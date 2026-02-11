Η Amazon MGM λέει πως η πτώση 67% του Melania είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι

Παρά τις προσδοκίες, το ντοκιμαντέρ Melania συνεχίζει την πορεία του με αριθμούς που σηκώνουν συζήτηση. Στη δεύτερη εβδομάδα προβολής του πρόσθεσε ακόμη 2,37 εκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας συνολικά τα 13,35 εκατομμύρια παγκοσμίως — ποσό αξιοπρεπές για το είδος, αλλά πολύ μακριά από τα περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να δαπάνησε η Amazon MGM Studios για την απόκτηση και την προώθησή του.

Η ταινία προβάλλεται αυτή τη στιγμή σε 2.003 αίθουσες, με πτώση 67% σε σχέση με το άνοιγμά της — ποσοστό που πλησιάζει επικίνδυνα εκείνο του Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Δεν κινείται φυσικά σε επίπεδα PTA (μέσος όρος εισπράξεων ανά αίθουσα), ενώ η σύγκριση με επιτυχημένα μουσικά ή φυσιολατρικά ντοκιμαντέρ δεν τη βοηθά ιδιαίτερα.

Παρά τα δεδομένα, η επίσημη γραμμή της Amazon MGM παραμένει αισιόδοξη. Σε μια κίνηση που το Variety χαρακτήρισε «ασυνήθιστη», ο Κέβιν Γουίλσον υπερασπίστηκε την κινηματογραφική φάση της διανομής, τονίζοντας ότι η συνύπαρξη αιθουσών και streaming δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά.

«Μαζί, η προβολή στις αίθουσες και το streaming αποτελούν δύο διακριτές στιγμές δημιουργίας αξίας που ενισχύουν το συνολικό αποτύπωμα της ταινίας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ανταπόκριση του κοινού ήδη επιβεβαιώνει αυτή την προσέγγιση, με ισχυρή πρόθεση επαναθέασης στο Prime Video και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ.

«Η παρουσία του Melania στις αίθουσες λειτουργεί ως καθοριστικό πρώτο βήμα που επιβεβαιώνει τη συνολική μας στρατηγική διανομής», ανέφερε.

Ναι, σημειώνει το Vulture, έρχεται και docuseries για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Πολ Τόμας Άντερσον και Τζόνι Γκρίνγουντ ζητούν αφαίρεση μουσικής τους από το Melania

Την ίδια στιγμή, ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Τζόνι Γκρίνγουντ δεν μάσησαν τα λόγια τους. Οι δύο δημιουργοί κατήγγειλαν δημόσια τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Σε κοινή δήλωσή τους αναφέρουν πως κομμάτι της μουσικής της ταινίας ενσωματώθηκε στο ντοκιμαντέρ χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τον Γκρίνγουντ. Παρότι ο συνθέτης δεν κατέχει ο ίδιος τα πνευματικά δικαιώματα του έργου, η Universal —σύμφωνα με τους ίδιους— όφειλε βάσει σύμβασης να τον συμβουλευτεί για κάθε χρήση από τρίτους. Η παράλειψη αυτή χαρακτηρίζεται ως παραβίαση της συμφωνίας, οδηγώντας τους δύο δημιουργούς να ζητήσουν την άμεση αφαίρεση του κομματιού από την ταινία.

Ο συνθέτης της μουσικής του Melania, Τόνι Νάιμαν, δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @melaniatrump