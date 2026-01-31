magazin
Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια άθλια ταινία
Culture Live 31 Ιανουαρίου 2026, 16:00

Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια άθλια ταινία

Η Amazon εμπόδισε τον mainstream Τύπο να παρακολουθήσει την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Melania» στο Κέντρο Κένεντι, στις 29 Ιανουαρίου, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να κάνουν την τέλεια προπαγάνδα.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Spotlight

«Η ταινία για τη Μελάνια, προϋπολογισμού 75 εκατομμυρίων δολαρίων, ενσαρκώνει το διεφθαρμένο πνεύμα του Τραμπ 2.0» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian και συνεχίζει: «Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ περπάτησαν πάνω σε ένα χαλί χρώματος άνθρακα, κάτω από ένα αυστηρό ασπρόμαυρο φόντο με την επιγραφή «Melania» με κεφαλαία γράμματα. «Πιστεύετε ότι θα ήσασταν ο άνθρωπος που είστε σήμερα αν δεν είχατε γνωρίσει τη σύζυγό σας;» ρώτησε ένας δημοσιογράφος τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ χαμογέλασε και απάντησε: «Μου κάνει μια πολύ επικίνδυνη ερώτηση!». Συνέχισε να επαινεί τη σύζυγό του χωρίς να απαντήσει. Όταν ο δημοσιογράφος έθεσε την ίδια ερώτηση στη Μελάνια, αυτή απάντησε: «Λοιπόν, όλοι θα βρισκόμασταν σε διαφορετικά σημεία, υποθέτω». Με ένα νευρικό γέλιο, γύρισε να κοιτάξει τον Τραμπ και ρώτησε: «Σωστά;».

REUTERS/Kylie Cooper

REUTERS/Kylie Cooper

Οι 20 ημέρες του Τραμπ 2.0

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας Melania την Πέμπτη το βράδυ, ενός ντοκιμαντέρ μεγάλου προϋπολογισμού που παρουσιάστηκε ως «μια άνευ προηγουμένου ματιά στα παρασκήνια» της επιστροφής της πρώτης κυρίας στον Λευκό Οίκο – αλλά απορρίφθηκε από τους κριτικούς ως ένα έργο ματαιοδοξίας αξίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων και μια τεράστια αποτυχία –μέχρι στιγμής- στο box office.

Η ταινία, που καταγράφει τις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, προβλήθηκε στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John F Kennedy της Ουάσιγκτον, το οποίο οι ακόλουθοι του προέδρου προσπάθησαν να μετονομάσουν σε Κέντρο Trump-Kennedy με μια νομικά αμφιλεγόμενη κίνηση.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Μελάνια Τραμπ θα κερδίσει προσωπικά 28 εκατομμύρια δολάρια

REUTERS/Kylie Cooper

REUTERS/Kylie Cooper

Τα κέρδη της Μελάνια Τραμπ

Χρηματοδοτούμενο από την Amazon MGM Studios, το ντοκιμαντέρ προωθήθηκε με τον ενθουσιασμό μιας χολιγουντιανής υπερπαραγωγής και όχι ενός διακριτικού πολιτικού πορτρέτου.

Τηλεοπτικές διαφημίσεις προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των αγώνων των πλέι-οφ του NFL, διαφημιστικές πινακίδες εμφανίστηκαν σε πόλεις των ΗΠΑ και ένα προωθητικό βίντεο προβάλλει στην εξωτερική πλευρά του Sphere στο Λας Βέγκας.

Αυτή την εβδομάδα διαφημίσεις εμφανίστηκαν ακόμη και στο Piccadilly Circus του Λονδίνου.

Η Amazon πλήρωσε το ρεκόρ των 40 εκατομμυρίων δολαρίων για να αποκτήσει τα δικαιώματα της ταινίας και μιας σχετικής σειράς ντοκιμαντέρ για την πλατφόρμα Prime Video, ενώ άλλα 35 εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για την προώθηση και τη διανομή, σύμφωνα με άτομα που είναι κοντά στη συμφωνία.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Μελάνια Τραμπ θα κερδίσει προσωπικά 28 εκατομμύρια δολάρια.

«Με τη βοήθεια του Ράτνερ, η Μελάνια φαίνεται να παρουσιάζει τον εαυτό της ως μια αινιγματική βασίλισσα, την επικεφαλής μιας αιώνιας δυναστείας, με το Λευκό Οίκο ως Βερσαλλίες. Είναι μια φαντασίωση που καταρρέει με κρότο μόλις βγαίνω από το θέατρο, όπου με υποδέχεται ένα πλήθος διαδηλωτών κατά της ICE» γράφει η Joy Press στο Vanity Fair

YouTube thumbnail

Επιλογή επίπλων

Το μέγεθος της δαπάνης προκάλεσε έκπληξη, κυρίως επειδή ο ιδρυτής και πρόεδρος της Amazon, Τζεφ Μπέζος, συνέβαλε επίσης στο ταμείο για την ορκωμοσία του Τραμπ πέρυσι. Η Amazon και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Μπρετ Ράτνερ, απέρριψαν τις υποθέσεις ότι το έργο σχεδιάστηκε για να κερδίσει την εύνοια της κυβέρνησης.

«Η ταινία Melania του Μπρετ Ράτνερ, με θέμα τη Μελάνια Τραμπ, είναι μια φαινομενικά σοβαρή ταινία που καταλήγει σε ψευδο-ντοκιμαντέρ» γράφει η Joy Press στο Vanity Fair σχολιάζοντας: «Αν κάποιος ήθελε, δηλαδή, να γυρίζει μια ταινία που να παρωδεί την τρέχουσα πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά».

Αυτή η ατελείωτη, σχεδόν δίωρη ταινία περιλαμβάνει μια αδιάκοπη φωνητική αφήγηση από τη Μελάνια, που οδηγεί σε κρίσιμες στιγμές των είκοσι ημερών που προηγήθηκαν της δεύτερης ορκωμοσίας του συζύγου της: την επιλογή υφάσματος για το παλτό της, τη διασφάλιση ότι το φόρεμά της έχει το σωστό μήκος, την έγκριση ενός σχεδίου για το δείπνο και την αναζήτηση επίπλων για το μελλοντικό υπνοδωμάτιο του Μπάρον.

«Δυστυχώς, δεν καταφέρνουμε να δούμε ποια συρταριέρα επέλεξε» συνεχίζει η Joy Press στο Vanity Fair.

«Το δημιουργικό μου όραμα είναι πάντα ξεκάθαρο», λέει η Μελάνια Τραμπ επιστρέφοντας σε αυτή την ιδέα καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας.

O σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ και η Μελάνια Τραμπ

«Βιασμός, φόνος»

«Πρόκειται για ένα έργο προπαγάνδας, αλλά ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ δεν είναι η Λένι Ρίφενσταλ. Λείπουν τα εντυπωσιακά οπτικά εφέ και τα υπνωτικά μονταρίσματα της Γερμανίδας σκηνοθέτιδας» παρατηρεί η Joy Press και συνεχίζει:

«Αντ’ αυτού, ο Ράτνερ αντικαθιστά τα ατελείωτα πλάνα της φανταχτερής, υπερβολικής αισθητικής του Τραμπ, καθώς η Μελάνια περιπλανιέται στον Πύργο Τραμπ, σε ιδιωτικά τζετ, αυτοκινητοπομπές και επίσημα δείπνα, μέχρι να καταλήξει στον Λευκό Οίκο. Η πρώτη λήψη του ντοκιμαντέρ είναι μια πανοραμική άποψη του Mar-a-Lago σε όλη του τη χρυσή δόξα, συνοδευόμενη από το Gimme Shelter των Rolling Stones. “Βιασμός, φόνος, είναι μόνο ένα βήμα μακριά”, υπόσχεται η φωνή του Τζάγκερ».

Οι κατηγορίες για βιασμό του σκηνοθέτη

Ο Ράτνερ – για τον οποίο αυτή είναι η πρώτη ταινία από το 2017, όταν έξι γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική κακοποίηση, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται – δήλωσε στους δημοσιογράφους στην πρεμιέρα: «Δεν ήταν θέμα να γίνουν πλούσιοι. Νομίζω ότι οι Τραμπ είναι αρκετά πλούσιοι και επιτυχημένοι».

Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε σε περίπου 1.700 αίθουσες στις ΗΠΑ και τον Καναδά την Παρασκευή, με κυκλοφορίες σε περίπου 25 περιοχές εκτός της Βόρειας Αμερικής. Οι αναλυτές των εισπράξεων στα ταμεία εκτιμούν ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο θα αποφέρει έως και 5 εκατομμύρια δολάρια.

«Πάμε πάλι από τη αρχή»

Η 55χρονη Μελάνια Τραμπ, που γεννήθηκε στη Σλοβενία, παραμένει αινιγματική κατά το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, με το πρόσωπό της παγωμένο σε μια κομψή μάσκα. Οι μόνες στιγμές που πραγματικά φωτίζεται είναι όταν ο Ράτνερ την παρακινεί να τραγουδήσουν μαζί το αγαπημένο της τραγούδι, το «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον, και αργότερα, ενώ χορεύει στο «YMCA» των Village People σε μια εκδήλωση για την ορκωμοσία.

