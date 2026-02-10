Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους

Ο στενός συνεργάτης της Μελάνια Τραμπ και παραγωγός του ντοκιμαντέρ Melania, Μαρκ Μπέκμαν, απάντησε στις κατηγορίες περί παράτυπης χρήσης μουσικής, απορρίπτοντάς τες κατηγορηματικά.

Ο Μαρκ Μπέκμαν δήλωσε στο Breitbart ότι όσα υποστηρίζουν ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον είναι «εντελώς ψευδή». Οι δύο δημιουργοί είχαν αναφέρει πως στο ντοκιμαντέρ χρησιμοποιήθηκε μουσικό κομμάτι από την ταινία Phantom Thread χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τον Γκρίνγουντ, κάτι που —σύμφωνα με τους ίδιους— παραβιάζει τη σύμβασή του.

Το επίμαχο κομμάτι είναι το «Barbara Rose», μέρος του υποψήφιου για Όσκαρ soundtrack της ταινίας του 2017. Στη δήλωσή τους, Γκρίνγουντ και Άντερσον υποστήριξαν ότι, παρότι ο συνθέτης δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής, η Universal όφειλε να τον συμβουλευτεί για τη χρήση της σε τρίτη παραγωγή και γι’ αυτό ζήτησαν την αφαίρεσή της από το Melania.

«Γελοίες» οι καταγγελίες

Ο Μπέκμαν απάντησε ότι η παραγωγή διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και δεσμευτικά συμβόλαια για κάθε μουσικό απόσπασμα. «Ακολουθήσαμε όλες τις διαδικασίες, σεβαστήκαμε τους δημιουργούς και όλοι αποζημιώθηκαν κανονικά. Δεν υπάρχει κανένα νομικό ζήτημα», τόνισε, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες «γελοίες».

Σημείωσε επίσης ότι αρκετά μέσα που αναπαρήγαγαν τη δήλωση των Γκρίνγουντ και Άντερσον δεν επικοινώνησαν με τον ίδιο ή με την ομάδα της ταινίας για σχόλιο.

Ο Μπέκμαν στάθηκε και στις επιδόσεις της ταινίας, δηλώνοντας ικανοποιημένος από το δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής, με έσοδα άνω των 13 εκατ. δολαρίων, κοντά στις αρχικές προβλέψεις για την περίοδο του Super Bowl.

Το Melania αποκτήθηκε από την Amazon MGM Studios με συνολικό κόστος περίπου 75 εκατ. δολάρια (αγορά και προώθηση), ενώ η Μελάνια Τραμπ φέρεται να αποκόμισε περίπου 28 εκατ. δολάρια. Παρά ταύτα, με συνολικά έσοδα 13,4 εκατ. δολάρια μέχρι σήμερα, η ταινία απέχει πολύ από το να καλύψει την επένδυση.

Ο επικεφαλής διανομής της Amazon, Κέβιν Γουίλσον, έκανε λόγο για «ισχυρή κινηματογραφική παρουσία» και εξέφρασε την ελπίδα ότι μέρος των απωλειών θα ανακτηθεί όταν το ντοκιμαντέρ περάσει στο Prime Video, μέσω διαφημίσεων και νέων συνδρομών.

