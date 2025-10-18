magazin
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Υπερσυντηρητικές νοικοκυρές στο OnlyFans: Το παράδοξο των γυναικών του MAGA που γδύνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
The Good Life 18 Οκτωβρίου 2025 | 18:00

Υπερσυντηρητικές νοικοκυρές στο OnlyFans: Το παράδοξο των γυναικών του MAGA που γδύνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Anya Lacey είναι μόνο ένα παράδειγμα: έχει πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο OnlyFans, συνδυάζοντας ακροδεξιά μηνύματα με ρητά σεξουαλικό περιεχόμενο.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

«Συντηρητική, κομψή σύζυγος με OnlyFans στο παρασκήνιο», λέει η Noelle στο X, η οποία περιγράφει τον εαυτό της στο κοινωνικό δίκτυο ως «την πιο σπασίκλα, σέξι κοπέλα που θα συναντήσετε ποτέ, ελαφρώς πνευματώδη, γυναίκα στον τομέα των STEM (διοικώ μηχανικούς)».

Η περιγραφή της περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο προς το προφίλ της στο OnlyFans. Ανήκει σε μια νέα γενιά γυναικών που υποστηρίζουν συντηρητικές αξίες και αγκαλιάζουν με υπερηφάνεια τον ρόλο της τέλειας νοικοκυράς — αλλά με μια διαφορά.

Γυμνό και συντηρητισμός

Η διαφορά έχει να κάνει με το OnlyFans, μια πλατφόρμα που περιέχει ήδη μια άλλη διαφορά: ξεκίνησε ως ένας τρόπος για τους influencers και τους δημιουργούς περιεχομένου να παρέχουν στους ακόλουθούς τους επιπλέον ή πιο επιμελημένο περιεχόμενο σε αντάλλαγμα για μια μηνιαία συνδρομή. Αλλά (και αυτή είναι η διαφορά) το επιπλέον περιεχόμενο γρήγορα μετατράπηκε σε σεξουαλικά σαφές υλικό.

Αυτή η πλατφόρμα, λοιπόν, θα έπρεπε να θεωρείται από αυτές τις συντηρητικές γυναίκες ως μια ψηφιακή κόλαση. Ωστόσο, άτομα όπως η Anya Lacey ανήκουν σε ένα νέο φάσμα παραδοσιακών συζύγων με λογαριασμούς στο OnlyFans. Δηλαδή, συντηρητικές νοικοκυρές που επιδεικνύουν τα γυμνά τους σώματα στα κοινωνικά μέσα και βγάζουν πολλά χρήματα από αυτό.

«Ο πατέρας σου γνωρίζει για τη δουλειά σου; Είσαι χριστιανή, αλλά έχεις OnlyFans!»

Η 19χρονη Lacey δηλώνει σε ένα βίντεο στο TikTok ότι είναι ενήμερη για την αντίφαση που περιέχει η προσωπικότητά της. «Όλοι έχουμε κινητά τηλέφωνα, όλοι έχουμε κοινωνικά μέσα. Και αν μπορείς να είσαι παραδοσιακός και ταυτόχρονα να βγάζεις εισόδημα δείχνοντάς τον τρόπο στον κόσμο και προωθώντας τον στον κόσμο, τόσο το καλύτερο για σένα», εξήγησε η Lacey σε συνέντευξή της στο Mashable.

Έχει επίσης δημιουργήσει έναν ιστότοπο γνωριμιών (σημείωση: μόνο για ραντεβού με την ίδια). «Είμαι η Anya Lacey, μια πρώην κοπέλα που παρέδιδε πίτσες και έγινε δημιουργός περιεχομένου κορυφαίου επιπέδου, η οποία δημιούργησε ένα τεράστιο κοινό προσφέροντας αδιαπραγμάτευτες συμβουλές για ραντεβού. Είμαι μια συντηρητική γυναίκα που φοράει κόκκινο κραγιόν και πιστεύει στον Θεό, την πατρίδα, το γάμο και τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Και ναι, μου αρέσει να φαίνομαι σέξι όταν το λέω», εξηγεί στην ιστοσελίδα της.

