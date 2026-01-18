magazin
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;
18 Ιανουαρίου 2026 | 21:50

«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων και οικονομικής αποτυχίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Spotlight

Παρά τις θριαμβευτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για «εξαντλημένα εισιτήρια», το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ μοιάζει να οδεύει προς την απόλυτη καταστροφή.

Σύμφωνα με το Deadline η προπώληση των εισιτηρίων για την αυτοβιογραφία της Πρώτης Κυρίας είναι σχεδόν μηδενική με αλυσίδες κινηματογράφων σε Νέα Υόρκη και Παλμ Μπιτς να επιβεβαιώνουν το φιάσκο. Παράλληλα οι δρόμοι των μεγαλουπόλεων στις ΗΠΑ γεμίζουν με βανδαλισμένες αφίσες που αντικατοπτρίζουν την έντονη πόλωση της αμερικανικής κοινής γνώμης ενάντια στην οικογένεια Τραμπ.

Το ντοκιμαντέρ με τον τίτλο Μελάνια (Melania) πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 30 Ιανουαρίου, όμως οι μέρες πριν από την πολυδιαφημισμένη πρεμιέρα είναι κάθε άλλο παρά εορταστικές.

Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ διατείνεται ότι τα εισιτήρια για την πρεμιέρα στο Κέντρο Κένεντι είναι δυσεύρετα —αναφέροντας μάλιστα ότι ακόμη και ο θρύλος του χόκεϊ Γουέιν Γκρέτζκι με τη σύζυγό του Τζάνετ δυσκολεύτηκαν να βρουν θέση— η πραγματικότητα στις εμπορικές αίθουσες είναι αποκαρδιωτική.

Σε κεντρικούς κινηματογράφους της Νέας Υόρκης έχουν κρατηθεί ελάχιστες θέσεις ανά προβολή, γεγονός που οδηγεί τους αναλυτές του Box Office Pro να προβλέπουν μια πρωτοφανή εισπρακτική αποτυχία.

Η Amazon και η MGM, που επένδυσαν 40 εκατομμύρια δολάρια στο εγχείρημα, βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο να μην καλύψουν ούτε το κόστος παραγωγής.

Η αντίδραση του κοινού δεν περιορίζεται στην αποχή από τα ταμεία. Στη Φλόριντα και άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, οι προωθητικές αφίσες της ταινίας έχουν γίνει στόχος οργισμένων πολιτών.

Πολλές από αυτές έχουν καλυφθεί με σπρέι και υβριστικά συνθήματα, δείχνοντας ότι η απόφαση της Μελάνια να πρωταγωνιστήσει σε μια αυτοβιογραφική ταινία ενώ κατέχει το αξίωμα της Πρώτης Κυρίας έχει εξοργίσει μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επίθεση στο εγχείρημα της Μελάνια Τραμπ είναι viral με σατιρικές κριτικές όπως «Εαν ο Τζέφρι Έπσταϊν όντως έβαλε τέλος στη ζωή του, ίσως τώρα ξέρουμε γιατί».

Οι επικριτές, όπως αναφέρεται σε πλατφόρμες όπως το Reddit και το Χ, κάνουν λόγο για «προπαγάνδα» και «εμπορευματοποίηση του θεσμού», υποστηρίζοντας ότι η ταινία είναι σχεδιασμένη για να ελέγξει το δημόσιο αφήγημα γύρω από το πρόσωπό της παρά για να προσφέρει μια ειλικρινή ματιά στη ζωή της.

Την υποδοχή του ντοκιμαντέρ σίγουρα δεν έχει βοηθήσει και η υπογραφή του σκηνοθέτη του φιλμ, του διαβόητου Μπρετ Ράτνερ. Η επιλογή ενός δημιουργού που είχε περιθωριοποιηθεί από το Χόλιγουντ λόγω σοβαρών κατηγοριών, προσθέτει ένα επιπλέον στρώμα αντιπαράθεσης στο έργο της εταιρείας Μuse Films, συμφερόντων Μελάνια Τραμπ.

Σε παράλληλο χρόνο, το ντοκιμαντέρ φαίνεται να γίνεται το πεδίο μιας νέας ενδοοικογενειακής σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νίκολας Ταν, η Μελάνια Τραμπ έχει φροντίσει να εξαφανίσει κάθε αναφορά στην Ιβάνκα Τραμπ από την ταινία, η οποία καλύπτει τις τρεις εβδομάδες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ φέρεται να μην κάλεσε τη μεγαλύτερη κόρη του Προέδρου στην επίσημη πρεμιέρα στην Ουάσινγκτον.

YouTube thumbnail

Eπιπλέον η συμφωνία-μαμούθ με την Amazon, που φέρεται να ξεκίνησε μετά από ένα δείπνο στο Μαρ-α-Λάγκο με τον Τζεφ Μπέζος, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαπλοκή επιχειρήσεων και πολιτικής.

Η Μελάνια Τραμπ, ως εκτελεστική παραγωγός και πρωταγωνίστρια, αναμένεται να αποκομίσει τεράστια κέρδη από τη συμφωνία αδειοδότησης του ντοκιμαντέρ, ένα ποσό που αγγίζει τα 28 εκατομμύρια δολάρια.

Οι ειδικοί σε θέματα δεοντολογίας προειδοποιούν ότι αυτή η κίνηση παραβιάζει κάθε παράδοση που θέλει την Πρώτη Κυρία να επικεντρώνεται στο δημόσιο έργο και όχι στη δημιουργία προσωπικής περιουσίας μέσω media ventures, ειδικά όταν αυτά αφορούν μια «στρογγυλεμένη» εκδοχή της πραγματικότητας που προβάλλεται λίγο πριν την Prime Video κυκλοφορία της.

Markets
Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

World
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»
Kουλτούρα της ακύρωσης 18.01.26

Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ματ Ντέιμον υποστήριξε ότι ορισμένοι ηθοποιοί που έχουν υποστεί «cancel», πιθανότατα να προτιμούσαν να πάνε φυλακή, ώστε το θέμα να λήξει αφού «πληρώσουν το χρέος τους».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix
Culture Live 18.01.26

Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix

Αν η συμφωνία μεταξύ της Warner Bros. και του Netflix κλείσει, η διανομή των ταινιών στους κινηματογράφους θα συνεχίζει να υφίσταται, υποστηρίζει ο Τεντ Σαράντος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026
Netflix 18.01.26

Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026

Το His & Hers ανοίγει το τηλεοπτικό 2026 με έναν φόνο και μια μικρή πόλη που ξέρει περισσότερα απ’ όσα λέει, φωτίζοντας τη βία που συγκαλύπτεται, την ενοχή που μεταφέρεται και το ταξικό προνόμιο της σιωπής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»
Άγιο αίμα 18.01.26

Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»

Το ψυχεδελικό έργο του 96χρονου Χιλιανού σκηνοθέτη Αλεχάντρο Χοντορόσφκι του χάρισε τον τίτλο «βασιλιάς της μεταμεσονύκτιας ταινίας» και την εκτίμηση του Τζον Λένον. Δεν είναι μόνο αυτά 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;
The Killing Age 18.01.26

Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;

Ο σύγχρονος κόσμος αφηγείται την ιστορία του ως πορεία προόδου. Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις υποστηρίζει ότι η νεωτερικότητα χτίστηκε πάνω στη βία: δουλεία, αποικιοκρατία και πόλεμος ως μηχανισμοί πλούτου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα
Όλα ή τίποτα 18.01.26

Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα

Τι κι αν θέλει 11 μήνες για να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες. Το Avengers: Doomsday θεωρείται η πλέον πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή του 2026 - έστω κι αν κανείς δεν τολμά να μιλήσει για το μπάτζετ του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Culture Live 18.01.26

«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ
EFA 17.01.26

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Η ευρωπαϊκή απάντηση στα Όσκαρ δόθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο, με την ταινία Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) να αναδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching
The Good Life 17.01.26

Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching

Ο βρωμερός Λαμπ του Slow Horses ή η διπολική Μάθισον του Homeland; Στον αντίποδα κάθε Μποντ, αυτοί οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες κατασκόπων δικαίωσαν τη γοητεία του είδους στη μικρή οθόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι
«Κάποτε στο… Χόλιγουντ» 16.01.26

Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι

Η Τζένιφερ Λόρενς υποστήριξε ότι κάποτε έχασε έναν ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο, επειδή οι σινεφίλ του διαδικτύου έγραφαν συνεχώς ότι «ήταν άσχημη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection
«Είναι στόχος» 16.01.26

Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection

Επικαλούμενη αξιόπιστες πηγές, η ARC επιβεβαίωσε τον θάνατο των καλλιτεχνών Mehdi Salahshour, Javad Ganji, Rubina Aminian και Soroush Soleimani, ενώ εκτόξευσε πυρά εναντίoν των αρχών του Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα
Άουτς & κιτς 16.01.26

Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα

Στην επερχόμενη σειρά του AppleTV ο Τζουντ Λο και ο Άντριου Γκάρφιλντ μεταμορφώνονται στο φαντεζί δίδυμο ταχυδακτυλουργών Siegfried & Roy, των οποίων η πραγματική ιστορία κουβαλάει στρας, κόμη με χαίτη, αιλουροειδή και πόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια
Αλλαγή φρουράς 16.01.26

Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια

Μετά από 14 χρόνια ως πρόεδρος της Lucasfilm, η Κάθλιν Κένεντι αποφάσισε να παραδώσει την καρέκλα της, με την ελπίδα το Star Wars να βρει ξανά την χαμένη του αίγλη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας, ανέλαβε να εκτελέσει το «περιβόητο» πέναλτι για το Μαρόκο στο... 90+24', όμως η εκτέλεσή του ήταν αδύναμη και ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης μάζεψε εύκολα, κρατώντας το 0-0.

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vids)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vids)

Απίστευτα πράγματα στον τελικό του Κόπα Άφρικα. Ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για τα αποδυτήρια και τους γύρισε ο Μανέ

Σύνταξη
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Σαν σήμερα 18.01.26

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια

«Θα 'θελα να 'μαι ένας ταπεινός μαθητής του. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της λαϊκής μας μουσικής» είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον άνδρα που γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα ορίζοντας ρεμπέτισσες ψυχές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Επιμένει ο Τραμπ 18.01.26

«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί και 25 σοβαρά τραυματίες από σύγκρουση τρένων
Δραματικές ώρες 18.01.26 Upd: 23:57

Τουλάχιστον δέκα νεκροί και 25 σοβαρά τραυματίες από σύγκρουση τρένων στην Ισπανία

Σύγκρουση τρένων στη νότια Ισπανία. Τουλάχιστον δέκα νεκροί και αρκετοί τραυματίες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύνταξη
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 18.01.26

Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα για την 20η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
Άλλα Αθλήματα 18.01.26

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη

Επιστροφή στις νίκες με επιβλητικό τρόπο για τη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο βόλεϊ μετά την ήττα από την Εξατσίμπασι, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ (16-25, 19-25, 20-25) του Μίλωνα εκτός έδρας.

Σύνταξη
