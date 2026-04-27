Ο γιατρός του Μάικλ Τζάκσον φυλακίστηκε για τον θάνατο του σταρ – Τώρα, άνοιξε νέο ιατρείο

Το 2011, ο Δρ Κόνραντ Μάρεϊ καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας λόγω του ρόλου του στον θάνατο του ποπ-σταρ Μάικλ Τζάκσον.

Διατήρησε την αθωότητά του μετά τη δίκη -δηλώνοντας στο CNN τον Απρίλιο του 2013 ότι βρισκόταν «στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή»- και συνέχισε να ασκεί το ιατρικό επάγγελμα αφού εξέτισε ποινή φυλάκισης λίγο μικρότερη των δύο ετών.

Λοιπόν, πού βρίσκεται ο Κόνραντ Μάρεϊ σήμερα;

«Είναι πολύ αισιόδοξος», δήλωσε η δικηγόρος του, Βαρελί Βας, στο ABC News τον Οκτώβριο του 2013 σχετικά με την αναστολή των αδειών του Μάρεϊ στην Καλιφόρνια, το Τέξας και τη Νεβάδα. «Από ό,τι καταλαβαίνω, πρόκειται να ασκήσει την ιατρική κάπου αλλού. Είναι έτοιμος να προσφύγει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο για να αγωνιστεί».

Μια δεκαετία αργότερα, άνοιξε ένα ιατρικό ινστιτούτο στη χώρα καταγωγής του, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, σύμφωνα με το Trinidad and Tobago Guardian.

Ας δούμε τι γίνεται στη ζωή του γιατρού, 15 χρόνια αφότου κρίθηκε υπεύθυνος για τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον.

Ο Μάρεϊ γνώρισε τον Τζάκσον το 2006

Ο τραγουδιστής του «Thriller» γνώρισε τον καρδιολόγο το 2006 μέσω ενός μέλους του περιβάλλοντός του, ο οποίος τον κάλεσε για να περιθάλψει την κόρη του, την Πάρις Τζάκσον, η οποία είχε αρρωστήσει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Λας Βέγκας.

Οι δύο άνδρες έγιναν φίλοι και, τρία χρόνια αργότερα, ο Τζάκσον προσέλαβε τον Μάρεϊ ως προσωπικό του γιατρό για την επικείμενη παγκόσμια περιοδεία του «This Is It».

Το NBC News ανέφερε ότι ο γιατρός θα κέρδιζε 150.000 δολάρια το μήνα από τον Τζάκσον και ότι εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε κατάσχεση του σπιτιού του στο Λας Βέγκας.

«Ο γιατρός του Μάικλ Τζάκσον ήταν πολύ σεβαστός, αλλά αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες» έγραψαν οι Los Angeles Times.

Καταδικάστηκε για ακούσια ανθρωποκτονία για τον θάνατο του Τζάκσον

Στις 25 Ιουνίου 2009, ο Τζάκσον πέθανε από οξεία δηλητηρίαση από προποφόλη, η οποία του προκάλεσε καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με το NPR.

Ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα μιας θανατηφόρας δόσης του αναισθητικού, την οποία ο Μάρεϊ ισχυρίστηκε ότι του χορήγησε κατόπιν αιτήματος του τραγουδιστή για να τον βοηθήσει να κοιμηθεί.

Ο θάνατος του Τζάκσον κρίθηκε ανθρωποκτονία, και ο καρδιολόγος από το Λας Βέγκας κατηγορήθηκε αργότερα για ακούσια ανθρωποκτονία, σύμφωνα με το CNN.

Ο Μάρεϊ δήλωσε αθώος, με τους δικηγόρους υπεράσπισής του να υποστηρίζουν ότι ο αποθανών τραγουδιστής έκανε μόνος του την ένεση με την προποφόλη όταν ο γιατρός του είχε γυρίσει την πλάτη.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι ο Μάρεϊ «ενήργησε επανειλημμένα με βαριά αμέλεια» χορηγώντας το φάρμακο χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό παρακολούθησης και περιμένοντας πάνω από μία ώρα για να καλέσει το 911.

