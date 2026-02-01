Melania: Ρεκόρ δεκαετίας στα ταμεία για το ακριβότερο ντοκιμαντέρ στην ιστορία – «Η εκδίκηση της Μελάνια»

Η επιστροφή της Μελάνια Τραμπ στη μεγάλη οθόνη με το ντοκιμαντέρ Melania προκάλεσε χλευασμό, αφόρητα κακές κριτικές, και πολιτικό σεισμό. Ωστόσο το ντοκιμαντέρ της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ μοιάζει να είναι ένα επιτυχημένο στοίχημα που φέρνει κόσμο στα ταμεία διαψεύδοντας όλους όσοι εκτιμούσαν πως θα ήταν ένα φιάσκο άνευ προηγουμένου για την Amazon.

To ντοκιμαντέρ σύμφωνα με τις πρωτες εκτιμήσεις του The Hollywood Reporter είναι μια «πρωτοφανή εμπορική επιτυχία» που ανατρέπει τις προβλέψεις των αναλυτών.

Παρά τις καταστροφικές κριτικές και το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής, το ντοκιμαντέρ κατάφερε να προσελκύσει τη συντηρητική Αμερική στις αίθουσες, σημειώνοντας το καλύτερο άνοιγμα για ντοκιμαντέρ εδώ και δέκα χρόνια.

Το αμφιλεγόμενο Melania, μια παραγωγή της Amazon MGM Studios που χαρακτηρίζεται ως η ακριβότερη στην ιστορία του είδους, έκανε πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα.

Με εισπράξεις που αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο τριήμερο προβολής του, η ταινία κατέκτησε την τρίτη θέση στο αμερικανικό box office, αφήνοντας πίσω της τη νέα περιπέτεια του Τζέισον Στέιθαμ, Shelter.

Η επιτυχία αυτή θεωρείται ιστορική, καθώς αποτελεί το καλύτερο άνοιγμα για ντοκιμαντέρ την τελευταία δεκαετία, διαψεύδοντας όσους προεξοφλούσαν μια παταγώδη αποτυχία βασιζόμενοι σε εικόνες από άδειες αίθουσες που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν την πρεμιέρα και κατεστραμμένα poster.

Ορδές από γυναίκες 55+

Η δυναμική του φιλμ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εντυπωσιακή προσέλευση των συντηρητικών ψηφοφόρων, κυρίως από τις νότιες και κεντρικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες άνω των 55 ετών αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του κοινού, καταλαμβάνοντας το 72% των θεατών της πρεμιέρας, ενώ το 78% του συνολικού κοινού ανήκε στην ίδια ηλικιακή ομάδα.

Η υποστήριξη από τον ίδιο τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε τους οπαδούς του να παρακολουθήσουν την ταινία χαρακτηρίζοντάς την ως »must watch», λειτούργησε ως καταλύτης για την προσέλευση στις κάλπες των ταμείων.

Πανάκριβο στοίχημα με πολιτικές προεκτάσεις

Η επένδυση της Amazon MGM Studios για το Melania ξεπερνά κάθε προηγούμενο, με το συνολικό κόστος να φτάνει τα 75 εκατομμύρια δολάρια.

Από αυτά, τα 40 εκατομμύρια δολάρια αφορούσαν τα δικαιώματα παγκόσμιας διανομής, ενώ 35 εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για μια επιθετική παγκόσμια καμπάνια μάρκετινγκ.

Η κίνηση αυτή του Τζεφ Μπέζος έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια, με πολλούς αναλυτές και επικριτές, όπως ο Τζίμι Κίμελ, να κάνουν λόγο για μια προσπάθεια «εξαγοράς» ευνοϊκής μεταχείρισης από τον Λευκό Οίκο.

Βέβαια, παρά τις υψηλές εισπράξεις για τα δεδομένα των ντοκιμαντέρ, η ταινία απέχει ακόμα πολύ από το να καλύψει το τεράστιο κόστος της, γεγονός που την καθιστά ένα από τα πιο ριψοκίνδυνα εμπορικά εγχειρήματα της χρονιάς.

Πόλεμος μεταξύ κριτικών και κοινού

Το Melania ανέδειξε για ακόμη μια φορά το βαθύ χάσμα που χωρίζει την κριτική ελίτ από το ευρύ κοινό. Στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes, οι κριτικοί κυριολεκτικά «έσφαξαν» το έργο του αμφιλεγόμενου σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ, με τη βαθμολογία να καθηλώνεται στο πενιχρό 6%.

Χαρακτηρισμοί όπως «δύο ώρες απόλυτης κόλασης» και «στιλβωμένο infomercial» κυριάρχησαν στις εφημερίδες και τα περιοδικά.

Στον αντίποδα η ανταπόκριση των θεατών ήταν διθυραμβική, με το Audience Score να εκτοξεύεται στο 98% και την ταινία να λαμβάνει βαθμό «Α» στο CinemaScore.