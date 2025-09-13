Χίλιοι περίπου επαγγελματίες της ευρωπαϊκής πορνοβιομηχανίας (πριν και μετά το OnlyFans) βρέθηκαν για τρεις μέρες σε ένα κομψό ξενοδοχείο του Άμστερνταμ για το μεγαλύτερο συνέδριο του κλάδου τους στην Ευρώπη. Πίσω από την εξωστρεφή ατμόσφαιρα, όμως, κρύβονται οι σύγχρονες προκλήσεις: η εμφάνιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κορεσμός της αγοράς και ο υπαρκτός κίνδυνος του burnout, που απειλούν να καταρρίψουν τον μύθο μιας δήθεν «εύκολης» και «απελευθερωτικής» καριέρας.

Η ψηφιακή εποχή έχει μεταμορφώσει ριζικά τη βιομηχανία του σεξ, κάνοντας τον καθένα δυνητικά «δημιουργό» και «επιχειρηματία». Στο ετήσιο συνέδριο Xbiz στο Άμστερνταμ, οι πιο επιτυχημένοι εκπρόσωποι του χώρου συναντώνται για να ανταλλάξουν συμβουλές, να κλείσουν συμφωνίες και να αναλύσουν τις τάσεις. Ωστόσο, η λάμψη της ευημερίας κρύβει βαθύτερα προβλήματα: από τον κίνδυνο της εξάντλησης μέχρι τις ηθικές προεκτάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις αμφιλεγόμενες πρακτικές των ίδιων των πλατφορμών.

Η βιομηχανία του σεξ στην εποχή των influencers είναι εντελώς άλλη από αυτή του παρελθόντος. Στο ετήσιο συνέδριο Xbiz, τη μεγαλύτερη συνάντηση της πορνογραφικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, το κλίμα είναι ευφορικό.

Περίπου χίλιοι δημιουργοί πορνογραφικού περιεχομένου, κυρίως γυναίκες, έχουν ταξιδέψει από κάθε γωνιά της Γηραιάς Ηπείρου για να συναντήσουν στελέχη, μάνατζερ και ειδικούς, αλλά και να «συνεργαστούν» μεταξύ τους. Άλλωστε ηβιομηχανία γνωρίζει πρωτοφανή άνθηση, με τη χρήση της πορνογραφίας να είναι πλέον πιο διαδεδομένη από ποτέ. Ωστόσο, πίσω από την φαινομενική επιτυχία κρύβονται βαθιά προβλήματα: η εξάντληση των δημιουργών (burnout), η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κορεσμός της αγοράς και οι νέοι νόμοι για την ηλικιακή επαλήθευση.

Σε ένα εργαστήριο για το πώς μπορεί κανείς να επιτύχει στη βιομηχανία, η Αμερικανίδα πορνοστάρ Μπρίτανι Άντριους μιλάει ανοιχτά. «Σκέφτεστε πόσα χρήματα θα βγάλετε πριν δημιουργήσετε ένα βίντεο; Γνωρίζετε τι πουλάει καλύτερα; Ή απλώς ακολουθείτε την καλλιτεχνική σας έμπνευση;» ρωτάει το κοινό.

Στρέφεται σε μια νεαρή Ουκρανή με ένα χρυσό σουτιέν με παγιέτες και τζιν σορτς. «Ξεκινάω από σένα, φίλη!». Το μοντέλο απαντά: «Είμαστε όλοι εδώ για να βγάλουμε χρήματα. Είναι φυσιολογικό. Το πιο σημαντικό είναι να είσαι πολύ οργανωμένη με το τακτικό ανέβασμα περιεχομένου, για να μην χάνονται οι συνδρομητές. Αυτό που μετράει είναι η συνέπεια. Υπάρχουν τόσα πολλά όμορφα και απίστευτα μοντέλα… Αν σταματήσεις να ποστάρεις για λίγο, ο κόσμος θα σε ξεχάσει πολύ γρήγορα».

«Πουλάμε σεροτονίνη, κορτιζόλη, ντοπαμίνη. Είμαστε έμποροι συναισθημάτων. Δεν νομίζω ότι οι δημιουργοί ενήλικου περιεχομένου απειλούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη»

Το ετήσιο συνέδριο Xbiz διαρκεί τρεις ημέρες και φέρνει σε επαφή δημιουργούς με στελέχη, εταιρείες μάνατζμεντ μοντέλων, εταιρείες βελτιστοποίησης επισκεψιμότητας και πλατφόρμες διαμοιρασμού περιεχομένου. Στα πλαίσια του διοργανώνονται συζητήσεις και εργαστήρια όπου οι δημιουργοί λαμβάνουν συμβουλές για τις τάσεις του κλάδου, τους αλγόριθμους και τις αλλαγές στους κυβερνητικούς κανονισμούς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια speed-dating δράση όπου οι δημιουργοί μπορούν να γνωριστούν και να οργανώσουν συνεργασίες, δηλαδή να δημιουργήσουν περιεχόμενο μαζί, ώστε να προσεγγίσουν ο ένας τους ακόλουθους του άλλου και να προσελκύσουν νέους συνδρομητές. Ανάμεσα στις συζητήσεις, κάποια ζευγάρια αποσύρονται στα δωμάτια του ξενοδοχείου για να κινηματογραφήσουν τις σεξουαλικές τους επαφές.

Χταπόδια, εξωγήινοι, ΑΙ και ο μύθος της «απελευθέρωσης»

Οι ομιλητές αναλύουν γιατί τα χταπόδια και οι εξωγήινοι είναι στη μόδα στην πορνογραφία, υπόσχονται να εξηγήσουν πώς οι «ανεξάρτητοι δημιουργοί μπορούν να βγάλουν εκατομμύρια» και δίνουν συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσουν τη «γοητεία, την ενσυναίσθηση και τη συναισθηματική νοημοσύνη» για να προσελκύσουν «πιστούς θαυμαστές και να χτίσουν διαρκείς σχέσεις με το κοινό».

Στην ουρά για τον καφέ, ο Τζέιμς, ένας προγραμματιστής υπολογιστών από τη Σιγκαπούρη, μιλάει με ενθουσιασμό για τη νέα του εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Υπόσχεται ότι αυτή θα κάνει τη ζωή των μοντέλων πιο εύκολη, μειώνοντας την εξάντληση και την πίεση που συνεπάγεται η διαρκής παραγωγή περιεχομένου. «Πραγματικά βοηθάει τους σταρ να αποφύγουν το burnout», λέει, εξηγώντας τα σχέδιά του να αδειοδοτήσει τις εικόνες καθιερωμένων περφόρμερ. Τα εικονικά τους avatar θα μπορούν να πραγματοποιούν σεξ κατά παραγγελία, όλη μέρα, όλη νύχτα, για απεριόριστο αριθμό θεατών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη OhChat (@ohchatai)

«Θέλεις να σου δείξω κάτι; Είναι αρκετά ξεκάθαρο», λέει και, χωρίς να περιμένει απάντηση, παίζει ένα βίντεο στο κινητό του, με ένα ζευγάρι που κάνει σεξ. Ο άντρας έχει το χέρι του γύρω από τον λαιμό της γυναίκας, πνίγοντάς την. Θα ήταν δύσκολο για εκείνη να αναπνεύσει, αν ήταν πραγματικός άνθρωπος. «Δεν θα καταλάβαινες ότι είναι Τεχνητή Νοημοσύνη!», λέει, κάνοντας κλικ για να δείξει περισσότερο περιεχόμενο με πνίξιμο. «Μοιάζει τόσο αληθινό!»

Ο Τζέιμς μιλάει με την αυτοπεποίθηση ενός πωλητή της δεκαετίας του 1950 που παρουσιάζει σε νοικοκυρές νέα πλυντήρια για εξοικονόμηση εργασίας. «Οι θαυμαστές θέλουν εξατομικευμένο περιεχόμενο. Αν θέλουν να τη δουν με ξεσκισμένα εσώρουχα στα τέσσερα σε μια σπηλιά, οι δημιουργοί δεν έχουν τον χρόνο να το γυρίσουν αυτό, οπότε χρησιμοποιούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να τους βοηθήσουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους δημιουργούς να ξεκλειδώσουν την παραγωγικότητα και να κερδίσουν όσο περισσότερα μπορούν», λέει, εμφανώς ανίδεος για το πόσο παράξενο είναι για τους άνδρες που ελπίζουν να πλουτίσουν από την πορνογραφία να προσποιούνται ότι κάνουν μια χάρη στις γυναίκες σημειώνει η Amelia Gentleman.

Χήροι, νοσηλεία, πανδημία και OnlyFans πλούτος

Λίγο αργότερα, η Βρετανίδα δημιουργός και σταρ του OnlyFans Λίλι Φίλιπς φτάνει στο λόμπι. Η Φίλιπς έγινε διάσημη πέρυσι όταν κινηματογράφησε τον εαυτό της να κάνει σεξ με 100 άντρες σε μια μέρα. «Είμαι εδώ απλώς για να περάσω καλά!», λέει, φορώντας ένα κρεμ αθλητικό κοστούμι, αποφασιστικά αισιόδοξη. Αφού η Φίλιπς έγινε viral, μια άλλη Βρετανίδα δημιουργός, η Μπόνι Μπλου, ισχυρίζεται ότι κοιμήθηκε με περισσότερους από 1.000 άντρες μέσα σε μία μέρα.

Η Λίλι, στα 24 της, πρέπει να βρει έναν νέο τρόπο για να τραβήξει την προσοχή του κοινού. Η απάντηση; Οι χήροι. Πρόσφατα αποκάλυψε τα σχέδιά της να κινηματογραφήσει τον εαυτό της να κοιμάται με μεγάλο αριθμό από αυτούς. Αυτές οι ακραίες προσπάθειες για την προσέλκυση συνδρομητών μπορεί να είναι ριψοκίνδυνες. Μια Αυστραλή δημιουργός του OnlyFans νοσηλεύτηκε νωρίτερα φέτος, αφότου κινηματογράφησε μια πρόκληση όπου έκανε σεξ με 583 άντρες σε μια μέρα. Αργότερα απέδωσε τη νοσηλεία στο στρες, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι το σώμα μου απλώς με εγκατέλειψε».

Η Λίλι Φίλιπς δηλώνει ότι σκέφτεται να δημιουργήσει ένα AI bot του εαυτού της, για να παράγει και να πουλά φωτογραφίες στους θαυμαστές της, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας της. «Θα γνώριζαν ότι είναι Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά κάποιοι άντρες μπορεί να θέλουν να με δουν σε στάσεις που δεν μπορώ να κάνω μόνη μου. Δεν είμαι τόσο ευλύγιστη, αλλά ένα AI bot θα μπορούσε να κάνει σπαγκάτο και αυτό ίσως να διαφοροποιούσε το περιεχόμενο που έχω στη σελίδα μου. Ποιος δεν θέλει να βγάλει χρήματα κάνοντας πολύ λίγα πράγματα;»

View this post on Instagram A post shared by Lillian Phillips (@lilyphillip_s)

Ορισμένοι παραγωγοί πορνογραφικών ταινιών είναι πιο χαλαροί σχετικά με τον κίνδυνο η Τεχνητή Νοημοσύνη να καταστήσει τη δουλειά τους ξεπερασμένη. «Όλοι πανικοβληθήκαμε με αυτό πριν από δύο χρόνια», λέει ένας, προσθέτοντας ότι δεν ανησυχεί πλέον τόσο πολύ ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τους αληθινούς ανθρώπους στην οθόνη. «Πουλάμε σεροτονίνη, κορτιζόλη, ντοπαμίνη. Είμαστε έμποροι συναισθημάτων. Δεν νομίζω ότι οι δημιουργοί ενήλικου περιεχομένου απειλούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Η βιομηχανία έχει αλλάξει άρδην, με την εξάπλωση των smartphones και την έναρξη λειτουργίας του OnlyFans το 2016 από την οικογένεια Στόουκλι στο Έσσεξ. Αυτές οι αλλαγές σημαίνουν ότι ο καθένας μπορεί πλέον να κινηματογραφήσει τον εαυτό του, να ανεβάσει το βίντεο ή τις φωτογραφίες και να χρεώσει τους συνδρομητές με μια μηνιαία συνδρομή για να δουν τις αναρτήσεις του, να συνομιλήσουν διαδικτυακά και να ζητήσουν εξατομικευμένο περιεχόμενο. Οι δημιουργοί λαμβάνουν το 80% των κερδών τους, ενώ το 20% πηγαίνει στο OnlyFans.

Η εταιρεία δεν περιγράφει τον εαυτό της ως ιστότοπο πορνογραφίας. Η CEO, Κίλι Μπλερ, δεν χρησιμοποιεί ποτέ τον όρο, επειδή πιστεύει ότι είναι υποτιμητικός, αναφερόμενη σε αυτόν ως «η λέξη Π» σε πρόσφατη συνέντευξη. Προτιμά να μιλάει για «περιεχόμενο για ενήλικες» και τονίζει ότι η πλατφόρμα φιλοξενεί επίσης βίντεο γιόγκα, αθλητισμού και κωμωδίας, υποστηρίζοντας ότι δεν ενδιαφέρονται όλοι οι συνδρομητές για το ρητό περιεχόμενο. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία του περιεχομένου που ανεβαίνει είναι πορνογραφικό.

Η επανάσταση του OnlyFans έχει ως αποτέλεσμα να κινηματογραφούνται περισσότεροι άνθρωποι για χρήματα από ποτέ. Ένα σύστημα παραπομπής σημαίνει ότι οι υπάρχοντες δημιουργοί μπορούν να εγγράψουν άλλους ανθρώπους για να συμμετάσχουν, λαμβάνοντας 5% προμήθεια από τα κέρδη τους για το πρώτο έτος λειτουργιάς των νέων λογαριασμών.

Ο αριθμός των χρηστών και των δημιουργών του OnlyFans εκτινάχθηκε κατά τη διάρκεια του Covid. Το 2021, υπήρχαν περίπου 2 εκατομμύρια δημιουργοί περιεχομένου. Τώρα υπάρχουν 4,63 εκατομμύρια

Οι γυναίκες στο συνέδριο Xbiz υποστηρίζουν ότι το επιχειρηματικό μοντέλο είναι ασφαλές και ενδυναμωτικό, μια βελτίωση σε σχέση με τις ημέρες που τις σκηνοθετούσαν οι παραγωγοί στούντιο, είχαν μικρό έλεγχο στα όριά τους και τις εκμεταλλεύονταν οικονομικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρωτοφανής αριθμός ανθρώπων καταναλώνει πορνογραφία και ο κλάδος αποφέρει τεράστια κέρδη.

Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ένα τρίτο των ανδρών δηλώνει ότι παρακολουθεί πορνογραφία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και η μέση ηλικία που οι άνθρωποι βλέπουν πορνογραφία για πρώτη φορά είναι τα 13 έτη. Παγκοσμίως, περισσότεροι από 377,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λογαριασμό στο OnlyFans.

Ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, ο Ουκρανός-Αμερικανός που αγόρασε το OnlyFans από την οικογένεια Στόουκλι το 2018, έλαβε 701 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 655 εκατομμύρια ευρώ) πέρυσι σε μερίσματα. Οι δημιουργοί έλαβαν 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ) για τη δουλειά τους. Η μεγαλύτερη αγορά είναι στις ΗΠΑ, αλλά η εταιρεία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πλήρωσε 127 εκατομμύρια λίρες (περίπου 148 εκατομμύρια ευρώ) σε φόρους το 2024.

Εξάντληση, ασθένεια και ψυχική υγεία

Η κατανομή των κερδών των δημιουργών είναι πολύ άνιση, σύμφωνα με τους αναλυτές της βιομηχανίας. Οι κορυφαίοι λογαριασμοί μπορούν να κερδίζουν πάνω από 100.000 δολάρια (περίπου 93.000 ευρώ) τον μήνα, αλλά ο μέσος όρος είναι 180 δολάρια (περίπου 168 ευρώ). Το κορυφαίο 10% των δημιουργών βγάζει το 73% των χρημάτων, ενώ το κορυφαίο 1% βγάζει το 33%.

Οι περισσότερες δημιουργοί στο συνέδριο ανήκουν πιθανότατα σε αυτή την επιτυχημένη μειονότητα, που υποστηρίζουν πρόθυμα τη βιομηχανία. Αν και οι δημιουργοί περιεχομένου έλαβαν δωρεάν εισιτήρια για το συνέδριο, έπρεπε να καλύψουν τα έξοδα του ξενοδοχείου και του ταξιδιού τους στην Ολλανδία.

Η Τζέμα Κέλι, επικεφαλής πολιτικής στο Cease, το Κέντρο για τον Τερματισμό Κάθε Μορφής Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, λέει ότι το OnlyFans ακολουθεί την ίδια λογική με κάθε μορφή εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης. «Θα υπάρχει πάντα ένα μικρό ποσοστό γυναικών, κυρίως, που θα αισθάνονται ότι αυτό τους ταιριάζει ως επιλογή καριέρας. Είναι το 90% των γυναικών που δεν βλέπουμε, οι οποίες είναι θύματα εκμετάλλευσης, οι πιο ευάλωτες, που μας ενδιαφέρει. Αυτές οι γυναίκες δεν ταξιδεύουν στο Άμστερνταμ για να κάνουν πάρτι για τρεις μέρες».

Ακόμη και οι γυναίκες που είναι επιτυχημένες στον ιστότοπο παραδέχονται ότι χρειάζεται τεράστια προσπάθεια για να κρατήσουν τους συνδρομητές τους, όταν το διαδίκτυο είναι κορεσμένο με περιεχόμενο. Ένας άνδρας δημιουργός, που ζητά να μην κατονομαστεί, λέει ότι κάποιοι άνθρωποι νομίζουν πως αυτό που κάνουν είναι εύκολο.

«Μερικοί από τους φίλους μου λένε: ‘Είμαι τόσο στριμωγμένος οικονομικά, απλώς θα ανοίξω ένα λογαριασμό στο OnlyFans’. Νομίζουν ότι το μόνο εμπόδιο για να βγάλουν χρήματα είναι απλώς να δείξουν τον εαυτό τους γυμνό. Νομίζουν ότι απλά πρέπει να τραβήξουν μια φωτογραφία του εαυτού τους, να την ανεβάσουν και να βγάλουν 1 εκατομμύριο δολάρια. Πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε αυτό χωρίς να γνωρίζουν πόσο χρόνο χρειάζεται» λέει.

«Το γεγονός ότι πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι όσες εργάζονται στην πορνοβιομηχανία είναι θύματα εκμετάλλευσης, κάνει τη ζωή τους πολύ πιο δύσκολη. Αν ντροπιάζεις αυτές τις γυναίκες, δεν τις βοηθάς»

Η Κάλι Κίνγκσλεϊ είναι μια χαμογελαστή 23χρονη δημιουργός από το Χέρτφορντσαϊρ. Πριν από δύο χρόνια, παράτησε μια δουλειά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό για να παράγει περιεχόμενο για το OnlyFans με πλήρη απασχόληση.

Προσπαθεί να παίρνει τα σαββατοκύριακα άδεια, αλλά από Δευτέρα έως Παρασκευή δουλεύει από τη στιγμή που ξυπνάει – όταν βγάζει μια φωτογραφία του εαυτού της με τα εσώρουχά της – μέχρι τη στιγμή που πάει για ύπνο. Οι μέρες της περνούν στέλνοντας μηνύματα στους θαυμαστές της, οι οποίοι πληρώνουν 30 δολάρια (περίπου 28 ευρώ) τον μήνα για να βλέπουν τα βίντεο και να συνομιλούν μαζί της. Στόχος της είναι να κάνει σεξ με έναν άλλο δημιουργό (μια συνεργασία) περίπου μία φορά την εβδομάδα.

Η Κάλι περιγράφει το περιεχόμενό της ως «τολμηρός Άγιος Βαλεντίνος» και λέει ότι για τους ανθρώπους που μεγάλωσαν κάνοντας sexting με φίλους, ανεβάζοντας φωτογραφίες με μπικίνι στο Instagram και διεκδικώντας τον τίτλο «influencer», το OnlyFans μπορεί να φαίνεται σαν μια «φυσική εξέλιξη».

«Κάθε κορίτσι βγάζει φωτογραφίες του εαυτού της με όμορφα εσώρουχα», λέει, «και μετά ανακαλύπτεις ότι μπορείς πραγματικά να βγάλεις χρήματα από αυτό… Βγάζεις χρήματα που πιθανότατα δεν θα μπορούσες σε άλλους τομείς. Για τη γενιά μας, είναι κάτι που απλά γίνεται. Είναι η παλαιότερη γενιά που το βλέπει ως ταμπού ή ευαίσθητο. Υπάρχει μια τεράστια παρανόηση για τη βιομηχανία. Όλοι είναι πολύ υπέροχοι, οι γυναίκες ενδυναμώνονται από αυτό».

Σπασμένα ταμπού και Ουκρανία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HardWerk (@hardwerk_studio)

Είναι δύσκολο να κρίνουμε αυτή την ανελέητα θετική προσέγγιση σημειώνει η Gentleman. Το να βγάζεις χρήματα είναι προφανώς σημαντικό και μπορεί να είναι απελευθερωτικό, αλλά είναι δύσκολο να μην είσαι σκεπτικιστής για το πόσο ενδυναμωτική είναι πραγματικά αυτή η δουλειά και να μην αμφιβάλλεις για τη σοφία του να την ξεκινήσεις ως καριέρα.

Η Ισπανίδα σκηνοθέτις Πολίτα Πάπελ (που κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στα βραβεία ενηλίκων στο τέλος του συνεδρίου) είναι απογοητευμένη από αυτόν τον σκεπτικισμό.

«Η πορνογραφία δεν εκμεταλλεύεται πάντα τις γυναίκες», λέει. «Το γεγονός ότι πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι όσες εργάζονται στην πορνογραφία είναι θύματα εκμετάλλευσης κάνει τη ζωή τους πολύ πιο δύσκολη. Υποδηλώνει ότι οι γυναίκες δεν έχουν σεξουαλική αυτονομία ή αυτοδιάθεση και ότι οι άνδρες είναι αρπακτικά, ότι οι γυναίκες δεν θα έκαναν πορνογραφία ή δεν θα πουλούσαν σεξουαλικές υπηρεσίες αν δεν ήταν αναγκασμένες. Αν ντροπιάζεις αυτές τις γυναίκες, δεν τις βοηθάς».

