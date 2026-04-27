magazin
Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
# ΤΡΑΜΠ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο γιατρός του Μάικλ Τζάκσον φυλακίστηκε για τον θάνατο του σταρ – Τώρα, άνοιξε νέο ιατρείο
Fizz 27 Απριλίου 2026, 11:30

Ο γιατρός του Μάικλ Τζάκσον φυλακίστηκε για τον θάνατο του σταρ – Τώρα, άνοιξε νέο ιατρείο

Ο Κόνραντ Μάρεϊ εξέτισε ποινή φυλάκισης δύο ετών για τον ρόλο του στον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον το 2009.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Spotlight

Το 2011, ο Δρ Κόνραντ Μάρεϊ καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας λόγω του ρόλου του στον θάνατο του ποπ-σταρ Μάικλ Τζάκσον.

Διατήρησε την αθωότητά του μετά τη δίκη -δηλώνοντας στο CNN τον Απρίλιο του 2013 ότι βρισκόταν «στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή»- και συνέχισε να ασκεί το ιατρικό επάγγελμα αφού εξέτισε ποινή φυλάκισης λίγο μικρότερη των δύο ετών.

Λοιπόν, πού βρίσκεται ο Κόνραντ Μάρεϊ σήμερα;

«Είναι πολύ αισιόδοξος», δήλωσε η δικηγόρος του, Βαρελί Βας, στο ABC News τον Οκτώβριο του 2013 σχετικά με την αναστολή των αδειών του Μάρεϊ στην Καλιφόρνια, το Τέξας και τη Νεβάδα. «Από ό,τι καταλαβαίνω, πρόκειται να ασκήσει την ιατρική κάπου αλλού. Είναι έτοιμος να προσφύγει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο για να αγωνιστεί».

Μια δεκαετία αργότερα, άνοιξε ένα ιατρικό ινστιτούτο στη χώρα καταγωγής του, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, σύμφωνα με το Trinidad and Tobago Guardian.

Ας δούμε τι γίνεται στη ζωή του γιατρού, 15 χρόνια αφότου κρίθηκε υπεύθυνος για τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον.

YouTube thumbnail

Ο Μάρεϊ γνώρισε τον Τζάκσον το 2006

Ο τραγουδιστής του «Thriller» γνώρισε τον καρδιολόγο το 2006 μέσω ενός μέλους του περιβάλλοντός του, ο οποίος τον κάλεσε για να περιθάλψει την κόρη του, την Πάρις Τζάκσον, η οποία είχε αρρωστήσει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Λας Βέγκας.

Οι δύο άνδρες έγιναν φίλοι και, τρία χρόνια αργότερα, ο Τζάκσον προσέλαβε τον Μάρεϊ ως προσωπικό του γιατρό για την επικείμενη παγκόσμια περιοδεία του «This Is It».

Το NBC News ανέφερε ότι ο γιατρός θα κέρδιζε 150.000 δολάρια το μήνα από τον Τζάκσον και ότι εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε κατάσχεση του σπιτιού του στο Λας Βέγκας.

«Ο γιατρός του Μάικλ Τζάκσον ήταν πολύ σεβαστός, αλλά αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες» έγραψαν οι Los Angeles Times.

Φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2009 και χρονολογείται από τις 7 Ιουλίου 2006, στην οποία απεικονίζεται ο γιατρός του Αμερικανού ποπ τραγουδιστή Μάικλ Τζάκσον, Δρ Κόνραντ Μάρεϊ, στο Καρδιολογικό Κέντρο Acres Homes, στο κτίριο Tidwell Professional Building, στο Χιούστον του Τέξας, ΗΠΑ. EPA/THOMAS NGUYEN

Καταδικάστηκε για ακούσια ανθρωποκτονία για τον θάνατο του Τζάκσον

Στις 25 Ιουνίου 2009, ο Τζάκσον πέθανε από οξεία δηλητηρίαση από προποφόλη, η οποία του προκάλεσε καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με το NPR.

Ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα μιας θανατηφόρας δόσης του αναισθητικού, την οποία ο Μάρεϊ ισχυρίστηκε ότι του χορήγησε κατόπιν αιτήματος του τραγουδιστή για να τον βοηθήσει να κοιμηθεί.

Ο θάνατος του Τζάκσον κρίθηκε ανθρωποκτονία, και ο καρδιολόγος από το Λας Βέγκας κατηγορήθηκε αργότερα για ακούσια ανθρωποκτονία, σύμφωνα με το CNN.

