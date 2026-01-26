Μινεάπολη: Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους
Ο Μπιλ Κλίντον στηλιτεύει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ «μας είπε ψέματα» για τις δολοφονίες των δύο πολιτών στη Μινεσότα, και καλεί τους Αμερικανούς «να ορθώσουν το ανάστημά τους».
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον κάλεσε χθες Κυριακή τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους, καταγγέλλοντας τις «φρικιαστικές σκηνές» που εκτυλίχτηκαν στη Μινεάπολη, όπου δυο Αμερικανοί σκοτώθηκαν από πυρά αστυνομικών (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Leah Millis, επάνω, ο Μπιλ Κλίντον).
Η κυβέρνηση Τραμπ «μας είπε ψέματα» γι’ αυτούς τους δυο θανάτους, καταγγέλλει ο Κλίντον
«Επαφίεται σε όλους εμάς, που πιστεύουμε στην υπόσχεση της αμερικανικής δημοκρατίας, να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να υψώσουμε τη φωνή», ανέφερε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι η κυβέρνηση του νυν προέδρου, του ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, «μας είπε ψέματα» γι’ αυτούς τους δυο θανάτους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Over the course of a lifetime, we face only a few moments where the decisions we make and the actions we take will shape our history for years to come. This is one of them. pic.twitter.com/fr4TclLBZd
— Bill Clinton (@BillClinton) January 25, 2026
«Φταίνε οι δημοκρατικοί»
Ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη για τις δολοφονίες των δυο Αμερικανών στους δημοκρατικούς ηγέτες πόλεων και πολιτειών που αρνούνται να συμμορφωθούν προς την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης την οποία εφαρμόζει.
«Με τραγικό τρόπο, δυο αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του χάους που προκαλείται από τους δημοκρατικούς», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.
