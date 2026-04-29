Στάση εργασίας και κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Πρωτοδικείο της Λουκάρεως και είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμό τεσσάρων συναδελφισσών τους.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν τις συνθήκες στις οποίες αναγκάζονται να εργάζονται ενώ επισημαίνουν ότι έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα για έλλειψη μέτρων ασφαλείας που αφορούν πολλές πλευρές της καθημερινότητάς τους.

Με πανό που έγραφε «Αγωνιζόμαστε για πραγματικές αυξήσεις – μαζικές προσλήψεις – ανθρώπινες συνθήκες εργασίας» οι δικαστικοί υπάλληλοι συγκεντρώθηκαν στις 09:30 π.μ. στον υπαίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου και στη συνέχεια πραγματοποίησαν μία μικρή πορεία ως το Εφετείο ενώ έκλεισαν για λίγη ώρα τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Οι κίνδυνοι παραμονεύουν παντού – Οι προειδοποιήσεις μας αγνοούνται

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, Στρατής Δουνιάς, μιλώντας στο Orange Press Agency περιγράφει μια ζοφερή εικόνα των υποδομών και των συνθηκών εργασίας:

«Έχουμε συγκεντρωθεί σήμερα στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας, εδώ που χθες είχαμε το τραγικό γεγονός όπου οι πυροβολισμοί του ηλικιωμένου άντρα τραυμάτισαν, ευτυχώς ελαφρά, τέσσερις συναδέλφισσές μας.

Διαμαρτυρόμαστε σήμερα και απαιτούμε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εργαζόμαστε με ασφάλεια, να μην κινδυνεύουμε στον χώρο εργασίας μας, γιατί πραγματικά οι κίνδυνοι παραμονεύουν παντού και αφορούν πάρα πολλές πλευρές. Ξεκινούν από την έλλειψη ακόμα και των πιο στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας για την είσοδο στις δικαστικές υπηρεσίες και καταλήγουν μέχρι και σε έλλειψη μέτρων που έχουν να κάνουν με πτώση σοβάδων, δικαστήρια που πλημμυρίζουν και όλα αυτά τα ζητήματα που δείχνουν πόσο ειδικές είναι οι συνθήκες εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται και οι προειδοποιήσεις μας, δυστυχώς, που είναι συνεχείς, αγνοούνται.

Απαιτούμε λοιπόν να ληφθούν όλα τα μέτρα για να εργαζόμαστε με ασφάλεια, για να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα μέσα στο χώρο που δουλεύουμε».

«Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με όλα αυτά που γράφτηκαν στα site ότι είμαστε κοπρόσκυλα, ότι καλά μας έκανε, ότι ‘να αγιάσει το χέρι του. Αυτό με σοκάρισε εξίσου με το περιστατικό αυτό που έγινε»

Σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών, ο κ. Δουνιάς τόνισε ότι «οι συναδέλφισσές μας ευτυχώς είναι καλά, είναι στο νοσοκομείο και περιμένουμε τα νεότερα σήμερα».

«Αύριο μπορεί να είναι οποιοσδήποτε στη θέση μας»

Η Αφροδίτη Γιαννοπούλου, γραμματέας στο τμήμα Διαθηκών, βίωσε την επίθεση από απόσταση αναπνοής.

«Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Βγήκαμε έξω να μάθουμε τι έγινε και μάθαμε ό,τι συνέβη, τα επακόλουθα που έγιναν.

Καθόλου καλά δεν αισθάνομαι γιατί σήμερα μπορεί να ήταν αυτή η συνάδελφος, αύριο μπορεί να είναι οποιοσδήποτε άλλος στη θέση μας και οι συνθήκες γενικώς που δουλεύουμε δεν είναι ό,τι το καλύτερο. Με τη μία τραυματία είμαστε πολλά χρόνια συνάδελφοι. Τις άλλες δεν τις ξέρω, αλλά τα δύο κορίτσια τα ήξερα πάρα πολύ καλά. Η μία έμαθα το πρωί ότι έσπασε το πόδι».

«Μας σόκαρε το ‘να αγιάσει το χέρι του’ στα social media, όσο και η ένοπλη ενέργεια»

Η Πόπη Κουργιανοπούλου, υπάλληλος στην Εισαγγελία, εκφράζει στο Orange Press Agency τον τρόμο αλλά και την πικρία της για σχόλια που γράφτηκαν στο διαδίκτυο.

«Όλοι έχουμε σοκαριστεί, έχουμε φοβηθεί γιατί σήμερα έγινε αυτό εδώ. Αύριο μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο στην Ευελπίδων, όπως έγινε πριν λίγα χρόνια που μπήκε κάποιος στην ανάκριση και μαχαίρωσε μια συνάδελφο. Ζητάμε περισσότερη προστασία πάνω από όλα γιατί ανά πάσα στιγμή είμαστε εκτεθειμένοι στον κάθε κίνδυνο.

Περνάνε κάθε μέρα από τα δικαστήρια πάρα πολλοί άνθρωποι. Κάποιοι είναι παραβατικοί, κάποιοι δεν έχουν λογική, ζητάνε παράλογα πράγματα και εμείς είμαστε απλοί υπάλληλοι, εκτελούμε εντολές».

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην τοξικότητα σχολίων στο διαδίκτυο: «Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με όλα αυτά που γράφτηκαν στα site ότι είμαστε κοπρόσκυλα, ότι καλά μας έκανε, ότι ‘να αγιάσει το χέρι του. Αυτό με σοκάρισε εξίσου με το περιστατικό αυτό που έγινε».

«Οι ζωές μας δεν είναι αναλώσιμες»

Μια ακόμη δικαστική υπάλληλος που συμμετείχε στην κινητοποίηση έθεσε το ζήτημα της φύλαξης: «Σήμερα διαμαρτυρόμαστε για τα μέτρα ασφαλείας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν υπάρχει δικαστική αστυνομία. Θέλω να καταλάβουν όλοι ότι οι ζωές μας δεν είναι αναλώσιμες. Ζητάμε επανειλημμένα τη φύλαξή μας είτε από τη δικαστική αστυνομία είτε από την αστυνομία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, το χθεσινό συμβάν όπου ο δράστης πυροβόλησε τρεις φορές στο έδαφος με καραμπίνα, αποδεικνύει την ανάγκη για λήψη ουσιαστικών μέτρων.

«Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πόσο δίκαια είναι η απαίτηση μας για ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας μας και επιβεβαιώνει τις ειδικές συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα. Δεν είμαστε αναλώσιμοι. Το ΔΣ του ΣΔΥΑ απαιτεί την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος» κατέληγε η ανακοίνωση.