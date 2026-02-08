magazin
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl
Culture Live 08 Φεβρουαρίου 2026, 14:50

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl

Μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα των 7,2 εκατ. δολαρίων, η «Melania» δοκιμάζεται στο box office του Super Bowl, με προβλέψεις για απότομη πτώση, την ώρα που η Amazon MGM επιμένει στη στρατηγική της κινηματογραφικής διανομής πριν το streaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

Spotlight

Η «Melania» δυσκολεύεται να διατηρήσει τη δυναμική της στο box office το Σαββατοκύριακο του Super Bowl, ένα από τα πιο υποτονικά εμπορικά διαστήματα της χρονιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παρασκευής, το ντοκιμαντέρ φαίνεται να οδεύει προς απότομη πτώση, με εκτιμώμενα έσοδα 2,4 εκατ. δολάρια και πιθανή κατάληψη της δέκατης θέσης, αν και ορισμένοι αναλυτές δεν αποκλείουν μια ελαφρώς καλύτερη κατάληξη, στην ένατη.

Παρά τη φθορά του δεύτερου Σαββατοκύριακου, τα Amazon MGM Studios έσπευσαν το Σάββατο να υπενθυμίσουν ότι η κινηματογραφική πορεία της ταινίας έχει ήδη δικαιώσει τον αρχικό σχεδιασμό. Το ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία, σε σκηνοθεσία Μπρετ Ράτνερ, άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα με 7,2 εκατ. δολάρια — το ισχυρότερο άνοιγμα δεκαετίας για ντοκιμαντέρ, με εξαίρεση συναυλιακές ταινίες και παραγωγές φύσης της Disney.

Ο επικεφαλής διανομής της Amazon MGM, Κέβιν Γουίλσον, χαρακτήρισε την κινηματογραφική παρουσία της ταινίας «καθοριστικό πρώτο βήμα» για τη συνολική στρατηγική διανομής, τονίζοντας ότι ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και το ενδιαφέρον ενόψει της μελλοντικής πρεμιέρας της στο Prime Video.

Η ταινία καταγράφει τις 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της Μελάνια Τραμπ το 2025 και έχει απασχολήσει έντονα τα media, καθώς παρουσιάστηκε ως το ακριβότερο ντοκιμαντέρ που έχει γυριστεί ποτέ. Το πραγματικό κόστος παραμένει ασαφές, αφού η Amazon αγόρασε τα δικαιώματα και όχι την παραγωγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μελάνια Τραμπ φέρεται να εισέπραξε 28 εκατ. δολάρια, ενώ αμοιβή έλαβε και ο Ράτνερ. Κεντρικό ρόλο στο marketing διαδραματίζει και ο Μαρκ Μπέκμαν, επί χρόνια μάνατζερ και παραγωγικός συνεργάτης της.

YouTube thumbnail

Υψηλό κόστος, χαμηλή διεθνής απήχηση

Η συμφωνία με την Amazon MGM έκλεισε τον Ιανουάριο του 2025 και έφτασε τα 40 εκατ. δολάρια για κινηματογραφικά και streaming δικαιώματα, καθώς και για υλικό που θα αξιοποιηθεί σε σειρά ντοκιμαντέρ. Η πλευρά της Μελάνια επέμεινε σε αποκλειστική κινηματογραφική διανομή — όρος που δεν προσέφεραν άλλοι διεκδικητές, οι οποίοι ενδιαφέρονταν μόνο για streaming, ανάμεσά τους και η Disney με πρόταση 14–15 εκατ. δολαρίων.

Στο συνολικό κόστος προστέθηκαν ακόμη 35 εκατ. δολάρια για την παγκόσμια καμπάνια προβολής, με το διεθνές σκέλος να εκτιμάται στα 10–15 εκατ. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί διεθνή έσοδα, ένδειξη περιορισμένης απήχησης στις περισσότερες από 20 χώρες όπου προβάλλεται.

Στη Βόρεια Αμερική, ο ενθουσιασμός μετά το άνοιγμα οδήγησε στην προσθήκη 200 αιθουσών ενόψει του Super Bowl. Ωστόσο, έως την Παρασκευή τα συνολικά εγχώρια έσοδα είχαν φτάσει τα 11,8 εκατ. δολάρια, με ημερήσιες εισπράξεις 865.000 δολαρίων και κατάταξη στην ένατη θέση.

YouTube thumbnail

Η ημερομηνία μετάβασης στο streaming δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αν και πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα γίνει άμεσα. Το πιθανότερο είναι να ακολουθήσει σχετικά σύντομα, ώστε η Amazon να αξιοποιήσει τη δυναμική της κινηματογραφικής καμπάνιας και στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Την ίδια στιγμή, οι κριτικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα αυστηροί: η «Melania» συγκεντρώνει μόλις 8% στο Rotten Tomatoes, την ώρα που το σκορ του κοινού παραμένει στο 99%. Η εντυπωσιακή αυτή απόκλιση προκάλεσε υποψίες για χρήση bots, τις οποίες η πλατφόρμα διέψευσε κατηγορηματικά, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για επαληθευμένες αξιολογήσεις από αγορασμένα εισιτήρια.

Όπως σημειώνουν αναλυτές που επικαλείται το Hollywood Reporter, οι ταινίες τύπου fan-event συχνά εμφανίζουν υπερβολικά υψηλές βαθμολογίες κοινού. Σε κάθε περίπτωση, το Σαββατοκύριακο του Super Bowl παραμένει παραδοσιακά «νεκρό» εμπορικά, με τα μεγάλα στούντιο να αποφεύγουν τις πρεμιέρες και τα multiplex να γεμίζουν με ανεξάρτητες παραγωγές και ειδικά events, όπως το K-pop concert film Stray Kids: The dominATE Experience.

Η πλήρης εικόνα του box office θα αποτυπωθεί με τα τελικά στοιχεία της Κυριακής.

*Με πληροφορίες από: Τhe Hollywood Reporter 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη
Μικρός πρίγκιπας 08.02.26

Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει το καλλιτεχνικό εκτόπισμα ενός ηθοποιού που μόλις έκλεισε τα τριάντα, η Αμερικανική Ταινιοθήκη διοργανώνει ένα μεγαλοπρεπές αναδρομικό αφιέρωμα στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Σύνταξη
Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του
Σαν σαπουνόπερα 07.02.26

Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του

Μια έκθεση στο μουσείο του κλασικού συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς, στο Λονδίνο, επικεντρώνεται στις γυναίκες της ζωής και του έργου του -και τις τρεις αδερφές που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση αυτών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση
Σύμβολο ισχύος 07.02.26

Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση

Περισσότερες από 100 ημέρες μετά τη ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα, το Λούβρο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που αποκαλύπτουν τις σοβαρές ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, πριν ξεκινήσει η αποκατάστασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής
Συν μερικές ακόμα στολές 07.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, η οποία σχεδίασε επίσης τις στολές της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes
Culture Live 07.02.26

«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το τεράστιο χάσμα βαθμολογιών για το ντοκιμαντέρ «Melania» στο Rotten Tomatoes, με τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας να διαψεύδει κατηγορηματικά κατηγορίες περί bots και πολιτικής παρέμβασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση
Culture Live 07.02.26

Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση

Η ιστορία της πτώσης των Αζτέκων αποκαλύπτει πώς μια αυτοκρατορία με στρατιωτική ισχύ και πλούτο κατέρρευσε επειδή κυβέρνησε μέσω φόβου, αφήνοντας συμμάχους να γίνουν εχθροί την κρίσιμη στιγμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα
Ανακάλυψη 06.02.26

Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα

Τέσσερα πρώιμα αγγλοσαξονικά σπαθιά και οι τάφοι δύο παιδιών, θαμμένων με όπλα και σύμβολα εξουσίας, αποκαλύπτουν ότι στον πρώιμο Μεσαίωνα τα όπλα δεν όριζαν μόνο τη μάχη, αλλά τη μνήμη, τη γενεαλογία και τις ανεκπλήρωτες ζωές που χαράσσονταν στο τοπίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»
«Γαμ@ την ICE» 06.02.26

Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»

Ο Κέβιν Ο'Λίρι επιτέθηκε στην Μπίλι Άιλις, η οποία εκτόξευσε πυρά εναντίος της δολοφονικής δράσης της ICE ενόσω βρισκόταν στη σκηνή των Grammy και, ο Μαρκ Ράφαλο του έδωσε μια πληρωμένη απάντηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε
Τιμή ρεκόρ 06.02.26

Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s, ο Μιχαήλ Άγγελος δημιούργησε το σκίτσο γύρω στο 1511-12, λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο μισό της τεράστιας τοιχογραφίας στην Καπέλα Σιξτίνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης
«ICE OUT» 06.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης

Αναβρασμός στην Ιταλία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων - Διαδηλωτές/ριες ζητούν οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα για «λόγους προστασίας» να φύγουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
Εποχή του Χαλκού 06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία
Λογοκρισία; 05.02.26

Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία

Το Αρκάνσας, πολιτεία των ΗΠΑ, προσπαθεί να περάσει ένα μέτρο απαγόρευσης της αποστολής βιβλίων στους κρατουμένους/ες, με πρόσχημα την «πάταξη της εισόδου ναρκωτικών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills
Όλα για την τέχνη 05.02.26

Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills

Η γνωστή ηθοποιός Τζένιφερ Εσπόζιτο, με ένα βίντεο στα social media, αποκάλυψε ότι το πριν από μερικά χρόνια υποθήκευσε το σπίτι της για να γυρίσει το φιλμ Fresh Kills. Και τώρα πρέπει να το εγκαταλείψει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους
Η ανάρτηση Ζελένσκι 08.02.26

Η Ουκρανία επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών – προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone», τονίζει η Ουκρανία

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι επαφές του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμο, ερευνώνται δύο απόστρατοι
Το κρυπτογραφημένο κινητό 08.02.26

Το ταξίδι του σμηνάρχου στο Πεκίνο, οι επαφές με τον Κινέζο σύνδεσμο στην Αθήνα - Ερευνώνται δύο απόστρατοι

Ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα - Θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη - Πώς επικοινωνούσε με τον σύνδεσμό του

Σύνταξη
«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 08.02.26

«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)

Η οικογένεια της Μακάμπι πενθεί καθώς έφυγε από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών του συλλόγου ο Ντέιβιντ Φέντερμαν. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν
1 Ιουλίου 2020 08.02.26

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί - Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Νέο βίντεο που περιλαμβάνεται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν παρέχει μια ματιά εκ των έσω στην μεσημεριανή ρουτίνα της καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα Γκισλέιν Μάξγουελ, πριν μεταφερθεί σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας τον Αύγουστο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει
Opinion 08.02.26

Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει

Πολλά περιθώρια για σοβαρή συζήτηση δεν αφήνει και το γεγονός πως για τη διερεύνηση των συνθηκών του «περιστατικού» το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης με τον ελεγκτή και τον ελεγχόμενο να ταυτίζονται

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή

Tο πείραμα της Ιμπίθα και η μάχη για πιο συμπεριληπτικά σχολεία - Ρυθμίσεις και απαγορεύσεις σε τουλάχιστον 20 δημόσια σχολεία ανοίγουν μια ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο του πιο δημοφιλούς σπορ στην καθημερινότητα των παιδιών

Γεώργιος Μαζιάς
Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα» λέει ο Γερουλάνος

«Το ΠΑΣΟΚ έχει και την ιστορία και τις προτάσεις και τα στελέχη, για να πείσουμε ότι μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα», σημείωσε ο Γερουλάνος

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου
Ελλάδα 08.02.26

Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος  - ο οποίος συνελήφθη - ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει

Σύνταξη
Σεντ Τρούιντεν: Big in Japan
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Big in Japan

Όταν η Σεντ Τρούιντεν έγινε γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός – Κολυδάς: Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα – Ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο
Χάρτες 08.02.26

Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα - Η προειδοποίηση Κολυδά, ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο

Ο καιρός τις επόμενες μέρες - Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες, ενδέχεται να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας
Stoiximan GBL 08.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»

Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσαν πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος - Αναφορά έγινε και στο «υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό», τι ειπώθηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

Σύνταξη
Χαμάς: Ηγετικό στέλεχος λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της
«Αντίσταση στην κατοχή» 08.02.26

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ από τη Χαμάς

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Θρύλε θυμήσου…
On Field 08.02.26

Θρύλε θυμήσου…

Το πιο βαρύ σύνθημα, η πιο μαύρη μέρα, 45 χρόνια μετά το μαρτύριο για τους στενούς ανθρώπους των 21 αδικοχαμένων παιδιών συνεχίζεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της
Βίντεο 08.02.26

Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της

Η Cardi B χάρισε άθελά της ένα viral στιγμιότυπο στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, όταν επιχείρησε να κάνει lap dance σε ένα ρομπότ, με το μηχάνημα να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει πάνω της

Σύνταξη
Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)

Τρομακτικές εικόνες στη Βραζιλία, με τον Αλεξάντρε της Σαμπάιο Κορέα να σωριάζεται στο έδαφος και να κάνει σπασμούς – Έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο