Mπόνι Μπλου: Αντιδράσεις για το ντοκιμαντέρ της porn star του OnlyFans – H απάντηση της μητέρας της

Για όσους από εσάς έχετε καθαρό μυαλό και ιστορικό αναζήτησης στο διαδίκτυο, η Μπόνι Μπλου (πραγματικό όνομα: Tία Μπίλινγκερ) είναι διάσημη ως μια από τις πιο δημοφιλείς και πιο ακριβοπληρωμένες δημιουργούς που έχουν εμφανιστεί στην σελίδα ερωτικού περιεχομένου OnlyFans.

Για να εκπληρώσει τον στόχο της να κερδίζει 5 εκατομμύρια λίρες το μήνα από τους συνδρομητές, η Μπόνι Μπλου χρειαζόταν ένα USP. Το βρήκε στην επιδίωξη του «ελάχιστα νόμιμου» σεξ – παραδοσιακά ένας από τους πιο δημοφιλείς όρους στην πορνογραφία – με την ανατροπή ότι αντί οι άνδρες να αναζητούν βίντεο άλλων ανδρών που κάνουν σεξ με έφηβες κοπέλες, η Μπλου προσφέρθηκε σε νεαρούς άνδρες.

Έκανε σεξ μαζί τους δωρεάν με την προϋπόθεση ότι της έδιναν την άδεια να ανεβάσει το υλικό στον λογαριασμό της OnlyFans, όπου οι συνδρομητές της πληρώνουν για να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό της.

«Είναι μια ιδιοφυΐα στο μάρκετινγκ», λέει ένα μέλος της ομάδας που έχει συγκεντρώσει γύρω της για να βοηθήσει στη διαχείριση της αναπτυσσόμενης αυτοκρατορίας της. Ουσιαστικά η Μπλου έχει εισαγάγει έναν εντελώς νέο τρόπο να κάνεις μπίζνες στη βιομηχανία του πορνό. Αν εργαζόταν σε οποιονδήποτε άλλο τομέα – αν είχε παραμείνει στην προηγούμενη δουλειά της ως υπεύθυνη προσλήψεων για το NHS, ίσως – και είχε καινοτομήσει στον ίδιο βαθμό, πιθανότατα θα την αποκαλούσαν μια εξαιρετική επιχειρηματία σχολιάζει ο the Guardian.

H Mπλου ειδικεύεται επίσης στο ομαδικό σεξ, κάνοντας εκκλήσεις στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης για εθελοντές.

«Είμαι στο Λονδίνο, ανάσκελα, και θα ήθελα το φόρτε σας» είναι μία από τις αναρτήσεις της που είναι εξαιρετικά επιτυχημένες. Η Μπλου πάντα βρίσκει πολλούς άνδρες για να την πλασιώσουν στους μαραθώνιους της.

Ένα φαινόμενο του OnlyFans που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, η Μπλου είναι και το θέμα του ντοκιμαντέρ 1000 Άντρες και Εγώ: Η Ιστορία της Μπόνι Μπλου της Βικτόρια Σίλβερ, η οποία έμαθε για την ύπαρξη της Μπίλιντζερ μέσω του αλγόριθμου που «σέρβιρε» τη Μπλου στη 15χρονη κόρη της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σκηνοθέτιδα ακολουθεί την Μπόνι/Τία καθώς προετοιμάζεται για τις περιπέτειες της («1.600 προφυλακτικά, 50 κουκούλες, πολύ λιπαντικό») και εκτελεί την πιο διαβόητη προσπάθειά της – να κάνει σεξ με 1.000 (1.057, όπως αποδεικνύεται) άνδρες σε 12 ώρες που είναι πρόθυμοι «να της ανακατασκευάσουν τον εσωτερικό της κόσμο».

Η Μπλου αποδείχθηκε υπερβολικά ακραία για το OnlyFans – ή τουλάχιστον για τη Visa, η οποία επεξεργάζεται τις πληρωμές της ιστοσελίδας – και έκτοτε αναγκάστηκε να μετακομίσει αλλού για να συνεχίσει την εκστρατεία της για επικερδή κυριαρχία στον online κόσμο.

Φυσικά, τα μέσα ενημέρωσης έχουμε πολύ υλικό από τη Μπόνι. Την έχουμε χαρακτηρίσει από θηρευτή μέχρι θύμα (η ίδια αρνείται και τα δύο, λέγοντας ότι δεν έχει «προβλήματα με τον πατέρα της», κανένα τραύμα στο παρελθόν της και κανένα που προκλήθηκε από την εργασία της), την έχουμε ορίσει ως προδότρια γιατί «ενδίδει στην πατριαρχία» και την έχουμε λούσει με σειρά από προσβλητικούς χαρακτηρισμούς όπως «αηδιαστική», «αξιοθρήνητη» κα.

Κάποιο σχολιαστές online έχουν υποστηρίξει ότι πραγματικά η Μπόνι Μπλου είναι «για χαστούκια».

Αν και οι έξι μήνες της Σίλβερ στον κύκλο της Μπλου δεν φέρνουν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά στοιχεία στο φως, η αλήθεια είναι, σχολιάζει ο The Guardian, ότι η Μπλου αναδύεται ως μια σταρ «ατσάλινη στην προσέγγισή της στην καριέρα της όσο και στοχοπροσηλωμένη στην επιχείρηση της».

Όταν χρειάζεται να τραβήξει την προσοχή, ο ευκολότερος τρόπος είναι συχνά να προσβάλει τις συζύγους και τις φίλες των ανδρών που την παρακολουθούν και έρχονται στις εκδηλώσεις της.

«Μου άρεσε πολύ… γνωρίζοντας ότι έκανα κάτι που έπρεπε να είχαν κάνει οι γυναίκες τους» λέει ενώ προτείνει να της φέρνουν τα εσώρουχα των συντρόφων τους. «Θα τα κάνω να μυρίζουν ΠΟΛΥ πιο ωραία». Και απλώς να θυμάστε, ομολογεί στην κάμερα, «ότι αν ένα κορίτσι λέει ότι έχει περίοδο, δεν υπάρχει τίποτα κακό με τον λαιμό της».

Αλλά η Σίλβερ ουσιαστικά δεν έχει καμία διάθεση αντιπαράθεσης απέναντι στο θέμα της, η προσέγγιση της είναι κλινική και δεν μπορεί να μπει κάτω από το φαινόμενο ή να αναλύσει τις δυναμικές.

Η Μπλου είναι αναπολογητικά ανεπηρέαστη από τις απόψεις των άλλων ανθρώπων και ισχυρίζεται ότι η καριέρα της είναι αυτό για το οποίο ο φεμινισμός αγωνίζεται «για χρόνια και χρόνια». Αν νεαρά κορίτσια βλέπουν το περιεχόμενό της και φοβούνται ότι αυτό που κάνει είναι αυτό που και εκείνες πρέπει να προσφέρουν στα αγόρια, τότε, εναπόκειται στους γονείς τους να τις διδάξουν ότι δεν είναι για όλους για τη Μπλου.

Η Σίλβερ σπάνια αντιδρά, ακόμα και όταν η Μπλου στρατολογεί εμφανώς νευρικές, σκόπιμα νεαρές δημιουργούς περιεχομένου για ένα βίντεο σε ένα «μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης» όπου οι ερμηνεύτριες κάνουν παιχνίδια ρόλων σε μαθητές – δεν ρωτάει τίποτα για την πιθανότητα τραύματος ή για την ενθάρρυνση ανδρικών φαντασιώσεων γύρω από κορίτσια πολύ μικρά για να είναι σε ηλικία συναίνεσης. Το ψυχρό βλέμμα της Μπλου μοιάζει να την έχει μαγνητίσει σημειώνει η Lusy Mangan.