View this post on Instagram A post shared by AS Talent Agency (@as.talentagency)

Στην έξοδο του ξενοδοχείου, ένα ξανθό μοντέλο σταματά με ένα ροζ κάμπριο, με το λογότυπο της AS Talent, μιας Ουκρανικής εταιρείας μάνατζμεντ μοντέλων OnlyFans με έδρα τη Βαρσοβία. Μέσα, οι μάνατζερ της εταιρείας κυκλοφορούν στο δωμάτιο προσπαθώντας να υπογράψουν νέα ταλέντα. «Κάνουμε τη ζωή σας πιο πλούσια!», υπόσχεται η ιστοσελίδα της εταιρείας.

Οι Ουκρανοί δημιουργοί πρόσφατα ζήτησαν από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποποινικοποιήσει την πορνογραφία, επισημαίνοντας ότι χάνει φορολογικά έσοδα από τις χιλιάδες Ουκρανές γυναίκες που κινηματογραφούν περιεχόμενο χωρίς να πληρώνουν φόρους. Σε μια χώρα όπου ο πόλεμος έχει καταστρέψει την οικονομία, το OnlyFans προσφέρει μια εναλλακτική πηγή εσόδων για κάποιες. «Μπορούν να κερδίσουν πολλές φορές περισσότερα από όσα θα μπορούσαν σε μια απλή δουλειά», λέει ένας από τους μάνατζερ της AS Talent, ζητώντας να μην δημοσιευτεί το όνομά του.

Τα teaser των βίντεο δείχνουν γυναίκες με δέρμα γεμάτο σημάδια, κοκκινισμένο από χαστούκια. Το υλικό και οι τίτλοι του είναι προϊόντα μισογυνισμού («Της αρέσει να τη χρησιμοποιούν σαν κρέας») αλλά οι σύνεδροι ήταν περίεργα απρόθυμοι να συζητήσουν αυτό το θέμα. Θα προτιμούσαν να μιλήσουν για την ευημερία και την καλοζωία

Στο δωμάτιο δίπλα, η αντιπρόεδρος της κοινότητας και του brand του Pornhub, Άλεξ Κεκεσί, λέει ότι η εταιρεία έχει κλείσει την πρόσβαση στον ιστότοπό της στη Γαλλία και σε 21 πολιτείες των ΗΠΑ, λόγω δυσκολιών συμμόρφωσης. Η εταιρεία σκέφτεται να κυκλοφορήσει μια «ασφαλή για εργασία» έκδοση, για να διευκολύνει τα ρυθμιστικά προβλήματα, αλλά η Κεκεσί λέει στους δημιουργούς να μην ανησυχούν. «Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε περισσότερους από 130 εκατομμύρια χρήστες την ημέρα. Υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που έρχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να θέλουν την πορνό τους, οπότε είναι ένας πραγματικά σπουδαίος ιστότοπος».

Η Κεκεσί ενθαρρύνει επίσης το κοινό να ρίξει μια ματιά σε μια «πραγματικά υπέροχη σειρά βίντεο» που παράγεται από την εταιρεία, η οποία «απομυθοποιεί την ψυχική υγεία στη βιομηχανία ενηλίκων. Αυτό είναι κάτι με το οποίο πολλοί από εμάς στον κλάδο παλεύουμε, δυστυχώς, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι λόγος για να μην μιλάμε γι’ αυτό».

Σκοτεινό περιεχόμενο

Είναι δύσκολο να συμφιλιωθεί κανείς με την ήπια, γεμάτη υπολογιστικά φύλλα παρουσίαση της Κεκεσί που αφορά στο περιεχόμενο της αρχικής σελίδασ του Pornhub. Κάποιος θα μπορούσε να φύγει από τις συζητήσεις του συνεδρίου Xbiz νομίζοντας ότι το περιεχόμενο που συζητείται είναι κυρίως γυμνά χάδια αναμεμιγμένα με κάποιο περίεργο ερωτικό cosplay. Αλλά οι εικόνες και οι τίτλοι στην αρχική σελίδα του Pornhub παρουσιάζουν μια πολύ διαφορετική εικόνα.

«Ακραίο λαρυγγάτο», «Χωρίς έλεος για τον λαιμό της», «Τεράστιο εξόγκωμα» γράφουν κάποιο τίτλοι. Οι φαντασιώσεις αιμομιξίας είναι συχνές, και επιτρέπονται στην πλατφόρμα με την προσθήκη της λέξης «πατριός» ή «θετή». «Ο πατριός γ@μησ3 τον παρθένο κ*λο μου στα γενέθλια του φίλου μου. Μικροσκοπική 18χρονη Ασιάτισσα με δεσμά». Άλλοι τίτλοι παραπέμπουν σε κακοποίηση παιδιών: «Διδάσκω τη μικρή μου θετή αδελφή πώς να παίζει με το κινητό και καταλήγω να τη σκί*ω δυνατά».

