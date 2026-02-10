«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead, σκηνοθέτης και συνθέτης αντίστοιχα της ταινίας Αόρατη Κλωστή (Phantom Thread), ζήτησαν να αφαιρεθεί η μουσική του κινηματογραφικού έργου του 2017 από το νέο, αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ Melania.

«Έπεσε στην αντίληψή μας ότι ένα μουσικό κομμάτι από την Αόρατη Κλωστή έχει χρησιμοποιηθεί στο ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ» δήλωσαν οι δύο σε ανακοίνωση προς το Variety.

«Να αφαιρεθεί»

«Αν και ο Τζόνι Γκρίνγουντ δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής, η εταιρία Universal δε συμβουλεύτηκε τον Τζόνι για αυτή τη χρήση από τρίτους, κάτι που αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας του ως συνθέτη. Ως αποτέλεσμα, ο Γκρίνγουντ και ο Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν να αφαιρεθεί από το ντοκιμαντέρ».

Η ταινία Melania, σε σκηνοθεσία του Μπρετ Ράτνερ, υποτίθεται ότι προσφέρει μια ματιά στην προσωπική ζωή της πρώην Μελάνια Κνάους, του μοντέλου από τη Σλοβενία που παντρεύτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ και τώρα είναι η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πτώση 67%

Η ταινία έχει αποφέρει 13,35 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ σε δύο εβδομάδες προβολής στους κινηματογράφους – ένα υψηλό ποσό για ένα ντοκιμαντέρ, που οφείλεται εν μέρει σε οργανωμένες ομάδες γυναικών Ρεπουμπλικάνων που θεωρούν την ταινία ως πολιτικό μήνυμα, αν και δεν είναι αρκετό για να καλύψει το κόστος παραγωγής της.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η ταινία σημείωσε πτώση 67% στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της στις ΗΠΑ.

«Κανένα θετικό στοιχείο»

Η ταινία έχει κατακριθεί ομόφωνα από τους κριτικούς ως βαρετή και χωρίς ενδιαφέρον. Σε μια σπάνια κριτική με μηδέν αστέρια, ο δημοσιογράφος Ξαν Μπρους του Guardian την χαρακτήρισε «θανατηφόρα», «απογοητευτική» και «μία από εκείνες τις σπάνιες, μοναδικές ταινίες που δεν έχουν κανένα θετικό στοιχείο».

Το «ξέπλημα» του σκηνοθέτη

Η Amazon MGM πλήρωσε το εκπληκτικό ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων για να αποκτήσει τα δικαιώματα streaming της ταινίας και στη συνέχεια πλήρωσε άλλα 35 εκατομμύρια δολάρια για να την προωθήσει στις αίθουσες, ένα ποσό χωρίς προηγούμενο για μια ταινία μη μυθοπλασίας που δεν αφορά τη φύση ή τη μουσική.

Τα ασυνήθιστα νούμερα έχουν προκαλέσει εικασίες στον κλάδο ότι η Amazon πραγματοποίησε την αγορά για να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ, ο οποίος έχει βοηθήσει στην επιστροφή του σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ μετά από πολυάριθμες κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια του κινήματος #MeToo.

Παρασκήνιο

Τον Νοέμβριο του 2025, αναφέρθηκε ότι το Rush Hour 4, η συνέχεια της σειράς με τους Τζάκι Τσαν και Κρις Τάκερ που ο Ράτνερ προσπαθούσε εδώ και καιρό να αναβιώσει, θα γυριζόταν από την Paramount Skydance, μετά από παρέμβαση του Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος άσκησε πιέσεις στον φίλο και υποστηρικτή του Λάρι Έλισον, τον μεγαλύτερο μέτοχο της νέας Paramount Skydance -η οποία, νωρίτερα φέτος, ως Paramount Global, έφτασε σε συμβιβασμό με τον Τραμπ σε μια αγωγή σχετικά με μια επικριτική συνέντευξη του CBS News με τον πρόεδρο – για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την ταινία.

Ο Ξαν Μπρουκς του Guardian χαρακτήριζε την ταινία Melania «ένα επιχρυσωμένο remake της Ζώνης Ενδιαφέροντος του Τζόναθαν Γκλέιζερ»

«Μια σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια»

Την περασμένη εβδομάδα, ενώ παραλάμβανε ένα βραβείο σεναρίου από τον London Critics’ Circle, ο Άντερσον είπε ότι ήθελε να μοιραστεί το βραβείο με τον Ξαν Μπρουκς του Guardian για την κριτική του για τη Melania, στην οποία χαρακτήριζε την ταινία «ένα επιχρυσωμένο remake της Ζώνης Ενδιαφέροντος του Τζόναθαν Γκλέιζερ, στο οποίο μια Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια δείχνει χρυσά στολίδια και ντυσίματα σχεδιαστών, αποσπώντας πονηρά την προσοχή μας, ενώ ο σύζυγός της και οι κολλητοί του ετοιμάζονται να διαλύσουν το σύνταγμα και να αποσπάσουν τα περιουσιακά στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης».

«Ήταν ένα από τα καλύτερα κείμενα», είπε ο Άντερσον. «Πραγματικά πολύ καλό».

Για την ιστορία να πούμε ότι η ταινία Αόρατη Κλωστή έλαβε έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης πρωτότυπης μουσικής.

*Με στοιχεία από theguardian.com