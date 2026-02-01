magazin
Σημαντική είδηση:
01.02.2026 | 17:54
Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 17:25
Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο στο Μεταξουργείο - Κατέρρευσε τμήμα της στέγης
Melania: Ρεκόρ δεκαετίας στα ταμεία για το ακριβότερο ντοκιμαντέρ στην ιστορία – «Η εκδίκηση της Μελάνια»
The Good Life 01 Φεβρουαρίου 2026, 19:43

Melania: Ρεκόρ δεκαετίας στα ταμεία για το ακριβότερο ντοκιμαντέρ στην ιστορία – «Η εκδίκηση της Μελάνια»

Αν και οι κριτικές το έχουν χλευάσει το ντοκιμαντέρ Μelania δείχνει τα δόντια του στο box office και διαψεύδει τους πάντες με τη Μελάνια Τραμπ να αναδεικνύεται σε αναπάντεχο φαινόμενο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
«Leisure crafting»: Τι είναι και πώς αλλάζει τη ζωή μας;

«Leisure crafting»: Τι είναι και πώς αλλάζει τη ζωή μας;

Spotlight

Η επιστροφή της Μελάνια Τραμπ στη μεγάλη οθόνη με το ντοκιμαντέρ Melania προκάλεσε χλευασμό, αφόρητα κακές κριτικές, και πολιτικό σεισμό. Ωστόσο το ντοκιμαντέρ της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ μοιάζει να είναι ένα επιτυχημένο στοίχημα που φέρνει κόσμο στα ταμεία διαψεύδοντας όλους όσοι εκτιμούσαν πως θα ήταν ένα φιάσκο άνευ προηγουμένου για την Amazon.

To ντοκιμαντέρ σύμφωνα με τις πρωτες εκτιμήσεις του The Hollywood Reporter είναι μια «πρωτοφανή εμπορική επιτυχία» που ανατρέπει τις προβλέψεις των αναλυτών.

Παρά τις καταστροφικές κριτικές και το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής, το ντοκιμαντέρ κατάφερε να προσελκύσει τη συντηρητική Αμερική στις αίθουσες, σημειώνοντας το καλύτερο άνοιγμα για ντοκιμαντέρ εδώ και δέκα χρόνια.

Το αμφιλεγόμενο Melania, μια παραγωγή της Amazon MGM Studios που χαρακτηρίζεται ως η ακριβότερη στην ιστορία του είδους, έκανε πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα.

Με εισπράξεις που αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο τριήμερο προβολής του, η ταινία κατέκτησε την τρίτη θέση στο αμερικανικό box office, αφήνοντας πίσω της τη νέα περιπέτεια του Τζέισον Στέιθαμ, Shelter.

Η επιτυχία αυτή θεωρείται ιστορική, καθώς αποτελεί το καλύτερο άνοιγμα για ντοκιμαντέρ την τελευταία δεκαετία, διαψεύδοντας όσους προεξοφλούσαν μια παταγώδη αποτυχία βασιζόμενοι σε εικόνες από άδειες αίθουσες που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν την πρεμιέρα και κατεστραμμένα poster.

Ορδές από γυναίκες 55+

Η δυναμική του φιλμ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εντυπωσιακή προσέλευση των συντηρητικών ψηφοφόρων, κυρίως από τις νότιες και κεντρικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες άνω των 55 ετών αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του κοινού, καταλαμβάνοντας το 72% των θεατών της πρεμιέρας, ενώ το 78% του συνολικού κοινού ανήκε στην ίδια ηλικιακή ομάδα.

Η υποστήριξη από τον ίδιο τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε τους οπαδούς του να παρακολουθήσουν την ταινία χαρακτηρίζοντάς την ως »must watch», λειτούργησε ως καταλύτης για την προσέλευση στις κάλπες των ταμείων.

Πανάκριβο στοίχημα με πολιτικές προεκτάσεις

Η επένδυση της Amazon MGM Studios για το Melania ξεπερνά κάθε προηγούμενο, με το συνολικό κόστος να φτάνει τα 75 εκατομμύρια δολάρια.

Από αυτά, τα 40 εκατομμύρια δολάρια αφορούσαν τα δικαιώματα παγκόσμιας διανομής, ενώ 35 εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για μια επιθετική παγκόσμια καμπάνια μάρκετινγκ.

YouTube thumbnail

Η κίνηση αυτή του Τζεφ Μπέζος έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια, με πολλούς αναλυτές και επικριτές, όπως ο Τζίμι Κίμελ, να κάνουν λόγο για μια προσπάθεια «εξαγοράς» ευνοϊκής μεταχείρισης από τον Λευκό Οίκο.

Βέβαια, παρά τις υψηλές εισπράξεις για τα δεδομένα των ντοκιμαντέρ, η ταινία απέχει ακόμα πολύ από το να καλύψει το τεράστιο κόστος της, γεγονός που την καθιστά ένα από τα πιο ριψοκίνδυνα εμπορικά εγχειρήματα της χρονιάς.

YouTube thumbnail

Πόλεμος μεταξύ κριτικών και κοινού

Το Melania ανέδειξε για ακόμη μια φορά το βαθύ χάσμα που χωρίζει την κριτική ελίτ από το ευρύ κοινό. Στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes, οι κριτικοί κυριολεκτικά «έσφαξαν» το έργο του αμφιλεγόμενου σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ, με τη βαθμολογία να καθηλώνεται στο πενιχρό 6%.

Χαρακτηρισμοί όπως «δύο ώρες απόλυτης κόλασης» και «στιλβωμένο infomercial» κυριάρχησαν στις εφημερίδες και τα περιοδικά.

Στον αντίποδα  η ανταπόκριση των θεατών ήταν διθυραμβική, με το Audience Score να εκτοξεύεται στο 98% και την ταινία να λαμβάνει βαθμό «Α» στο CinemaScore.

Business
Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Vita.gr
«Leisure crafting»: Τι είναι και πώς αλλάζει τη ζωή μας;

«Leisure crafting»: Τι είναι και πώς αλλάζει τη ζωή μας;

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Τα αποθέματα στην Ευρώπη πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022

Φυσικό αέριο: Τα αποθέματα στην Ευρώπη πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022

inWellness
inTown
Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν
«Μια αλληγορία» 01.02.26

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τον χαρακτήρα που υποδύεται στην ρομαντική ταινία φαντασίας «The Wicker».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl
Ισχυρό δίδυμο 01.02.26

Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl

Η συναισθηματικά φορτισμένη διαφήμιση της Squarespace, με τίτλο «Unavailable», σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Έμα Στόουν στο Super Bowl. Για τον Γιώργο Λάνθιμο θα είναι η δεύτερη αφού ήδη έχει ετοιμάσει μία ακόμη διαφήμιση για τον «αγώνα των αγώνων».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια άθλια ταινία
Ψευδο-ντοκιμαντέρ 31.01.26

Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια άθλια ταινία

Η Amazon εμπόδισε τον mainstream Τύπο να παρακολουθήσει την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Melania» στο Κέντρο Κένεντι, στις 29 Ιανουαρίου, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να κάνουν την τέλεια προπαγάνδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια
Culture Live 31.01.26

Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια

Ο Φεβρουάριος φέρνει στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου πολλές αφορμές για επίσκεψη: εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θέατρο και μουσική.

Σύνταξη
Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι
Αισθητική απόκληση 30.01.26

Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι

Η πολυτέλεια που συνοδεύει το Frida Kahlo Wynwood Residences, απέχει πολύ από τα πολύχρωμo και ταπεινό La Casa Azul στο Μεξικό, το σπίτι όπου γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»
Αντίο 30.01.26

Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1980 με την ρομαντική κωμωδία «Nothing Personal» με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 χρόνων.

Σύνταξη
Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες
The Fab Four 30.01.26

Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες

Περίπου δύο χρόνια προτού οι τέσσερις ταινίες του Σαμ Μέντες για τους Beatles βγουν στις σκοτεινές αίθουσες, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες φωτογραφίες των νέων Σκαθαριών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»
«Λαμπρή», «συμπονετική», «ευφυής» 30.01.26

Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»

Με μια πρεμιέρα που έμοιαζε περισσότερο με θεσμικό γεγονός παρά με απλή προβολή, το Melania παρουσιάστηκε στο Kennedy Center με έντονη πολιτική παρουσία, υπερβολικούς επαίνους και πρωτοφανή οικονομική επένδυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων
Culture Live 30.01.26

Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων

Το αρχαίο θέατρο στα Γίτανα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Θεσπρωτίας, συνδεόμενο άρρηκτα με την ιστορία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ηπείρου.

Σύνταξη
Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Μοιραία πτήση 30.01.26

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής
Only one 30.01.26

Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής

Πέντε χρόνια μετά από την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι ο Χένρι Καβίλ θα πρωταγωνιστήσει στο reboot της ταινίας Χαϊλάντερ, ο 42χρονος ηθοποιός φόρεσε επιτέλους τη στολή του αθάνατου σκωτσέζου πολεμιστή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»
Τα ψαλίδια του μπαμπά 29.01.26

Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»

Η μαύρη κωμωδία της Κάθι Γιαν, The Gallerist, μας παρουσιάζει έναν κόσμο, στον οποίο όλα μετριούνται σε χαρτονομίσματα και πωλήσεις, όσο η ηθική πάει περίπατο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στόουνχεντζ: Νέα έρευνα βάζει τέλος στη θεωρία των παγετώνων – Από ανθρώπους μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι
Ηνωμένο Βασίλειο 29.01.26

Στόουνχεντζ: Νέα έρευνα βάζει τέλος στη θεωρία των παγετώνων – Από ανθρώπους μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Curtin καταλήγουν ότι οι τεράστιοι λίθοι του Στόουνχεντζ μεταφέρθηκαν από ανθρώπους και όχι από πάγο, καθώς η περιοχή δεν επηρεάστηκε από παγετωνική δραστηριότητα κατά την Εποχή των Παγετώνων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες
Ελλάδα 01.02.26

Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες

Σημαντικά ήταν τα προβλήματα για τη Λάρισα, τη Μεσσηνία, αλλά και για τα νησιά Σάμο και Σαντορίνη, εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Χρήση χιονοαλυσίδων απαιτείται σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύνταξη
Απίστευτο κι όμως αληθινό
On Field 01.02.26

Απίστευτο κι όμως αληθινό

Τι αποκαλύπτει η στατιστική για την κατοχή μπάλας στις νίκες της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0: Οι νέοι έκαναν τη διαφορά στη Λεωφόρο
Super League 01.02.26

Οι νέοι έκαναν τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό

Αντίνο-Κοντούρης έδωσαν ταχύτητα στον Παναθηναϊκό, Τεττέη, Σβιντέρσκι και Ταμπόρδα σκόραρε και έφεραν το 3-0 κατά της Κηφισιάς. Αποβλήθηκε ο Πετκόφ στο δεύτερο ημίχρονο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Φάμελλος: Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό, δολοφονήθηκε από την τυφλή οπαδική βία
Τέσσερα χρόνια μετά 01.02.26

Φάμελλος: Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό, δολοφονήθηκε από την τυφλή οπαδική βία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισήμανε πως «ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνδέεται με τον φόβο, τη βία, την απώλεια. Δεν είναι πεδίο μίσους, ούτε επίδειξης δύναμης».

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κ. Μακεδονία – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω συγκέντρωσης υδάτων
Χιόνι και βροχές 01.02.26

Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κ. Μακεδονία – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω συγκέντρωσης υδάτων

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κεντρική Μακεδονία. Αλυσίδες χρειάζονται σε αρκετά σημεία λόγω χιονόπτωσης, ενώ έχουν πλημμυρίσει και πολλοί δρόμοι.

Σύνταξη
Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»
«Το μυστικό» 01.02.26

Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican» το 2001, είναι παντρεμένοι από το 2002 και έκτοτε έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Αμυντική στρατηγική χωρίς διαφάνεια και εγχώρια προστιθέμενη αξία
Δήλωση Κατρίνη 01.02.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Αμυντική στρατηγική χωρίς διαφάνεια και εγχώρια προστιθέμενη αξία

«Η διαφάνεια, ο σεβασμός των διαδικασιών και η εγχώρια προστιθέμενη αξία στις αμυντικές δαπάνες αποτελούν 'ψιλά γράμματα' για την κυβέρνηση», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Η Γιουνάιτεντ νίκησε τη Φούλαμ σε ματς-θρίλερ, «άντεξε» η Φόρεστ με δέκα παίκτες
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Η Γιουνάιτεντ νίκησε τη Φούλαμ σε ματς-θρίλερ, «άντεξε» η Φόρεστ με δέκα παίκτες

Με γκολ του Σέσκο στο 94' η Μάντεστερ Γιουνάιτεντ γλίτωσε το... έμφραγμα και νίκησε 3-2 τη Φούλαμ, την ώρα που η Νότιγχαμ Φόρεστ των δέκα παικτών άντεχε κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (1-1). Εντός έδρας ήττα-σοκ για την Άστον Βίλα από τη Μπρέντφορντ.

Σύνταξη
Κουρέτας για Αγιόκαμπο: Σε κακοτεχνία οφείλονται προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια και επιχείρηση
Τι είπε στο in 01.02.26

Κουρέτας για Αγιόκαμπο: Σε κακοτεχνία οφείλονται προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια και επιχείρηση

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο οποίος μίλησε στο in, το νερό μπήκε σε 10 σπίτια και έπληξε σοβαρά μια επιχείρηση.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο
Προειδοποιητική επιστολή 01.02.26

Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για τη μη έγκαιρη εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων κανόνων προστασίας των εργαζομένων από τον αμίαντο. Επιστολή σε 10 κράτη.

Σύνταξη
Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ
On Field 01.02.26

Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ

Ο Γάλλος στόπερ μίλησε για τον μεγάλο στόχο των «κανονιέρηδων» και θεωρεί ότι η ομάδα του Λονδίνου μπορεί να γράψει ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς – Αναμένονται καθυστερήσεις
Hellenic Train 01.02.26

Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς – Αναμένονται καθυστερήσεις

Η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 265 επιβάτες, που επρόκειτο να αναχωρήσει λίγο πριν από τις 17:00, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της απάτης του playback και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ
Ξανά στο φως 01.02.26

Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της απάτης του playback και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ

Τρεις δεκαετίες μετά την ανάκληση του Grammy του διαβόητου ντουέτου Milli Vanilli, είναι και πάλι υποψήφιος, για το audiobook των αδιάλλακτων απομνημονευμάτων του. «Έπρεπε να πω την ιστορία μου» λέει o Φαμπ Μορβάν στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μινεάπολη: Μετανάστης στο νοσοκομείο με βαριά κατάγματα στο κεφάλι – Έπεσε μόνος του σε τοίχο λέει η ICE
Τι λένε οι γιατροί 01.02.26

Μινεάπολη: Μετανάστης στο νοσοκομείο με βαριά κατάγματα στο κεφάλι – Έπεσε μόνος του σε τοίχο λέει η ICE

Το υγειονομικό προσωπικό καταγγέλλει παρεμβάσεις στο έργο του, ενώ απορρίπτει τις εξηγήσεις για τα τραύματα που προκάλεσαν αιμορραγία. Πράκτορες της ICE τον κρατήσουν σιδεροδέσμιο στο νοσοκομειακό κρεβάτι.

Σύνταξη
Λεβαδειακός-Asteras Aktor 3-1: «Χόρευαν» και στη βροχή οι Βοιωτοί
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Λεβαδειακός-Asteras Aktor 3-1: «Χόρευαν» και στη βροχή οι Βοιωτοί

Συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία ο Λεβαδειακός που παραμένει σταθερά 4ος και αήττητος για 9ο συνεχόμενο ματς. Κόντρα στον Αστέρα είχε σε μεγάλη μέρα τον Παλάσιος που πέτυχε γκολ και έβγαλε δυο ασίστ

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»
Μπάσκετ 01.02.26

Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε στο προσεχές ματς με τη Ντουμπάι για την Ευρωλίγκα και παράλληλα σημείωσε πως το κλίμα στην ομάδα είναι το καλύτερο που έχει συναντήσει στην καριέρα του.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κηφισιά για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ
ΚΚΕ 01.02.26

Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ

«Τα κόμματα-υμνητές του ευρωατλαντισμού είναι εκτεθειμένα ανεπανόρθωτα», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
