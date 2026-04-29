Η Σάνον Ελίζαμπεθ έβγαλε με το «καλημέρα» 1 εκατ. δολάρια στο OnlyFans

Η Σάνον Ελίζαμπεθ φαίνεται πέτυχε διάνα με την είσοδό της στο OnlyFans, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα έσοδά της πλησίασαν το 1 εκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Page Six.

Πηγές αναφέρουν ότι μέχρι τη Δευτέρα το ποσό είχε ήδη ξεπεράσει το επταψήφιο όριο, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από την άμεση επικοινωνία της με συνδρομητές. «Πάνω από τα μισά έσοδα ήρθαν από προσωπικά μηνύματα, ενώ τα υπόλοιπα προήλθαν από φιλοδωρήματα και αναρτήσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά άνθρωπος κοντά στην ηθοποιό.

Τι θα κάνει τα χρήματα

Μέρος των χρημάτων, πάντως, δεν θα μείνει στην τσέπη της. Όπως έκανε γνωστό ο εκπρόσωπός της, η ηθοποιός σκοπεύει να στηρίξει το έργο του Shannon Elizabeth Foundation, οργανώνοντας μεταξύ άλλων και ένα φιλανθρωπικό γκαλά στο Λας Βέγκας μέσα στο καλοκαίρι.

«Είναι από τους ανθρώπους που δεν σταματούν ποτέ να δουλεύουν και απολαμβάνει πραγματικά την επαφή με τον κόσμο της», ανέφερε ο ίδιος.

Η απόφασή της να ανοίξει λογαριασμό στην πλατφόρμα ήρθε σε μια περίοδο προσωπικών αλλαγών. Λίγο πριν, είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, Σάιμον Μπόρχερτ, αν και η ίδια διευκρίνισε αργότερα πως ο χωρισμός τους είχε επέλθει ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Νιώθω πιο δυνατή και πιο καθαρή μέσα μου από ποτέ», δήλωσε σε συνέντευξή της, περιγράφοντας τη νέα φάση της ζωής της.

Η ίδια εξηγεί ότι η κίνηση προς το OnlyFans δεν αφορά μόνο τα χρήματα, αλλά και την ανάγκη για ουσιαστική επαφή με το κοινό της. «Η επαφή με τους θαυμαστές μου μού θύμισε πόσο σημαντικοί ήταν όλα αυτά τα χρόνια και πόσο μου είχε λείψει αυτή η ενέργεια», ανέφερε.

«Μέσα από αυτή την πλατφόρμα μπορώ να δείξω μια πιο αληθινή, ανεπιτήδευτη πλευρά της ζωής μου και να δημιουργήσω μια σύνδεση που δεν υπάρχει αλλού», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι θα μοιράζεται και υλικό που δεν δημοσιεύεται πουθενά αλλού.

Η Ελίζαμπεθ είχε παντρευτεί τον Μπόρχερτ το 2021, έξι χρόνια μετά τη γνωριμία τους. Το πρώην ζευγάρι δεν απέκτησε παιδιά.