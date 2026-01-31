Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια άθλια ταινία

«Η ταινία για τη Μελάνια, προϋπολογισμού 75 εκατομμυρίων δολαρίων, ενσαρκώνει το διεφθαρμένο πνεύμα του Τραμπ 2.0» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian και συνεχίζει: «Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ περπάτησαν πάνω σε ένα χαλί χρώματος άνθρακα, κάτω από ένα αυστηρό ασπρόμαυρο φόντο με την επιγραφή «Melania» με κεφαλαία γράμματα. «Πιστεύετε ότι θα ήσασταν ο άνθρωπος που είστε σήμερα αν δεν είχατε γνωρίσει τη σύζυγό σας;» ρώτησε ένας δημοσιογράφος τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ χαμογέλασε και απάντησε: «Μου κάνει μια πολύ επικίνδυνη ερώτηση!». Συνέχισε να επαινεί τη σύζυγό του χωρίς να απαντήσει. Όταν ο δημοσιογράφος έθεσε την ίδια ερώτηση στη Μελάνια, αυτή απάντησε: «Λοιπόν, όλοι θα βρισκόμασταν σε διαφορετικά σημεία, υποθέτω». Με ένα νευρικό γέλιο, γύρισε να κοιτάξει τον Τραμπ και ρώτησε: «Σωστά;».

Οι 20 ημέρες του Τραμπ 2.0

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας Melania την Πέμπτη το βράδυ, ενός ντοκιμαντέρ μεγάλου προϋπολογισμού που παρουσιάστηκε ως «μια άνευ προηγουμένου ματιά στα παρασκήνια» της επιστροφής της πρώτης κυρίας στον Λευκό Οίκο – αλλά απορρίφθηκε από τους κριτικούς ως ένα έργο ματαιοδοξίας αξίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων και μια τεράστια αποτυχία –μέχρι στιγμής- στο box office.

Η ταινία, που καταγράφει τις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, προβλήθηκε στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John F Kennedy της Ουάσιγκτον, το οποίο οι ακόλουθοι του προέδρου προσπάθησαν να μετονομάσουν σε Κέντρο Trump-Kennedy με μια νομικά αμφιλεγόμενη κίνηση.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Μελάνια Τραμπ θα κερδίσει προσωπικά 28 εκατομμύρια δολάρια

Τα κέρδη της Μελάνια Τραμπ

Χρηματοδοτούμενο από την Amazon MGM Studios, το ντοκιμαντέρ προωθήθηκε με τον ενθουσιασμό μιας χολιγουντιανής υπερπαραγωγής και όχι ενός διακριτικού πολιτικού πορτρέτου.

Τηλεοπτικές διαφημίσεις προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των αγώνων των πλέι-οφ του NFL, διαφημιστικές πινακίδες εμφανίστηκαν σε πόλεις των ΗΠΑ και ένα προωθητικό βίντεο προβάλλει στην εξωτερική πλευρά του Sphere στο Λας Βέγκας.

Αυτή την εβδομάδα διαφημίσεις εμφανίστηκαν ακόμη και στο Piccadilly Circus του Λονδίνου.

Η Amazon πλήρωσε το ρεκόρ των 40 εκατομμυρίων δολαρίων για να αποκτήσει τα δικαιώματα της ταινίας και μιας σχετικής σειράς ντοκιμαντέρ για την πλατφόρμα Prime Video, ενώ άλλα 35 εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για την προώθηση και τη διανομή, σύμφωνα με άτομα που είναι κοντά στη συμφωνία.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Μελάνια Τραμπ θα κερδίσει προσωπικά 28 εκατομμύρια δολάρια.

«Με τη βοήθεια του Ράτνερ, η Μελάνια φαίνεται να παρουσιάζει τον εαυτό της ως μια αινιγματική βασίλισσα, την επικεφαλής μιας αιώνιας δυναστείας, με το Λευκό Οίκο ως Βερσαλλίες. Είναι μια φαντασίωση που καταρρέει με κρότο μόλις βγαίνω από το θέατρο, όπου με υποδέχεται ένα πλήθος διαδηλωτών κατά της ICE» γράφει η Joy Press στο Vanity Fair

Επιλογή επίπλων

Το μέγεθος της δαπάνης προκάλεσε έκπληξη, κυρίως επειδή ο ιδρυτής και πρόεδρος της Amazon, Τζεφ Μπέζος, συνέβαλε επίσης στο ταμείο για την ορκωμοσία του Τραμπ πέρυσι. Η Amazon και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Μπρετ Ράτνερ, απέρριψαν τις υποθέσεις ότι το έργο σχεδιάστηκε για να κερδίσει την εύνοια της κυβέρνησης.

«Η ταινία Melania του Μπρετ Ράτνερ, με θέμα τη Μελάνια Τραμπ, είναι μια φαινομενικά σοβαρή ταινία που καταλήγει σε ψευδο-ντοκιμαντέρ» γράφει η Joy Press στο Vanity Fair σχολιάζοντας: «Αν κάποιος ήθελε, δηλαδή, να γυρίζει μια ταινία που να παρωδεί την τρέχουσα πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά».

Αυτή η ατελείωτη, σχεδόν δίωρη ταινία περιλαμβάνει μια αδιάκοπη φωνητική αφήγηση από τη Μελάνια, που οδηγεί σε κρίσιμες στιγμές των είκοσι ημερών που προηγήθηκαν της δεύτερης ορκωμοσίας του συζύγου της: την επιλογή υφάσματος για το παλτό της, τη διασφάλιση ότι το φόρεμά της έχει το σωστό μήκος, την έγκριση ενός σχεδίου για το δείπνο και την αναζήτηση επίπλων για το μελλοντικό υπνοδωμάτιο του Μπάρον.

«Δυστυχώς, δεν καταφέρνουμε να δούμε ποια συρταριέρα επέλεξε» συνεχίζει η Joy Press στο Vanity Fair.

«Το δημιουργικό μου όραμα είναι πάντα ξεκάθαρο», λέει η Μελάνια Τραμπ επιστρέφοντας σε αυτή την ιδέα καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας.

O σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ και η Μελάνια Τραμπ

«Βιασμός, φόνος»

«Πρόκειται για ένα έργο προπαγάνδας, αλλά ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ δεν είναι η Λένι Ρίφενσταλ. Λείπουν τα εντυπωσιακά οπτικά εφέ και τα υπνωτικά μονταρίσματα της Γερμανίδας σκηνοθέτιδας» παρατηρεί η Joy Press και συνεχίζει:

«Αντ’ αυτού, ο Ράτνερ αντικαθιστά τα ατελείωτα πλάνα της φανταχτερής, υπερβολικής αισθητικής του Τραμπ, καθώς η Μελάνια περιπλανιέται στον Πύργο Τραμπ, σε ιδιωτικά τζετ, αυτοκινητοπομπές και επίσημα δείπνα, μέχρι να καταλήξει στον Λευκό Οίκο. Η πρώτη λήψη του ντοκιμαντέρ είναι μια πανοραμική άποψη του Mar-a-Lago σε όλη του τη χρυσή δόξα, συνοδευόμενη από το Gimme Shelter των Rolling Stones. “Βιασμός, φόνος, είναι μόνο ένα βήμα μακριά”, υπόσχεται η φωνή του Τζάγκερ».

Οι κατηγορίες για βιασμό του σκηνοθέτη

Ο Ράτνερ – για τον οποίο αυτή είναι η πρώτη ταινία από το 2017, όταν έξι γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική κακοποίηση, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται – δήλωσε στους δημοσιογράφους στην πρεμιέρα: «Δεν ήταν θέμα να γίνουν πλούσιοι. Νομίζω ότι οι Τραμπ είναι αρκετά πλούσιοι και επιτυχημένοι».

Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε σε περίπου 1.700 αίθουσες στις ΗΠΑ και τον Καναδά την Παρασκευή, με κυκλοφορίες σε περίπου 25 περιοχές εκτός της Βόρειας Αμερικής. Οι αναλυτές των εισπράξεων στα ταμεία εκτιμούν ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο θα αποφέρει έως και 5 εκατομμύρια δολάρια.

«Πάμε πάλι από τη αρχή»

Η 55χρονη Μελάνια Τραμπ, που γεννήθηκε στη Σλοβενία, παραμένει αινιγματική κατά το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, με το πρόσωπό της παγωμένο σε μια κομψή μάσκα. Οι μόνες στιγμές που πραγματικά φωτίζεται είναι όταν ο Ράτνερ την παρακινεί να τραγουδήσουν μαζί το αγαπημένο της τραγούδι, το «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον, και αργότερα, ενώ χορεύει στο «YMCA» των Village People σε μια εκδήλωση για την ορκωμοσία.

Σε πολλά σημεία η Μελάνια αναφέρεται με θλίψη στο θάνατο της μητέρας της και αφήνει ακόμη και τις κάμερες να την ακολουθήσουν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, όπου ανάβει κεριά. Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας, δεν παρατηρείται καμία αισθητή αλλαγή στη συμπεριφορά της.

Το επίσημο τρέιλερ ξεκινά την ημέρα της ορκωμοσίας, δείχνοντάς την με ένα ναυτικό καπέλο με φαρδύ γείσο στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν περάσει σε σκηνές στις οποίες συμβουλεύει τον πρόεδρο για την ομιλία του κατά την ορκωμοσία, προτρέποντάς τον να υιοθετήσει τον τόνο ενός «ειρηνοποιού και ενοποιητή».

Σε μια στιγμή κοιτάζει κατευθείαν στην κάμερα και παρατηρεί ξηρά: «Πάμε πάλι από την αρχή».

Καμία αναφορά στο παρελθόν της

Η Μελάνια δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου: «Θέλω να δείξω στο κοινό τη ζωή μου – τι χρειάζεται για να γίνεις πάλι πρώτη κυρία. Είναι όμορφο, είναι συναισθηματικό, είναι μοντέρνο, είναι κινηματογραφικό και είμαι πολύ περήφανη για αυτό».

Αυτή η ιδέα θα μπορούσε να αποτελέσει μια μετάβαση σε ένα άγνωστο τμήμα σχετικά με το παρελθόν της Μελάνια – την παιδική της ηλικία στη Σλοβενία, την καριέρα της ως μοντέλο, πληροφορίες για την οικογένεια και το περιβάλλον της, που θα μπορούσαν να δώσουν το πλαίσιο για τη μεταμόρφωσή της σε σύζυγο του Τραμπ.

Αντ’ αυτού, το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στις λεπτομέρειες της πορείας προς τη δεύτερη θητεία του Τραμπ. Δεν γίνεται καμία αναφορά στην εισβολή της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο. Αντ’ αυτού, η κάμερα απλώς δείχνει εικόνες από το Καπιτώλιο που προετοιμάζεται για την ορκωμοσία – σύμβολο πλέον της θριαμβευτικής δύναμης του Τραμπ.

Μερικές από τις σκηνές πίσω από τα παρασκήνια της ταινίας

«Βλέπουμε τον επικεφαλής του προσωπικού της Μελάνια να απορρίπτει με χαρά ένα αίτημα για πληροφορίες σχετικά με την εξωφρενική συμφωνία της Amazon για αυτό το ντοκιμαντέρ από τον Ματ Μπελόνι του Puck» γράφει η Joy Press και συνεχίζει:

«Σε ένα δείπνο για την ορκωμοσία, η κάμερα εστιάζει στον Έλον Μασκ, τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Μπρετ Κάβανο και τον ίδιο τον Τζέφ Μπέζος της Amazon, ενώ η Μελάνια εξηγεί ότι είναι οι δωρητές που έκαναν δυνατή τη δεύτερη θητεία του Τραμπ».

Η φαντασίωση της Μελάνια ως Μαρία-Αντουανέτα

«Σχεδόν όλα όσα λέει η Μελάνια στην ταινία είναι κλισέ – κοινοτοπίες για την τήρηση του Συντάγματος, τον “σεβασμό προς τους άλλους” και το ότι, ανεξάρτητα από την καταγωγή των ανθρώπων, “μας ενώνει η ίδια ανθρωπιά”» εξηγεί η Joy Press.

«Ωστόσο, πολλά από αυτά φαίνονται ιδιαίτερα πλούσια υπό το φως του περασμένου έτους, ή ακόμα και της περασμένης εβδομάδας: στη γειτονιά του βορειοανατολικού Λος Άντζελες, όπου είδα την ταινία, η ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ) συλλαμβάνει ενεργά τοπικούς κηπουρούς και πλανόδιους πωλητές» συνεχίζει η Press.

«Το μικρό κοινό που βρισκόταν μαζί μου στο θέατρο, κυρίως γυναίκες μέσης ηλικίας και ηλικιωμένες, δεν φαινόταν να ενδιαφέρεται. Γέλασαν με την καρδιά τους σε μια σκηνή όπου οι Τραμπ περίμεναν καθώς τα έπιπλα των Μπάιντεν μεταφέρονταν από τον Λευκό Οίκο, και μια γυναίκα στη σειρά μου έκανε “αχ” σε μερικές από τις ενδυματολογικές επιλογές της Πρώτης Κυρίας.

»Με τη βοήθεια του Ράτνερ, η Μελάνια φαίνεται να παρουσιάζει τον εαυτό της ως μια αινιγματική βασίλισσα, την επικεφαλής μιας αιώνιας δυναστείας, με το Λευκό Οίκο ως Βερσαλλίες. Είναι μια φαντασίωση που καταρρέει με κρότο μόλις βγαίνω από το θέατρο, όπου με υποδέχεται ένα πλήθος διαδηλωτών κατά της ICE» καταλήγει η Joy Press στο Vanity Fair.

