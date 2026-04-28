Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ και Ντέμπι Ρόου – Οι δύο σύζυγοι του Μάικλ Τζάκσον
Fizz 28 Απριλίου 2026, 11:35

Ο Μάικλ Τζάκσον είχε δύο σύντομους γάμους πριν από τον θάνατό του, το 2009.

Έφη Αλεβίζου
Στα πολύ νιάτα του, ο σούπερ σταρ της ποπ, Μάικλ Τζάκσον, είχε συνδεθεί ερωτικά με τις ηθοποιούς Μπρουκ Σιλντς και Τατούμ Ο’Νιλ -όμως εξέπληξε τους πάντες όταν παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, σε μια μυστική τελετή το 1994.

«Ο γάμος μου με τον Μάικλ Τζάκσον πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιωτική τελετή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από μερικές εβδομάδες» δήλωσε η Πρίσλεϊ σε ανακοίνωσή της την εποχή εκείνη.

«Είμαι πολύ ερωτευμένη με τον Μάικλ, αφιερώνω τη ζωή μου στο να είμαι σύζυγός του. Τον καταλαβαίνω και τον υποστηρίζω. Και οι δύο ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε μια οικογένεια».

Αμέσως μετά τις κατηγορίες

Ο γάμος έγινε έναν χρόνο μετά την πρώτη κατηγορία εναντίον του Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Οι κατηγορίες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1993 και τον συνόδευσαν για το υπόλοιπο της ζωής του, συμπεριλαμβανομένης της δίκης του 2005 για παιδική κακοποίηση, στην οποία αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες.

Η δεύτερη σύζυγος

Ο Τζάκσον και η Πρίσλεϊ παρέμειναν παντρεμένοι για λίγο λιγότερο από δύο χρόνια μέχρι τον χωρισμό τους, μετά τον οποίο ο τραγουδιστής παντρεύτηκε την Αμερικανίδα νοσοκόμα Ντέμπι Ρόου, η οποία δεν είναι γνωστή για κάτι άλλο παρά μόνο για το ότι είναι η δεύτερη σύζυγος του ποπ ειδώλου.

Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον Πρινς και την Πάρις, πριν χωρίσει το 2000. Ο τραγουδιστής απέκτησε έναν ακόμη γιο μέσω παρένθετης μητέρας το 2002, τον Μπίγκι, πριν από τον θάνατό του λίγα χρόνια αργότερα.

Τζάκσον

Ο Μάικλ Τζάκσον (αριστερά) –15 Ιουνίου 1997 στο Γκελζενκίρχεν– και η σύζυγός του Ντέμπι Ρόου Τζάκσον με τον γιο τους Πρινς (δεξιά) –2 Ιουλίου 1997 στη Βιέννη. Η Ρόου υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Μάικλ Τζάκσον στις 8 Οκτωβρίου 1999, και επικαλέστηκε ασυμβίβαστες διαφορές.  Photo: EPA

Η νέα ταινία

Τώρα, η ζωή του Τζάκσον αποθανατίζεται στην βιογραφική ταινία «Michael», στην οποία ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον, υποδύεται τον τραγουδιστή του «Thriller».

Ωστόσο, η ταινία επικεντρώνεται μόνο στην αρχή της καριέρας του Τζάκσον και δεν καλύπτει τους δύο γάμους του ή τις κατηγορίες κι αντιπαραθέσεις που συνόδευαν τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Ο γάμος με τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ

Ο Τζάκσον γνώρισε τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ όταν αυτή ήταν μόλις 7 ετών, σε μια συναυλία του πατέρα της, Έλβις Πρίσλεϊ, στο Λας Βέγκας. Εκείνη την εποχή, ο Τζάκσον ήταν 17 ετών και ακόμα μέλος των Jackson 5.

Δεν ξανασυνδέθηκαν παρά μόνο χρόνια αργότερα και παντρεύτηκαν σε μια μυστική τελετή στη Δομινικανή Δημοκρατία το 1994, λίγες εβδομάδες μετά το διαζύγιό της από τον Ντάνι Κέο.

Ο γάμος ήταν έκπληξη για πάρα πολλούς, συμπεριλαμβανομένων των μελών και των δύο οικογενειών τους, και το ζευγάρι δέχτηκε έντονη κριτική από τον Τύπο.

Ο δικηγόρος του Τζάκσον, Τζόνι Κόχραν, δήλωσε τότε ότι ο στενός κύκλος του ήταν «ευχάριστα έκπληκτος», αλλά κανείς από την οικογένεια του Τζάκσον ή της Πρίσλεϊ δεν έκανε δημόσιο σχόλιο.

Κανείς δεν πίστευε…

Τον Σεπτέμβριο του 1994, το ζευγάρι εμφανίστηκε στα MTV Video Music Awards, όπου αντάλλαξαν ένα φιλί επί σκηνής.

«Σκεφτείτε το, κανείς δεν πίστευε ότι θα κρατούσε», είπε. Το 1995, το ζευγάρι εμφανίστηκε στο βίντεοκλιπ του τραγουδιού του «You Are Not Alone».

Τα δύο παιδιά της Πρίσλεϊ

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο Τζάκσον και η Πρίσλεϊ περνούσαν χρόνο στο ράντσο Neverland του στην κοιλάδα Santa Ynez της Καλιφόρνιας, και συχνά είχαν μαζί τους τα δύο παιδιά της Πρίσλεϊ, τον Μπέντζαμιν και τη Ράιλι Κέο.

«Πέρασα περισσότερο χρόνο στο Neverland παρά στο Graceland, για να είμαι ειλικρινής», είπε η Ράιλι στο Vanity Fair το 2023. «Αυτό ήταν ένα πραγματικό σπίτι, ενώ το Graceland ήταν ένα μουσείο κατά τη διάρκεια της ζωής μου».

Η αγάπη

Το σπίτι διέθετε παιχνίδια λούνα παρκ και εξωτικά ζώα, και ήταν εμπνευσμένο από τη Disneyland. «Εκ των υστέρων, καταλαβαίνω πόσο τρελά θα φαίνονταν όλα αυτά σε κάποιον από έξω» πρόσθεσε. «Αλλά όταν ζεις μέσα σε αυτά, είναι απλά η ζωή σου και η οικογένειά σου».

«Θυμάσαι μόνο την αγάπη, και εγώ αγαπούσα πραγματικά τον Μάικλ»  είπε η Ράιλι.

Η αίτηση διαζυγίου

Η Πρίσλεϊ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 1996, αν και σύμφωνα με πληροφορίες το πρώην ζευγάρι παρέμεινε φιλικό.

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος και είμαι τυχερή που ήρθα τόσο κοντά του και που ζήσαμε τόσες εμπειρίες και περάσαμε τόσα χρόνια μαζί» έγραψε μετά το θάνατό του το 2009.

«Ελπίζω απεγνωσμένα ότι τώρα μπορεί να ανακουφιστεί από τον πόνο, την πίεση και την αναταραχή. Αξίζει να είναι ελεύθερος από όλα αυτά και ελπίζω να βρίσκεται σε ένα καλύτερο μέρος ή να βρεθεί».

«Επειδή γεννάς, επειδή αφήνεις κάποιον έγκυο, αυτό δεν σου δίνει αυτόματα τον τίτλο της μητέρας ή του πατέρα. Τα παιδιά μου δεν με αποκαλούν μαμά επειδή δεν θέλω να το κάνουν»

Ο γάμος με τη Ντέμπι Ρόου

Η Ρόου και ο Τζάκσον γνωρίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980, όταν εκείνη εργαζόταν ως νοσοκόμα και βοηθός του δερματολόγου του.

Έγιναν φίλοι, αλλά δεν υπήρξαν δημόσιες εμφανίσεις που να υποδηλώνουν ότι ήταν ζευγάρι πριν παντρευτούν τον Νοέμβριο του 1996 στην Αυστραλία.

Κατά τη διάρκεια του γάμου, το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά. Ο γιος τους, Πρινς, γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1997, και η κόρη τους, Πάρις, στις 3 Απριλίου 1998. Μετά το διαζύγιό τους το 2000, η Ρόου αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας σε ένα ράντσο στο Παλμντέιλ της Καλιφόρνια, ενώ ο Τζάκσον είχε την επιμέλεια των παιδιών.

Δεν θέλω

Το 2003 η Ρόου μίλησε στο βρετανικό GMTV για την «έλλειψη της παραμικρής σχέσης με τον Πρινς και την Πάρις» λέγοντας: «Επειδή γεννάς, επειδή αφήνεις κάποιον έγκυο, αυτό δεν σου δίνει αυτόματα τον τίτλο της μητέρας ή του πατέρα. Τα παιδιά μου δεν με αποκαλούν μαμά επειδή δεν θέλω να το κάνουν».

Πολύ καλή φίλη

Μετά τον θάνατο του Τζάκσον το 2009, η Ρόου προσπάθησε να επικοινωνήσει με την οικογένεια. «Η Ντέμπι ήταν απολύτως συντετριμμένη από τον θάνατο του Μάικλ», δήλωσε ο Μαρκ Σκάφελ, φίλος της Ρόου, στο People το 2009.

«Είχαν έναν απίστευτο δεσμό και φιλία ακόμη και πριν από τον γάμο… Η Ντέμπι ήταν πολύ καλή φίλη του Μάικλ όλα αυτά τα χρόνια».

Ο ρόλος της μητέρας του Τζάκσον

Η μητέρα του Τζάκσον, Κάθριν Τζάκσον, κατέθεσε με επιτυχία αίτηση στο δικαστήριο για την επιμέλεια των παιδιών του μετά το θάνατό του αφού στη διαθήκη του, ο Τζάκσον όρισε τη μητέρα του ως κηδεμόνα των παιδιών του.

