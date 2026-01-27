magazin
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Αρνητικό ρεκόρ – Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια
Αρνητικό ρεκόρ – Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αντιμετωπίζει δυσκολίες στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι ειδικοί παραδέχονται ότι οι πωλήσεις είναι «χαμηλές».

Έφη Αλεβίζου
Μόνο ένα εισιτήριο πωλήθηκε για την πρεμιέρα της ταινίας «Μελάνια», στις 30 Ιανουαρίου του 2026, για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ στην κεντρική αίθουσα της εταιρείας κινηματογράφων Vue στο Λονδίνο, στην οποία θα προβληθεί, ενώ οι ειδικοί αμφισβητούν τη στρατηγική προώθησης.

Η τακτική της αντίστροφης μέτρησης

Όσον αφορά την στρατηγική των κινηματογραφικών αιθουσών, η αντίστροφη μέτρηση μέχρι την πρεμιέρα είναι μία από τις πιο αξιόπιστες. Λειτούργησε για τις ταινίες The Dark Knight και Mamma Mia!, που κυκλοφόρησαν στις ΗΠΑ την ίδια μέρα το 2008, καθώς και για τις ταινίες Dunkirk και Girls Trip το 2017.

Το 2023, οι ταινίες Barbie και Oppenheimer αξιοποίησαν την τακτική αυτή, με συνολικά έσοδα 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σοβαρός ανταγωνισμός

«Αυτή την εβδομάδα θα δούμε ένα άλλο παράδειγμα, καθώς η Amazon κυκλοφορεί το επίσημο ντοκιμαντέρ της για τη Μελάνια Τραμπ σε περισσότερες από 100 κινηματογραφικές αίθουσες στο Ηνωμένο Βασίλειο» σχολιάζει ο Guardian σε σχετικό δημοσίευμα.

Εκεί θα ανταγωνιστεί μια ήδη εκλεκτή λίστα κυκλοφοριών, όπως την ταινία δράσης Shelter με τον Τζέισον Στέιθαμ, την ταινία τρόμου Primate με πιθήκους, την κωμωδία-δράμα Is This Thing On? του Μπράντλεϊ Κούπερ και την ταινία Nouvelle Vague του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ, που βασίζεται στο έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ.

Το τρέιλερ της ταινίας «Μελάνια»

Ένα εισιτήριο όλο κι όλο

Οι πωλήσεις εισιτηρίων για την ταινία «Μελάνια» στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέχρι στιγμής «χαμηλές», σύμφωνα με τον Τιμ Ρίτσαρντς, διευθύνοντα σύμβουλο των σινεμά Vue, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών της Αγγλίας.

Μόνο ένα εισιτήριο έχει πωληθεί για την πρώτη προβολή της Παρασκευής, 30 Ιανουαρίου, στις 3.10 μ.μ. στην κεντρική αίθουσα της εταιρείας στο Ίσλινγκτον του Λονδίνου, ενώ δύο εισιτήρια έχουν κρατηθεί για την επόμενη προβολή, στις 6 μ.μ.

«Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, όλες οι θέσεις παρέμεναν διαθέσιμες για τις 28 προβολές της ταινίας στα υποκαταστήματα του Μπλάκμπερν, του Κάσλφορντ και του Χάμιλτον» εξηγεί το σχετικό άρθρο στον Guardian.

Η εικόνα ήταν ελαφρώς καλύτερη στους κινηματογράφους της εταιρίας Cineworld στο Ουόντσγουερθ, όπου είχαν πωληθεί τέσσερα εισιτήρια, ενώ πέντε είχαν επίσης κρατηθεί στο Cineworld στο Μπρόουτον.

Μόνο ένα εισιτήριο έχει πωληθεί για την πρώτη προβολή της Παρασκευής, 30 Ιανουαρίου, στις 3.10 μ.μ. στην κεντρική αίθουσα της εταιρείας στο Ίσλινγκτον του Λονδίνου, ενώ δύο εισιτήρια έχουν κρατηθεί για την επόμενη προβολή, στις 6 μ.μ.

Επικριτικά σχόλια

Ο Τιμ Ρίτσαρντς δήλωσε στην Telegraph ότι είχε λάβει σημαντικό αριθμό email από το κοινό που επικρίνουν την απόφαση του Vue να προβάλει την ταινία. «Έχω πει σε όλους ότι, ανεξάρτητα από το πώς νιώθουμε για την ταινία, αν έχει εγκριθεί από το BBFC [British Board of Film Classification], την εξετάζουμε και στο 99% των περιπτώσεων την προβάλλουμε», είπε.

«Δεν παίζουμε το ρόλο του δικαστή και της κριτικής επιτροπής για να λογοκρίνουμε ταινίες».

Ένας αναλυτής του κλάδου δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι υποψιάζεται ότι η υποκείμενη στρατηγική είναι η «four-walling», που σημαίνει ότι οι διανομείς πληρώνουν ένα καθορισμένο ποσό σε κάθε κινηματογράφο αν συμφωνήσουν να προβάλουν μια συγκεκριμένη ταινία.

Αυτό θα εξηγούσε γιατί τόσες πολλές αίθουσες – οι οποίοι συνήθως υιοθετούν ένα μοντέλο κατανομής εσόδων με τους διανομείς – συμφώνησαν να προβάλουν μια ταινία με τόσο μέτριες οικονομικές προοπτικές σε μια εποχή που οι ταινίες που έχουν υποψηφιότητα για βραβεία ανταγωνίζονται για χρόνο προβολής.

«Θα με εξέπληττε αν αναφερθούν τα έσοδα από τα εισιτήρια για αυτόν τον τίτλο» πρόσθεσε άνθρωπος του χώρου στον Guardian, ο οποίος επιθυμούσε να παραμείνει ανώνυμος.

Είκοσι ημέρες πριν το Τραμπ 2.0

Η Amazon MGM Studios αγόρασε τα δικαιώματα της ταινίας για 40 εκατομμύρια δολάρια και επένδυσε 35 εκατομμύρια δολάρια για μια παγκόσμια εκστρατεία μάρκετινγκ. Μέχρι στιγμής, τα χρήματα αυτά έχουν διανεμηθεί κυρίως στις ΗΠΑ, με τηλεοπτικά σποτ, διαφημιστικές πινακίδες και την εξαγορά του The Sphere, ενός χώρου εκδηλώσεων με εμβυθιστική εμπειρία στο Λας Βέγκας.

Η ταινία, η οποία καταγράφει τις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, προβλήθηκε στο Λευκό Οίκο το Σάββατο και θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στο Κέντρο Κένεντι της Ουάσινγκτον – το οποίο ο πρόεδρος μετονόμασε σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι σε μια νομικά αμφισβητούμενη κίνηση – την Πέμπτη, πριν από την κυκλοφορία της σε 27 χώρες.

Για την ιστορία

Στην αρχή του μήνα, η Boxoffice Pro εκτίμησε ότι η ταινία «Μελάνια» θα απέφερε έσοδα μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, αλλά αυτή την εβδομάδα η National Research Group εκτίμησε τα έσοδα σε 5 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά.

Η πιο επιτυχημένη ταινία ντοκιμαντέρ στο αμερικανικό box office, η ταινία του Μάικλ Μουρ για τον πόλεμο στο Ιράκ, «Fahrenheit 9/11» του 2004, απέφερε 24 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο.

Το 2024, η ταινία «Am I Racist?», ένα ψευδο-ντοκιμαντέρ που αποδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες για την ισότητα και τη συμπερίληψη, ήταν η ταινία με την καλύτερη απόδοση της χρονιάς στις ΗΠΑ, αποφέροντας 12,3 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο Σαββατοκύριακο.

Το μάρκετινγκ του Ντόναλντ Τραμπ

«Οι προβλέψεις για τη “Μελάνια” στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιο δύσκολες, πέρα από τις εκτιμήσεις για τις χαμηλές προπωλήσεις. Η τεράστια διανομή της ταινίας – τα περισσότερα ντοκιμαντέρ προβάλλονται σε περίπου 25 αίθουσες – σημαίνει ότι ακόμα και αν το κοινό προσέλθει, ο μέσος όρος ανά οθόνη είναι πιθανό να είναι εξαιρετικά χαμηλός» εξηγεί ο Guardian.

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφίες από την εκδήλωση στο Λευκό Οίκο στο Instagram και στο Truth Social, προσθέτοντας ότι η ταινία είναι «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ» και ότι τα εισιτήρια «εξαντλούνται ΓΡΗΓΟΡΑ!».

Η Μελάνια πήρε την κατάσταση στα χέρια της

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ είναι εκτελεστική παραγωγός του ντοκιμαντέρ, και ο βαθμός συμμετοχής και ελέγχου της στην παραγωγή τονίστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από τον ατζέντη και ανώτερο σύμβουλο του προέδρου, Μαρκ Μπέκμαν.

«Συμμετείχε στην παραγωγή, στην μεταπαραγωγή, σε όλη την διαφημιστική καμπάνια, στο τρέιλερ» είπε στο One America News. «Και όταν λέω συμμετείχε, εννοώ ότι δεν είναι απλά εγκρίνουσα. Αυτή έφτιαξε το τρέιλερ. Αυτή δημιούργησε το cliffhanger, αυτή επέλεξε τη μουσική. Το ίδιο ισχύει και για τη διαφημιστική καμπάνια που βλέπουμε τώρα σε όλο τον κόσμο σε σχεδόν 30 χώρες».

Η ταινία είναι το πρώτο έργο του Μπρετ Ράτνερ από τότε που αντιμετώπισε πολλαπλές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση το 2017. Ο σκηνοθέτης αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και δεν ασκήθηκαν ποινές.

Ο Ράτνερ είναι γνωστός για τη σειρά ταινιών Rush Hour (Αλεξίσφαιροι Ντετέκτιβ), η τέταρτη ταινία της οποίας έλαβε πρόσφατα το πράσινο φως από την Paramount, αφού ο Τραμπ ζήτησε την αναβίωση της σειράς.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Αφίσα της ταινίας ντοκιμαντέρ «Μελάνια» με πρωταγωνίστρια την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ, στην Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 26 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Jeenah Moon

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
