεται πως πυροδότησε νέο κύμα ακυρώσεων, από χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες τζαζ συναυλίες έως εμφάνιση της φολκ τραγουδίστριας Κρίστι Λι. Ο Ρίτσαρντ Γκρένελ χαρακτήρισε όσους καλλιτέχνες αποχώρησαν «ακροαριστερούς πολιτικούς ακτιβιστές», υποστηρίζοντας ότι είχαν προσκληθεί από την προηγούμενη διοίκηση.