Ο Μάρεϊ δήλωσε αθώος, με τους δικηγόρους υπεράσπισής του να υποστηρίζουν ότι ο αποθανών τραγουδιστής έκανε μόνος του την ένεση με την προποφόλη όταν ο γιατρός του είχε γυρίσει την πλάτη.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι ο Μάρεϊ «ενήργησε επανειλημμένα με βαριά αμέλεια» χορηγώντας το φάρμακο χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό παρακολούθησης και περιμένοντας πάνω από μία ώρα για να καλέσει το 911.

Τον Νοέμβριο του 2011, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

1 Μαρτίου 2005 / Ο Μάικλ Τζάκσον χαιρετά τους θαυμαστές του κατά την άφιξή του στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα στη Σάντα Μαρία της Καλιφόρνιας, ΗΠΑ. Η εφημερίδα «Los Angeles Times» ανέφερε στις 24 Αυγούστου 2009 ότι οι αξιωματούχοι του ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες εντόπισαν θανατηφόρα επίπεδα του ισχυρού αναισθητικού προποφόλης μετά την εξέταση της σορού του Μάικλ Τζάκσον, σύμφωνα με ένορκη βεβαίωση εντάλματος έρευνας που αποσφραγίστηκε στις 24 Αυγούστου στο Χιούστον. Ο γιατρός του Τζάκσον, Κόνραντ Μάρεϊ, δήλωσε στους ντετέκτιβ της αστυνομίας του Λος Άντζελες ότι θεράπευε τον Τζάκσον για αϋπνία για περίπου έξι εβδομάδες. EPA/JOHN G. MABANGLO

Ο Μάρεϊ αποφυλακίστηκε το 2013

Παρότι είχε καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, ο Μάρεϊ αποφυλακίστηκε από την Κεντρική Φυλακή Ανδρών του Λος Άντζελες μετά από δύο χρόνια.

Ο δικηγόρος του δήλωσε στο ABC News ότι η μείωση της ποινής του δεν οφειλόταν σε καλή συμπεριφορά, αλλά στην κάλυψη του χρόνου που είχε ήδη εκτίσει, καθώς του αναγνωριζόταν μία επιπλέον ημέρα για κάθε ημέρα που περνούσε στη φυλακή.

«Η θέση του Δρ. Μάρεϊ είναι και πάντα ήταν ότι θα δικαιωθεί σε όλα αυτά», δήλωσε τότε ο δικηγόρος του από το Τέξας, Τσαρλς Πέκαμ. «Είναι καλός γιατρός και πρέπει να επιστρέψει στην άσκηση της ιατρικής για τους ασθενείς που την χρειάζονται».

Άνοιξε ιατρικό ινστιτούτο στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Από την αποφυλάκισή του, ο Μάρεϊ έχει κάνει αρκετές προσπάθειες να επιστρέψει στον ιατρικό κλάδο, παρόλο που οι ιατρικές του άδειες είχαν ανασταλεί στην Καλιφόρνια και τη Νεβάδα και είχαν ανακληθεί στο Τέξας.

Το ABC News ανέφερε ότι υπέβαλε αίτηση για την επαναφορά της άδειας του στο Τέξας το 2013, ενώ βρισκόταν ακόμη στη φυλακή, και δήλωσε στο Inside Edition τον Μάιο του 2016 ότι παρείχε νόμιμα δωρεάν συμβουλές σε ασθενείς στη Φλόριντα.

«Έχω χάσει πάρα πολλά» είπε ο Μάρεϊ τότε. «Έχω χάσει τα πάντα. Όλα όσα είχα συγκεντρώσει μου έχουν αφαιρεθεί ως αποτέλεσμα μιας άδικης απόφασης. Είμαι και παραμένω αθώος».

YouTube thumbnail

«Δεν τα παράτησα»

Τον Μάιο του 2023, άνοιξε το DCM Medical Institute στο El Socorro, San Juan, στην Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Δήλωσε στην εφημερίδα Trinidad and Tobago Guardian ότι το ίδρυσε αφού οι συνάδελφοί του τον έκαναν να νιώσει ότι «αποτελούσε απειλή για να παραμείνει στον κλάδο».

«Το μόνο που ήθελα εγώ από την άλλη ήταν να συνεργαστώ, να εκπαιδεύσω περαιτέρω και να ενσταλάξω τη φροντίδα σε όλο και περισσότερους» ισχυρίστηκε ο Μάρεϊ. «Ωστόσο, αποφάσισαν να μου κλείσουν τον δρόμο όταν είδαν τις επεμβάσεις που πραγματοποιούσα».

Συνέχισε: «Ήταν δύσκολο. Αντιμετώπισα το κλείσιμο των συνόρων της χώρας για δύο χρόνια, αλλά δεν τα παράτησα. Ένιωσα ότι έπρεπε να είμαι αμείλικτος».

Πού βρίσκεται ο Κόνραντ Μάρεϊ τώρα;

Αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάρεϊ ζούσε κοντά στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα το 2016, αργότερα επέστρεψε στη γενέτειρά του, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Η εφημερίδα Trinidad and Tobago Guardian ανέφερε ότι το 2018, ο Μάρεϊ άσκησε αγωγή κατά του Ιατρικού Συμβουλίου της Τρινιντάντ και Τομπάγκο (MBTT) για την άρνησή του να δεχτεί τα ετήσια τέλη εγγραφής του, τα οποία θα του επέτρεπαν να ασκήσει την ιατρική στη χώρα.

Πριν ανοίξει το DCM Medical Institute, ο Μάρεϊ ασκούσε ιδιωτική ιατρική σε ένα γηροκομείο στο Chaguanas. Οι άδειές του φαίνεται να παραμένουν ανασταλείσες στις ΗΠΑ.

*Με στοιχεία από people.com

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο STOXX το αναβάθμισε στις ανεπτυγμένες αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Κόσμος
Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Ένστικτο 26.04.26

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
«Μην τον αφήσετε» 26.04.26

Οι αντιδράσεις γύρω από την εμπλοκή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala φτάνουν και στο μετρό της Νέας Υόρκης

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
Βίντεο 26.04.26

«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Normal 26.04.26

Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
«Στα όρια μου» 25.04.26

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του
Φωτογραφίες 25.04.26

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

inStream - Ροή Ειδήσεων
Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές – Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου
Πυρά στην κυβέρνηση 27.04.26

«Η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο

«Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες
Ελλάδα 27.04.26

Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν ασκήθηκαν, μετά και το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς παραλείψεις στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα»

Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν με τον Τσάβι Σίμονς, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο και θα χάσει εκτός από το υπόλοιπο της σεζόν με την Τότεναμ και το Μουντιάλ 2026 με την εθνική Ολλανδίας.

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Ελλάδα 27.04.26

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο καταγράφεται 13χλμ νότια του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5,1 χιλιόμετρα

Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson από τον ΟΦΗ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την Ελλάδα, αρκεί οι ομάδες μας να το εκμεταλλευτούν – Η μεγάλη ευκαιρία για ένα ιστορικό 5/5 και ο… αστερίσκος του Παναθηναϊκού

Τουκαλάς: Ευχαριστίες για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του ως πρώτου στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»
«Νοσηρά φαινόμενα» 27.04.26

Ο Αντόνιο Γκράμσι, που έφυγε σαν σήμερα το 1937, δεν μίλησε για «εποχή τεράτων», ωστόσο η συγκεκριμένη σημείωσή του διατηρεί εξαιρετική επικαιρότητα

Ιράν: Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ – Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τα πυρηνικά
Axios 27.04.26

Σύμφωνα με το Axios το Ιράν κατέθεσε στους πακιστανούς μεσολαβητές μία πρόταση όπου περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη μετάθεση της συζήτησης για τα πυρηνικά σε επόμενη φάση

ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν Βαρδακαστάνη και Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να… αρχίσουν τα όργανα – Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και ο στόχος της ενότητας
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Την έναρξη της προεκλογικής περιόδου κήρυξε επίσημα κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο Νίκος Ανδρουλάκη, με τα μέλη του οργάνου να υπερψηφίζουν τον Γιάννη Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του κόμματος και να εκλέγουν το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ
Κόσμος 27.04.26

Ο ύποπτος για την επίθεση θα κατηγορηθεί για οπλοκατοχή και επίθεση, μετά από ένα περιστατικό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τραυματικό»

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο οικονομικό έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο βασικός μέτοχος, η CVC, «για τον οποίο δουλεύει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι ο βέβαιος κερδισμένος, τονίζει, μιλώντας για το «μεγάλο κόλπο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
Cookies