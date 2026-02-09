Βουτιά 67% για τη Melania: Το ρεκόρ, η προδοσία και το Super Bowl που «έφαγε» τη Μελάνια Τραμπ

Το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, αφού προκάλεσε αίσθηση με το δυναμικό του ξεκίνημα, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με τη σκληρή πραγματικότητα των αριθμών, σημειώνοντας κατακόρυφη πτώση στις εισπράξεις κατά το δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής του.

Παρά τη γενναιόδωρη επένδυση της Amazon MGM σε παραγωγή και μάρκετινγκ, η κινηματογραφική βιογραφία της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να χάνει την ορμή της, πυροδοτώντας συζητήσεις για το αν το εγχείρημα ήταν μια επιχειρηματική κίνηση ή μια πολιτική στρατηγική προσέγγισης του Λευκού Οίκου.

Το ντοκιμαντέρ Melania το οποίο εστιάζει στη ζωή της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, σημείωσε σημαντική υποχώρηση κατά το δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής του, καταλαμβάνοντας την 9η θέση στο αμερικανικό box office με εισπράξεις 2,37 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το εντυπωσιακό άνοιγμα της πρεμιέρας, όπου η ταινία συγκέντρωσε απροσδόκητα 7 εκατομμύρια δολάρια, κινητοποιώντας μαζικά το συντηρητικό κοινό των νότιων πολιτειών και κάνοντας ρεκόρ δεκαετίας για το είδος του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 72% των θεατών της πρώτης ημέρας ήταν γυναίκες άνω των 55 ετών, μια δημογραφική ομάδα που φάνηκε να στηρίζει θερμά το εγχείρημα στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 μέχρι που την πρόδωσε στα ταμεία.

Παρά τη συνολική είσπραξη 13,35 εκατομμυρίων δολαρίων στις πρώτες δύο εβδομάδες —ποσό διόλου ευκαταφρόνητο για ντοκιμαντέρ που δεν αφορά τη φύση ή τη μουσική— τα οικονομικά μεγέθη προκαλούν προβληματισμό.

Το περιοδικό Variety αναφέρει πως αυτά τα κόστη είναι «χωρίς προηγούμενο» για το συγκεκριμένο είδος κινηματογράφου. «Ίσως το Melania έχει να κάνει με τις ευνοϊκές σχέσεις που θέλει ο Τζεφ Μπέζος με την κυβέρνηση του Τραμπ»

Η Amazon MGM επένδυσε το αστρονομικό ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή και επιπλέον 35 εκατομμύρια για την προώθηση της ταινίας.

Το περιοδικό Variety αναφέρει πως αυτά τα κόστη είναι «χωρίς προηγούμενο» για το συγκεκριμένο είδος κινηματογράφου, οδηγώντας πολλούς αναλυτές στο συμπέρασμα πως η επένδυση ίσως αποτελεί μια προσπάθεια του στούντιο να καλλιεργήσει ευνοϊκές σχέσεις με την τρέχουσα κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η πτώση των εισιτηρίων κατά 67% τη δεύτερη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι η ταινία προβλήθηκε σε 300 επιπλέον αίθουσες, δείχνει πως το πρότζεκτ θα είναι πιθανότατα μια εμπορική αποτυχία, δεδομένου του υψηλού κόστους παραγωγής.

Η Amazon MGM, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, εξέδωσε ανακοίνωση υπεραμυνόμενη της στρατηγικής της, τονίζοντας πως η κινηματογραφική πορεία αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία «δυναμικής» ενόψει της πρεμιέρας της ταινίας στην πλατφόρμα Prime Video.

Ο επικεφαλής διανομής του στούντιο δήλωσε πως η ανταπόκριση του κοινού δικαιώνει την «ολιστική προσέγγιση της εταιρείας, καθώς τα στοιχεία δείχνουν έντονη πρόθεση των θεατών να παρακολουθήσουν ξανά το περιεχόμενο μέσω streaming».

Αξίζει να σημειωθεί πως το δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής συνέπεσε με το Super Bowl, μια περίοδο που παραδοσιακά καταγράφει τη χαμηλότερη προσέλευση στους κινηματογράφους, καθώς το ενδιαφέρον του αμερικανικού κοινού στρέφεται αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο.

Παρόλα αυτά, η βιομηχανία του κινηματογράφου παραμένει επιφυλακτική για τη συνέχεια.

Ενώ η Amazon MGM ποντάρει στην επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ που θα ακολουθήσει, οι επικριτές επισημαίνουν πως το brand Melania θα πρέπει να αποδείξει την αντοχή της στον χρόνο, ξεπερνώντας τον σκόπελο της πολιτικής πόλωσης που φαίνεται να καθορίζει την πορεία της στις αίθουσες.