«Όταν οι άνδρες παρουσιάζονται ως προμηθευτές και προστάτες, οι γυναίκες χαλαρώνουν στη θηλυκότητά τους και όλοι κερδίζουν», γράφει η λεζάντα που συνοδεύει μια φωτογραφία της να ποζάρει με μπικίνι διακοσμημένο με την αμερικανική σημαία.

Ανήκει σε μια νέα γενιά γυναικών που υποστηρίζουν συντηρητικές αξίες και αγκαλιάζουν με υπερηφάνεια τον ρόλο της τέλειας νοικοκυράς — αλλά με μια διαφορά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anya Lacey (@theanyalacey)

Η ατζέντα America First

Σε μια άλλη φωτογραφία, ποζάρει με μαγιό κρατώντας ένα πολυβόλο μπροστά από ένα τεράστιο SUV, και σε μια άλλη, γονατίζει δίπλα στο κρεβάτι με το μήνυμα «προσευχόμαστε πριν παίξουμε». Καθιστά σαφείς τις αρχές και την ιδεολογία της στους πιθανούς συντρόφους της.

«Είμαι μια ακραία συντηρητική που πιστεύει στην ατζέντα America First. Το φύλο δεν είναι μια αίσθηση, είναι βιολογία. Τόσο η αρρενωπότητα όσο και η θηλυκότητα είναι καλές. Δεν μοιράζομαι τον λογαριασμό στο πρώτο ραντεβού. Αν θέλεις φίλο, βρες έναν φίλο για το γυμναστήριο. Η μονογαμία πάνω από την οικειότητα είναι ο κανόνας μου. Ασφαλή σύνορα, ασφαλείς οικογένειες», δηλώνει.

«Το αποκαλώ πρόωρη συνταξιοδότηση»

Άρχισε να δημοσιεύει γυμνές φωτογραφίες στο OnlyFans και μέχρι το τέλος του περασμένου έτους είχε αφήσει τη δουλειά της ως σερβιτόρα. Πολλοί μιλούν για το αντίστροφο σενάριο: δημιουργοί περιεχομένου στο OnlyFans που έχουν γίνει παραδοσιακές σύζυγοι, όπως η Gwen the Milkmaid.

«Το αποκαλώ πρόωρη συνταξιοδότηση και νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Κερδίστε χρήματα στο OnlyFans, γίνετε πλούσιοι νωρίς και γίνετε μια σέξι παραδοσιακή σύζυγος με ακόλουθους», γράφει ο λογαριασμός Mostly Peaceful Latinas, σχολιάζοντας αυτό το φαινόμενο.

Οι αναζητήσεις για τις λέξεις «σύζυγος» και «γάμος» αυξήθηκαν σημαντικά πέρυσι στο Pornhub. Οι αναζητήσεις για τη λέξη «παραδοσιακή σύζυγος» αυξήθηκαν κατά 34% και για τη λέξη «tradwife» κατά 72%.

«Το περιεχόμενο tradwife δεν είναι πραγματικά για γυναίκες. Είναι για άνδρες που θέλουν υποτακτικές συζύγους», γράφει η δημοσιογράφος Jessica Grose σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The New York Times

«Αισθάνονται λιγότερο απειλούμενοι»

Ο σύμβουλος σχέσεων Michael Swerdloff σχολιάζει αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον. «Καθώς οι γυναίκες γίνονται πιο δυνατές, αισθάνονται πιο ισχυρές και πιο σίγουρες για τον εαυτό τους, οι άνδρες που αγωνίζονται με την αρρενωπότητά τους και αισθάνονται απειλούμενοι μπορεί να θέλουν να διεγερθούν και να αυνανιστούν μπροστά σε γυναίκες που τους κάνουν να πιστεύουν ότι είναι οι άνδρες του σπιτιού, προκειμένου να αισθάνονται λιγότερο απειλούμενοι».

«Το περιεχόμενο tradwife δεν είναι πραγματικά για γυναίκες. Είναι για άνδρες που θέλουν υποτακτικές συζύγους», γράφει η δημοσιογράφος Jessica Grose σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The New York Times.

