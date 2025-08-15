magazin
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors
Fizz 15 Αυγούστου 2025 | 23:20

Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors

Πριν λίγα χρόνια oι Kiss χαρακτήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ ως «απεχθή» και επικίνδυνο. Τώρα, δηλώνουν «βαθιά τιμημένοι» για τη βράβευσή τους από τον ίδιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotlight

Σε μια ανατροπή γεμάτη ειρωνεία, οι Kiss — το θρυλικό ροκ συγκρότημα που στο παρελθόν είχε κατακεραυνώσει τον Ντόναλντ Τραμπ — ετοιμάζονται να τιμηθούν από τον ίδιο, στο πλαίσιο των Kennedy Center Honors 2025– και μάλιστα, όπως δήλωσαν στο TMZ, δηλώνουν «τιμημένοι» από το γεγονός.

Το 2020, ο Πολ Στάνλεϊ χαρακτήριζε «απεχθές» και «επικίνδυνο» το μήνυμα του Τραμπ πως «αν χάσω, οι εκλογές είναι νοθευμένες», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες δηλώσεις υπονομεύουν τη δημοκρατία. Ένα χρόνο αργότερα, μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο, τον Ιανουάριο του 2021, είχε μιλήσει για «τρομοκρατική ενέργεια» και αποκάλεσε τους εισβολείς «τρομοκράτες».

Ο Τζιν Σίμονς, αν και παλαιότερα είχε εμφανιστεί φιλικός προς τον Τραμπ μέσω της συμμετοχής του στο Celebrity Apprentice, στη συνέχεια τον κατηγόρησε για «διάλυση» της κοινωνίας και για προώθηση διχαστικής ρητορικής.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Φρέλεϊ είχε αυτοχαρακτηριστεί «υποστηρικτής του Τραμπ» το 2020. Τα υπόλοιπα μέλη των Kiss, ωστόσο, υπήρξαν πιο επικριτικά απέναντί του.

Είπα ξείπα

Σήμερα, οι ίδιοι μουσικοί μιλούν με ενθουσιασμό για τη διάκριση. Ο Σίμονς δηλώνει ότι «οι Kiss είναι η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου» και ότι «είμαστε βαθιά τιμημένοι που λαμβάνουμε αυτή την αναγνώριση». Ο Στάνλεϊ προσθέτει ότι το βραβείο είναι «απόδειξη της μακρόχρονης προσφοράς μας στην αμερικανική κουλτούρα».

Τον Αύγουστο του 2020, όμως, ο Στάνλεϊ χαρακτήρισε «απεχθείς» τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι εκλογές του 2020 θα ήταν νοθευμένες αν τις έχανε.

Ο Στάνλεϊ είχε γράψει τότε στο X: «Ανεξαρτήτως του ποιον υποστηρίζεις, είναι εμπρηστικό και απεχθές για οποιονδήποτε υποψήφιο να λέει ‘Αν χάσω, οι εκλογές είναι νοθευμένε’”. Είναι προσβολή για όσους πολέμησαν για τις ελεύθερες, ασφαλείς εκλογές που έχουμε και υπονοεί επικίνδυνα ότι οι πολίτες που δεν συμμερίζονται τις απόψεις σου είναι ο εχθρός».


Επίσης επέκρινε τον Τραμπ για την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Χαρακτηρίζοντας τους συμμετέχοντες «τρομοκράτες» που πήραν μέρος σε «ένοπλη εξέγερση».


«Οι φλόγες τροφοδοτήθηκαν σήμερα και με την πάροδο του χρόνου από τον πρόεδρο και συγκεκριμένους γερουσιαστές, στους οποίους δε μπορεί να τους επιτραπεί τώρα να αποστασιοποιηθούν ή να καταδικάσουν αυτό που άμεσα προκάλεσαν. Να ξέρετε τα ονόματά τους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της εξαπάτησής τους. Ντροπή».

Σε συνέντευξή του το 2016 στο Rolling Stone, ο Σίμονς είχε πει ότι ο Τραμπ ήταν «καλός για το πολιτικό σύστημα», αλλά παραδέχτηκε ότι «έχει πει μερικά πολύ ποταπά, κακόβουλα πράγματα».

Ο Σίμονς, που υπήρξε διαγωνιζόμενος στο τηλεοπτικό σόου του Τραμπ The Celebrity Apprentice το 2008, αποκάλυψε στο podcast του Μπιλ Μάχερ Club Random τον Νοέμβριο του 2022 ότι αρχικά ήταν «χαρούμενος» που ο άνθρωπος που γνώριζε εξελέγη το 2016, αλλά γρήγορα άλλαξε γνώμη.

«Ο άνθρωπος που είδα όταν ανέλαβε την εξουσία δεν ήταν ο ίδιος που έβλεπα έναν ή δύο χρονιές μετά… Αλλά άλλαξα όπως άλλαξαν πολλοί άλλοι», είπε.

«Δείτε τι έκανε αυτός ο κύριος σε αυτή τη χώρα και την πόλωση — έκανε όλες τις ‘κατσαρίδες’ να βγουν στην επιφάνεια. Κάποτε ντρεπόσουν να είσαι δημόσια ρατσιστής ή να υποστηρίζεις θεωρίες συνωμοσίας. Τώρα όλα είναι στο φως γιατί εκείνος το επέτρεψε», συμπλήρωσε.

«Δεν πιστεύω ότι είναι Ρεπουμπλικανός ή Δημοκρατικός. Ενεργεί για τον εαυτό του, με όποιον τρόπο μπορεί να φτάσει εκεί. Και στις τελευταίες εκλογές, πάνω από 70 εκατομμύρια άνθρωποι το πίστεψαν τυφλά.»

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

Ο Έις Φρέλεϊ από την πλευρά του, είπε ότι είναι ευγνώμων που τιμάται δίπλα σε προσωπικότητες όπως ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Τζορτζ Στρέιτ, η Γκλόρια Γκέινορ και ο Μάικλ Κρόφορντ, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή ένα «όνειρο που έγινε πραγματικότητα», ενώ ο Πίτερ Κρις το χαρακτηρίζει «την κορυφαία στιγμή της καριέρας μας».

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του
«Μη χαρίζεστε» 15.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αποκαλύπτει πώς οι οικονομικές ανάγκες επηρέασαν την καριέρα του, εξηγώντας γιατί μερικές φορές «πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει» πριν ακολουθήσεις το πάθος σου.

Σύνταξη
«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;
Συγκινητικό 15.08.25

«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;

Η Έμα Στόουν, σε πρόσφατη συνέντευξή της, αποκάλυψε ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο έβαλε τα κλάματα πριν ξυρίσει το κεφάλι της στα γυρίσματα της ταινίας

Σύνταξη
«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία
Βίντεο 15.08.25

«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία

«Ήμουν ένας τύπος που κάπνιζε κάθε μέρα, όλη μέρα, και εμφάνισα ψύχωση όπου ακούς φωνές και νιώθεις ότι κάθεσαι δίπλα στον εαυτό σου», είπε μεταξύ άλλων ο Πιτ Ντέιβιντσον σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες
Συγκίνηση 15.08.25

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες

Τέσσερις μήνες μετά το ατύχημά του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε και πάλι το αγαπημένο του όργανο και ευχαρίστησε την Παναγία. Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram.

Σύνταξη
Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – «Το λυπηρό της υπόθεσης»
Fizz 15.08.25

Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι - «Το λυπηρό της υπόθεσης»

Ο βιογράφος της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, λέει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι θα είχε «προσπαθήσει να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός» μεταξύ των δύο αποξενωμένων γιων της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;
Απογοήτευση 15.08.25

Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;

Οι θαυμαστές της σειράς Sex And The City επέκριναν το And Just Like That για το ότι «κατέστρεψε» την κληρονομιά της σειράς με «ακραίες» ιστορίες, μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της τρίτης σεζόν - ακολουθούν spoiler.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
Online war 15.08.25

Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Ένα διαδικτυακό rollercoaster είναι οι τελευταίες μέρες για την influencer και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη, που είδε τον εορτασμό των 32ων γενεθλίων της στην Ίμπιζα να προκαλεί θύελλα online αντιδράσεων.

Σύνταξη
Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της
Sly & love 15.08.25

Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της

Γνωρίζονται εδώ και 37 χρόνια, ενώ είναι παντρεμένοι για περίπου τρεις δεκαετίες, ωστόσο ο έρωτας ανάμεσά τους καλά κρατάει. Κάτι που φάνηκε και από την ανάρτηση του Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γενέθλια της συζύγου του.

Σύνταξη
Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center από τον Ντόναλντ Τραμπ
Ναι, αλλά όχι! 15.08.25

Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να συμπεριληφθεί στην πρώτη ομάδα των τιμώμενων προσώπων του Kennedy Center κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο – «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»
Δύσκολη πίστα 15.08.25

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο - «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου. Ακολούθησε δήλωση του δικηγόρου του που «φωτίζει» πολύ προσωπικές οικογενειακές πτυχές.

Σύνταξη
Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ
Fizz 15.08.25

Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ

Μετά από περίπου δύο μήνες, οι Αρχές του Λος Άντζελες συνέλαβαν δύο 18χρονους που φέρεται να είχαν λεηλατήσει και διαρρήξει τη βίλα του Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
«Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική
Όλα όσα λέει 14.08.25

«Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική

Μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, «δείχνοντας» πρόσωπο από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική
InView 14.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη το μεσημέρι της Πέμπτης σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, όπου και νοσηλεύεται, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθεί σε ιδιωτική.

Σύνταξη
«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του
TikTok 14.08.25

«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του

Ο γνωστός σεφ Άκης Πετρετζίκης, που απολαμβάνει τις διακοπές του με την οικογένειά του, ανέβασε ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok - όμως υπήρχαν και αντιδράσεις.

Σύνταξη
Το Stranger Things, η επιτυχία και η εξαφάνιση: Ο Ντακρέ Μοντγκόμερι ζει τη δική του αλήθεια
Τίμιος 14.08.25

Το Stranger Things, η επιτυχία και η εξαφάνιση: Ο Ντακρέ Μοντγκόμερι ζει τη δική του αλήθεια

Σε συνέντευξή του, ο σταρ του Stranger Things Ντακρέ Μοντγκόμερι εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να μείνει μακριά από το Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια. Και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό, αφού πληρώνει το ενοίκιό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
