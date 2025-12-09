OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»

Η οικονομία των δημιουργών περιεχομένου ενηλίκων αναπτύσσεται, ωριμάζει και αλλάζει παγκόσμια ρότα με τα τελευταία στοιχεία του OnlyFans Wrapped 2025 αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων στα 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά η πραγματική επανάσταση κρύβεται στην κατανομή αυτού του πλούτου.

Ενώ οι «κλασικοί γίγαντες» του αγγλόφωνου κόσμου κρατούν τα σκήπτρα στην πίτα, ο κινητήρας ανάπτυξης της πλατφόρμας μετατοπίζεται πλέον προς τον Ευρωπαϊκό Νότο και τη Λατινική Αμερική, με την Ιταλία, την Ισπανία και το Μεξικό να οδηγούν την κούρσα με ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 20%.

Σύμφωνα με την έκθεση της μηχανής αναζήτησης OnlyGuider, το OnlyFans κινήθηκε από τα 6,6 στα 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν μόλις χρόνο με τη φόρα που έφεραν οι νέες αγορές.

Αν και οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν οι πιο ισχυρές του οικοσυστήματος, η ανάλυση αποδεικνύει ότι η αύξηση των εσόδων τροφοδοτείται πλέον από χώρες που μέχρι πρότινος ήταν δευτερεύουσες αγορές.

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ηδονιστικής πλατφόρμας αποκαλύπτουν ένα παγκόσμιο άλμα στα έσοδα της τάξεως του 9% σε έναν μόλις χρόνο, όμως η κατανομή αυτών των χρημάτων έχει αλλάξει δραματικά, αναδιαμορφώνοντας τον οικονομικό χάρτη της πλατφόρμας.

Το OnlyFans Wrapped 2025 ανέλυσε πάνω από 59 εκατομμύρια συναλλαγές και αποκάλυψε τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα: το 96% των χρηστών δεν πληρώνει τίποτα, ενώ μια μικρή ελίτ «σούπερ σταρ» δημιουργών συγκεντρώνει το 76% των κερδών.

Ο μέσος δημιουργός επιβιώνει με μόλις 165,60 Ευρώ τον μήνα, ενώ οι top 1% απολαμβάνουν μηνιαίο μισθό άνω των 31.000 Ευρώ.

Η ανάλυση φέρνει στο φως την πρωταθλήτρια των εσόδων για το 2025, ενώ ταυτόχρονα εξετάζει γιατί οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ελλάδα, υστερούν στη δαπάνη έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρόλο που η πλατφόρμα μετρά πλέον πάνω από 4 εκατομμύρια δημιουργούς και 400 εκατομμύρια συνολικούς χρήστες παγκοσμίως, η συντριπτική πλειονότητα των εσόδων συγκεντρώνεται σε μια μικρή, προνομιούχα τάξη δημιουργών με τη διαπίστωση να διαψεύδει με κρότο τον μύθο του εύκολου πλουτισμού.

Η έρευνα του OnlyGuider για το 2025 επιβεβαιώνει ότι στην οικονομία του OnlyFans ισχύει ο σκληρός νόμος. Και εδώ μια δυσανάλογα μικρή ομάδα δημιουργών συγκεντρώνει τον πλούτο ενώ εξαιρετικά σημαντική διαπίστωση είναι η εξαιρετικά χαμηλή αναλογία πληρωμών καθώς μόλις το 4,2% των χρηστών πληρώνει ενεργά για περιεχόμενο.

Εξαιτίας αυτού του ακραίου χάσματος, οι οικονομικές προσδοκίες των νεοεισερχόμενων δημιουργών διαψεύδονται άμεσα.

Ενώ ο μέσος δημιουργός κερδίζει μόλις 1,90 Ευρώ ανά συνδρομητή κατά μέσο όρο, το γενικότερο μέσο μηνιαίο εισόδημα για το σύνολο των δημιουργών κυμαίνεται στα πενιχρά 165,60 Ευρώ. Πολλοί μάλιστα κινούνται στα 22 Ευρώ τον μήνα, εφόσον δεν ανήκουν στο κορυφαίο 5%.

Την ίδια στιγμή, το οικονομικό χάσμα γίνεται αδιανόητα μεγάλο στην κορυφή:

Το κορυφαίο 0,1% των δημιουργών συγκεντρώνει το δυσθεώρητο ποσοστό του 76% των συνολικών εσόδων της πλατφόρμας, κερδίζοντας κατά μέσο όρο 135.130 Ευρώ τον μήνα.

Λίγο πιο κάτω, το κορυφαίο 1% των δημιουργών απολαμβάνει έναν μέσο μηνιαίο μισθό της τάξεως των 31.265 Ευρώ, με τους δημιουργούς που βρίσκονται στο 5% να κερδίζουν κατά μέσο όρο 7.551 Ευρώ.

Η άνιση κατανομή αποδεικνύει ότι η πλατφόρμα λειτουργεί ως ένας μεγεθυντικός φακός για τη διασημότητα, παρά ως ένας ισότιμος χώρος για κάθε δημιουργό.

Χρυσά chat και η πρωταθλήτρια Σόφι Ρέιν

Η ανάλυση των εσόδων του 2025 καταρρίπτει τον μύθο ότι η απλή συνδρομή είναι η κύρια πηγή κερδών. Αντιθέτως, τα δεδομένα δείχνουν ότι η προσωπική αλληλεπίδραση και το εξατομικευμένο περιεχόμενο είναι αυτά που παράγουν τον πραγματικό πλούτο, καθώς οι μηνιαίες συνδρομές αντιπροσωπεύουν μόλις το 4,11% του συνολικού εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, το 70% των συνολικών εσόδων προέρχεται από τα ιδιωτικά μηνύματα (chat messages) και τα αιτήματα για custom περιεχόμενο.

Αυτό υποδεικνύει ότι οι δημιουργοί πρέπει να αφιερώνουν σημαντικό χρόνο στην άμεση επικοινωνία για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, μετατρέποντας την απλή παραγωγή περιεχομένου σε παροχή υπηρεσιών υψηλής αμοιβής.

Η επιτυχία αυτής της στρατηγικής αποτυπώνεται στη Χρυσή Λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων δημιουργών για το 2025.

Η Σόφι Ρέιν (Sophie Rain) στέφθηκε πρωταθλήτρια των εσόδων με ετήσια κέρδη που αγγίζουν τα δυσθεώρητα 39,56 εκατομμύρια Ευρώ.

Ακολουθούν η Μπέλα Θορν με 34,32 εκατομμύρια Ευρώ, η Ίγκι Αζάλια με 33,12 εκατομμύρια Ευρώ, και η Μπαντ Μπάμπι και η Μπελ Ντελφίν, οι οποίες κινούνται στα 31,28 εκατομμύρια Ευρώ.

Πόσα ξοδεύει η Ελλάδα;

Η έκθεση αναδεικνύει ένα σημαντικό γεωγραφικό χάσμα στις καταναλωτικές συνήθειες και στην τάση για δαπάνη. Ο μέσος συνδρομητής που πληρώνει ξοδεύει περίπου 44,64 Ευρώ ανά δημιουργό, με τις περισσότερες πληρωμές να πραγματοποιούνται παρορμητικά, τις πρώτες 48 ώρες της συνδρομής. Αυτές οι δαπάνες, ωστόσο, δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στον κόσμο.

Οι αναλυτές διαπίστωσαν ότι οι κάτοικοι συγκεκριμένων αμερικανικών περιοχών, όπως το Λονγκ Άιλαντ και η Νέα Υόρκη, ξοδεύουν, κατά κεφαλήν, περισσότερα για συνδρομές και περιεχόμενο OnlyFans σε σχέση με ολόκληρες ευρωπαϊκές χώρες. Η διαφορά αυτή επιβεβαιώνει μια διαφορετική καταναλωτική κουλτούρα.

Εξετάζοντας τις χώρες του Νότου, η έκθεση έδειξε πως η Ελλάδα, μαζί με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ανήκει στις ευρωπαϊκές χώρες που, κατά κεφαλήν, υπολείπονται σημαντικά σε δαπάνη.

Οι δαπάνες των κατοίκων της Νέας Υόρκης ξεπερνούν αυτές των πολιτών της Ελβετίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας και του Ισραήλ.

Το γεγονός ότι μια συγκεκριμένη μητροπολιτική περιοχή των ΗΠΑ ξεπερνά ολόκληρα ευρωπαϊκά κράτη, υπογραμμίζει τον κυρίαρχο ρόλο της Βόρειας Αμερικής ως κύριου χρηματοδότη της πλατφόρμας.

