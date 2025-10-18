Υπερσυντηρητικές νοικοκυρές στο OnlyFans: Το παράδοξο των γυναικών του MAGA που γδύνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Συντηρητική, κομψή σύζυγος με OnlyFans στο παρασκήνιο», λέει η Noelle στο X, η οποία περιγράφει τον εαυτό της στο κοινωνικό δίκτυο ως «την πιο σπασίκλα, σέξι κοπέλα που θα συναντήσετε ποτέ, ελαφρώς πνευματώδη, γυναίκα στον τομέα των STEM (διοικώ μηχανικούς)».

Η περιγραφή της περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο προς το προφίλ της στο OnlyFans. Ανήκει σε μια νέα γενιά γυναικών που υποστηρίζουν συντηρητικές αξίες και αγκαλιάζουν με υπερηφάνεια τον ρόλο της τέλειας νοικοκυράς — αλλά με μια διαφορά.

Γυμνό και συντηρητισμός

Η διαφορά έχει να κάνει με το OnlyFans, μια πλατφόρμα που περιέχει ήδη μια άλλη διαφορά: ξεκίνησε ως ένας τρόπος για τους influencers και τους δημιουργούς περιεχομένου να παρέχουν στους ακόλουθούς τους επιπλέον ή πιο επιμελημένο περιεχόμενο σε αντάλλαγμα για μια μηνιαία συνδρομή. Αλλά (και αυτή είναι η διαφορά) το επιπλέον περιεχόμενο γρήγορα μετατράπηκε σε σεξουαλικά σαφές υλικό.

Αυτή η πλατφόρμα, λοιπόν, θα έπρεπε να θεωρείται από αυτές τις συντηρητικές γυναίκες ως μια ψηφιακή κόλαση. Ωστόσο, άτομα όπως η Anya Lacey ανήκουν σε ένα νέο φάσμα παραδοσιακών συζύγων με λογαριασμούς στο OnlyFans. Δηλαδή, συντηρητικές νοικοκυρές που επιδεικνύουν τα γυμνά τους σώματα στα κοινωνικά μέσα και βγάζουν πολλά χρήματα από αυτό.

«Ο πατέρας σου γνωρίζει για τη δουλειά σου; Είσαι χριστιανή, αλλά έχεις OnlyFans!»

Η 19χρονη Lacey δηλώνει σε ένα βίντεο στο TikTok ότι είναι ενήμερη για την αντίφαση που περιέχει η προσωπικότητά της. «Όλοι έχουμε κινητά τηλέφωνα, όλοι έχουμε κοινωνικά μέσα. Και αν μπορείς να είσαι παραδοσιακός και ταυτόχρονα να βγάζεις εισόδημα δείχνοντάς τον τρόπο στον κόσμο και προωθώντας τον στον κόσμο, τόσο το καλύτερο για σένα», εξήγησε η Lacey σε συνέντευξή της στο Mashable.

Έχει επίσης δημιουργήσει έναν ιστότοπο γνωριμιών (σημείωση: μόνο για ραντεβού με την ίδια). «Είμαι η Anya Lacey, μια πρώην κοπέλα που παρέδιδε πίτσες και έγινε δημιουργός περιεχομένου κορυφαίου επιπέδου, η οποία δημιούργησε ένα τεράστιο κοινό προσφέροντας αδιαπραγμάτευτες συμβουλές για ραντεβού. Είμαι μια συντηρητική γυναίκα που φοράει κόκκινο κραγιόν και πιστεύει στον Θεό, την πατρίδα, το γάμο και τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Και ναι, μου αρέσει να φαίνομαι σέξι όταν το λέω», εξηγεί στην ιστοσελίδα της.

«Όταν οι άνδρες παρουσιάζονται ως προμηθευτές και προστάτες, οι γυναίκες χαλαρώνουν στη θηλυκότητά τους και όλοι κερδίζουν», γράφει η λεζάντα που συνοδεύει μια φωτογραφία της να ποζάρει με μπικίνι διακοσμημένο με την αμερικανική σημαία.

Η ατζέντα America First

Σε μια άλλη φωτογραφία, ποζάρει με μαγιό κρατώντας ένα πολυβόλο μπροστά από ένα τεράστιο SUV, και σε μια άλλη, γονατίζει δίπλα στο κρεβάτι με το μήνυμα «προσευχόμαστε πριν παίξουμε». Καθιστά σαφείς τις αρχές και την ιδεολογία της στους πιθανούς συντρόφους της.

«Είμαι μια ακραία συντηρητική που πιστεύει στην ατζέντα America First. Το φύλο δεν είναι μια αίσθηση, είναι βιολογία. Τόσο η αρρενωπότητα όσο και η θηλυκότητα είναι καλές. Δεν μοιράζομαι τον λογαριασμό στο πρώτο ραντεβού. Αν θέλεις φίλο, βρες έναν φίλο για το γυμναστήριο. Η μονογαμία πάνω από την οικειότητα είναι ο κανόνας μου. Ασφαλή σύνορα, ασφαλείς οικογένειες», δηλώνει.

«Το αποκαλώ πρόωρη συνταξιοδότηση»

Άρχισε να δημοσιεύει γυμνές φωτογραφίες στο OnlyFans και μέχρι το τέλος του περασμένου έτους είχε αφήσει τη δουλειά της ως σερβιτόρα. Πολλοί μιλούν για το αντίστροφο σενάριο: δημιουργοί περιεχομένου στο OnlyFans που έχουν γίνει παραδοσιακές σύζυγοι, όπως η Gwen the Milkmaid.

«Το αποκαλώ πρόωρη συνταξιοδότηση και νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Κερδίστε χρήματα στο OnlyFans, γίνετε πλούσιοι νωρίς και γίνετε μια σέξι παραδοσιακή σύζυγος με ακόλουθους», γράφει ο λογαριασμός Mostly Peaceful Latinas, σχολιάζοντας αυτό το φαινόμενο.

Οι αναζητήσεις για τις λέξεις «σύζυγος» και «γάμος» αυξήθηκαν σημαντικά πέρυσι στο Pornhub. Οι αναζητήσεις για τη λέξη «παραδοσιακή σύζυγος» αυξήθηκαν κατά 34% και για τη λέξη «tradwife» κατά 72%.

«Το περιεχόμενο tradwife δεν είναι πραγματικά για γυναίκες. Είναι για άνδρες που θέλουν υποτακτικές συζύγους», γράφει η δημοσιογράφος Jessica Grose σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The New York Times

«Αισθάνονται λιγότερο απειλούμενοι»

Ο σύμβουλος σχέσεων Michael Swerdloff σχολιάζει αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον. «Καθώς οι γυναίκες γίνονται πιο δυνατές, αισθάνονται πιο ισχυρές και πιο σίγουρες για τον εαυτό τους, οι άνδρες που αγωνίζονται με την αρρενωπότητά τους και αισθάνονται απειλούμενοι μπορεί να θέλουν να διεγερθούν και να αυνανιστούν μπροστά σε γυναίκες που τους κάνουν να πιστεύουν ότι είναι οι άνδρες του σπιτιού, προκειμένου να αισθάνονται λιγότερο απειλούμενοι».

«Το περιεχόμενο tradwife δεν είναι πραγματικά για γυναίκες. Είναι για άνδρες που θέλουν υποτακτικές συζύγους», γράφει η δημοσιογράφος Jessica Grose σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The New York Times.

Και στο The Cut, η Kathryn Jezer-Morton εξηγεί ότι οι tradwives του Instagram παρουσιάζουν μια καθαρά συντηρητική αισθητική, ενώ αυτές του TikTok είναι πολύ πιο ιδεολογικές και άσεμνες, με φετιχιστικά φορέματα, στενές ποδιές και αβυσσαλέα ντεκολτέ. «Το λέω από καθαρή παρατήρηση, αλλά υποθέτω ότι οι άνθρωποι που προωθούν αυτό το υλικό είναι άνδρες», της λέει ο δημοσιογράφος Max Read στο άρθρο.

«Τα μοντέλα του OnlyFans κάνουν το ίδιο πράγμα με ένα συγκεκριμένο ιδανικό του ρομαντικού ζευγαριού: ενεργούν ως σεξουαλικά αντικείμενα για χρήματα»

Μια βαθιά αντίφαση

«Αυτά τα στοιχεία μου φαίνονται ως ένα σαφές παράδειγμα της επικρατούσας υποκρισίας της εποχής μας, η οποία συνεχίζει να στιγματίζει και να περιφρονεί τις εργαζόμενες στον τομέα του σεξ.

»Προωθούν μια εξαιρετικά άκαμπτη ιδέα για το τι είναι η θηλυκότητα, τι σημαίνει να είσαι γυναίκα και τον ρόλο των γυναικών στη διατήρηση του καθεστώτος της παραδοσιακής οικογένειας, ενώ με το OnlyFans είναι στην πραγματικότητα επιχειρηματίες, κάτι που δημιουργεί μια βαθιά αντίφαση», λέει η δημοσιογράφος και συγγραφέας Noemí López Trujillo.

«Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η έμφυλη προκατάληψη που συνεχίζει να υπάρχει σε αυτού του είδους τους υπερκαπιταλιστικούς λόγους που λένε ότι είμαστε όλοι πολύ ελεύθεροι, ότι όλοι πρέπει να είμαστε επιχειρηματίες και ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με το σώμα μας, αλλά συμπτωματικά είναι οι γυναίκες που πρέπει να πουλήσουν το σώμα τους και εμείς, οι άνδρες, που το αγοράζουμε», λέει ο συγγραφέας Aaron Saez Escolano.

Σεξουαλικά αντικείμενα και χρήματα

Μερικοί άνθρωποι δεν βλέπουν καμία διαφορά μεταξύ των δημιουργών του OnlyFans και των παραδοσιακών συζύγων, όπως ένας χρήστης του Reddit που ξεκίνησε ένα νήμα με τίτλο «Το OnlyFans είναι μια φυσική εξέλιξη του τι ήταν οι παραδοσιακές σύζυγοι». «Τα μοντέλα του OnlyFans κάνουν το ίδιο πράγμα με ένα συγκεκριμένο ιδανικό του ρομαντικού ζευγαριού: ενεργούν ως σεξουαλικά αντικείμενα για χρήματα», προσθέτει.

Η φαντασίωση των γυναικών που είναι ταυτόχρονα σεξουαλικά αντικείμενα και στοργικές νοικοκυρές αντικατοπτριζόταν, πολύ νωρίτερα, σε πολλά άρθρα του Playboy: τα «κουνελάκια», ας θυμηθούμε, ήταν σερβιτόρες. Δηλαδή, σέξι γυναίκες που εξυπηρετούσαν άνδρες πρόθυμους να πληρώσουν. Και δημοφιλείς αλυσίδες fast food των ΗΠΑ, όπως η Hooters, εκτιμούσαν τις σερβιτόρες τους που εξυπηρετούσαν με το ντεκολτέ τους ένα κυρίως ανδρικό πελατολόγιο.

Στη δεκαετία του 1970, το μυθιστόρημα του Ira Levin, Οι Γυναίκες του Στέπφορντ, μετέτρεψε τον μύθο σε μια αποπροσανατολισμένη ιστορία επιστημονικής φαντασίας: οι άνδρες άρχισαν να αντικαθιστούν τις συζύγους τους με τέλεια ρομπότ που ήταν επίσης μηχανές καθαρισμού και μηχανές σεξουαλικής ευχαρίστησης.

Και επινόησε τον όρο «Stepford wife» (Γυναίκες του Στέπφορντ) για εκείνες τις γυναίκες που φαίνεται να συνδυάζουν και τα δύο. Όπως η Anya Lacey.

Εξαπάτηση και υψηλός τζίρος

Το πρόβλημα με προσωπικότητες όπως η Anya Lacey είναι ότι μεταδίδουν το μήνυμα ότι η εξάρτηση από έναν άνδρα είναι θετική και επιθυμητή, αλλά το κάνουν ενώ κερδίζουν χρήματα μέσω του περιεχομένου τους στο OnlyFans. Αυτές οι influencers, αν χωρίσουν από τους συζύγους τους, έχουν το δικό τους εισόδημα χάρη στα βίντεό τους (είτε στο OnlyFans είτε μαγειρεύοντας για εκατομμύρια followers στο Instagram), ενώ οι γυναίκες στις οποίες πουλάνε τα οφέλη της οικονομικής εξάρτησης από τους άντρες συνήθως δεν έχουν ανεξάρτητο μέσο διαβίωσης, κάτι που συχνά καταλήγει σε έμφυλη, οικονομική βία.

Επιπλέον, προωθούν την αγνότητα και την ευπρέπεια, ενώ δημοσιεύουν γυμνό περιεχόμενο στα προφίλ τους, πουλώντας την ιδέα ότι πρέπει να επιλέγουμε μια σεμνή εμφάνιση, ενώ οι ίδιες κερδίζουν από το να βγάζουν τα ρούχα τους.

Εξαπατούν τις γυναίκες, αλλά και τους άνδρες που τις φαντασιώνονται, όπως ισχυρίζεται η Nerea Pérez de las Heras στον ραδιοφωνικό σταθμό La Ser. «Σε κάνουν να ονειρεύεσαι τις μαμάδες της δεκαετίας του 1950, αλλά όλα αυτά τα κορίτσια βγάζουν λεφτά, υποβάλλουν τριμηνιαίο ΦΠΑ, διαπραγματεύονται με πελάτες, ελέγχουν τα στατιστικά στοιχεία του κοινού τους και είναι ενημερωμένες για τις ειδήσεις». Γιατί οι tradwives, είτε φλερτάρουν με το OnlyFans είτε όχι, βγάζουν λεφτά. Και μάλιστα πολλά.

*Με στοιχεία από elpais.com