Σε πολλά σημεία η Μελάνια αναφέρεται με θλίψη στο θάνατο της μητέρας της και αφήνει ακόμη και τις κάμερες να την ακολουθήσουν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, όπου ανάβει κεριά. Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας, δεν παρατηρείται καμία αισθητή αλλαγή στη συμπεριφορά της.

Το επίσημο τρέιλερ ξεκινά την ημέρα της ορκωμοσίας, δείχνοντάς την με ένα ναυτικό καπέλο με φαρδύ γείσο στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν περάσει σε σκηνές στις οποίες συμβουλεύει τον πρόεδρο για την ομιλία του κατά την ορκωμοσία, προτρέποντάς τον να υιοθετήσει τον τόνο ενός «ειρηνοποιού και ενοποιητή».

Σε μια στιγμή κοιτάζει κατευθείαν στην κάμερα και παρατηρεί ξηρά: «Πάμε πάλι από την αρχή».

Καμία αναφορά στο παρελθόν της

Η Μελάνια δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου: «Θέλω να δείξω στο κοινό τη ζωή μου – τι χρειάζεται για να γίνεις πάλι πρώτη κυρία. Είναι όμορφο, είναι συναισθηματικό, είναι μοντέρνο, είναι κινηματογραφικό και είμαι πολύ περήφανη για αυτό».

Αυτή η ιδέα θα μπορούσε να αποτελέσει μια μετάβαση σε ένα άγνωστο τμήμα σχετικά με το παρελθόν της Μελάνια – την παιδική της ηλικία στη Σλοβενία, την καριέρα της ως μοντέλο, πληροφορίες για την οικογένεια και το περιβάλλον της, που θα μπορούσαν να δώσουν το πλαίσιο για τη μεταμόρφωσή της σε σύζυγο του Τραμπ.

Αντ’ αυτού, το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στις λεπτομέρειες της πορείας προς τη δεύτερη θητεία του Τραμπ. Δεν γίνεται καμία αναφορά στην εισβολή της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο. Αντ’ αυτού, η κάμερα απλώς δείχνει εικόνες από το Καπιτώλιο που προετοιμάζεται για την ορκωμοσία – σύμβολο πλέον της θριαμβευτικής δύναμης του Τραμπ.

Μερικές από τις σκηνές πίσω από τα παρασκήνια της ταινίας

«Βλέπουμε τον επικεφαλής του προσωπικού της Μελάνια να απορρίπτει με χαρά ένα αίτημα για πληροφορίες σχετικά με την εξωφρενική συμφωνία της Amazon για αυτό το ντοκιμαντέρ από τον Ματ Μπελόνι του Puck» γράφει η Joy Press και συνεχίζει:

«Σε ένα δείπνο για την ορκωμοσία, η κάμερα εστιάζει στον Έλον Μασκ, τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Μπρετ Κάβανο και τον ίδιο τον Τζέφ Μπέζος της Amazon, ενώ η Μελάνια εξηγεί ότι είναι οι δωρητές που έκαναν δυνατή τη δεύτερη θητεία του Τραμπ».

Η φαντασίωση της Μελάνια ως Μαρία-Αντουανέτα

«Σχεδόν όλα όσα λέει η Μελάνια στην ταινία είναι κλισέ – κοινοτοπίες για την τήρηση του Συντάγματος, τον “σεβασμό προς τους άλλους” και το ότι, ανεξάρτητα από την καταγωγή των ανθρώπων, “μας ενώνει η ίδια ανθρωπιά”» εξηγεί η Joy Press.

«Ωστόσο, πολλά από αυτά φαίνονται ιδιαίτερα πλούσια υπό το φως του περασμένου έτους, ή ακόμα και της περασμένης εβδομάδας: στη γειτονιά του βορειοανατολικού Λος Άντζελες, όπου είδα την ταινία, η ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ) συλλαμβάνει ενεργά τοπικούς κηπουρούς και πλανόδιους πωλητές» συνεχίζει η Press.

«Το μικρό κοινό που βρισκόταν μαζί μου στο θέατρο, κυρίως γυναίκες μέσης ηλικίας και ηλικιωμένες, δεν φαινόταν να ενδιαφέρεται. Γέλασαν με την καρδιά τους σε μια σκηνή όπου οι Τραμπ περίμεναν καθώς τα έπιπλα των Μπάιντεν μεταφέρονταν από τον Λευκό Οίκο, και μια γυναίκα στη σειρά μου έκανε “αχ” σε μερικές από τις ενδυματολογικές επιλογές της Πρώτης Κυρίας.

»Με τη βοήθεια του Ράτνερ, η Μελάνια φαίνεται να παρουσιάζει τον εαυτό της ως μια αινιγματική βασίλισσα, την επικεφαλής μιας αιώνιας δυναστείας, με το Λευκό Οίκο ως Βερσαλλίες. Είναι μια φαντασίωση που καταρρέει με κρότο μόλις βγαίνω από το θέατρο, όπου με υποδέχεται ένα πλήθος διαδηλωτών κατά της ICE» καταλήγει η Joy Press στο Vanity Fair.

*Με στοιχεία από theguardian.com και vanityfair.com | Αρχική Φωτό: 29 Ιανουαρίου του 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Τουρισμός
Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Φυσικό αέριο
AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

inWellness
inTown
Stream magazin
Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια
Culture Live 31.01.26

Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια

Ο Φεβρουάριος φέρνει στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου πολλές αφορμές για επίσκεψη: εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θέατρο και μουσική.

Σύνταξη
Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι
Αισθητική απόκληση 30.01.26

Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι

Η πολυτέλεια που συνοδεύει το Frida Kahlo Wynwood Residences, απέχει πολύ από τα πολύχρωμo και ταπεινό La Casa Azul στο Μεξικό, το σπίτι όπου γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»
Αντίο 30.01.26

Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1980 με την ρομαντική κωμωδία «Nothing Personal» με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 χρόνων.

Σύνταξη
Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες
The Fab Four 30.01.26

Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες

Περίπου δύο χρόνια προτού οι τέσσερις ταινίες του Σαμ Μέντες για τους Beatles βγουν στις σκοτεινές αίθουσες, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες φωτογραφίες των νέων Σκαθαριών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»
«Λαμπρή», «συμπονετική», «ευφυής» 30.01.26

Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»

Με μια πρεμιέρα που έμοιαζε περισσότερο με θεσμικό γεγονός παρά με απλή προβολή, το Melania παρουσιάστηκε στο Kennedy Center με έντονη πολιτική παρουσία, υπερβολικούς επαίνους και πρωτοφανή οικονομική επένδυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων
Culture Live 30.01.26

Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων

Το αρχαίο θέατρο στα Γίτανα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Θεσπρωτίας, συνδεόμενο άρρηκτα με την ιστορία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ηπείρου.

Σύνταξη
Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Μοιραία πτήση 30.01.26

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής
Only one 30.01.26

Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής

Πέντε χρόνια μετά από την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι ο Χένρι Καβίλ θα πρωταγωνιστήσει στο reboot της ταινίας Χαϊλάντερ, ο 42χρονος ηθοποιός φόρεσε επιτέλους τη στολή του αθάνατου σκωτσέζου πολεμιστή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»
Τα ψαλίδια του μπαμπά 29.01.26

Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»

Η μαύρη κωμωδία της Κάθι Γιαν, The Gallerist, μας παρουσιάζει έναν κόσμο, στον οποίο όλα μετριούνται σε χαρτονομίσματα και πωλήσεις, όσο η ηθική πάει περίπατο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στόουνχεντζ: Νέα έρευνα βάζει τέλος στη θεωρία των παγετώνων – Από ανθρώπους μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι
Ηνωμένο Βασίλειο 29.01.26

Στόουνχεντζ: Νέα έρευνα βάζει τέλος στη θεωρία των παγετώνων – Από ανθρώπους μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Curtin καταλήγουν ότι οι τεράστιοι λίθοι του Στόουνχεντζ μεταφέρθηκαν από ανθρώπους και όχι από πάγο, καθώς η περιοχή δεν επηρεάστηκε από παγετωνική δραστηριότητα κατά την Εποχή των Παγετώνων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία
Ντοκιμαντέρ 29.01.26

Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία

Η Κόρτνεϊ Λαβ, η αμφιλεγόμενη «βασίλισσα του γκραντζ» και ηγετική φυσιογνωμία των Hole, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο
Μήνυμα 31.01.26

Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως εκείνη τη νύχτα «αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές».

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Σε καλή κατάσταση εμείς, ο Ολυμπιακός είναι σε φανταστική»
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Νίκολιτς: «Σε καλή κατάσταση εμείς, ο Ολυμπιακός είναι σε φανταστική»

Ο τεχνικός ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ανέλυσε τους ερυθρόλευκους και ζήτησε από τους παίκτες δείξουν μαχητικότητα και να μπουν στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson
Μπάσκετ 31.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson

LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Περιστέρι για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του
Η «ρήτρα-έκπληξη» 31.01.26

Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του

Χωρίς άμεσους απογόνους και χωρίς σύζυγο, ο Valentino, o «Τελευταίος Αυτοκράτορας» της μόδας, αφήνει πίσω του μια περιουσία που, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ

LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΟΦΗ για τη 19η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει ο αφήγημα του Λανουά
On Field 31.01.26

Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει ο αφήγημα του Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά έμεινε μετεξεταστέος στον προγραμματισμό καθώς ταυτόχρονα με αγώνες θα διεξαχθεί και σεμινάριο διαιτητών της Super League για τα «μάτια του κόσμου» και για εικονικά συγχαρητήρια!

Βάιος Μπαλάφας
Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου
Red Code 31.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε με θέμα την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή. Συστάσεις προς τους δήμους και τις περιφέρειες

Σύνταξη
Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα
Ελλάδα 31.01.26

Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα

Οι κινήσεις τους καταγράφονται καθαρά από κάμερα ασφαλείας, χωρίς οι ίδιοι να δείχνουν τον παραμικρό δισταγμό, παρά το γεγονός ότι κινούνται σε κεντρικό σημείο στον Βόλο

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι
Τρίκαλα 31.01.26

Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι

«Είναι άξιο απορίας το γιατί ο κ. Μαρινάκης βιάστηκε να πει ότι δεν υπάρχει παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όταν μιλάμε για κανόνες υγιεινής και ασφάλειας», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες
Απο τα δυτικά 31.01.26

Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες

Ευρείας κλίμακας θα είναι η κακοκαιρία που αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου και έως και τη Δευτέρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιόνι προβλέπονται στα ορεινά, ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Σύνταξη
Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο
Cult 31.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο

Η νέα βιογραφία του Πίτερ Όρμεροντ επαναπροσδιορίζει τον Ντέιβιντ Μπόουι όχι απλώς ως έναν χαρισματικό καλλιτέχνη, αλλά ως έναν βαθιά θρησκευτικό δημιουργό που χρησιμοποίησε τη μουσική του για να χαρτογραφήσει την πνευματική αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 31.01.26

Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τo πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Ευρήματα που υποδεικνύουν δομικά κενά ασφαλείας και αγνοημένες προειδοποιήσεις ετών

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Μπράιτον – Έβερτον

LIVE: Μπράιτον – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπράιτον – Έβερτον για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Λιντς – Άρσεναλ

LIVE: Λιντς – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λιντς – Άρσεναλ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 31.01.26

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»

Για φήμες και αβάσιμες ερμηνείες που διακινούνται στον δημόσιο διάλογο κάνει λόγο η εταιρεία Βιολάντα και επισημαίνει ότι «συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος».

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Άρης για την 19η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση
Καλώδιο 31.01.26

Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση

Αυτή η εξέλιξη «συνιστά σοβαρή γεωπολιτική ήττα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί επικίνδυνη αναβάθμιση του ψευδοκράτους», προειδοποιεί ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;
Στρατός made in Europe 31.01.26

«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ήταν χαρακτηριστικά κάθετος μιλώντας για τις ΗΠΑ όταν συναντήθηκε με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν

LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ – Λεβερκούζεν για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί – Είμαστε δίπλα στις δίκαιες κινητοποιήσεις των επαγγελματιών
Θεσσαλονίκη 31.01.26

Φάμελλος: Η ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί – Είμαστε δίπλα στις δίκαιες κινητοποιήσεις των επαγγελματιών

O Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με το Σωματείο Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής» και χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το χαράτσι που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες

Σύνταξη
Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)
Άλλα Αθλήματα 31.01.26

Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)

Ασταμάτητη είναι η Εθνική μας ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, νίκησε εύκολα και την Ιταλία με 15-10, έκανε το 4/4, εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο και πάει... τρένο για ένα ακόμη μετάλλιο!

Σύνταξη
Ισραήλ: Τουλάχιστον 31 νεκροί από επιθέσεις στη Γάζα – Θανατηφόρο χτύπημα και στον Λίβανο
Κλιμάκωση 31.01.26

Τουλάχιστον 31 νεκροί από επιθέσεις στη Γάζα - Θανατηφόρο χτύπημα και στον Λίβανο

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα από τα ξημερώματα σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιους ανάμεσά τους και παιδιά - Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινή επίθεση στο νότιο Λίβανο

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

