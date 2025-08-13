Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και πλέον επικεφαλής του Kennedy Center, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη φετινή λίστα τιμώμενων στα εμβληματικά βραβεία Kennedy Center Honors, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη 13 Αυγούστου ότι ο αστέρας της κάντρι μουσικής Τζορτζ Στρέιτ, ο ηθοποιός του «Rocky» Σιλβέστερ Σταλόνε, η τραγουδίστρια Γκλόρια Γκέινορ, το συγκρότημα Kiss και ο ηθοποιός-τραγουδιστής Μάικλ Κρόφορντ περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα υποψηφίων για τα Kennedy Center Honors υπό την ηγεσία του, ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου. Δήλωσε επίσης ότι θα παρουσιάσει ο ίδιος το πρόγραμμα βράβευσης.



Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι θα «ανακαινίσει πλήρως» όλες τις υποδομές του John F. Kennedy Center for the Performing Arts, ώστε να το μετατρέψει σε «κορωνίδα» των τεχνών και του πολιτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα το ανεβάσουμε σε ένα επίπεδο υψηλότερο από ό,τι είχε ποτέ», είπε, προσθέτοντας ότι ο χώρος θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικής τον επόμενο χρόνο.

Σε ανάρτηση στο Truth Social την Τρίτη, ο Τραμπ υπαινίχθηκε πιθανή αλλαγή ονόματος του Κέντρου και δεσμεύτηκε ότι θα αποκαταστήσει την «παλιά του αίγλη».

«Υπέροχοι υποψήφιοι για τα βραβεία Τραμπ/Kennedy Center — εεε, εννοώ Kennedy Center», έγραψε, σημειώνοντας ότι γίνονται έργα που θα το επαναφέρουν «στο απόλυτο κορυφαίο επίπεδο πολυτέλειας, λάμψης και ψυχαγωγίας».

Αλλαγές με σφραγίδα Τραμπ

Η αλλαγή ηγεσίας στο Kennedy Center είναι ήδη αισθητή. Από τη στιγμή που ανέλαβε την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου, ο Τραμπ αντικατέστησε τα προηγούμενα μέλη με πρόσωπα της δικής του επιλογής. Ενώ, τον Απρίλιο, το κέντρο αντικατέστησε τον φωτισμό του εξωτερικού χώρου από χρώματα του ουράνιου τόξου σε μόνιμο κόκκινο, λευκό και μπλε – όπως τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Παράλληλα, νωρίτερα φέτος , δήλωσε ότι θα αναλάβει και τις αποφάσεις για το πρόγραμμά του πολιτιστικού θεσμού, βάζοντας τέλος σε εκδηλώσεις με drag performers. Στόχος, όπως ανακοινώθηκε, είναι η ανανέωση και «αναβάθμιση» του ιδρύματος, με πιο εμπορική και σύγχρονη εικόνα.

Σε δήλωση στα κοινωνικά δίκτυα, το Kennedy Center ανέφερε ότι είναι «τιμή» του να φιλοξενεί τον Τραμπ — για τρίτη φορά από τον Ιανουάριο — και υπαινίχθηκε ότι θα ανακοινωθεί ένα κατασκευαστικό έργο. «Χάρη στη στήριξή του, το όμορφο κτίριό μας θα υποστεί ανακαινίσεις που θα αποκαταστήσουν το κύρος και τη μεγαλοπρέπειά του», ανέφερε η ανακοίνωση.

The Kennedy Center is honored to host a visit from our Chairman, President Donald J. Trump, tomorrow. Thanks to his advocacy, our beautiful building will undergo renovations to restore its prestige and grandeur. We are also excited to be announcing this year’s INCREDIBLE slate… pic.twitter.com/ok0IFoHgkn — The Kennedy Center (@kencen) August 12, 2025



Τα Kennedy Center Honors, που θεσπίστηκαν το 1978, τιμούν κάθε χρόνο καλλιτέχνες για τη συνολική προσφορά τους στις τέχνες και τον πολιτισμό. Παραδοσιακά, η τελετή συγκεντρώνει πολιτικούς, σταρ και προσωπικότητες από τον χώρο των τεχνών, αποτελώντας σημείο συνάντησης πολιτισμού και πολιτικής.

Η εκδήλωση των Kennedy Center Honors θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στο έτος στην Ουάσινγκτον.