Τον Νοέμβριο του 2011, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Ο Μάρεϊ αποφυλακίστηκε το 2013

Παρότι είχε καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, ο Μάρεϊ αποφυλακίστηκε από την Κεντρική Φυλακή Ανδρών του Λος Άντζελες μετά από δύο χρόνια.

Ο δικηγόρος του δήλωσε στο ABC News ότι η μείωση της ποινής του δεν οφειλόταν σε καλή συμπεριφορά, αλλά στην κάλυψη του χρόνου που είχε ήδη εκτίσει, καθώς του αναγνωριζόταν μία επιπλέον ημέρα για κάθε ημέρα που περνούσε στη φυλακή.

«Η θέση του Δρ. Μάρεϊ είναι και πάντα ήταν ότι θα δικαιωθεί σε όλα αυτά», δήλωσε τότε ο δικηγόρος του από το Τέξας, Τσαρλς Πέκαμ. «Είναι καλός γιατρός και πρέπει να επιστρέψει στην άσκηση της ιατρικής για τους ασθενείς που την χρειάζονται».

Άνοιξε ιατρικό ινστιτούτο στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Από την αποφυλάκισή του, ο Μάρεϊ έχει κάνει αρκετές προσπάθειες να επιστρέψει στον ιατρικό κλάδο, παρόλο που οι ιατρικές του άδειες είχαν ανασταλεί στην Καλιφόρνια και τη Νεβάδα και είχαν ανακληθεί στο Τέξας.

Το ABC News ανέφερε ότι υπέβαλε αίτηση για την επαναφορά της άδειας του στο Τέξας το 2013, ενώ βρισκόταν ακόμη στη φυλακή, και δήλωσε στο Inside Edition τον Μάιο του 2016 ότι παρείχε νόμιμα δωρεάν συμβουλές σε ασθενείς στη Φλόριντα.

«Έχω χάσει πάρα πολλά» είπε ο Μάρεϊ τότε. «Έχω χάσει τα πάντα. Όλα όσα είχα συγκεντρώσει μου έχουν αφαιρεθεί ως αποτέλεσμα μιας άδικης απόφασης. Είμαι και παραμένω αθώος».

«Δεν τα παράτησα»

Τον Μάιο του 2023, άνοιξε το DCM Medical Institute στο El Socorro, San Juan, στην Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Δήλωσε στην εφημερίδα Trinidad and Tobago Guardian ότι το ίδρυσε αφού οι συνάδελφοί του τον έκαναν να νιώσει ότι «αποτελούσε απειλή για να παραμείνει στον κλάδο».

«Το μόνο που ήθελα εγώ από την άλλη ήταν να συνεργαστώ, να εκπαιδεύσω περαιτέρω και να ενσταλάξω τη φροντίδα σε όλο και περισσότερους» ισχυρίστηκε ο Μάρεϊ. «Ωστόσο, αποφάσισαν να μου κλείσουν τον δρόμο όταν είδαν τις επεμβάσεις που πραγματοποιούσα».

Συνέχισε: «Ήταν δύσκολο. Αντιμετώπισα το κλείσιμο των συνόρων της χώρας για δύο χρόνια, αλλά δεν τα παράτησα. Ένιωσα ότι έπρεπε να είμαι αμείλικτος».

Πού βρίσκεται ο Κόνραντ Μάρεϊ τώρα;

Αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάρεϊ ζούσε κοντά στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα το 2016, αργότερα επέστρεψε στη γενέτειρά του, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Η εφημερίδα Trinidad and Tobago Guardian ανέφερε ότι το 2018, ο Μάρεϊ άσκησε αγωγή κατά του Ιατρικού Συμβουλίου της Τρινιντάντ και Τομπάγκο (MBTT) για την άρνησή του να δεχτεί τα ετήσια τέλη εγγραφής του, τα οποία θα του επέτρεπαν να ασκήσει την ιατρική στη χώρα.

Πριν ανοίξει το DCM Medical Institute, ο Μάρεϊ ασκούσε ιδιωτική ιατρική σε ένα γηροκομείο στο Chaguanas. Οι άδειές του φαίνεται να παραμένουν ανασταλείσες στις ΗΠΑ.

*Με στοιχεία από people.com