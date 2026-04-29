# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εργατικά δυστυχήματα: Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας το 2025 – 8 αυτοκτονίες, 22 θάνατοι από θερμική καταπόνηση
Ελλάδα 29 Απριλίου 2026, 11:00

Εργατικά δυστυχήματα: Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας το 2025 – 8 αυτοκτονίες, 22 θάνατοι από θερμική καταπόνηση

Τα εργατικά δυστυχήματα και οι τραυματισμοί στην εργασία στην Ελλάδα πολλαπλασιάζονται, ενώ θέματα όπως η ψυχική υγεία και η θερμική καταπόνηση προστίθενται στη γενική δυστοπική εικόνα- Τι δείχνουν τα στοιχεία της νέας έρευνας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζόμενων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
«50χρονος εργάτης απαγχονίστηκε σε εμπορικό πλοίο. Δικαστικός υπάλληλος αυτοκτόνησε μέσα στα δικαστήρια. Αλλος 50χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος την ημέρα της απόλυσης του. 33χρονος Πολωνός απαγχονίστηκε την ημέρα της απόλυσης του. Τρεις αστυνομικοί αυτοκτόνησαν. Αυτοκτόνησε επίσης ένα μέλος πληρώματος ημερόπλοιου»: τα στοιχεία που παρέθεσε για τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχύματα ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και Γραμματέας ΥΑΕ της ΓΣΕΕ, Ανδρέας Στοϊμενίδης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της νέας έρευνας της ΟΣΕΤΕΕ, έβαλαν στο κάδρο, ανάμεσα σε πολλά άλλα ανησυχητικά στοιχεία και τις αυτοκτονίες που συνδέονται με τους χώρους εργασίας των ατόμων.

Αφορμή για την παρουσίαση της έρευνας, η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, χθες, 28 Απριλίου, η οποία φέτος ήταν αφιερωμένη στην Ψυχική Υγεία και στην πρόληψη και αντιμετώπιση των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων στην εργασία.

«Αυτο το θέμα πλέον βρίσκεται στην κορυφή των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, τόσο διεθνώς όσο και ευρωπαϊκά», σχολίασε ο κ. Στοϊμενίδης.

Τραγική ειρωνεία, την ίδια μέρα, μία εκπαιδευτικός έδωσε τέλος στη ζωή της πέφτοντας στο κενό από το μπλακόνι του σπιτιού της στον Κολωνό. Ο σύζυγος της ανέφερε ότι η εκπαιδευτικός δεχόταν αφόρητη πίεση στο σχολείο όπου εργαζόταν. Η ακτινογραφία της ασφάλειας στην εργασία στη χώρα μας μέσα από την έρευνα της ΟΣΕΤΕΕ δεν έριξε φως μόνο στις αυτοκτονίες -οι οποίες ήταν 8 το 2025 και ήδη 4 το πρώτο τρίμηνο το 2026- αλλά σε μια πληθώρα ζητημάτων που δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια η ασφάλεια στην εργασία μετατρέπεται ραγδαία σε ένα πρόβλημα διαρκώς διογκούμενο, με νέες προεκτάσεις και άλυτα θέματα.

Ανδρέας Στοϊμενίδης

Η μεγάλη εικόνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Στοϊμενίδης, από 1/1/2022 έως 28/4/2026 , 680 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας, στη χώρα μας ενώ 1.079 τραυματίστηκαν σοβαρά. «Αυτός είναι ο minimum αριθμός τραυματιών καθώς πολλές περιπτώσεις ξεφεύγουν από την έρευνα» σημείωσε ο  κ. Στοϊμενίδης τονίζοντας πως το 2025 καταγράφηκε ρεκόρ τετραετίας στις ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας- 201 άτομα.

Η κατάσταση είναι ραγδαίως κλιμακούμενη ενώ ήδη για τους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται ιστορικό αρνητικό ρεκόρ. Μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2026 οι ανθρώπινες απώλειες σε χώρους εργασίας είχαν φτάσει τις 37 ενώ στις 27 Απριλίου, μια γυναίκα στη Μαγνησία έχασε τη ζωή της  σε τροχαίο δυστύχημα. Αποχωρούσε μόλις από την εργασία της. Ο θάνατος της ανεβάζει τα εργατικά δυστυχήματα σε 38 από την αρχή της χρονιάς.

Εκτός από την αύξηση στις απώλειες ζωών στους χώρους εργασίας,  μεγάλη αύξηση καταγράφεται και στους τραυματισμούς- το 2025 έφτασαν τους 332.

«Τη φετινή χρονιά παρατηρούμε πως έχουμε περισσότερους τραυματίες σε σχέση με προηγούμενα έτη. Και σε σχέση με τις ανθρώπινες απώλειες όμως, η σχέση έχει μεγαλώσει πολύ υπέρ των τραυματισμών» ανέφερε ο κ. Στοϊμενίδης.

Αναιμική η προστασία των εργαζόμενων ενώ η κλιματική αλλαγή τρέχει

Το αναιμικό, σχεδόν ανύπαρκτο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση είναι άλλο ένα σημείο στο οποίο στάθηκε ο κ. Στοϊμενίδης.

Οπως ανέφερε, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου οι θερμές μέρες αυξάνονται διαρκώς και η κατάσταση τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται κάθε χρόνο και πιο δύσκολη, η έλλειψη πλαισίου προστασίας για τη θερμική καταπόνηση είναι ηχηρή. Σύμφωνα με την έρευνα, 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μας το 2025 εξαιτίας της θερμικής καταπόνησης.

«Μαύρες» Περιφέρειες

Τρεις περιφέρειες καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά σε εργατικά δυστυχήματα: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη. Παρά το υψηλό ποσοστό-λόγω των εκατομμυρίων κατοίκων της- η Αττική συμμετέχει με μικρότερο αριθμό στις απώλειες σε σχέση με τη συνολική συμμετοχή του εργατικού δυναμικού της χώρας. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της απουσίας σχεδόν αγροτικής παραγωγής στο λεκανοπέδιο, τον μικρότερο αριθμό τουριστικών υπηρεσιών σε σχέση με την περιφέρεια και το πολύ υψηλό ποσοστό εργαζόμενων σε συνδεδεμένες επιχριρήσεις στις οποίες ο αριθμός ανθρώπινων απωλειών είναι μικρός.

Εξηγώντας το πολύ ηψηλό ποσοστό της Κρήτης, ο κ. Στοϊμενίδης το απέδωσε στο γεγονός πως η οικονομία του νησιού έχει αναπτυχθεί στη βάση τριών πολύ επικίνδυνων οικονομικών δραστηριοτήτων για την ασφάλεια των εργαζομένων: αγροτικός κλάδος, κατασκευαστικός κλάδος και τουρισμός.

Οσο για το υψηλό ποσοστό της Στερεάς Ελλάδας σε εργατικά δυστυχήματα, αυτό οφείλεται στη γεωργιακή δραστηριότητα αλλά και στη γεωργική βιομηχανική δραστηριότητα στα Οινόφυτα.

«Μαύροι» εργασιακοί κλάδοι

Σύμφωνα με την έκθεση, για πρώτη φορά από το 2022, οι ανθρώπινες απώλειες στον κατασκευαστικό κλάδο ξεπέρασαν αυτές στον αγροτικό – 50 και 48 αντίστοιχα.

«Ειδικά τον αγροτικό κλάδο δεν τον βλέπουμε. Είναι ένα μαύρο κουτί» σχολίασε ο κ. Στοϊμενίδης, προσθέτοντας πως: «Δεν αντιμετωπίζεται καθόλου το ζήτημα».

Μέχρι τις 31/3/2026, ο κατασκευαστικός τομέας είχε μία έκρηξη σε εργατικά δυστυχήματα από την αρχή της χρονιάς. Καταγράψαμε 11 απώλειες. Από τον Μάρτιο και έπειτα ξεκίνησαν οι αγροτικές εργασίες και αρχίσαμε να βλέπουμε τις απώλειες να αυξάνονται σε αυτόν τον τομέα. Τον τελευταίο μήνα έχουμε πάρα πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπινων απωλειών στον αγροτικό κλάδο.

Ακολουθούν οι ανθρώπινες απώλειες στο επάγγελμα του οδηγού και ο θάνατοι σε ξενοδοχεία τουρισμού.

Εντύπωση προκαλούν οι 3 απώλειες εργαζομένων σε σουπερμάρκετ- «αυτό είναι ένα στοιχείο που βλέπουμε για πρώτη φορά. Εχουμε αρχίσει να καταγράφουμε πολύ συχνά ατυχήματα στα σουπερμάρκετ» σημείωσε ο κ. Στοϊμενίδης.

Η ανθρωπογεωγραφία των απωλειών

Θλιβερό και σοκαριστικό είναι το γεγονός πως το 1/3 των αθρώπινων απωλειών  καταγράφεται στο ηλικιακό group έως 45 ετών.

Ο ίδιος αριθμός όμως καταγράφεται και σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Ο κ. Στοϊμενίδης εξήγησε πως προκύπτει αυτό το στοιχείο. «Πολλοί εξ αυτών βρέθηκαν εκτός κατασκευαστικού κλάδου τη δεκαετία του 2010 λόγω της μεγάλης ύφεσης στην κατασκευαστική δραστηριότητα και επειδή δεν κατάφεραν τότε να συγκεντρώσουν συντάξιμα χρόνια, υποχρεώθηκαν σε παράταση των εργασιακών ετών τους. Υπάρχουν όμως και πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι δεν επιβιώνουν με τις συντάξεις…. πείνας και συνεχίζουν να εργάζονται».

Οσον αφορά το φύλο, το 2025 οι απώλειες εργαζομένων ανδρών έφτασαν το 95% και των γυναικών 5%. «Αυτό οφειλεται στο γεγονός πως οι άνδρες κάνουν πιο βαριές και επικίνδυνες εργασίες. Ομως, στο κομμάτι της πίεσης και των ψυχοσωματικών παραγόντων, οι γυναίκες είναι πολύ πιο εκτεθειμένες. Δηλαδή στις επαγγελματικές ασθένειες, τις οποίες δεν καταμετρούμε στην Ελλάδα, η εκτίμηση μας είναι ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο εκτεθειμένες» επεσήμανε ο κ. Στοϊμενίδης.

Η υπόθεση Βιολάντα «καθρέφτης» της απροθυμίας της πολιτείας να ασχοληθεί με το θέμα

Την απροθυμία της κυβέρνησης να παραδεχτεί το ζήτημα και έπειτα να το παρακολουθήσει συστηματικά και να προχωρήσει στις λύσεις του, καθρεφτίζει σύμφωνα με τον κ. Στοϊμενίδη η υπόθεση του δυστυχήματος στη Βιολάντα, με τις πέντε νεκρές εργάτριες.

Οπως το συνόψισε ο κ. Στοϊμενίδης: «Στο πολύνεκρο τρομακτικό εργατικό δυστύχημα έγινε μια προσπάθεια απέκδυσης της πολιτικής ευθύνης, αφού η συζήτηση περιορίστηκε στη μέθοδο καταγραφής του δυστυχήματος. Απο’ κει και έπειτα δεν ελήφθη καμία πρωτοβουλία και κανένα μέτρο για την αποτροπή αντίστοιχων καταστάσεων και αντίστοιχων περιστατικών».

«Είναι ενδεικτικό πως το Συμβούλιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία δεν έχει συνεδριάσει μετά το περιστατικό, ενώ θα έπρεπε να το έχει κάνει πάραυτα. Δεν έχει κάνει ούτε τακτική συνεδρίαση και τις δύο φορές που επιχείρησε να συνεδριάσει δεν συμμετείχε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Οταν η πολιτική ηγεσία απέχει από αυτό το Συμβούλιο, τότε ουσιαστικά αναιρεί τον ρόλο και τον δικό της και του ίδιου του Συμβουλίου».

Η υποκαταγραφή των ατυχημάτων και δυστυχημάτων γύρω από τους χώρους εργασίας, θέμα που σταθερά αναδεικνύει η  ΟΣΕΤΕΕ, με την ΕΛΣΤΑΤ να δίνει επίσημα στοιχεία των θανάτων στην εργασία με δύο χρόνια καθυστέρηση, είναι χαρακτηριστική στον αγροτικό τομέα, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Στην καταγραφή της Eurostat το 2023, τα αγροτικά δυστυχήματα φτάνουν στο 13% των συνολικών δυστυχημάτων στην Ευρώπη. Η ΕΛΣΤΑΤ για εκείνη τη χρονιά τα δίνει στο 2% των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα μας. Η υπο καταγραφή αγγίζει το 600%» ανέφερε ο κ. Στοϊμενίδης.

Βασικό πρόβλημα παραμένει το γεγονός πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομοθετικός ορισμός του εργατικού ατυχήματος αλλά ούτε και φορέας ασφάλειας επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Δίνοντας τη μεγάλη εικόνα ο κ. Στοϊμενίδης ανέφερε τα εξής: «Εχουμε μια απόφαση Αρείου Πάγου του 1986 και βάσει της νομολογίας εξελίσσεται ο ορισμός του εργατικού ατυχήματος/δυστυχήματος. Η Ελλάδα δεν διαθέτει στοιχεία για τα εργατικά δυστυχήματα και τους τραυματισμούς στον λατομειακό κλάδο, στα επαγγέλματα της θάλασσας, στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ενοπλες  Δυνάμεις. Αναφέραμε ήδη πόσο πολύ υποτιμούνται τα αγροτικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Δεν καταμετρούμε τα τροχαία κατά τη μετάβαση και κατά την επιστροφή από την εργασία. Στα επίσημα στοιχεία της πολιτείας δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό. Πώς μπορείς να λες ότι δεν περιλαμβάνονται στις λίστες της ελληνικής πολιτείας για τους εργαζόμενους της χώρας, οι διανομείς, οι άνθρωποι που εργάζονται σε call centers, όσοι εργάζονται με μπλοκάκι ή όσοι είναι ανασφάλιστοι;».

Δικαστικοί υπάλληλοι: Μαζική κινητοποίηση – «Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες»
Μετά την επίθεση 29.04.26

«Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες» - Μαζική κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι δικαστικοί υπάλληλοι στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που κήρυξε η Ομοσπονδία τους μετά το περιστατικό με την ένοπλη επίθεση στο κτίριο του Πρωτοδικείου

Σύνταξη
Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
Ελλάδα 29.04.26

Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από σκάγια, καθώς ο 89χρονος φέρεται να πυροβόλησε προς το έδαφος και όχι απευθείας κατά των πολιτών που βρίσκονταν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο

Σύνταξη
Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον του 89χρονου
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον του 89χρονου

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή - Αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Σύνταξη
Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε σε σούπερ μάρκετ
Ελλάδα 29.04.26

Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε σε σούπερ μάρκετ

Το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα στην Κάλυμνο, καταγγέλλοντας εντατικοποίηση της εργασίας και ελλείψεις σε βασικά μέτρα υγείας και ασφάλειας

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας, λένε οι δικαστές και καλούν το υπ. Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Σύνταξη
Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα - «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)

Ο 89χρονος δράστης των ένοπλων επιθέσεων έφτασε στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης

Σύνταξη
Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων – «Αποτέλεσμα κοινωνικού αυτοματισμού οι επιθέσεις»
Ελλάδα 29.04.26

Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων - «Οι κυβερνήσεις έχουν μετατρέψει τους δημόσιους υπαλλήλους σε σάκο του μποξ»

Μετά την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις θέτοντας ζητήματα ασφάλειας αλλά και συνθηκών εργασίας

Σύνταξη
Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας
Ελλάδα 29.04.26

Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας

Στο φως έρχονται τα κενά ασφαλείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο 89χρονος χθες στην Αθήνα. Τι είπε στους αστυνομικούς. Οδηγείται στον εισαγγελέα

Σύνταξη
Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Διαθηκών
Ελλάδα 29.04.26

Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Διαθηκών

Ποια πιστοποιητικά μπορούν να εκδώσουν οι πολίτες - Ποιο είναι το κόστος - Ποια είναι η ισχύς των πιστοποιητικών - Βήμα βήμα όλες οι κινήσεις από το πρώτο κλικ μέχρι την εκτύπωση του αναγκαίου πιστοποιητικού

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν
Ελλάδα 29.04.26

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν παραδέχεται όσα έκανε και επιμένει στους ισχυρισμούς του για τη σύνταξη που άδικα δεν του έχουν αναγνωρίσει οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Σύνταξη
«Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)
Euroleague 29.04.26

«Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)

Χαμηλά τα κεφάλια και τη... μπάλα, θέλει να βλέπει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως ανέφερε κατά την ομλία του στους παίκτες του Ολυμπιακού μετά το 1-0 επί της Μονακό στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Βαθαίνει το χάσμα υπουργών-βουλευτών στη ΝΔ: Άγρια Κόντρα Ταχιάου-Γιόγιακα στη Βουλή
Πολιτική 29.04.26

Βαθαίνει το χάσμα υπουργών-βουλευτών στη ΝΔ: Άγρια Κόντρα Ταχιάου-Γιόγιακα στη Βουλή

Σε μια περίοδο που οι συζητήσεις στο κυβερνών κόμμα για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή, τις αρμοδιότητες αλλά και τα όρια στις σχέσεις με την εκτελεστική εξουσία έχουν φουντώσει ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο βουλευτής Θεσπρωτίας, Βασίλης Γιόγιακας είχαν άγρια κόντρα στη Βουλή με αφορμή ερώτηση για τη χρηματοδότηση κατασκευής του έργου οδικός άξονας Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα-Μαυρομάτι/Παράκαμψη Ηγουμενίτσας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δικαστικοί υπάλληλοι: Μαζική κινητοποίηση – «Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες»
Μετά την επίθεση 29.04.26

«Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες» - Μαζική κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι δικαστικοί υπάλληλοι στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που κήρυξε η Ομοσπονδία τους μετά το περιστατικό με την ένοπλη επίθεση στο κτίριο του Πρωτοδικείου

Σύνταξη
Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
Ελλάδα 29.04.26

Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από σκάγια, καθώς ο 89χρονος φέρεται να πυροβόλησε προς το έδαφος και όχι απευθείας κατά των πολιτών που βρίσκονταν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο

Σύνταξη
Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον του 89χρονου
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον του 89χρονου

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή - Αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Σύνταξη
Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται
Περιβάλλον 29.04.26

Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται

Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν καθίζηση στις εκβολές των μεγαλύτερων ποταμών, ενώ παράλληλα η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η πρώτη αντίδραση του Τσάνινγκ Τέιτουμ στον αρραβώνα της πρώην του Ζόι Κράβιτζ
Τι θέλει να πει; 29.04.26

Ποίηση και «χωρισμός»: Η πρώτη αντίδραση του Τσάνινγκ Τέιτουμ στον αρραβώνα της πρώην του Ζόι Κράβιτζ

Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ζόι Κράβιτζ είχαν σχέση για περίπου τρία χρόνια προτού αποφασίσουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους το 2024

Σύνταξη
Συμβαίνει και στους καλύτερους: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του Νόιερ στο Παρί – Μπάγερν (vid)
Champions League 29.04.26

Συμβαίνει και στους καλύτερους: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του Νόιερ στο Παρί – Μπάγερν (vid)

Ο Μάνουελ Νόιερ είναι ένας από τους καλύτερους γκολκίπερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ωστόσο στο Παρί – Μπάγερν τα… έφαγε όλα όρθιος, κάνοντας αρνητικό ρεκόρ δύο δεκαετιών!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε σε σούπερ μάρκετ
Ελλάδα 29.04.26

Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε σε σούπερ μάρκετ

Το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα στην Κάλυμνο, καταγγέλλοντας εντατικοποίηση της εργασίας και ελλείψεις σε βασικά μέτρα υγείας και ασφάλειας

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας, λένε οι δικαστές και καλούν το υπ. Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Σύνταξη
Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα - «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)

Ο 89χρονος δράστης των ένοπλων επιθέσεων έφτασε στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. – «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»
Πολιτική 29.04.26

Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. ο Χρυσοχοΐδης για τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Δικαστήρια - «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εσφαλμένα παρουσιάζει την Ελλάδα ως μη ασφαλή χώρα - Για τα κενά ασφαλείας αρκέστηκε να πει ότι οφείλονται στο ότι κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών - «Όλα ξεκινάνε από το Μέγαρο Μαξίμου»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

