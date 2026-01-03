Πάιπερ Ροκέλ: Ρεκόρ εσόδων σε ένα 24ωρο για τη 18χρονη YouTuber στο OnlyFans – Eκατομμύρια, κατακραυγή και η σκοτεινή μητέρα

Η influencer Πάιπερ Ροκέλ, το κορίτσι φαινόμενο στην οικονομία των δημιουργών, ενηλικιώθηκε και έκανε το ντεμπούτο της στο OnlyFans.

Εξοικειωμένη με την έκθεση ήδη από την ηλικία των οκτώ ετών (η Ροκέλ κάνει τη ζωή της θέαμα καθημερινά στο YouTube) η κίνηση της διαβόητης kidfluencer να εγκαινιάσει λογαριασμό στην πλατφόρμα του OF την πρώτη ημέρα του 2026, μόλις συμπλήρωσε τα 18 της χρόνια, θεωρήθηκε από πολλούς ως η φυσική —αν και ηθικά αμφιλεγόμενη— εξέλιξη μιας καριέρας χτισμένης πάνω στην έκθεση.

Απαντώντας σε επικριτές και πολέμιους η Ροκέλ ευχαρίστησε την κοινότητα της πλατφόρμας για την υποδοχή και τα κέρδη.

«Είστε οι καλύτεροι, σας ευχαριστώ που μου αλλάξατε τη ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενη στους χιλιάδες χρήστες που έσπευσαν να πληρώσουν για το περιεχόμενό της στο OnlyFans.

Η ανάρτηση της, η οποία συνοδευόταν από ένα screenshot με το ποσό των 2.9 εκατομμυρίων δολαρίων, θεωρήθηκε από πολλούς ως μια προσπάθεια να νομιμοποιήσει ηθικά μια κίνηση, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η ίδια υποστηρίζει πως τα έσοδά της έφτασαν τα 2.9 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο εικοσιτετράωρο, δημοσιεύοντας αποδεικτικά στοιχεία που πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν ως προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας, ενώ άλλοι τα εξέλαβαν ως την απόλυτη απόδειξη της «αρπακτικής» φύσης του κοινού της που μετράει εκατομμύρια followers.

Η Ροκέλ, πέρα από τα 12 εκατομμύρια συνδρομητές στο κανάλι της στο YouTube, μετράει επιπλέον 18 εκατ. στο TikTok και 6.6 στο Instagram.

Πέρα από την οικονομική διάσταση, η υπόθεση έχει πυροδοτήσει μια βαθιά ηθική συζήτηση. Το γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν να εγγραφούν στο κανάλι της αμέσως μόλις συμπλήρωσε το νόμιμο όριο ηλικίας χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «εξαιρετικά ανησυχητικό».

Οι επικριτές επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα κοινό που παρακολουθούσε τη Ροκέλ όταν ήταν ακόμα παιδί στο YouTube και περίμενε την ενηλικίωσή της για να καταναλώσει περιεχόμενο ενηλίκων.

Στα κοινωνικά δίκτυα κυριάρχησαν σχόλια που την χαρακτήριζαν «θύμα του αρπακτικού καπιταλισμού», τονίζοντας την τραγικότητα μιας πορείας όπου η παιδική ηλικία θυσιάστηκε στον βωμό των εκατομμυρίων.

Το post δεν έμεινε για πολύ στον αέρα της πλατφόρμας Χ, καθώς διαγράφηκε λίγη ώρα αργότερα, αφήνοντας πίσω της ερωτήματα για το αν η απόσυρσή της οφειλόταν στις κατηγορίες περί πλαστογραφίας των στοιχείων ή στην κατακραυγή για το περιεχόμενο της δήλωσης από τη Ροκέλ που είναι ένα από τα πολλά «παιδιά-σταρ» της αλγοριθμικής ηδοβοβλεψίας και ως εμπόρευμα στα social τροφοδοτούν μια αμφιλεγόμενη βιομηχανία δισεκατομμυρίων.

«Συμμορία» και κατηγορίες για κακοποίηση

Η πρεμιέρα της Ροκέλ στο OnlyFans έκανε πολλούς χρήστες να υπενθυμίσουν το βαρύ ιστορικό της μητέρας και μάνατζέρ της, Τίφανι Σμιθ.

Η Σμιθ δημιούργησε το 2017 το The Squad [Συμμορία], μια ομάδα ανήλικων influencers που πρωταγωνιστούσαν σε βίντεο της Ροκέλ.

Η διασταύρωση των πληροφοριών από τις δικαστικές αρχές αποκαλύπτει πως 11 πρώην μέλη αυτής της ομάδας κατέθεσαν αγωγή, κατηγορώντας τη Σμιθ για συναισθηματική, σωματική και σε ορισμένες περιπτώσεις σεξουαλική κακοποίηση.

Οι καταγγελίες περιλάμβαναν εξαντλητικά ωράρια εργασίας χωρίς διαλείμματα για φαγητό ή μελέτη, καθώς και σοκαριστικές αναφορές για ανάρμοστες συμπεριφορές στο πλατό.

Η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά τον Οκτώβριο του 2024 με την καταβολή 1.85 εκατομμυρίων δολαρίων από την πλευρά της Σμιθ, η οποία συνεχίζει να αρνείται κάθε κατηγορία.

Η μητέρα που έστελνε τα εσώρουχα της κόρης της σε αγνώστους

Το ντοκιμαντέρ του Netflix Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing έφερε στο φως ακόμη πιο ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, όπως την καταγγελία ότι η Σμιθ έστελνε χρησιμοποιημένα εσώρουχα της ανήλικης τότε κόρης της σε αγνώστους.

Η μετάβαση της Ροκέλ στο OnlyFans, λίγο μετά την ενηλικίωσή της, ερμηνεύεται από πολλούς ειδικούς ως η τραγική κατάληξη μιας πορείας όπου τα όρια μεταξύ παιδικής ηλικίας και εμπορευματοποίησης είχαν χαθεί προ πολλού.

Η μετάβαση στην πλατφόρμα ενηλίκων μοιάζει πλέον με το τελευταίο κεφάλαιο μιας στρατηγικής που ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια, προκαλώντας ερωτήματα για το αν η απόφαση αυτή ήταν πράγματι μια ελεύθερη επιλογή της 18χρονης ή το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας καθοδήγησης της μητέρας και μάνατζερ της.

Η Ροκέλ εξακολουθεί να απασχολεί τη διαδικτυακή κοινότητα που παραμένει διχασμένη απέναντι στην kidfluencer, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για ένα σύγχρονο δουλεμπόριο ψηφιακής μορφής, όπου το κέρδος θυσιάζει την ψυχική υγεία και την αξιοπρέπεια ανήλικων δημιουργών με την υπόθεση να αναδεικνύει τους κινδύνους του ψηφιακού καπιταλισμού σε βάρος παιδιών που μεγαλώνουν μπροστά στις κάμερες.