Και στο The Cut, η Kathryn Jezer-Morton εξηγεί ότι οι tradwives του Instagram παρουσιάζουν μια καθαρά συντηρητική αισθητική, ενώ αυτές του TikTok είναι πολύ πιο ιδεολογικές και άσεμνες, με φετιχιστικά φορέματα, στενές ποδιές και αβυσσαλέα ντεκολτέ. «Το λέω από καθαρή παρατήρηση, αλλά υποθέτω ότι οι άνθρωποι που προωθούν αυτό το υλικό είναι άνδρες», της λέει ο δημοσιογράφος Max Read στο άρθρο.

«Τα μοντέλα του OnlyFans κάνουν το ίδιο πράγμα με ένα συγκεκριμένο ιδανικό του ρομαντικού ζευγαριού: ενεργούν ως σεξουαλικά αντικείμενα για χρήματα»

Μια βαθιά αντίφαση

«Αυτά τα στοιχεία μου φαίνονται ως ένα σαφές παράδειγμα της επικρατούσας υποκρισίας της εποχής μας, η οποία συνεχίζει να στιγματίζει και να περιφρονεί τις εργαζόμενες στον τομέα του σεξ.

»Προωθούν μια εξαιρετικά άκαμπτη ιδέα για το τι είναι η θηλυκότητα, τι σημαίνει να είσαι γυναίκα και τον ρόλο των γυναικών στη διατήρηση του καθεστώτος της παραδοσιακής οικογένειας, ενώ με το OnlyFans είναι στην πραγματικότητα επιχειρηματίες, κάτι που δημιουργεί μια βαθιά αντίφαση», λέει η δημοσιογράφος και συγγραφέας Noemí López Trujillo.

«Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η έμφυλη προκατάληψη που συνεχίζει να υπάρχει σε αυτού του είδους τους υπερκαπιταλιστικούς λόγους που λένε ότι είμαστε όλοι πολύ ελεύθεροι, ότι όλοι πρέπει να είμαστε επιχειρηματίες και ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με το σώμα μας, αλλά συμπτωματικά είναι οι γυναίκες που πρέπει να πουλήσουν το σώμα τους και εμείς, οι άνδρες, που το αγοράζουμε», λέει ο συγγραφέας Aaron Saez Escolano.

Σεξουαλικά αντικείμενα και χρήματα

Μερικοί άνθρωποι δεν βλέπουν καμία διαφορά μεταξύ των δημιουργών του OnlyFans και των παραδοσιακών συζύγων, όπως ένας χρήστης του Reddit που ξεκίνησε ένα νήμα με τίτλο «Το OnlyFans είναι μια φυσική εξέλιξη του τι ήταν οι παραδοσιακές σύζυγοι». «Τα μοντέλα του OnlyFans κάνουν το ίδιο πράγμα με ένα συγκεκριμένο ιδανικό του ρομαντικού ζευγαριού: ενεργούν ως σεξουαλικά αντικείμενα για χρήματα», προσθέτει.

Η φαντασίωση των γυναικών που είναι ταυτόχρονα σεξουαλικά αντικείμενα και στοργικές νοικοκυρές αντικατοπτριζόταν, πολύ νωρίτερα, σε πολλά άρθρα του Playboy: τα «κουνελάκια», ας θυμηθούμε, ήταν σερβιτόρες. Δηλαδή, σέξι γυναίκες που εξυπηρετούσαν άνδρες πρόθυμους να πληρώσουν. Και δημοφιλείς αλυσίδες fast food των ΗΠΑ, όπως η Hooters, εκτιμούσαν τις σερβιτόρες τους που εξυπηρετούσαν με το ντεκολτέ τους ένα κυρίως ανδρικό πελατολόγιο.

Στη δεκαετία του 1970, το μυθιστόρημα του Ira Levin, Οι Γυναίκες του Στέπφορντ, μετέτρεψε τον μύθο σε μια αποπροσανατολισμένη ιστορία επιστημονικής φαντασίας: οι άνδρες άρχισαν να αντικαθιστούν τις συζύγους τους με τέλεια ρομπότ που ήταν επίσης μηχανές καθαρισμού και μηχανές σεξουαλικής ευχαρίστησης.

Και επινόησε τον όρο «Stepford wife» (Γυναίκες του Στέπφορντ) για εκείνες τις γυναίκες που φαίνεται να συνδυάζουν και τα δύο. Όπως η Anya Lacey.

Εξαπάτηση και υψηλός τζίρος

Το πρόβλημα με προσωπικότητες όπως η Anya Lacey είναι ότι μεταδίδουν το μήνυμα ότι η εξάρτηση από έναν άνδρα είναι θετική και επιθυμητή, αλλά το κάνουν ενώ κερδίζουν χρήματα μέσω του περιεχομένου τους στο OnlyFans. Αυτές οι influencers, αν χωρίσουν από τους συζύγους τους, έχουν το δικό τους εισόδημα χάρη στα βίντεό τους (είτε στο OnlyFans είτε μαγειρεύοντας για εκατομμύρια followers στο Instagram), ενώ οι γυναίκες στις οποίες πουλάνε τα οφέλη της οικονομικής εξάρτησης από τους άντρες συνήθως δεν έχουν ανεξάρτητο μέσο διαβίωσης, κάτι που συχνά καταλήγει σε έμφυλη, οικονομική βία.

Επιπλέον, προωθούν την αγνότητα και την ευπρέπεια, ενώ δημοσιεύουν γυμνό περιεχόμενο στα προφίλ τους, πουλώντας την ιδέα ότι πρέπει να επιλέγουμε μια σεμνή εμφάνιση, ενώ οι ίδιες κερδίζουν από το να βγάζουν τα ρούχα τους.

Εξαπατούν τις γυναίκες, αλλά και τους άνδρες που τις φαντασιώνονται, όπως ισχυρίζεται η Nerea Pérez de las Heras στον ραδιοφωνικό σταθμό La Ser. «Σε κάνουν να ονειρεύεσαι τις μαμάδες της δεκαετίας του 1950, αλλά όλα αυτά τα κορίτσια βγάζουν λεφτά, υποβάλλουν τριμηνιαίο ΦΠΑ, διαπραγματεύονται με πελάτες, ελέγχουν τα στατιστικά στοιχεία του κοινού τους και είναι ενημερωμένες για τις ειδήσεις». Γιατί οι tradwives, είτε φλερτάρουν με το OnlyFans είτε όχι, βγάζουν λεφτά. Και μάλιστα πολλά.

*Με στοιχεία από elpais.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει – Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε
Αλάτι στις πληγές 18.10.25

Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει - Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε

Μετέτρεψε το αλάτι που πασπαλίζει σε παγκόσμιο brand και μια μπριζόλα των 700 ευρώ σε σύμβολο κύρους. Αλλά με την Βρετανική εταιρία να αναφέρει ζημίες 5,5 εκατ. λιρών, τα υποκαταστήματα στις ΗΠΑ να κλείνουν, τα εστιατόρια της Μυκόνου να σημειώνουν ζημιές, η Hannah Twiggs του Independent ρωτά τι αποκαλύπτει η πτώση του Salt Bae για το τέλος του φαγητού ως φλεξάρισμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές – «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»
Έρωτας κι αντίσταση 17.10.25

Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές - «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»

Ο «οιονεί γάμος» του Γάλλου, αλγερινής καταγωγής, λογοτέχνη Αλμπέρ Καμύ και της Γαλλίδας, ισπανικής καταγωγής, ηθοποιού, Μαρία Καζαρές ήταν μια «σύμπραξη ίσων» λένε όσοι ξέρουν -ωστόσο, ο Καμύ ήταν ήδη παντρεμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
Σύγχρονος Προμηθέας 17.10.25

Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

Δύο αιώνες μετά τη γέννηση του Φρανκενστάιν, το αριστούργημα της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει μέσα από τη νέα ταινία του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και μας θυμίζει πως το αληθινό τέρας δεν ήταν ποτέ το πλάσμα

Σύνταξη
«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»
Θάρρος 16.10.25

«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»

Ο Τζος Καβάλο, ο ανοιχτά γκέι Αυστραλός ποδοσφαιριστής που πλέον παίζει στα γήπεδα της Αγγλίας, δέχεται απειλές για τη ζωή του. «Με τρομάζει» λέει στο BBC Sports

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Χουρμουζιάδης: Περί των αγνώστων ελληνικών αρχαιοτήτων
Τα ταπεινά θραύσματα 16.10.25

Γιώργος Χουρμουζιάδης: Με ειλικρίνεια

Ποιος θα μπορούσε, έστω και μια στιγμή, να αναζητήσει μέσα στους ποταμούς των άδειων λέξεων το χαμένο ελληνικό Λόγο, για να μιλήσει σωστά για τις ελληνικές αρχαιότητες;

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Βαρέθηκαν» – Aστροφυσικός της NASA ξέρει γιατί οι εξωγήινοι δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας
«Που είναι όλοι αυτοί;» 15.10.25

«Βαρέθηκαν» – Aστροφυσικός της NASA ξέρει γιατί οι εξωγήινοι δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας

Μια ριζοσπαστική και απογοητευτική απάντηση στο Παράδοξο του Φέρμι δίνει ο αστροφυσικός Δρ. Ρόμπιν Κόρμπετ και οι εξωγήινοι δεν είναι πια και πολύ εντυπωσιακοί...

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»
Αγρίμια 15.10.25

Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»

Ήταν μια βίαιη σειρά δολοφονιών που συγκλόνισε την Ιταλία – όμως ακόμα λίγα είναι γνωστά. Γιατί δολοφονήθηκαν οι εραστές της Φλωρεντίας μέσα στα αυτοκίνητά τους; Γιατί συχνά στοχεύονταν τα γεννητικά τους όργανα; Ο συγγραφέας Τόμπιας Τζόουνς εξετάζει τα στοιχεία και το Netflix τα κάνει μίνι σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 
Ατόφιος 14.10.25

Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 

Σαν σήμερα, το 2004, έφυγε από τη ζωή ο Βλάσσης Μπονάτσος, μια από τις πιο ασυμβίβαστες, αληθινές και εκρηκτικές παρουσίες του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος. Ήταν μόλις 54 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου
Νέα βιογραφία 13.10.25

Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου

Η Τζέιν Μπίρκιν ήταν πολλά περισσότερα από τη γυναίκα που επινόησε την τσάντα Hermès ή τη μούσα του Σερζ Γκενζμπούρ και μια νέα βιογραφία θέλει να ξαναγράψει την ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα
Φόρος τιμής 13.10.25

Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα

Ο μόνος εν ζωή απόγονος του θεατρικού συγγραφέα ανατρέχει στη σκιά που έριξε η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ και στην αποκατάστασή του ως icon της gay κοινότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παύλος Μελάς: Κρυφτό με τον θάνατο
Ταιριαστό τέλος 13.10.25

Παύλος Μελάς: Ευτύχησε και στην τελευτή του

Ο πολύκλαυστος και πεφιλημένος των Ελλήνων ήρωας επρόσφερε στην Ελλάδα υπηρεσίες ανεκτίμητες με τον θάνατό του, περισσότερες ίσως από όσες θα επρόσφερε αν ζούσε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ
«Πόλεμος των Κόσμων» 12.10.25

Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ

Το 1938 ο Όρσον Γουέλς έκανε χιλιάδες Αμερικανούς να πιστέψουν ότι οι Αρειανοί εισβάλλουν στη Γη. Ο «Πόλεμος των Κόσμων» έδειξε πρώτος πόσο εύκολα είναι να «γεννηθούν» τα fake news

Σύνταξη
Τζον Λε Καρέ: Τα άγνωστα μυστικά, ο Γιασέρ Αραφάτ και οι «μοχθηρές» φαρμακοβιομηχανίες – Το αρχείο του στο φως
Stories 12.10.25

Τζον Λε Καρέ: Τα άγνωστα μυστικά, ο Γιασέρ Αραφάτ και οι «μοχθηρές» φαρμακοβιομηχανίες – Το αρχείο του στο φως

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Τζον Λε Καρέ μια νέα έκθεση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έρχεται να αποκαλύψει τις βαθύτερες τεχνικές, τα κίνητρα και τις πραγματικές εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον κόσμο των κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια «σκοτεινή ψηφιακή εποχή»: Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες
H «σκοτεινή ψηφιακή εποχή» 12.10.25

Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες

Από τις διαλέξεις του Στίβεν Χόκινγκ μέχρι τις επιστολές του Βρετανού πολιτικού Νιλ Κίνοκ… Ένας αγώνας δρόμου, ενάντια στο χρόνο, για να σωθούν οι ιστορικοί θησαυροί που είναι κλειδωμένοι σε παλιές δισκέτες…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» – Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;
Pause 18.10.25

«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» - Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;

Πέντε κανάλια MTV θα κλείσουν στο τέλος του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας μόνο ένα – το οποίο μεταδίδει κυρίως ριάλιτι σόου. Και με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς, οι σκηνοθέτες λένε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)

Ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε τη διαφορά και οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε νίκη με 2-0 επί της Έβερτον – Στις καθυστερήσεις ισοφάρισε τη Νιούκαστλ κόντρα στην Μπόρνμουθ (3-3).

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Λεβαδειακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Χαμάς στοχεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα – Δεν μπορεί να δεσμευτεί για αφοπλισμό
«Θέλουμε ελπίδα» 18.10.25

Η Χαμάς στοχεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα – Δεν μπορεί να δεσμευτεί για αφοπλισμό

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, υποστηρίζει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα. Επισημαίνει ότι είναι έτοιμη για εκεχειρία πέντε ετών

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ για την 7η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»
«Δεν είμαι σε mood» 18.10.25

Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»

Παραβίασης προσωπικών δεδομένων καταγγέλλει η Θεοδώρα Τζάκρη. Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies, ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου, τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
LIVE: Τορίνο – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Τορίνο – Νάπολι

LIVE: Τορίνο – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τορίνο – Νάπολι για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πρωθυπουργός εικονικής πραγματικότητας – «Αν δε βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια»
«Ακρίβεια Μητσοτάκη» 18.10.25

ΠΑΣΟΚ: Πρωθυπουργός εικονικής πραγματικότητας – «Αν δε βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια»

Επίθεση στον πρωθυπουργό για τις δηλώσεις του για την ακρίβεια, από το ΠΑΣΟΚ. Τον κατηγορεί ότι προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι η χαμηλή αγοραστική τους δύναμη είναι «εικονική πραγματικότητα».

Σύνταξη
Στις συμπληγάδες της κριτικής Καραμανλή και Βενιζέλου για το θέμα των θεσμών το Μαξίμου – Η αμηχανία και η επίθεση
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Στις συμπληγάδες της κριτικής Καραμανλή και Βενιζέλου για το θέμα των θεσμών το Μαξίμου – Η αμηχανία και η επίθεση

Η γραμμή άμυνας που υποχρεώνεται να χτίσει το Μαξίμου απέναντι στους κεραυνούς Καραμανλή και Βενιζέλου για την κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. Την... αντιπολίτευση προσπαθεί να υποδείξει ως υπεύθυνη η κυβέρνηση, ενώ το ζήτημα προβληματίζει την εκλογική της βάση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός
Πόλο 18.10.25

Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός

Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός, για την 3η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 18.10.25

Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός

Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κιλκίς – Ολυμπιακός, για την 6η αγωνιστική της Handball Premier.

Σύνταξη
Το in στη μαζική κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης στην Κρήτη – Πορεία προς τη βάση της Σούδας
Ελλάδα 18.10.25

Το in στη μαζική κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης στην Κρήτη – Πορεία προς τη βάση της Σούδας

Οι διαδηλωτές καταδίκασαν τον ρόλο που διαδραματίζει η βάση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και κατηγόρησαν την ελληνική κυβέρνηση για στενή συνεργασία με το Ισραήλ.

Ρωμανός Λιούτας
Ψυχρολουσία για τον Αλμέιδα, εντός έδρας ήττα της Σεβίλης από τη Μαγιόρκα (3-1)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ψυχρολουσία για τον Αλμέιδα, εντός έδρας ήττα της Σεβίλης από τη Μαγιόρκα (3-1)

Μπορεί η Σεβίλλη να προέρχονταν από μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, όμως η Μαγιόρκα την... προσγείωσε και μάλιστα με ανατροπή, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα καθώς ήταν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Χιρόνα για την 9η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό στο έγκλημα στη Φοινικούντα – Η μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον
Ελλάδα 18.10.25

Αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό στο έγκλημα στη Φοινικούντα – Η μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον

Τι λέει άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στην οικογένεια του 22χρονου ο οποίος εμφανίζεται ως συνεργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο