Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, έκανε έκκληση για ενότητα στη Μινεσότα, καθώς αυξάνεται η οργή για την παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία από πράκτορα της ICE του νοσηλευτή Άλεξ Πρίτι.

Ο θάνατος του Πρίτι είναι ο δεύτερος απλού πολίτη στη Μινεάπολη, εν μέσω διαδηλώσεων ενάντια στις επιχειρήσεις της ICE για σύλληψη μεταναστών. Η κυβέρνηση Τραμπ, έως αυτήν τη στιγμή, έχει παράσχει πλήρη κάλυψη στους πράκτορες που πυροβόλησαν τόσο τον Άλεξ Πρίτι το περασμένο Σαββατοκύριακο, όσο και τη Ρενέ Γκουντ, πριν από περίπου 20 ημέρες. Έτσι έχει πυροδοτήσει περαιτέρω οργή για τη δράση των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

«Είμαι κατά των ταραχών»

Η Μελάνια Τραμπ, σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News, και στην εκπομπή «Fox and Friends», δήλωσε:

«Καλώ για ενότητα. Ξέρω ότι ο σύζυγός μου, ο πρόεδρος, είχε μια εξαιρετική τηλεφωνική επικοινωνία με τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο. Και συνεργάζονται για να γίνει η κατάσταση ειρηνική».

Και προέτρεψε τους διαδηλωτές στη Μινεάπολη, να αποφύγουν τις βίαιες διαμαρτυρίες στο μέλλον.

«Είμαι κατά των ταραχών, οπότε παρακαλώ αν διαμαρτύρεστε, διαμαρτυρηθείτε ειρηνικά», είπε.

‘WE NEED TO UNIFY’: First Lady @MELANIATRUMP sends an urgent message to all Americans amid weeks of unrest in Minnesota. «I’m against the violence, so please, if you protest, protest in peace.» | @foxandfriends pic.twitter.com/OgeU29sRT5 — Fox News (@FoxNews) January 27, 2026



Η Μελάνια Τραμπ σπάνια λαμβάνει θέση για τα τεκταινόμενα στις ΗΠΑ και συνήθως ακολουθεί τον Αμερικανό πρόεδρο από απόσταση.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι αναλαμβάνει περισσότερο ενεργό ρόλο. Κυκλοφορεί σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ σπεύδει να διαφημίσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, πήρε θέση για τα γεγονότα στη Μινεάπολη, που έχουν προκαλέσει κατακραυγή για τη δράση των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

MELANIA, the Movie, is a MUST WATCH. Get your tickets today — Selling out, FAST! Photo: Regine Mahauxhttps://t.co/rjwd5Appkv pic.twitter.com/vFpXfV0Mg0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2026



Για το θέμα παρενέβησαν τις προηγούμενες ημέρες ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, και η σύζυγός του Μισέλ, αλλά και ο πρώην πρόεδρος, Μπιλ Κλίντον.