Στην αίτησή της, η Κάθριν ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά «δεν έχουν καμία σχέση με τη βιολογική τους μητέρα» και «έχουν μια μακροχρόνια σχέση» με τη γιαγιά τους.

Μαμά και κόρη

«Ωστόσο, η Ντέμπι θέλει απλώς το καλύτερο για τα παιδιά», δήλωσε ο Σκάφελ στο People. «Το ενδιαφέρον της είναι να φροντίζονται τα παιδιά».

Όταν ήταν έφηβη, η Πάρις ανέπτυξε μια σχέση με τη Ρόου, και οι δύο έχουν μοιραστεί περιστασιακά φωτογραφίες από τον χρόνο που περνούν μαζί από τότε.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχικές φωτό: REUTERS 

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Δεύτερη ευκαιρία 27.04.26

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι

Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Ένστικτο 26.04.26

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
«Μην τον αφήσετε» 26.04.26

Οι αντιδράσεις γύρω από την εμπλοκή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala φτάνουν και στο μετρό της Νέας Υόρκης

Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
Βίντεο 26.04.26

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη

«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Normal 26.04.26

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»

Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας
Αυτοδιοίκηση 28.04.26

Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας

Πληροφορίες θέλουν την Περιφέρεια Αττικής να ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται κανένα σενάριο κατεδάφισης, εγκατάλειψης ή εμπορευματοποίησης των προσφυγικών.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται
Ελλάδα 28.04.26

Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται

Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28.04.26

Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)

Ήταν 28 Απριλίου του 1993 όταν η καριέρα και -όπως δυστυχώς αποδείχθηκε- η ζωή του μυθικού Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, θα έμεναν για πάντα στη βάση της μπασκέτας του κλειστού της Νέας Σμύρνης.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε

Η βαριά ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Γαλατασαράι πυροδότησε ντόμινο εξελίξεων – Το αγωνιστικό «κενό» του Ασένσιο, οι ευθύνες της διοίκησης και η επόμενη μέρα του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 12:21

Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος

Το ελληνικό δημόσιο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στον Δημήτρη Νικολάου - Τι είπε ο συνήγορός του, Θέμης Σοφός, στη δίκη για τα Τέμπη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Euroleague 28.04.26

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα

Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο 89χρονος αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε υπάλληλο στον ΕΦΚΑ πήγε στο Ειρηνοδικείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε άλλα 4 άτομα – Άφησε σημειώματα
Ελλάδα 28.04.26

Ο 89χρονος αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε υπάλληλο στον ΕΦΚΑ πήγε στο Ειρηνοδικείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε άλλα 4 άτομα – Άφησε σημειώματα

Ο 89χρρονος δράστης τραυμάτισε συνολικά πέντε άτομα στα δύο περιστατικά σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του ρακοσυλλέκτη που σκόρπισε τον τρόμο

Σύνταξη
Συναγερμός στον Κεραμεικό: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα στον ΕΦΚΑ – Tραυματίστηκε υπάλληλος στο πόδι
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 11:09

Συναγερμός στον Κεραμεικό: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα στον ΕΦΚΑ – Tραυματίστηκε υπάλληλος στο πόδι

Ένας ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλλε με καραμπίνα μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και άρχισε να πυροβολεί. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

Σύνταξη
ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς
Μπάσκετ 28.04.26

ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς

Τα play offs του ΝΒΑ συνεχίζονται, με τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να «σκουπίζουν» 4-0 τους Σανς και να προκρίνονται στους ημιτελικούς της Δύσης, την ώρα που οι Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς μείωναν σε 3-2 τη σειρά με τους Τίμπεργουλβς.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 28.04.26

Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στην Κεντροαριστερά. Οι επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει και ποιοι απειλούνται πραγματικά.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία
Πολιτική 28.04.26

Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ

Σύνταξη
Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ
Το μοτίβο 28.04.26

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ

Το περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που φέρεται να διαπράχθηκε από έναν 31χρονο απόφοιτο του Caltech, έχει επαναφέρει την προσοχή στην αυξανόμενη αντικυβερνητική βία.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.04.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ της Αυστραλίας

Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Σύνταξη
Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 11:15

Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους. Ο συνήγορος θυμάτων των Τεμπών Μανώλης Βονικάκης, τόνισε πως θα ζητήσει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 
Πολιτική 28.04.26

Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 

Βαραίνει το κλίμα μεταξύ Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας με πέντε βουλευτές να βγαίνουν ανοιχτά εναντίον του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Με κοινό άρθρο τους στα «ΝΕΑ» ζητούν αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, στηλιτεύοντας την υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κλειστούς πυρήνες, θέτοντας ζήτημα θεσμικής ανισορροπίας και υποβάθμισης των εκλεγμένων βουλευτών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

