OnlyFans: Πόσα χρήματα βγάζουν οι sex influencers, αλήθεια; – «Όχι όσα λένε»

Φαίνεται πως οι σταρ του OnlyFans βγάζουν μόνο λεφτά αυτές τις μέρες. Από τη Λιλ Τέι που δήλωσε ότι κέρδισε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε λιγότερο από μία μέρα αφότου μπήκε στην πλατφόρμα, μέχρι την Άνι Νάιτ που μοιράστηκε ότι το μηνιαίο της εισόδημα στον ιστότοπο τριπλασιάστηκε στα 600.000 δολάρια αφότου έκανε σεξ με 583 άνδρες σε έξι ώρες, το δυναμικό κέρδους που παρέχει το OnlyFans φαίνεται να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Λένε αλήθεια;

«Το OnlyFans είναι μια επιχείρηση, και ο τρόπος που το χειρίζομαι από την αρχή είναι ως τέτοια», δήλωσε η sex influencer Άνι Νάιτ στο E! News τον Ιούνιο. «Δεν είναι εύκολο, είναι σκληρή δουλειά. Είναι υπερ-κορεσμένο. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να ξεχωρίσεις από το πλήθος και να τραβήξεις την προσοχή, να αποκτήσεις συνδρομητές και να κερδίσεις χρήματα».

Ωστόσο, το μοντέλο από την Αυστραλία ισχυρίστηκε ότι έχει παρατηρήσει άλλες δημιουργούς ενήλικου περιεχομένου να λένε ψέματα για τα ποσά που κερδίζουν από την αμφιλεγόμενη πλατφόρμα διογκώνοντας τα ποσά των κερδών τους στο OnlyFans.

«Οι άνθρωποι δεν βγάζουν τόσα χρήματα όσα λένε», δήλωσε η Νάιτ σε ένα βίντεο στο TikTok τον Αύγουστο. «Στην πραγματικότητα είναι αρκετά δύσκολο να βγάλεις χρήματα. Ποτέ δεν έχω πει ψέματα για το εισόδημά μου στο διαδίκτυο. Έχω πει ότι έχει σκαμπανεβάσματα. Ωστόσο, έχω δει γυναίκες στον κλάδο που ξέρω ότι δεν κερδίζουν όσα λένε. Ισχυρίζονται ότι βγάζουν αυτά τα τεράστια ποσά. Δεν λένε την αλήθεια».

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κέρδη από την πλατφόρμα ενήλικου περιεχομένου. Αυτό ανακάλυψε η πρώην σταρ του Teen Mom 2, η ηθοποιός Τζενέλ Έβανς όταν έγινε μέλος του OnlyFans πριν από μερικά χρόνια και έκτοτε έχει βγάλει πάνω από 1,5 εκατομμύρια δολάρια – σύμφωνα με τον αριθμό που μοιράστηκε με την φίλη της Τόρι Ράιν κατά τη διάρκεια ενός live stream στις 17 Αυγούστου.

«Είσαι εκατομμυριούχος», αναφώνησε η Ράιν.

Ενώ η online παρουσία ορισμένων sex influencer είναι πιο παραγωγική από άλλων, ακόμα και η απλή παρουσία μπορεί να οδηγήσει σε εισόδημα – ειδικά για όσους έχουν ήδη αναγνωρισιμότητα.

Η τενίστρια Σάκια Βίκερι, η οποία έγινε μέλος τον Ιανουάριο, το χαρακτήρισε «τα πιο εύκολα χρήματα» που έχει βγάλει ποτέ, καθώς και μια ευχάριστη ασχολία.

«Δεν θα ξαναπώ ποτέ τίποτα κακό για κορίτσια στο OnlyFans για το υπόλοιπο της ζωής μου», δήλωσε η 30χρονη αθλήτρια στο Instagram τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Daily Mail. «Επειδή το ποσό που έβγαλα εκεί μέσα στις πρώτες μου δύο μέρες, με συγκλόνισε. Πραγματικά απλά έχω πάθει πλάκα».

Αλλά για τι είδους χρήματα μιλάμε πραγματικά; Φυσικά, εξαρτάται από το ποιος κάνει τι και πόσο συχνά το κάνει, αλλά το E! News συγκέντρωσε τα δεδομένα και ξεκαθαρίζει αλήθειες και ψέματα για τα ποσά που οι σταρ του OnlyFans έχουν αποκαλύψει ως κέρδη τους.

Μπλακ Τσάινα/Blac Chyna

Η Μπλακ Τσάινα απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο OnlyFans τον Μάρτιο του 2023, εξηγώντας στην εκπομπή The Jason Lee Show: «Απλώς αλλάζω τα πάντα πάνω μου. Όλα αυτά τα πράγματα είναι αδιέξοδα και το ξέρω… Αξίζω πολύ περισσότερα από αυτό». Παρ’ όλα αυτά, πρόσθεσε: «Χαίρομαι για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να έχουν το OnlyFans τους και τέτοια πράγματα. Βγάλτε τα λεφτά σας, μην αφήνετε τα λεφτά να σας ελέγχουν».

Όσο για τη φήμη ότι η Τσάινα, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Άντζελα Ρενέ Γουάιτ, έβγαλε 240 εκατομμύρια δολάρια στην πλατφόρμα, η ίδια δήλωσε στο Forbes ότι το ποσό ήταν περίπου 238 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα.

«Ο πραγματικός αριθμός ήταν κοντά στα 2 εκατομμύρια δολάρια, σε διάστημα δύο ετών», δήλωσε το μοντέλο, που μοιράζεται τον γιο της Κινγκ Κάιρο με τον πρώην της Τάιγκα και την κόρη της Ντριμ με τον πρώην της, Ρομπ Καρντάσιαν, στο Forbes μετά την αποχώρησή της από την πλατφόρμα.

«Ξεκίνησα στο OnlyFans το 2020, ακριβώς όταν είχε χτυπήσει η πανδημία. Το είχα ανοίξει επειδή σκέφτηκα, ‘Ω, Θεέ μου, τι πρόκειται να συμβεί;’» είχε πει.

Μπαντ Μπάμπι/Bhad Bhabie

Από τότε που έγινε μέλος τον Απρίλιο του 2021, η Μπαντ Μπάμπι έχει κερδίσει 71 εκατομμύρια δολάρια και το καθαρό της κέρδος (μετά την αφαίρεση εξόδων, κλπ.) ανέρχεται στα 57 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με μια δήλωση κερδών από το OnlyFans που η ράπερ (το πραγματικό της όνομα είναι Ντανιέλ Μπρεγκόλι) μοιράστηκε τον Ιούλιο του 2024.

Άνι Νάιτ/Annie Knight

Όταν η Άνι Νάιτ ξεκίνησε στο OnlyFans, έβγαζε περίπου 5.000 δολάρια τον μήνα. «Στη συνέχεια, όταν με απέλυσαν επειδή έκανα OnlyFans, αποφάσισα να το κάνω με πλήρη απασχόληση, και έβγαζα 30.000 δολάρια τον μήνα», δήλωσε η Αυστραλή δημιουργός ενήλικου περιεχομένου και επίδοξη σταρ της mainstream πορνογραφίας στο News.com.au τον Ιούνιο του 2025.

«Ήταν τον Μάιο του 2023 όταν άρχισα να βγάζω πάνω από 100.000 δολάρια τον μήνα, και αυτό γρήγορα ανέβηκε στα 200.000 δολάρια τον μήνα. Είμαι σε αυτά τα κέρδη μηνιαίως τα τελευταία δύο χρόνια».

Το να κάνει σεξ με 583 άνδρες σε έξι ώρες – ένα «κατόρθωμα» που είπε ότι ολοκλήρωσε τον Μάιο του 2025 – απαιτούσε περισσότερη προσπάθεια, αλλά το κόλπο οδήγησε επίσης σε μια αύξηση 400.000 δολαρίων στις μηνιαίες της αποδοχές.

«Τώρα είμαι περίπου στα 600.000 δολάρια», δήλωσε η Νάιτ στο E! News έναν μήνα αργότερα. Και δεν σχεδίαζε να αυξήσει το μηνιαίο ποσό συνδρομής της, που είναι 14,99 δολάρια, επειδή, όπως είπε, «μου αρέσει να το κάνω προσιτό για όλους».

Λίλι Φίλιπς/Lily Phillips

Η Λίλι Φίλιπς, η οποία βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα όταν προσπάθησε να κάνει σεξ με 100 άνδρες σε μία ημέρα, δήλωσε στο E! News τον Ιανουάριο του 2025, ότι τα κέρδη της άγγιζαν «τα εκατομμύρια». Όχι ότι το έκανε για τα χρήματα.

«Για μένα, δεν υπάρχει ποσό χρημάτων που θα με έκανε να σταματήσω», είπε. «Δεν υπάρχει στόχος. Δεν είναι του τύπου, ‘Αν φτάσω αυτό το ποσό, θα σταματήσω να το κάνω αυτό’».

Φάρα Άμπραχαμ/Farrah Abraham

Η Φάρα Άμπραχαμ, μέλος του αρχικού καστ του 16 and Pregnant και στη συνέχεια του Teen Mom, δήλωσε ότι τραυματίστηκε από την είσοδό της στον πορνογραφικό τομέα το 2013 – αλλά το OnlyFans παρείχε έναν ασφαλή – και προφανώς προσοδοφόρο – χώρο για να εργαστεί στον τομέα του ενήλικου περιεχομένου.

«Είναι εκατομμύρια», δήλωσε η Άμπραχαμ για τα έσοδά της στο OnlyFans σε ένα επεισόδιο του podcast της πρώην σταρ του Teen Mom, Κέιλιν Λόουρι, το Barely Famous, τον Ιούνιο του 2025. «Εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο».

Τζενέλ Έβανς/Jenelle Evans

Η πρώην σταρ του Teen Mom 2 Τζενέλ Έβανς έγινε μέλος του OnlyFans τον Μάιο του 2022 σε μια κοινή επιχείρηση με τον τότε σύζυγό της, Ντέιβιντ Ίσον.

Χώρισαν οριστικά το 2024, αλλά η καριέρα της Έβανς στην πλατφόρμα συνεχίστηκε. Σε ένα live stream τον Αύγουστο του 2025, φέρεται να έδειξε στην φίλη της Τόρι Ράιν το ποσό που είχε βγάλει από το OnlyFans όλα αυτά τα χρόνια.

Κοιτώντας το τηλέφωνο της Έβανς, η Ράιν ανακοίνωσε στην κάμερα: «Εδώ γράφει 1.511.578 δολάρια». Αν και η Έβανς διαφώνησε με την εκτίμηση της φίλης της ότι είναι εκατομμυριούχος, η Ράιν πρόσθεσε: «Πρέπει να σκεφτείς όλα τα χρήματα που έχεις βγάλει στο παρελθόν. Αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος».

Λιλ Τέι/Lil Tay

Πιο διάσημη από ποτέ αφότου ήταν το θέμα μιας παράξενης φάρσας θανάτου το 2023, η ράπερ Λιλ Τέι μπήκε στο OnlyFans λίγες μέρες μετά τα 18α γενέθλιά της τον Ιούλιο του 2025 και ισχυρίστηκε ότι κέρδισε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε τρεις ώρες.

«Μπορείτε να με μισείτε όσο θέλετε», είπε σε ένα βίντεο στο Instagram αφότου μοιράστηκε ένα υποτιθέμενο στιγμιότυπο οθόνης που έδειχνε κέρδη 511.003,79 δολάρια από συνδρομές, 486.668,11 δολάρια από μηνύματα και 26.736,19 δολάρια σε φιλοδωρήματα.

«Σπάσαμε το ρεκόρ του OnlyFans», έγραψε.

Μπέλα Θορν/Bella Thorne

Η Μπέλα Θορν ήταν μία από τις πρώτες σταρ του Χόλιγουντ που συνδέθηκαν με το OnlyFans – και τον Αύγουστο του 2020 έγινε η πρώτη δημιουργός περιεχομένου στον ιστότοπο που έβγαλε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε μία ημέρα, σύμφωνα με την πλατφόρμα.

Η ίδια ήθελε η σελίδα της να είναι ένα μέρος όπου θα μπορούσε «πραγματικά να χτίσει μια πιο ιδιωτική, προσωπική σχέση με τους θαυμαστές της». Η Θορν χρέωνε 20 δολάρια για μια μηνιαία συνδρομή σύμφωνα με τους Los Angeles Times αφότου διπλασίασε τα έσοδά της μέσα σε μία εβδομάδα.

Το περιεχόμενο περιλάμβανε «προσωπικά μηνύματα καληνύχτας και καλημέρας» που στέλνονταν μέσω φωνητικής σημείωσης, καθώς και σέξι, αλλά όχι πορνογραφικές φωτογραφίες της.

Ρενέ Γκρέισι/Renee Gracie

Η πρώην οδηγός αγώνων Ρενέ Γκρέισι – η πρώτη Αυστραλή γυναίκα που ήταν οδηγός πλήρους απασχόλησης στο πρωτάθλημα V8 Supercar – πάτησε φρένο σε αυτή την καριέρα για να προσπεράσει τον ανταγωνισμό στο OnlyFans.

«Όταν έτρεχα, ήμουν άφραγκη», δήλωσε στο Truly τον Μάιο του 2024. «Παράτησα τους αγώνες για να γίνω μοντέλο του OnlyFans και σε λίγο λιγότερο από έξι μήνες, κέρδισα 1 εκατομμύριο (Αυστραλιανά δολάρια) και αγόρασα την έπαυλή μου πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Το απόλυτο όνειρό μου θα ήταν στα 40 μου να έχω συνταξιοδοτηθεί πλήρως και να έχω τελειώσει με τη δουλειά».

«Από τότε που μπήκα στον ιστότοπο, η ζωή μου έκανε μια πλήρη στροφή 180 μοιρών», συνέχισε. «Πριν το OnlyFans δεν μπορούσα να αντέξω τίποτα οικονομικά τίποτα. Έπαιρνα δανεικά, κυριολεκτικά ζούσα εβδομάδα με την εβδομάδα, μέρα με τη μέρα. Σήμερα είμαι οικονομικά ανεξάρτητη, είμαι πραγματικά άνετη».

Σόφι Ρέιν/Sophie Rain

Μετά από έναν χρόνο στην πλατφόρμα, η συνιδρυτής της κολεκτίβας δημιουργών περιεχομένου με έδρα τη Φλόριντα, Bop House, Σόφι Ρέιν – της οποίας το περιεχόμενο είναι ακατάλληλο για εργασία, αλλά όχι τόσο Χ-rated όσο άλλων – ευχαρίστησε τους συνδρομητές της τον Δεκέμβριο του 2024 που την ευλόγησαν με 43 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 4,3 εκατομμυρίων δολαρίων από έναν αφοσιωμένο θαυμαστή.

Αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή, σύμφωνα με τη Σόφι, η οποία είπε σε μια συζήτηση τον Αύγουστο του 2025 με τον Ντέιβιντ Ντόμπρικ ότι, σε 18 μήνες στον ιστότοπο, είχε βγάλει 82 εκατομμύρια δολάρια.

«Κανείς δεν με πιστεύει», είπε, «αλλά είναι η αλήθεια».

Μπόνι Μπλου/Bonnie Blue

Η Καμίλα Αραούχο της Bop House το είπε, η Μπόνι Μπλου δεν το είπε. Αλλά όταν η Μπλου – η οποία μοιράστηκε τον Ιανουάριο του 2025 ότι είχε κάνει σεξ με έναν αριθμό ρεκόρ 1.057 ανδρών σε 12 ώρες – ρώτησε την Αραούχο πόσα έβγαζε στο OnlyFans, η απάντηση της Αραούχο ήταν: «Βγάζω περίπου το ίδιο ποσό με σένα, όπως 2, με 2,1 εκατομμύρια σε έναν καλό μήνα».

«Μπορεί να λες ψέματα, μπορεί και όχι, αλλά…», δήλωσε η Μπλου, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Τία Μπίλινγκερ.

«Απλά, δεν χρειάζεται να πηδ*έμ@ι με χίλιους άντρες για να βγάλω τόσα πολλά» της απάντησε η Αραούχο. «Έχω χίλιους περισσότερους λόγους για να απολαμβάνω τη δουλειά μου» απάντησε η Μπόνι Μπλου.