Τα teaser των βίντεο δείχνουν γυναίκες με δέρμα γεμάτο σημάδια, κοκκινισμένο από χαστούκια. Το υλικό και οι τίτλοι του είναι προϊόντα μισογυνισμού («Της αρέσει να τη χρησιμοποιούν σαν κρέας») αλλά οι σύνεδροι ήταν περίεργα απρόθυμοι να συζητήσουν αυτό το θέμα. Θα προτιμούσαν να μιλήσουν για την ευημερία και την καλοζωία.

«Κάτι που μπορεί να είναι πολύ βίαιο για μένα ή για σένα, είναι βούτυρο στο ψωμί κάποιου άλλου»

View this post on Instagram A post shared by Alex Kekesi (@alexkekesi)

Στο τέλος της συζήτησης, η Κεκεσί καλείται να απαντήσει αν πιστεύει ότι αυτό το περιεχόμενο είναι ενδυναμωτικό για τις γυναίκες. «Αυτό που είναι ενδυναμωτικό για κάποιους ανθρώπους δεν είναι το ίδιο για όλους, σωστά;» λέει προτού προσθέσει ότι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας ελέγχουν αν έχουν συμπληρωθεί φόρμες συναίνεσης πριν από την ηχογράφηση βίαιου περιεχομένου.

«Κάτι που μπορεί να είναι πολύ βίαιο για μένα ή για σένα, είναι βούτυρο στο ψωμί κάποιου άλλου», λέει. Δεν αναφέρει ότι η εταιρεία συμφώνησε μόλις λίγες μέρες νωρίτερα να διευθετήσει κατηγορίες από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ και την πολιτεία της Γιούτα ότι το Pornhub εξαπάτησε τους χρήστες κάνοντας ελάχιστα για να μπλοκάρει βίντεο και φωτογραφίες που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και υλικό χωρίς συναίνεση.

Η εταιρεία υποχρεώθηκε να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για την πρόληψη της διανομής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και υλικού χωρίς συναίνεση στους ιστότοπούς της και να πληρώσει πρόστιμο 5 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 4,68 εκατομμύρια ευρώ) στην πολιτεία της Γιούτα.

Το παράδοξο της «αυτοδιάθεσης» και οικονομική απελπισία

Σε ένα άλλο τραπέζι, η Έβι Ρις, μια Βρετανίδα δημιουργός, φιλοξενεί μια συζήτηση για την «επίτευξη μακροζωίας στον κλάδο». Η Ρις έχει μαλλιά, ρούχα και νύχια ροζ, μια εμφάνιση που θυμίζει έντονα την Στέφανι από το Lazytown, μια τηλεοπτική εκπομπή των 00s που απευθυνόταν σε παιδιά κάτω των πέντε ετών.

Μιλάει ειλικρινά για την ανάγκη να παίρνει κανείς στα σοβαρά την ψυχική υγεία και αναγνωρίζει ότι η δουλειά μπορεί να είναι εξουθενωτική. «Μπορεί να είσαι σε κακή διάθεση και να λες: ‘Ξέρω ότι αυτή είναι η δουλειά μου, αλλά αυτή τη στιγμή το να ξεγυμνωθώ μπροστά στην κάμερα με κάνει να θέλω να κλάψω’».

«Νιώθω ότι πολλοί δημιουργοί περιεχομένου σε αυτόν τον τομέα προέρχονται από προβληματικές οικογένειες και ότι πολλοί δημιουργοί περιεχομένου προέρχονται από οικογένειες όπου οι ίδιοι δεν είναι περήφανοι για τους γονείς τους»

Η Άρι Τίφλινγκ, μια πρώην φοιτήτρια πληροφορικής στα 20 της από μια μικρή πόλη της Ισπανίας, ρωτάει τι κάνουν οι συνάδελφοί της όταν αρρωσταίνουν. Εδώ και αρκετούς μήνες η ίδια ταλαιπωρείται από πνευμονία, κάτι που καθιστά δύσκολη την ηχογράφηση νέων βίντεο. Η πίεση να συνεχίσει να δουλεύει τη δυσκολεύει στην ανάρρωση από τη λοίμωξη λέει η Τίφλινγκ. Επίσης αναρωτιέται τι πρέπει να κάνουν αν θέλουν να μείνουν έγκυες. Εάν οι θαυμαστές μείνουν χωρίς νέο υλικό, μπορεί να σταματήσουν να πληρώνουν τις μηνιαίες συνδρομές τους, έτσι δεν είναι; Η Ρις προτείνει σε δημιουργούς περιεχομένου που θέλουν να γίνουν μητέρες να προσπαθήσουν να αποθηκεύσουν υλικό για μήνες εκ των προτέρων -κάτι που είναι βολικό και σε περίπτωση μελλοντικής ασθένειας.

Η Τίφλινγκ λέει ότι η απογοήτευση από τη χαμηλόμισθη δουλειά της στην πληροφορική ήταν ένας μεγάλος παράγοντας στην απόφασή της να ξεκινήσει να πουλάει βίντεο στο OnlyFans και σε άλλες πλατφόρμες με περιεχόμενο όπου γεννά αυγά σιλικόνης (ένα εξειδικευμένο φετίχ εγκυμοσύνης και αναπαραγωγής).

«Αυτή είναι μια πολύ θλιβερή περίοδος για τους νέους», λέει. «Οι άνθρωποι μιλούν πολύ για την αξιοπρέπεια, αλλά δεν υπάρχει πολλή αξιοπρέπεια για τις νεότερες γενιές, γιατί βγάζεις πολύ λίγα χρήματα, πληρώνεις το ενοίκιό σου και το φαγητό σου, και σου τελειώνουν τα χρήματα. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια σε αυτό, γιατί δεν μπορείς να επιλέξεις να έχεις ένα μεγαλύτερο σπίτι, να έχεις οικογένεια, δύο ή τρία παιδιά». Η καριέρα της στον κλάδο ενηλίκων αύξησε τα μηνιαία της κέρδη δεκαπλάσια.

Η απόφασή της να μπει στον κλάδο πιθανότατα ήταν βαθύτερη από το να θέλει απλώς να κερδίσει περισσότερα, λέει. «Νιώθω ότι πολλοί δημιουργοί περιεχομένου σε αυτόν τον τομέα προέρχονται από προβληματικές οικογένειες. Τα σχόλια στο διαδίκτυο μερικές φορές λένε: ‘Οι γονείς σου δεν θα ήταν περήφανοι για σένα’. Νιώθω ότι πολλοί δημιουργοί περιεχομένου προέρχονται από οικογένειες όπου οι ίδιοι δεν είναι περήφανοι για τους γονείς τους».

Οι γονείς της Τίφλινγκ δεν ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα χρήματα όταν μεγάλωνε, λέει. «Αυτός είναι επίσης ο λόγος που σκέφτηκα αυτού του είδους τη δουλειά, γιατί ξέρω ότι μπορώ να συντηρήσω τον εαυτό μου και ξέρω ότι αν η οικογένειά μου αντιμετωπίσει προβλήματα, μπορώ πάντα να τους βοηθήσω».

Πολλοί από τους φίλους της στο σχολείο, μερικοί από τους οποίους εργάζονται σε χαμηλόμισθες δουλειές στον τομέα της υγείας, αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. «Συχνά μου ζητούν συμβουλές, επειδή θέλουν να μπουν και αυτοί στον κλάδο». Αλλά η ίδια είναι επιφυλακτική στο να συμβουλεύει άλλους να ασχοληθούν. Η συνεχής πίεση που αισθάνεται για να ηχογραφεί περιεχόμενο, ενώ ακόμα υποφέρει από πνευμονία, την έχει αρρωστήσει.

«Αν εργάζεσαι σε μια εταιρεία, αν είσαι άρρωστος, πας στον γιατρό, ζητάς αναρρωτική άδεια, και μπορείς να πας σπίτι και να αναρρώσεις…». Αυτή η δουλειά, λέει, μπορεί να είναι «δύσκολη για το μυαλό σου».

Η Λίλι Φίλιπς είναι επίσης επιφυλακτική στο να ενθαρρύνει άλλους ανθρώπους να μπουν στον κλάδο. Όταν η αρθρογράφος του Guardian τη ρωτάει αν θα συνιστούσε τη δουλειά σε νεότερες γυναίκες, η Φίλιπς μοιάζει να έρχεται σε άβολη θέση. Σε ένα πρόσφατο ντοκιμαντέρ, η Φίλιπς φάνηκε να κλαίει, καθώς οι γονείς της εξήγησαν στην κάμερα ότι την αγαπούσαν αλλά ένιωθαν ότι η δουλειά της ήταν ταπεινωτική. Μετά από μια μια σύντομη παύση και μια εισπνοή η Φίλιπς απάντησε:

«Πάντα λέω 110%: σκεφτείτε το για λίγο. Είναι μια μεγάλη δέσμευση. Επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής σας για το υπόλοιπο της ζωής σας – σχέσεις, φίλους, οικογένεια – τις κοινωνικές δομές που έχεις ως εργάτρια του σεξ. Πολλοί άνθρωποι έχουν πολλά να πουν για το τι κάνουμε».