“The documentary sets out to answer if Blue is a ‘dangerous predator’, or an empowered businesswoman having the last laugh…»

“Bonnie Blue has lost touch with reality – I feel sorry for her”, says TV editor Emily Baker.

Υπάρχουν δύο στιγμές που για την αρθρογράφο ρίχνουν φως στο φαινόμενο της Μπλου -και αυτές είναι με μέτρο. Το πρώτο είναι το σχόλιό της: «Όλοι λένε ότι ο εγκέφαλός μου λειτουργεί διαφορετικά. Απλώς δεν είμαι συναισθηματική… Αν δεν θέλω να αναστατωθώ, δεν θα αναστατωθώ». Ένα σχόλιο που για την αρθρογράφο θυμίζει τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι ένα υψηλό ποσοστό CEOs και άλλων στελεχών – και τι είναι η Μπλου αν όχι ο CEO του εαυτού της;- είναι κοινωνιοπαθείς.

Και το δεύτερο είναι ότι όταν απαντάει σε ερώτηση αν την ενδιαφέρει το ενδεχόμενο να προκαλέσει αναταραχαχές σε δημόσιο χώρο. «Τουλάχιστον σηκώνονται από τον καναπέ» λέει. Αυτή η 26χρονη γυναίκα που απέρριψε το πανεπιστήμιο ως περιττό, οδηγούσε μια Mercedes C-class από την ηλικία των 19 ετών και αγόρασε ένα σπίτι λίγο αργότερα. Η σκληρή διαφθορά φαίνεται να είναι ένα πιθανό προτέρημα, η τεμπελιά η μόνη αμαρτία.

«Θαυμάζω την εργασιακή της ηθική και την ευχέρειά της για δουλειές; Ναι. Μακάρι να ζούσαμε σε έναν κόσμο όπου η καλύτερη επιλογή για να αξιοποιήσουμε αυτά τα ταλέντα ως νεαρές γυναίκες δεν ήταν μέσω της δημιουργίας διαδικτυακής πορνογραφίας; Ναι. Βλέπω πού πάμε από εδώ και πέρα; Ναι, βλέπω. Και η Μπλου θα είναι μια χαρά. Πέρα από αυτή; Όχι, όχι» καταλήγει η Mangan.

«Αν μπορούσες να κερδίσεις ένα εκατομμύριο λίρες σε ένα μήνα, η ηθική σου θα άλλαζε σύντομα» είπε η μητέρα της Μπόνι Μπλου στο ντοκιμαντέρ για τη δημιουργό περιεχομένου για ενήλικες. Στο ντοκιμαντέρ οι οικείοι της Μπόνι Μπλου παρακολουθούν τα ερωτικά της μαραθώνια κατορθώματα ενώ ακόμη και η γιαγιά της διευκρίνισε ότι ο μπαμπάς της «αγαπάει αυτό που κάνει», ενώ φίλοι και άλλα μέλη της οικογένειας φαίνονται να γελάνε παρακολουθώντας τη βιντεοσκόπηση των πορνογραφημάτων της.

«Αυτός, όμως, δεν χαμογελούσε», σχολίασε η δημοσιογράφος της Telegraph, Anita Singh. «Oύτε βέβαια έστρεφε το βλέμμα του αλλού όταν την ‘χτυπούσαν’ ή έδειχνε το πρόσωπό της καλυμμένο με σπέρμα αφού είχε κάνει σεξ με πάνω από 100 πορνοστάρ σε μια μέρα. Αυτό το τελευταίο κόλπο ακουγόταν ιδιαίτερα δυσάρεστο: ‘Βασικά την χτύπησαν για μερικές ώρες’, λέει η βιντεογράφος της. Τι σκεφτόταν ο πατέρας της όταν το άκουσε αυτό; Και το Channel 4 που το δείχνει αυτό;»

