magazin
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
03.01.2026 | 09:49
Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πάιπερ Ροκέλ: Ρεκόρ εσόδων σε ένα 24ωρο για τη 18χρονη YouTuber στο OnlyFans – Eκατομμύρια, κατακραυγή και η σκοτεινή μητέρα
Go Fun 03 Ιανουαρίου 2026 | 11:50

Πάιπερ Ροκέλ: Ρεκόρ εσόδων σε ένα 24ωρο για τη 18χρονη YouTuber στο OnlyFans – Eκατομμύρια, κατακραυγή και η σκοτεινή μητέρα

Από το YouTube στην ενήλικη ηδολονοβλεψία του OnlyFans, η kidfluencer Πάιπερ Ροκέλ συνεχίζει να εμπορεύεται τη ζωή της online

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Spotlight

Η influencer Πάιπερ Ροκέλ, το κορίτσι φαινόμενο στην οικονομία των δημιουργών, ενηλικιώθηκε και έκανε το ντεμπούτο της στο OnlyFans.

Εξοικειωμένη με την έκθεση ήδη από την ηλικία των οκτώ ετών (η Ροκέλ κάνει τη ζωή της θέαμα καθημερινά στο YouTube) η κίνηση της διαβόητης kidfluencer να εγκαινιάσει λογαριασμό στην πλατφόρμα του OF την πρώτη ημέρα του 2026, μόλις συμπλήρωσε τα 18 της χρόνια, θεωρήθηκε από πολλούς ως η φυσική —αν και ηθικά αμφιλεγόμενη— εξέλιξη μιας καριέρας χτισμένης πάνω στην έκθεση.

Απαντώντας σε επικριτές και πολέμιους η Ροκέλ ευχαρίστησε την κοινότητα της πλατφόρμας για την υποδοχή και τα κέρδη.

«Είστε οι καλύτεροι, σας ευχαριστώ που μου αλλάξατε τη ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενη στους χιλιάδες χρήστες που έσπευσαν να πληρώσουν για το περιεχόμενό της στο OnlyFans.

Η ανάρτηση της, η οποία συνοδευόταν από ένα screenshot με το ποσό των 2.9 εκατομμυρίων δολαρίων, θεωρήθηκε από πολλούς ως μια προσπάθεια να νομιμοποιήσει ηθικά μια κίνηση, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η ίδια υποστηρίζει πως τα έσοδά της έφτασαν τα 2.9 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο εικοσιτετράωρο, δημοσιεύοντας αποδεικτικά στοιχεία που πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν ως προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας, ενώ άλλοι τα εξέλαβαν ως την απόλυτη απόδειξη της «αρπακτικής» φύσης του κοινού της που μετράει εκατομμύρια followers.

Η Ροκέλ, πέρα από τα 12 εκατομμύρια συνδρομητές στο κανάλι της στο YouTube, μετράει επιπλέον 18 εκατ. στο TikTok και 6.6 στο Instagram.

Πέρα από την οικονομική διάσταση, η υπόθεση έχει πυροδοτήσει μια βαθιά ηθική συζήτηση. Το γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν να εγγραφούν στο κανάλι της αμέσως μόλις συμπλήρωσε το νόμιμο όριο ηλικίας χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «εξαιρετικά ανησυχητικό».

Οι επικριτές επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα κοινό που παρακολουθούσε τη Ροκέλ όταν ήταν ακόμα παιδί στο YouTube και περίμενε την ενηλικίωσή της για να καταναλώσει περιεχόμενο ενηλίκων.

Στα κοινωνικά δίκτυα κυριάρχησαν σχόλια που την χαρακτήριζαν «θύμα του αρπακτικού καπιταλισμού», τονίζοντας την τραγικότητα μιας πορείας όπου η παιδική ηλικία θυσιάστηκε στον βωμό των εκατομμυρίων.

Το post δεν έμεινε για πολύ στον αέρα της πλατφόρμας Χ, καθώς διαγράφηκε λίγη ώρα αργότερα, αφήνοντας πίσω της ερωτήματα για το αν η απόσυρσή της οφειλόταν στις κατηγορίες περί πλαστογραφίας των στοιχείων ή στην κατακραυγή για το περιεχόμενο της δήλωσης από τη Ροκέλ που είναι ένα από τα πολλά «παιδιά-σταρ» της αλγοριθμικής ηδοβοβλεψίας και ως εμπόρευμα στα social τροφοδοτούν μια αμφιλεγόμενη βιομηχανία δισεκατομμυρίων.

«Συμμορία» και κατηγορίες για κακοποίηση

Η πρεμιέρα της Ροκέλ στο OnlyFans έκανε πολλούς χρήστες να υπενθυμίσουν το βαρύ ιστορικό της μητέρας και μάνατζέρ της, Τίφανι Σμιθ.

Η Σμιθ δημιούργησε το 2017 το The Squad [Συμμορία], μια ομάδα ανήλικων influencers που πρωταγωνιστούσαν σε βίντεο της Ροκέλ.

Η διασταύρωση των πληροφοριών από τις δικαστικές αρχές αποκαλύπτει πως 11 πρώην μέλη αυτής της ομάδας κατέθεσαν αγωγή, κατηγορώντας τη Σμιθ για συναισθηματική, σωματική και σε ορισμένες περιπτώσεις σεξουαλική κακοποίηση.

Οι καταγγελίες περιλάμβαναν εξαντλητικά ωράρια εργασίας χωρίς διαλείμματα για φαγητό ή μελέτη, καθώς και σοκαριστικές αναφορές για ανάρμοστες συμπεριφορές στο πλατό.

Η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά τον Οκτώβριο του 2024 με την καταβολή 1.85 εκατομμυρίων δολαρίων από την πλευρά της Σμιθ, η οποία συνεχίζει να αρνείται κάθε κατηγορία.

Η μητέρα που έστελνε τα εσώρουχα της κόρης της σε αγνώστους

Το ντοκιμαντέρ του Netflix Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing έφερε στο φως ακόμη πιο ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, όπως την καταγγελία ότι η Σμιθ έστελνε χρησιμοποιημένα εσώρουχα της ανήλικης τότε κόρης της σε αγνώστους.

Η μετάβαση της Ροκέλ στο OnlyFans, λίγο μετά την ενηλικίωσή της, ερμηνεύεται από πολλούς ειδικούς ως η τραγική κατάληξη μιας πορείας όπου τα όρια μεταξύ παιδικής ηλικίας και εμπορευματοποίησης είχαν χαθεί προ πολλού.

YouTube thumbnail

Η μετάβαση στην πλατφόρμα ενηλίκων μοιάζει πλέον με το τελευταίο κεφάλαιο μιας στρατηγικής που ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια, προκαλώντας ερωτήματα για το αν η απόφαση αυτή ήταν πράγματι μια ελεύθερη επιλογή της 18χρονης ή το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας καθοδήγησης της μητέρας και μάνατζερ της.

Η Ροκέλ εξακολουθεί να απασχολεί τη διαδικτυακή κοινότητα που παραμένει διχασμένη απέναντι στην kidfluencer, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για ένα σύγχρονο δουλεμπόριο ψηφιακής μορφής, όπου το κέρδος θυσιάζει την ψυχική υγεία και την αξιοπρέπεια ανήλικων δημιουργών με την υπόθεση να αναδεικνύει τους κινδύνους του ψηφιακού καπιταλισμού σε βάρος παιδιών που μεγαλώνουν μπροστά στις κάμερες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Με «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ μπαίνουν στο 2026 

Σούπερ μάρκετ: Με «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ μπαίνουν στο 2026 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Κόσμος
Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

inWellness
Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες
Κυάνωση 03.01.26

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
Δύσκολη χρονιά; 03.01.26

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2025 τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Σύνταξη
Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά
«Αισθάνεται ευλογημένη» 02.01.26

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά

Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους με τις κόρες της στην Αυστραλία, έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν.

Σύνταξη
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
(Α)σόβαροι 02.01.26

Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες
Ομορφιά ως παγίδα 02.01.26

«Ήταν λάθος που μεγάλωσα τη Φαίδρα μόνη μου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες

Με αφοπλιστικά εξομολογητική διάθεση, η Βάνα Μπάρμπα υποδέχθηκε το 2026 ξετυλίγοντας το νήμα της ζωής της στην εκπομπή Στούντιο 4

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή
Χαμός 02.01.26

Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή

Ο γνωστός παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας βρέθηκε αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και πέρασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μαγαζί που τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος, ανεβαίνοντας στη σκηνή και ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

Σύνταξη
Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες – Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά
Πρόοδος; 02.01.26

Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες - Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, γνωστή και ως «Γιαπωνέζα Θάτσερ», διεκδικεί καλύτερες εγκαταστάσεις για τις γυναίκες, ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξημένη εκπροσώπησή τους στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»
Ανατροπή 01.01.26

Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»

«Όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ Γκέιν ήταν μια σειρά από γκροτέσκες περιγραφές φρίκης» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ
10 χρόνια χωρίς 03.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ

Με αφορμή τα δέκα χρόνια από την ημέρα που ο Ντέιβιντ Μπόουι έγινε αστρόσκονη, ένα νέο καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ανατέμνει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άγιοι Ανάργυροι: Διαρρήκτης εισέβαλε σε οικία αλλά έγινε αντιληπτός – Στην προσπάθεια να διαφύγει έπεσε από την ταράτσα
Άγιοι Ανάργυροι 03.01.26

Διαρρήκτης εισέβαλε σε οικία αλλά έγινε αντιληπτός - Στην προσπάθεια να διαφύγει έπεσε από την ταράτσα

Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
Η AI μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία – Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης
Έρευνα 03.01.26

Η ΑΙ μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία - Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης

Έρευνα θέτει υπό αμφισβήτηση τις AI περιλήψεις που εμφανίζονται στην κορυφή της αναζήτησης στο διαδίκτυο - Σοβαρά λάθη σε ιατρικά θέματα μπορεί να οδηγήσουν ευάλωτους ασθενείς σε επικίνδυνες αποφάσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» – Το μήνυμα του υπ. Άμυνας μετά την αμερικανική επίθεση
Κόσμος 03.01.26

«Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» – Το μήνυμα του υπ. Άμυνας μετά την αμερικανική επίθεση

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες κάλεσε τον λαό της Βενεζουέλας να παραμείνει ψύχραιμος απέναντι στην αμερικανική επιθετικότητα και κάλεσε τον λαό να μεταφέρει το μήνυμα ελευθερίας σε κάθε γωνιά της χώρας. 

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, να καταδικαστεί η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση
«Σαθρά προσχήματα» 03.01.26

ΚΚΕ: Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, να καταδικαστεί η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση

Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό «να καταδικάσει μαζικά την νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη Βενεζουέλα και να εκφράσει την αλληλεγγύη στον λαό της»

Σύνταξη
Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – Οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας
Κόσμος 03.01.26

Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – Οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του» ανέφερε ο Τραμπ

Σύνταξη
Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ
«Στρατηγικά» 03.01.26

Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σημειώνει ότι «Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να προχωρήσουν τα στρατηγικά πρότζεκτ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και ο αγωγός East Med»

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Νεκροί άμαχοι από τις επιθέσεις των ΗΠΑ – Δώστε αποδείξεις ότι ο Μαδρούρο είναι ζωντανός»
Ραγδαίες εξελίξεις 03.01.26 Upd: 13:06

Live: Σκοτώθηκαν άμαχοι από τις επιθέσεις των ΗΠΑ, λέει η Βενεζουέλα και ζητά αποδείξεις ότι ο Μαδούρο είναι ζωντανός

Η Βενεζουέλα στο στόχαστρο των ΗΠΑ - Επιθέσεις με νεκρούς αμάχους - Ο Μαδούρο και η σύζυγός του στα χέρια των ΗΠΑ - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup

Ο τελικός του Betsson Super Cup (17:00 / MEGA) αποτελεί το... κυρίως πιάτο από τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1), με τη δράση να περιλαμβάνει και αγώνες των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Σύνταξη
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things το 2002 μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια
ΠΑΣΟΚ 03.01.26

Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια

«Η θεσμική παρακμή συνοδεύεται από την οικονομική στενότητα του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
ACLED: Έτος παγκόσμιας πολυδιάσπασης και αστάθειας το 2026 – Οι δέκα περιοχές υψηλού κινδύνου
Η νέα... κανονικότητα 03.01.26

Έτος παγκόσμιας πολυδιάσπασης και αστάθειας το 2026 - Οι δέκα περιοχές υψηλού κινδύνου

Δέκα περιοχές που προβλέπεται να αντιμετωπίσουν ένοπλες συγκρούσεις, πολιτικές αναταραχές και ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης το 2026. Οι προβλέψεις του ACLED.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βενεζουέλα: «Καταγγέλλουμε την επίθεση των ΗΠΑ – Ο λαός να βγει στους δρόμος – Προετοιμασία για ένοπλο αγώνα»
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 03.01.26

«Ο λαός να βγει στους δρόμους - Προετοιμασία για ένοπλο αγώνα» - Το μήνυμα της Βενεζουέλας μετά την επίθεση των ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Η κυβέρνηση της χώρας στο πρώτο της μήνυμα μετά την επίθεση των ΗΠΑ καλεί τον λαό να βγει στους δρόμους

Σύνταξη
Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)
Euroleague 03.01.26

Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στάθηκε στο σερί επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, μίλησε για το ΣΕΦ και την αγάπη του κόσμου, ενώ σημείωσε πως φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν όλους τους στόχους.

Σύνταξη
Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου – Μέχρι τον Μάρτιο η τελική επιλογή
Υπουργείο Παιδείας 03.01.26

Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου – Μέχρι τον Μάρτιο η τελική επιλογή

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους 2 έως 5 βιβλία για το ίδιο μάθημα στο 50% των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου και στο 70% των μαθημάτων της Α΄ Λυκείου

Σύνταξη
Αγρότες: Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα – Τα σενάρια για την επόμενη μέρα
Agro-in 03.01.26

Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα των αγροτών - Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Οι περισσότερες φωνές των αγροτών στα μπλόκα συνομολογούν ότι δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους - Φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο