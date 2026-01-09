magazin
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Σέρρες: Σε φυλακές ανήλικων ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου
Ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει τσιφλίκι του το Kennedy Center – Από την ονοματοδοσία στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια
Culture Live 09 Ιανουαρίου 2026 | 20:30

Ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει τσιφλίκι του το Kennedy Center – Από την ονοματοδοσία στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια

Λίγο μετά την ανάληψη της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ πήρε τον έλεγχο του Kennedy Center, διορίζοντας πολιτικούς του συμμάχους στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια τον εξέλεξε πρόεδρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, θα παρευρεθούν στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της «Melania» στο Trump Kennedy Center, λίγες εβδομάδες μετά την προσθήκη του ονόματος του προέδρου των ΗΠΑ στο ιστορικό κτίριο από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος.

Η πρεμιέρα της ταινίας «Melania» στην Ουάσινγκτον θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου, μια μέρα πριν την κυκλοφορία της ταινίας στις αίθουσες, σύμφωνα με το Fox News Digital.

«The Trump Kennedy Center»

Η ταινία «Melania» ακολουθεί την πρώτη κυρία κατά τις πρώτες 20 ημέρες του 2025, που οδηγούν στη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της. Σε σκηνοθεσία του Μπρετ Ράτνερ, περιλαμβάνει άγνωστες στιγμές από την επιστροφή της οικογένειας στην Ουάσινγκτον και την ορκωμοσία του Τραμπ, αποκαλύπτοντας τον ρόλο της Μελάνια στα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Λίγο μετά την ανάληψη της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ πήρε τον έλεγχο του Kennedy Center, διορίζοντας πολιτικούς του συμμάχους στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια τον εξέλεξε πρόεδρο. Από το καλοκαίρι, σε ομιλίες και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται ανεπίσημα στο κτίριο ως «Trump-Kennedy Center».

Στις 18 Δεκεμβρίου, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, αποκάλυψε ότι το διοικητικό συμβούλιο του Kennedy Center, το οποίο είχε ορίσει ο Τραμπ, ψήφισε να μετονομάσει το μακροχρόνιο μνημείο του JFK στην Ουάσινγκτον, προς τιμήν του εν ενεργεία Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Μέσα σε λίγες ώρες, το Kennedy Center ενημέρωσε την αρχική σελίδα του ιστότοπού του και τα λογότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να εμφανίζεται η νέα έκδοση με την ένδειξη «The Trump Kennedy Center».

Από την αλλαγή ονόματος στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ

Το Kennedy Center εγκαινιάστηκε από το Κογκρέσο ως μνημείο του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του. Ο πρώην πρόεδρος, αφοσιωμένος υποστηρικτής των τεχνών, συχνά υπερασπιζόταν αυτό που αποκαλούσε «τη συμβολή μας στο ανθρώπινο πνεύμα», όπως τονίζεται στον ιστότοπο του κέντρου.

Πολλά μέλη της οικογένειας Κένεντι έχουν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και η ανιψιά του JFK, Μαρία Σράιβερ.

Φωτογραφία: Διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τις αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα έξω από το Kennedy Center, που μετονομάστηκε σε Trump-Kennedy Center από το διοικητικό συμβούλιο που όρισε ο Τραμπ, όπου οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων πραγματοποιούν την ετήσια συνδιάσκεψη τους, στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 6 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Tyrone Siu

«Πέρα από το να χρησιμοποιεί το Kennedy Center για να ανταμείβει τους φίλους και τους πολιτικούς του συμμάχους, ο Πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί τώρα να αποδώσει το όνομά του σε ένα ακόμη δημόσιο ίδρυμα χωρίς να έχει την εξουσία που απαιτεί ο νόμος», δήλωσε σε ανακοίνωση, σύμφωνα με το Reuters, μαζί με άλλα ex officio μέλη που ισχυρίστηκαν ότι τους απαγόρεψαν να εκφράσουν την άποψή τους.

Σε δήλωση που συμπεριλήφθηκε σε δελτίο τύπου για την ταινία «Melania, η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, περιέγραψε το περιεχόμενο της ταινίας ως «ιστορία… σε κίνηση».

Εξέφρασε δε τον ενθουσιασμό της για το γεγονός ότι το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει «μια προσωπική, πραγματική εικόνα της ζωής μου, καθώς ασχολούμαι με την οικογένεια, τις επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία στο αξιοσημείωτο ταξίδι μου για να γίνω Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

*Με πληροφορίες από: People

