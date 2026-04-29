«Ντου» των οπαδών της Σάντος σε Αράο: «Τραγικός, δεν γίνεται να συνεχίσει να παίζει» (vid)
Ο Γουίλιαν Αράο δεν περνάει εύκολες στιγμές στη Σάντος, με τους οπαδούς της ομάδας να εξαπολύουν… πυρά στα σχόλια εναντίον του.
- Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος στην Καλαμάτα - Τι εξετάζουν οι αρχές
- Χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα - Φόβος για ουκρανική επίθεση
- Στο 9% η ανεργία τον Μάρτιο – Αυξημένο το ποσοστό για τις γυναίκες
- Ξεμπλοκάρουν οι αγροτικές ενισχύσεις - Τι προβλέπει σχετική ρύθμιση
Η Σάντος ήρθε ισόπαλη με 1-1 στο Κόπα Σουνταμερικάνα κόντρα στη Σαν Λορέντζο και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Γουίλιαν Αράο προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους φιλάθλους, κυρίως λόγω ενός σοβαρού λάθους που οδήγησε στο γκολ των αντιπάλων.
Η ισοπαλία αυτή κράτησε τη Σάντος χωρίς νίκη στη διοργάνωση, αυξάνοντας την πίεση προς την ομάδα και τον προπονητή Κούκα, ενώ ο πρώην Βραζιλιάνος μέσος του τριφυλλιού, δέχτηκε επίθεση στα social media για την εμφάνιση του.
Τα αρνητικά σχόλια για τον Αράο από τον κόσμο της Σάντος:
Το όνομα του έμπειρου παίκτη έγινε γρήγορα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μετά τη λήξη του αγώνα. «Ο Αράο πέρασε όλο το παιχνίδι κυνηγώντας τη μπάλα και τον αντίπαλο. Τραγικός» έγραψε ένας φίλαθλος, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Ο Αράο δεν αντέχει πλέον σωματικά, δεν γίνεται να συνεχίσει ως επαγγελματίας παίκτης…».
«Το λάθος του Αράο κόστισε, δεν βρήκε ρυθμό σήμερα», «Η Σάντος δεν έπαιξε άσχημα, αλλά τα λάθη των Αράο και Μπραζάο της στέρησαν τη νίκη», «Ο Ουίλιαν Αράο χαλάει τις στημένες φάσεις της ομάδας», ήταν κάποια άλλα από τα αρνητικά σχόλια για τον έμπειρο αμυντικό μέσο.
Δείτε την επίμαχη φάση με τον Αράο:
Gol do San Lorenzo. Falha do Arão e do Brazão. pic.twitter.com/poqk5M6npY
— Central Santos Futebol Clube (@sfcmemeclube) April 28, 2026
- «Θέμα ημερών να ανακοινώσει την επόμενη ομάδα του ο Σαλάχ»
- Παναθηναϊκός: «Κατέβηκε» η ανάρτηση της Euroleague με την τάπα του Μπαντιό στον Ναν
- Μαρκοϊσβίλι: «Αν είδατε κάποιον να χαλαρώνει είναι λάθος, πρέπει να είμαστε καλύτεροι»
- Μιλουτίνοφ για την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Είναι τιμή μου να φωνάζουν το όνομά μου»
- Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)
- AS: «Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Βλαχοδήμο»
- Αμφίβολοι για το Game 2 με τη Μονακό οι Ντόρσεϊ και Γουόρντ
- Μπαρτζώκας: «Να αφήσουμε τους μεγαλεπήβολους στόχους και τις δηλώσεις»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις