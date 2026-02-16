Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media

Με φόντο την εκρηκτική ανάπτυξη πλατφορμών συνδρομητικού περιεχομένου για ενηλίκους, όπως το OnlyFans, έχει αναδυθεί στη Γαλλία ένα παράλληλο «οικοσύστημα» διαχείρισης δημιουργών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του γαλλικού δικτύου BFM TV, πρόκειται για μαζικό φαινόμενο προσέγγισης γυναικών – ακόμη και ανήλικων – μέσω κοινωνικών δικτύων, με υποσχέσεις γρήγορων και υψηλών κερδών.

Όπως μεταδίδει το BFM, η 27χρονη Μοργκάν, που ζει στη Γαλλία, έλαβε στα τέλη Ιανουαρίου μήνυμα στο Instagram από νεαρό ονόματι Αλεξί. Εκείνος της παρουσίασε ένα «business που πάει πολύ καλά», το λεγόμενο OFM (OnlyFans Management).

Στα δημόσια stories του εμφανίζονταν φωτογραφίες από το Ντουμπάι, γιοτ και στιγμιότυπα με υποτιθέμενα έσοδα: «10.000 δολάρια σε μία εβδομάδα», «1.870 δολάρια σε μία ημέρα». Σύμφωνα με το προφίλ του, είναι ακόμη φοιτητής.

Το OFM αφορά τη διαχείριση λογαριασμών δημιουργών σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans και το γαλλικής προέλευσης MYM, που λειτουργούν με συνδρομές και πωλήσεις εξατομικευμένου περιεχομένου.

Έως και 600 μηνύματα την ημέρα

Σύμφωνα με το BFM, πολλοί αυτοαποκαλούμενοι managers είναι νεαροί άνδρες που προβάλλουν στα social media εικόνες πολυτελούς ζωής και διαγράμματα με δεκάδες χιλιάδες ευρώ μηνιαίως.

Για να εντοπίσουν «μοντέλα», στέλνουν μαζικά μηνύματα σε άγνωστες γυναίκες. Σε βίντεο «εκπαίδευσης» που επικαλείται το BFM, προτείνεται η αποστολή έως 100 μηνυμάτων ημερησίως ανά λογαριασμό, με χρήση 4 έως 6 διαφορετικών προφίλ — δηλαδή δυνητικά έως και 600 προσεγγίσεις την ημέρα.

Η Μοργκάν δηλώνει ότι λαμβάνει τέτοιες προτάσεις εδώ και περίπου δύο χρόνια. Αντίστοιχη εμπειρία περιγράφει και η 22χρονη Ινές, παρότι έχει περιορισμένη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα.

Τα πραγματικά έσοδα και η νομοθετική αντίδραση

Παρά τις υποσχέσεις για άμεσο πλουτισμό, σύμφωνα με κοινοβουλευτική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο από τον βουλευτή Αρτύρ Ντελαπόρτ και τον πρώην βουλευτή Στεφάν Βοζετά, το μέσο μηνιαίο εισόδημα δημιουργών που δραστηριοποιούνται στο OnlyFans στη Γαλλία είναι κάτω από 300 ευρώ. Μόλις το 1% ξεπερνά τις 10.000 ευρώ μηνιαίως.

Το BFM αναφέρει επίσης ότι προσεγγίζονται και ανήλικες. Η 21χρονη Νεσάγια δηλώνει ότι δεχόταν μηνύματα ήδη από τα 17 της.

Το ζήτημα έχει φτάσει στο γαλλικό κοινοβούλιο. Ο Αρτύρ Ντελαπόρτ ζητεί αυστηρότερη ποινικοποίηση τέτοιων πρακτικών, ενώ πρόταση νόμου για τη δημιουργία του αδικήματος «σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο διαδίκτυο» έχει εγκριθεί από τη γαλλική Γερουσία. Η εισηγήτρια, η γερουσιάστρια Μαρί Μερσιέ, κάνει λόγο για «μαστροπούς που αυτοαποκαλούνται managers».

Η προβλεπόμενη ποινή φτάνει έως τα επτά έτη κάθειρξης και πρόστιμο 150.000 ευρώ σε περιπτώσεις απειλής, εξαναγκασμού ή εκμετάλλευσης ευαλωτότητας.

*Mε πληροφορίες: BFM TV