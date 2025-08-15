Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors

Σε μια ανατροπή γεμάτη ειρωνεία, οι Kiss — το θρυλικό ροκ συγκρότημα που στο παρελθόν είχε κατακεραυνώσει τον Ντόναλντ Τραμπ — ετοιμάζονται να τιμηθούν από τον ίδιο, στο πλαίσιο των Kennedy Center Honors 2025– και μάλιστα, όπως δήλωσαν στο TMZ, δηλώνουν «τιμημένοι» από το γεγονός.

Το 2020, ο Πολ Στάνλεϊ χαρακτήριζε «απεχθές» και «επικίνδυνο» το μήνυμα του Τραμπ πως «αν χάσω, οι εκλογές είναι νοθευμένες», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες δηλώσεις υπονομεύουν τη δημοκρατία. Ένα χρόνο αργότερα, μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο, τον Ιανουάριο του 2021, είχε μιλήσει για «τρομοκρατική ενέργεια» και αποκάλεσε τους εισβολείς «τρομοκράτες».

Ο Τζιν Σίμονς, αν και παλαιότερα είχε εμφανιστεί φιλικός προς τον Τραμπ μέσω της συμμετοχής του στο Celebrity Apprentice, στη συνέχεια τον κατηγόρησε για «διάλυση» της κοινωνίας και για προώθηση διχαστικής ρητορικής.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Φρέλεϊ είχε αυτοχαρακτηριστεί «υποστηρικτής του Τραμπ» το 2020. Τα υπόλοιπα μέλη των Kiss, ωστόσο, υπήρξαν πιο επικριτικά απέναντί του.

Είπα ξείπα

Σήμερα, οι ίδιοι μουσικοί μιλούν με ενθουσιασμό για τη διάκριση. Ο Σίμονς δηλώνει ότι «οι Kiss είναι η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου» και ότι «είμαστε βαθιά τιμημένοι που λαμβάνουμε αυτή την αναγνώριση». Ο Στάνλεϊ προσθέτει ότι το βραβείο είναι «απόδειξη της μακρόχρονης προσφοράς μας στην αμερικανική κουλτούρα».

Τον Αύγουστο του 2020, όμως, ο Στάνλεϊ χαρακτήρισε «απεχθείς» τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι εκλογές του 2020 θα ήταν νοθευμένες αν τις έχανε.

Ο Στάνλεϊ είχε γράψει τότε στο X: «Ανεξαρτήτως του ποιον υποστηρίζεις, είναι εμπρηστικό και απεχθές για οποιονδήποτε υποψήφιο να λέει ‘Αν χάσω, οι εκλογές είναι νοθευμένε’”. Είναι προσβολή για όσους πολέμησαν για τις ελεύθερες, ασφαλείς εκλογές που έχουμε και υπονοεί επικίνδυνα ότι οι πολίτες που δεν συμμερίζονται τις απόψεις σου είναι ο εχθρός».

REGARDLESS of who you support, it is incendiary & abhorrent for ANY candidate to say “If I lose, the election is rigged”. It’s an insult to those who have fought for the free, safe elections we have and dangerously implies that citizens who don’t share your views are the enemy. pic.twitter.com/V9vZYPf1eE — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) August 27, 2020



Επίσης επέκρινε τον Τραμπ για την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Χαρακτηρίζοντας τους συμμετέχοντες «τρομοκράτες» που πήραν μέρος σε «ένοπλη εξέγερση».

These are TERRORISTS. This is armed insurrection. The flames were fanned today & over time by the president & specific senators who CANNOT be allowed now to distance from or denounce what they have directly caused. Know their names. THIS is the result of their deception. Shame. pic.twitter.com/nDJhvV3b1c — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) January 6, 2021



«Οι φλόγες τροφοδοτήθηκαν σήμερα και με την πάροδο του χρόνου από τον πρόεδρο και συγκεκριμένους γερουσιαστές, στους οποίους δε μπορεί να τους επιτραπεί τώρα να αποστασιοποιηθούν ή να καταδικάσουν αυτό που άμεσα προκάλεσαν. Να ξέρετε τα ονόματά τους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της εξαπάτησής τους. Ντροπή».

Σε συνέντευξή του το 2016 στο Rolling Stone, ο Σίμονς είχε πει ότι ο Τραμπ ήταν «καλός για το πολιτικό σύστημα», αλλά παραδέχτηκε ότι «έχει πει μερικά πολύ ποταπά, κακόβουλα πράγματα».

Ο Σίμονς, που υπήρξε διαγωνιζόμενος στο τηλεοπτικό σόου του Τραμπ The Celebrity Apprentice το 2008, αποκάλυψε στο podcast του Μπιλ Μάχερ Club Random τον Νοέμβριο του 2022 ότι αρχικά ήταν «χαρούμενος» που ο άνθρωπος που γνώριζε εξελέγη το 2016, αλλά γρήγορα άλλαξε γνώμη.

«Ο άνθρωπος που είδα όταν ανέλαβε την εξουσία δεν ήταν ο ίδιος που έβλεπα έναν ή δύο χρονιές μετά… Αλλά άλλαξα όπως άλλαξαν πολλοί άλλοι», είπε.

«Δείτε τι έκανε αυτός ο κύριος σε αυτή τη χώρα και την πόλωση — έκανε όλες τις ‘κατσαρίδες’ να βγουν στην επιφάνεια. Κάποτε ντρεπόσουν να είσαι δημόσια ρατσιστής ή να υποστηρίζεις θεωρίες συνωμοσίας. Τώρα όλα είναι στο φως γιατί εκείνος το επέτρεψε», συμπλήρωσε.

«Δεν πιστεύω ότι είναι Ρεπουμπλικανός ή Δημοκρατικός. Ενεργεί για τον εαυτό του, με όποιον τρόπο μπορεί να φτάσει εκεί. Και στις τελευταίες εκλογές, πάνω από 70 εκατομμύρια άνθρωποι το πίστεψαν τυφλά.»

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

Ο Έις Φρέλεϊ από την πλευρά του, είπε ότι είναι ευγνώμων που τιμάται δίπλα σε προσωπικότητες όπως ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Τζορτζ Στρέιτ, η Γκλόρια Γκέινορ και ο Μάικλ Κρόφορντ, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή ένα «όνειρο που έγινε πραγματικότητα», ενώ ο Πίτερ Κρις το χαρακτηρίζει «την κορυφαία στιγμή της καριέρας μας».