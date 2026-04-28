Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ και Ντέμπι Ρόου – Οι δύο σύζυγοι του Μάικλ Τζάκσον

Στα πολύ νιάτα του, ο σούπερ σταρ της ποπ, Μάικλ Τζάκσον, είχε συνδεθεί ερωτικά με τις ηθοποιούς Μπρουκ Σιλντς και Τατούμ Ο’Νιλ -όμως εξέπληξε τους πάντες όταν παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, σε μια μυστική τελετή το 1994.

«Ο γάμος μου με τον Μάικλ Τζάκσον πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιωτική τελετή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από μερικές εβδομάδες» δήλωσε η Πρίσλεϊ σε ανακοίνωσή της την εποχή εκείνη.

«Είμαι πολύ ερωτευμένη με τον Μάικλ, αφιερώνω τη ζωή μου στο να είμαι σύζυγός του. Τον καταλαβαίνω και τον υποστηρίζω. Και οι δύο ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε μια οικογένεια».

Αμέσως μετά τις κατηγορίες

Ο γάμος έγινε έναν χρόνο μετά την πρώτη κατηγορία εναντίον του Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Οι κατηγορίες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1993 και τον συνόδευσαν για το υπόλοιπο της ζωής του, συμπεριλαμβανομένης της δίκης του 2005 για παιδική κακοποίηση, στην οποία αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες.

Η δεύτερη σύζυγος

Ο Τζάκσον και η Πρίσλεϊ παρέμειναν παντρεμένοι για λίγο λιγότερο από δύο χρόνια μέχρι τον χωρισμό τους, μετά τον οποίο ο τραγουδιστής παντρεύτηκε την Αμερικανίδα νοσοκόμα Ντέμπι Ρόου, η οποία δεν είναι γνωστή για κάτι άλλο παρά μόνο για το ότι είναι η δεύτερη σύζυγος του ποπ ειδώλου.

Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον Πρινς και την Πάρις, πριν χωρίσει το 2000. Ο τραγουδιστής απέκτησε έναν ακόμη γιο μέσω παρένθετης μητέρας το 2002, τον Μπίγκι, πριν από τον θάνατό του λίγα χρόνια αργότερα.

Η νέα ταινία

Τώρα, η ζωή του Τζάκσον αποθανατίζεται στην βιογραφική ταινία «Michael», στην οποία ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον, υποδύεται τον τραγουδιστή του «Thriller».

Ωστόσο, η ταινία επικεντρώνεται μόνο στην αρχή της καριέρας του Τζάκσον και δεν καλύπτει τους δύο γάμους του ή τις κατηγορίες κι αντιπαραθέσεις που συνόδευαν τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Ο γάμος με τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ

Ο Τζάκσον γνώρισε τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ όταν αυτή ήταν μόλις 7 ετών, σε μια συναυλία του πατέρα της, Έλβις Πρίσλεϊ, στο Λας Βέγκας. Εκείνη την εποχή, ο Τζάκσον ήταν 17 ετών και ακόμα μέλος των Jackson 5.

Δεν ξανασυνδέθηκαν παρά μόνο χρόνια αργότερα και παντρεύτηκαν σε μια μυστική τελετή στη Δομινικανή Δημοκρατία το 1994, λίγες εβδομάδες μετά το διαζύγιό της από τον Ντάνι Κέο.

Ο γάμος ήταν έκπληξη για πάρα πολλούς, συμπεριλαμβανομένων των μελών και των δύο οικογενειών τους, και το ζευγάρι δέχτηκε έντονη κριτική από τον Τύπο.

Ο δικηγόρος του Τζάκσον, Τζόνι Κόχραν, δήλωσε τότε ότι ο στενός κύκλος του ήταν «ευχάριστα έκπληκτος», αλλά κανείς από την οικογένεια του Τζάκσον ή της Πρίσλεϊ δεν έκανε δημόσιο σχόλιο.

Κανείς δεν πίστευε…

Τον Σεπτέμβριο του 1994, το ζευγάρι εμφανίστηκε στα MTV Video Music Awards, όπου αντάλλαξαν ένα φιλί επί σκηνής.

«Σκεφτείτε το, κανείς δεν πίστευε ότι θα κρατούσε», είπε. Το 1995, το ζευγάρι εμφανίστηκε στο βίντεοκλιπ του τραγουδιού του «You Are Not Alone».

Τα δύο παιδιά της Πρίσλεϊ

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο Τζάκσον και η Πρίσλεϊ περνούσαν χρόνο στο ράντσο Neverland του στην κοιλάδα Santa Ynez της Καλιφόρνιας, και συχνά είχαν μαζί τους τα δύο παιδιά της Πρίσλεϊ, τον Μπέντζαμιν και τη Ράιλι Κέο.

«Πέρασα περισσότερο χρόνο στο Neverland παρά στο Graceland, για να είμαι ειλικρινής», είπε η Ράιλι στο Vanity Fair το 2023. «Αυτό ήταν ένα πραγματικό σπίτι, ενώ το Graceland ήταν ένα μουσείο κατά τη διάρκεια της ζωής μου».

Η αγάπη

Το σπίτι διέθετε παιχνίδια λούνα παρκ και εξωτικά ζώα, και ήταν εμπνευσμένο από τη Disneyland. «Εκ των υστέρων, καταλαβαίνω πόσο τρελά θα φαίνονταν όλα αυτά σε κάποιον από έξω» πρόσθεσε. «Αλλά όταν ζεις μέσα σε αυτά, είναι απλά η ζωή σου και η οικογένειά σου».

«Θυμάσαι μόνο την αγάπη, και εγώ αγαπούσα πραγματικά τον Μάικλ» είπε η Ράιλι.

Η αίτηση διαζυγίου

Η Πρίσλεϊ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 1996, αν και σύμφωνα με πληροφορίες το πρώην ζευγάρι παρέμεινε φιλικό.

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος και είμαι τυχερή που ήρθα τόσο κοντά του και που ζήσαμε τόσες εμπειρίες και περάσαμε τόσα χρόνια μαζί» έγραψε μετά το θάνατό του το 2009.

«Ελπίζω απεγνωσμένα ότι τώρα μπορεί να ανακουφιστεί από τον πόνο, την πίεση και την αναταραχή. Αξίζει να είναι ελεύθερος από όλα αυτά και ελπίζω να βρίσκεται σε ένα καλύτερο μέρος ή να βρεθεί».

«Επειδή γεννάς, επειδή αφήνεις κάποιον έγκυο, αυτό δεν σου δίνει αυτόματα τον τίτλο της μητέρας ή του πατέρα. Τα παιδιά μου δεν με αποκαλούν μαμά επειδή δεν θέλω να το κάνουν»

Ο γάμος με τη Ντέμπι Ρόου

Η Ρόου και ο Τζάκσον γνωρίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980, όταν εκείνη εργαζόταν ως νοσοκόμα και βοηθός του δερματολόγου του.

Έγιναν φίλοι, αλλά δεν υπήρξαν δημόσιες εμφανίσεις που να υποδηλώνουν ότι ήταν ζευγάρι πριν παντρευτούν τον Νοέμβριο του 1996 στην Αυστραλία.

Κατά τη διάρκεια του γάμου, το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά. Ο γιος τους, Πρινς, γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1997, και η κόρη τους, Πάρις, στις 3 Απριλίου 1998. Μετά το διαζύγιό τους το 2000, η Ρόου αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας σε ένα ράντσο στο Παλμντέιλ της Καλιφόρνια, ενώ ο Τζάκσον είχε την επιμέλεια των παιδιών.

Δεν θέλω

Το 2003 η Ρόου μίλησε στο βρετανικό GMTV για την «έλλειψη της παραμικρής σχέσης με τον Πρινς και την Πάρις» λέγοντας: «Επειδή γεννάς, επειδή αφήνεις κάποιον έγκυο, αυτό δεν σου δίνει αυτόματα τον τίτλο της μητέρας ή του πατέρα. Τα παιδιά μου δεν με αποκαλούν μαμά επειδή δεν θέλω να το κάνουν».

Πολύ καλή φίλη

Μετά τον θάνατο του Τζάκσον το 2009, η Ρόου προσπάθησε να επικοινωνήσει με την οικογένεια. «Η Ντέμπι ήταν απολύτως συντετριμμένη από τον θάνατο του Μάικλ», δήλωσε ο Μαρκ Σκάφελ, φίλος της Ρόου, στο People το 2009.

«Είχαν έναν απίστευτο δεσμό και φιλία ακόμη και πριν από τον γάμο… Η Ντέμπι ήταν πολύ καλή φίλη του Μάικλ όλα αυτά τα χρόνια».

Ο ρόλος της μητέρας του Τζάκσον

Η μητέρα του Τζάκσον, Κάθριν Τζάκσον, κατέθεσε με επιτυχία αίτηση στο δικαστήριο για την επιμέλεια των παιδιών του μετά το θάνατό του αφού στη διαθήκη του, ο Τζάκσον όρισε τη μητέρα του ως κηδεμόνα των παιδιών του.

Στην αίτησή της, η Κάθριν ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά «δεν έχουν καμία σχέση με τη βιολογική τους μητέρα» και «έχουν μια μακροχρόνια σχέση» με τη γιαγιά τους.

Μαμά και κόρη

«Ωστόσο, η Ντέμπι θέλει απλώς το καλύτερο για τα παιδιά», δήλωσε ο Σκάφελ στο People. «Το ενδιαφέρον της είναι να φροντίζονται τα παιδιά».

Όταν ήταν έφηβη, η Πάρις ανέπτυξε μια σχέση με τη Ρόου, και οι δύο έχουν μοιραστεί περιστασιακά φωτογραφίες από τον χρόνο που περνούν μαζί από τότε.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχικές φωτό: REUTERS