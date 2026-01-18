«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Παρά τις θριαμβευτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για «εξαντλημένα εισιτήρια», το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ μοιάζει να οδεύει προς την απόλυτη καταστροφή.

Σύμφωνα με το Deadline η προπώληση των εισιτηρίων για την αυτοβιογραφία της Πρώτης Κυρίας είναι σχεδόν μηδενική με αλυσίδες κινηματογράφων σε Νέα Υόρκη και Παλμ Μπιτς να επιβεβαιώνουν το φιάσκο. Παράλληλα οι δρόμοι των μεγαλουπόλεων στις ΗΠΑ γεμίζουν με βανδαλισμένες αφίσες που αντικατοπτρίζουν την έντονη πόλωση της αμερικανικής κοινής γνώμης ενάντια στην οικογένεια Τραμπ.

Το ντοκιμαντέρ με τον τίτλο Μελάνια (Melania) πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 30 Ιανουαρίου, όμως οι μέρες πριν από την πολυδιαφημισμένη πρεμιέρα είναι κάθε άλλο παρά εορταστικές.

Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ διατείνεται ότι τα εισιτήρια για την πρεμιέρα στο Κέντρο Κένεντι είναι δυσεύρετα —αναφέροντας μάλιστα ότι ακόμη και ο θρύλος του χόκεϊ Γουέιν Γκρέτζκι με τη σύζυγό του Τζάνετ δυσκολεύτηκαν να βρουν θέση— η πραγματικότητα στις εμπορικές αίθουσες είναι αποκαρδιωτική.

Σε κεντρικούς κινηματογράφους της Νέας Υόρκης έχουν κρατηθεί ελάχιστες θέσεις ανά προβολή, γεγονός που οδηγεί τους αναλυτές του Box Office Pro να προβλέπουν μια πρωτοφανή εισπρακτική αποτυχία.

Η Amazon και η MGM, που επένδυσαν 40 εκατομμύρια δολάρια στο εγχείρημα, βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο να μην καλύψουν ούτε το κόστος παραγωγής.

Η αντίδραση του κοινού δεν περιορίζεται στην αποχή από τα ταμεία. Στη Φλόριντα και άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, οι προωθητικές αφίσες της ταινίας έχουν γίνει στόχος οργισμένων πολιτών.

Πολλές από αυτές έχουν καλυφθεί με σπρέι και υβριστικά συνθήματα, δείχνοντας ότι η απόφαση της Μελάνια να πρωταγωνιστήσει σε μια αυτοβιογραφική ταινία ενώ κατέχει το αξίωμα της Πρώτης Κυρίας έχει εξοργίσει μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επίθεση στο εγχείρημα της Μελάνια Τραμπ είναι viral με σατιρικές κριτικές όπως «Εαν ο Τζέφρι Έπσταϊν όντως έβαλε τέλος στη ζωή του, ίσως τώρα ξέρουμε γιατί».

Οι επικριτές, όπως αναφέρεται σε πλατφόρμες όπως το Reddit και το Χ, κάνουν λόγο για «προπαγάνδα» και «εμπορευματοποίηση του θεσμού», υποστηρίζοντας ότι η ταινία είναι σχεδιασμένη για να ελέγξει το δημόσιο αφήγημα γύρω από το πρόσωπό της παρά για να προσφέρει μια ειλικρινή ματιά στη ζωή της.

Την υποδοχή του ντοκιμαντέρ σίγουρα δεν έχει βοηθήσει και η υπογραφή του σκηνοθέτη του φιλμ, του διαβόητου Μπρετ Ράτνερ. Η επιλογή ενός δημιουργού που είχε περιθωριοποιηθεί από το Χόλιγουντ λόγω σοβαρών κατηγοριών, προσθέτει ένα επιπλέον στρώμα αντιπαράθεσης στο έργο της εταιρείας Μuse Films, συμφερόντων Μελάνια Τραμπ.

Σε παράλληλο χρόνο, το ντοκιμαντέρ φαίνεται να γίνεται το πεδίο μιας νέας ενδοοικογενειακής σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νίκολας Ταν, η Μελάνια Τραμπ έχει φροντίσει να εξαφανίσει κάθε αναφορά στην Ιβάνκα Τραμπ από την ταινία, η οποία καλύπτει τις τρεις εβδομάδες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ φέρεται να μην κάλεσε τη μεγαλύτερη κόρη του Προέδρου στην επίσημη πρεμιέρα στην Ουάσινγκτον.

Eπιπλέον η συμφωνία-μαμούθ με την Amazon, που φέρεται να ξεκίνησε μετά από ένα δείπνο στο Μαρ-α-Λάγκο με τον Τζεφ Μπέζος, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαπλοκή επιχειρήσεων και πολιτικής.

Η Μελάνια Τραμπ, ως εκτελεστική παραγωγός και πρωταγωνίστρια, αναμένεται να αποκομίσει τεράστια κέρδη από τη συμφωνία αδειοδότησης του ντοκιμαντέρ, ένα ποσό που αγγίζει τα 28 εκατομμύρια δολάρια.

Οι ειδικοί σε θέματα δεοντολογίας προειδοποιούν ότι αυτή η κίνηση παραβιάζει κάθε παράδοση που θέλει την Πρώτη Κυρία να επικεντρώνεται στο δημόσιο έργο και όχι στη δημιουργία προσωπικής περιουσίας μέσω media ventures, ειδικά όταν αυτά αφορούν μια «στρογγυλεμένη» εκδοχή της πραγματικότητας που προβάλλεται λίγο πριν την Prime Video κυκλοφορία της.