Συνολικά, τα δεδομένα του 2025 καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, παρόλο που το OnlyFans αυξάνεται συνεχώς, το αφήγημα του εύκολου πλουτισμού αποτελεί έναν εξαιρετικά επικίνδυνο μύθο καθώς τα κέρδη συγκεντρώνονται στην κορυφαία ελίτ, ενώ η μεγάλη μάζα των δημιουργών πρέπει να εργαστεί σκληρά και προσωπικά στο chat, απλώς για να επιβιώσει.

Το στέμμα της Ευρώπης

Η Φινλανδία διατηρεί το στέμμα της ως η χώρα με τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν δαπάνη παγκοσμίως, ενώ η Ιταλία και η Ισπανία καταγράφουν εκρηκτική αύξηση 25% στη συνολική δαπάνη.

Τα στοιχεία φέρνουν στο φως τη θέση της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στη 18η θέση της ηπείρου σε ένταση δαπάνης, αλλά και της Αθήνας, η οποία αναδεικνύεται σε μία από τις 15 πόλεις με τη μεγαλύτερη συνολική συνεισφορά.

Οι Έλληνες ξοδεύουν 42.606 Ευρώ ανά 10.000 κατοίκους, καταγράφοντας αύξηση 14,82% σε σχέση με το 2024, και καταφέρνοντας να ξεπεράσουν τη Σουηδία, η οποία βρίσκεται στην 20ή θέση.

Η Φινλανδία είναι ακραία εξαίρεση, ακόμη και μεταξύ των πλούσιων γειτόνων της. Οι Φινλανδοί ξοδεύουν 117.228 Ευρώ ανά 10.000 κατοίκους, καταγράφοντας αύξηση 19,12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στην κορυφή της δεκάδας βρίσκονται το Γκέρνσεϊ, η Νήσος του Μαν και το Τζέρσεϊ κατατάσσονται ψηλά, με το Ηνωμένο Βασίλειο να βρίσκεται σταθερά στην 4η θέση. Αξίζει να σημειωθεί η εκρηκτική αύξηση της Ανδόρας (34,14%) και της Σλοβενίας (22,34%), οι οποίες εισέρχονται δυναμικά στη λίστα των χωρών της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη δαπάνη.

H πραγματική δυναμική του ευρωπαϊκού νότου φαίνεται καλύτερα στα στοιχεία του συνολικού όγκου δαπάνης. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης σε συνολική δαπάνη με 488,7 εκατομμύρια Ευρώ, η Ιταλία και η Ισπανία είναι οι κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης της ηπείρου.

Η Ιταλία εκτοξεύτηκε σχεδόν 25% σε συνολική δαπάνη, φθάνοντας τα 326,4 εκατομμύρια Ευρώ, και εδραιώνεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά. Η Ισπανία ακολούθησε με αύξηση 25,55%, φθάνοντας τα 178,4 εκατομμύρια Ευρώ.

Μιλάνο vs. Αθήνα

Η ανάλυση των πόλεων επιβεβαιώνει την παραπάνω δυναμική. Το Μιλάνο της Ιταλίας είναι η αδιαφιλονίκητη πρωτεύουσα με κατά κεφαλήν δαπάνη 389.395 Ευρώ ανά 10.000 κατοίκους, ξεπερνώντας κατά πολύ το Λονδίνο και το Παρίσι. Το μέγεθος υποδηλώνει ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό φαινόμενο στη Βόρεια Ιταλία, όπου η οικονομία των δημιουργών έχει διεισδύσει στις συνήθειες των καταναλωτών.

Σε επίπεδο συνολικής δαπάνης πόλεων, το Λονδίνο παραμένει η οικονομική «άγκυρα» με 65,6 εκατομμύρια Ευρώ όμως η Ρώμη και η Μαδρίτη ανεβαίνουν ραγδαία με ρυθμούς ανάπτυξης 22%-24%.

Σε αυτή τη λίστα, η Αθήνα κατατάσσεται στη 14η θέση των ευρωπαϊκών πόλεων σε συνολική δαπάνη, φθάνοντας τα 13,2 εκατομμύρια Ευρώ, ξεπερνώντας σημαντικά οικονομικά κέντρα όπως η Ζυρίχη, η Στοκχόλμη και το Άμστερνταμ. Αυτό δείχνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι πλέον συγκεντρωμένη μόνο σε λίγες εστίες, αλλά είναι ισχυρή σε όλη την ήπειρο.

Εκρηκτικά Βαλκάνια

Τέλος, η έκθεση έδειξε μια εκρηκτική τάση ανάπτυξης στα Βαλκάνια. Η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο παρουσιάζουν όλες αύξηση άνω του 30% στην κατά κεφαλήν δαπάνη. Η Αλβανία κατέγραψε αύξηση 37,36%, και η Βοσνία 36,29%.

Αυτό το φαινόμενο υποδηλώνει ένα catch-up effect, όπου η βελτιωμένη υποδομή ψηφιακών πληρωμών και η διείσδυση του διαδικτύου ξεκλειδώνει μια προηγουμένως αδρανή ζήτηση σε αυτές τις αγορές.

Η Ισπανία επιβεβαιώνει τη θέση της ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη αγορά, με τις μεγάλες πόλεις της (Μπιλμπάο, Βαλένθια, Μαδρίτη) να καταγράφουν σταθερή αύξηση 25%.

Η συνολική εικόνα του 2025 δείχνει ότι η Ευρώπη είναι ένας ιδιαίτερα δυναμικός και γεωγραφικά σύνθετος χώρος για την πλατφόρμα, με τον Ευρωπαϊκό Νότο να αποτελεί τον μεγαλύτερο μοχλό αύξησης στον συνολικό όγκο δαπάνης.

Απροσδόκητος «χρηματοδότης»

Πέρα από τη νότια Ευρώπη, η αγορά της Λατινικής Αμερικής έχει ιδιαίτερη δυναμική ανάπτυξης, με το Μεξικό και την Κολομβία να καταγράφουν εκρηκτικά ποσοστά δαπάνης που ξεπερνούν το 20% από έτος σε έτος.

Ταυτόχρονα, χώρες που βρίσκονται εκτός των παραδοσιακών εστιών δαπάνης, όπως το Ισραήλ, κατατάσσονται σε επίπεδα κατά κεφαλήν δαπάνης παρόμοια με χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.

Το Τελ Αβίβ στέφθηκε επίσημα ο νούμερο ένα οπαδός του OnlyFans στη Μέση Ανατολή, καθώς η πόλη ξεπέρασε σε δαπάνη όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, σύμφωνα με την έκθεση της OnlyGuider.

Οι κάτοικοι του Τελ Αβίβ δαπανούν σημαντικά ποσά, φτάνοντας τα 160.608 Ευρώ ανά 10.000 κατοίκους. Αυτή η κατά κεφαλήν δαπάνη είναι 14 φορές υψηλότερη από εκείνη του Ντουμπάι, 33 φορές υψηλότερη από το Ριάντ και 43 φορές υψηλότερη από την Πόλη του Κουβέιτ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το Τελ Αβίβ όχι μόνο ξεπέρασε τους γείτονές του, αλλά επισήμως κατέγραψε μεγαλύτερη δαπάνη από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο, το Άμστερνταμ και τη Στοκχόλμη, ενώ παράλληλα άφησε πίσω του ακόμα και ορισμένα αμερικανικά hotspots (όπως τη Νέα Ορλεάνη και το Χιούστον).

Παγκοσμίως, το Τελ Αβίβ κατέλαβε την 19η θέση αφήνοντας πίσω καθιερωμένες αγορές όπως αυτή του Σικάγο ή του Σαν Ντιέγκο.

Παρά την κυρίαρχη συντηρητική κουλτούρα που επικρατεί σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής, η ανάλυση διαπίστωσε ότι η κατανάλωση του ιδιωτικού περιεχομένου στην περιοχή αυξήθηκε ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου.

Ακόμα και η Σαουδική Αραβία, όπου η πορνογραφία παραμένει παράνομη, είδε μια εκρηκτική αύξηση +50,24% τόσο στην κατά κεφαλήν δαπάνη όσο και στα συνολικά έσοδα, με την ανάπτυξη να φτάνει το +65,25% μόνο στο Άμπου Ντάμπι.

Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες όπως το OnlyFans επιτρέπουν στους χρήστες σε συντηρητικές κοινωνίες να παρακάμπτουν τους παραδοσιακούς περιορισμούς, καθιστώντας την περιοχή έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κόμβο.